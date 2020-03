DHA YURT BÜLTENİ - 11 Gaziantep'te hastane bahçesine 'acil durum' çadırları kurulduGAZİANTEP'te, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğunluğu azaltmak için bahçeye 'acil durum' çadırları kuruldu.

Kentte, hasta yoğunluğu fazla olan hastanelerden Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine 2 çadır kuruldu.112'şer metrekare alana sahip olan çadırlar, koronavirüs şüphesiyle gelen hastalara hizmet verecek. Testleri burada yapılacak olan şüpheli vakaların, sevk işlemleri de çadırdan gerçekleştirilecek. Böylelikle hastanedeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Çadırların yerinde bir önlem olduğunu söyleyen Mehmet Bakır ismli vatandaş, "Bu çadırlar ile hastanelerdeki insan yoğunluğu azalacak. Bugünlerde hastaneler sakin ama bu virüs hızla yayılıyor. O yüzden ileriye dönük olarak güzel bir düşünce olmuş. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.Şu anda kapalı olan çadırların hasta yoğunluğu olması halinde kullanılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Hastanedeki çadırlarHastane görüntüsüVatandaş röp.Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP

==========================

Burdur Belediyesi'nden gıda yardımı

Burdur Belediyesi her yıl dağıttığı Ramazan paketlerinin sayısını artırarak, bu yıl ramazan öncesi koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıyor. Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, koronavirüse karşı topyekün mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Virüsün yayılmasında etken olan temasın fazla olmasının önüne geçmek için yurttaşların ihtiyaçlarını devlet ve millet olarak karşılamaya devam ettiklerini aktaran Başkan Ercengiz, "Biz de Burdur Belediyesi olarak her yıl hazırladığımız Ramazan paketlerimizin sayısını artırarak özellikle ihtiyaç sahiplerinden başlamak üzere vatandaşı evinde ziyaret ederek hem bu paketleri kendilerine takdim ediyor hem de başka istek ve arzuları olup olmadıklarını mahalle muhtarlarımızla birlikte soruyoruz. Muhtarlarımız aracılığı ile vatandaşımız bizlere valiliğe ve tüm kamu kuruluşlarına ulaşabilir" dedi."Vatandaşımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlığının yerinde olması en önemli önceliğimizdir" diyen Ercengiz, şunları söyledi; "Muhtarlarımıza da işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü onların bize verdiği bilgiler doğrultusunda biz doğru adreslere ulaşmada kolaylık yaşıyoruz. Vatandaşımızın her türlü sıkıntısında devlet yanındadır. Devletimizin ve milletimizin işbirliği ile kol kola ama yakın durmadan biz bu hastalıkla ilgili mücadelede başarılı olacağımıza inanıyoruz." Burdur Belediyesi kent merkezindeki 35 mahallede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine gıda paketlerini ulaştıracak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Başkan Ercengiz'in yardımları dağıtmasıBaşkan Ercengiz'in açıklamalarıDetay

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

==========================

Aç kalan sokak kedilerini polis besledi

TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası otoparkına gelen sokak kedilerini polis ekipleri kızarmış tavuk alarak besledi.Kentte, koronavirüs kapsamında alınan karar doğrultusunda sadece paket hizmeti veren lokantalarda atık yiyecekler olmadığından sokak hayvanları da aç kaldı. Sokak hayvanlarının aç kalmasına polis ekipleri duyarsız kalmadı. Polis memurları Emniyet Müdürlüğü hizmet binası arkasında yemek yerken yanlarına gelen kedilere lokantadan kızarmış tavuk aldı. Polisler kızarmış tavuğu parçalayarak kedileri besledi.'ONLARI DA UNUTMAMAMIZ LAZIM'Yanlarına gelen kedileri de tavuk alarak beslediklerini belirten Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt, "Kediler yanımıza geldi. İnsan olarak biz kendimizi düşünüyoruz. Ama onlar da bir can taşıyorlar. Onlar da varlar, bu dünyada onları da unutmamamız lazım. Kendi derdimize düştük bir şekilde ama sokak hayvanlarını da unutmamamız lazım. Onlar bizden sadece biraz ilgi bekliyorlar. Zararsızlar. Bu mübarek günde de memur arkadaş, 'yemek yiyordum beni rahat bırakmadılar' dedi. Gidip tavuk aldı, yemeğini paylaştı. İnsan olmak böyle bir şey, güzel bir şey, insanı insan yapan bu duygular. Ben memur arkadaşıma teşekkür ediyorum. Beni de davet etti. Birlikte bu güzel işe ortak olduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Sokak kedilerinin görüntüsü-Polis ekiplerinin kedileri tavukla beslemesi-Müdür yardımcısının konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

==========================

Malatya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Malatya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyorMalatya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevliler, kentteki cadde ve sokakları koronavirüse karşı dezenfekte ediyor.Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan, Türkiye'de de vakaların artırdığı koronavirüse karşı önlemler alınırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kentteki cadde ve sokakları dezenfekte ediyor. İlk olarak Kışla Caddesi'nde başlanan yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları, İnönü Caddesi'ne kadar devam etti. Asfaltlar ve kaldırımları çamaşır suyuyla dezenfekte eden ekipler, sonrasında tazyikli suyla temizliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------İlaçlama görevlileriEkiplerin çalışmasıCaddelerin temizlenmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

==========================

PTT şubesindeki yoğunlukta sosyal mesafe korundu

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, PTT şubesinde önünde yoğunluk oluşunca polis ekipleri devreye girdi. Ekipler, bekleyenlerin 'sosyal mesafe'yi koruyarak sıraya girmesini sağladı.Silopi ilçesinde, Şartlı Nakit Transferi kapsamında PTT'de dağıtılan eğitim yardımından yararlanmak isteyen kadınlar, koronavirüs tehdidine rağmen şubeye gitti. Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan PTT şubesine gelen kadınlar, yoğunluk oluşturdu. Bölgeye gelen polis ekipleri, bekleyenleri sosyal mesafeyi koruyarak sırada kalmaları yönünde uyardı. Kadınların birer metre mesafeyle beklemesini sağlayan polis ekipleri, zırhlı araçtan da uyarı anonsları yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------PTT önünde toplanan kadınlarPolisin müdahale etmesiPolisin kadınları sıraya yerleştirmesiPolis aracından yapılan anonsUzun kuyrukGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak),

==========================

Sivas'ta köydeki yaşlılardan 'Evde kal' çağrısı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Çanakçı köyünde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki kişiler koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı yaptı.İçişçileri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarını kısıtladı. Şarkışla ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çanakçı köyünde de kurallara uyarak evinden çıkmayan 65 yaş ve üzeri köy sakinleri, muhtar Hasan Özmen tarafından hazırlanan video ile 'Evde kal' çağrısı yaptı. Köy sakinlerinden Ayşe Doğan, "Biz yaşlıyız. Köyde kapımıza bile çıkmıyoruz. Yaşlılarımıza sesleniyorum. Dışarı çıkmayın. Milletimize ve devletimize yardımcı olalım. Bu virüsten kurtulalım. Evimizden çıkmayalım. Bu hastalıktan hep beraber kurtulalım. Evinizde oturun. Dışarı çıkmayın" dedi.Köyde yaşayan Mehmet Ağar (75) ise, "Yaşlıyım. Evimden dışarı çıkmıyorum. Allah'a şükür devletimiz her şeyimizi karşılıyor. Biz de devletimize yardımcı olalım. Allah izin verirse bu beladan kurtulalım. Mümkün olduğu kadar evimizden dışarı çıkmayalım" diye konuştu.Cevat Tokgöz de, "Allah rızası için millete sebep olmayalım. Dışarıya çıkmayalım. Devletimize ve milletimize zararımız olmasın. Bu dertten kurtulalım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hazırlanan video-Yaşlı köylülerin mesajı

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

===========================

Diyarbakır'da jandarmadan 'evde kal' çağrısı

DİYARBAKIR'da jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki halka 'evde kal' çağrısı yaptı. Trafik ekiplerine ait araçların üzerine ise 'Evde kal Diyarbakır, evde kal Türkiye'm, hayat eve sığar' yazıldı.Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kırsal bölgelerdeki sorumluluk alanlarında halka 'evde kal' çağrısı yaptı. Araçlarındaki megafonla anons geçen jandarmalar, 'Özellikle 65 yaş ve üstü büyüklerimizin dışarı çıkmamalarını sizden önemle rica ediyoruz. Biz sizin için sokaktayız, siz de hepimiz için evde kalın' dedi. Yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin kullandığı araçların üzerine yerleştirilen dijital levhalara da 'Evde kal Diyarbakır, evde kal Türkiye'm, hayat eve sığar' yazıldı.

Görüntü Dökümü-------Jandarma aracının sokakta anons yapmasıJandarma Trafik aracı üzerine monte edilmiş dijital levhaLevhada akan yazılarGenel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN - Kamera: DİYARBAKIR,

===========================

İlacı biten yaşlı amcanın imdadına polisler yetişti

AĞRI'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle biten ilaçlarını almak için evden çıkamayan Zeki Arslan'ın (66) yardımına polisler koştuMerkez Sıtkiye Mahallesi'nde yaşayan Zeki Arslan, raporlu olarak kullandıkları ilaçları bitince 155'i arayarak yardım istedi. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu, evinden aldıkları Arslan'ı raporunun yenilenmesi için sağlık ocağına götürdü. Görevli doktor tarafından raporu yenilenen Arslan'ı ekip otosuyla eczaneye götüren, polisler ilaçlarını alarak yeniden evine bıraktı.İlaçlarını alıp sorunsuz bir şekilde evine dönen Arslan polis ekiplerine teşekkür ederek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polislerin yaşlı adamı evinden alması -Yaşlı adamın sağlık ocağına götürülmesi -Eczaneden ilaçlarının alınması, yaşlı adamın teşekkür etmesi

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

===========================

Turhal Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine kuru gıda yardımı

TOKAT'ın Turhal ilçesi belediye koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 130 aileye kuru gıda yardımında bulundu.Turhal Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bünyesindeki aşevinden yemek alan 130 aileye 1 aylık kuru gıda yardımında bulundu. Ayrıca engelli ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlananlar için ise yemek dağıtımına başladı. İlçe genelinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla da belediye ekipleri tarafından caddelerde, sokaklarda, parklarda dezenfekte çalışmaları ise devam etti. Vatandaşları evde kalmaları konusunda uyaran Belediye Başkanı İlker Bekler, "Şu anda aşevimizdeki çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut koronavirüsle alakalı mücadele kapsamında aşevimizden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın karşı yaptığımız çalışmaları değiştirdik. Bu bağlamda yaklaşık 130 aileye her gün 3 öğün sıcak yemek yardımı yapıyorduk. Mevcut hastalığın önüne geçmekle alakalı sıcak yemek yapamayan vatandaşlarımıza yaklaşık 25 aileye sıcak yemek yardımımız devam etmekle birlikte, kullandığımız sefer taslarından dolayı Mikrobun yayılmasının önüne geçmek için 1 aylık mutfak ihtiyacını karşılayacak şekilde kuru gıda yardımı yapmaya devam edeceğiz. Bunu imkanlarımız dahilinde ve mücadele sürdüğü sürece inşallah Turhal genelinde devam edeceğiz" dedi.'KİMSE ENDİŞELENMESİN'Kendisi il dışında olup da annesi babası ilçede yaşayanların endişe etmesine gerek olmadığını ifade eden Bekler, "Bize ulaştıkları takdirde vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak ekip ekipman ve düzenek kurduk. Belediyemize ulaştıkları takdirde biz kendilerine ulaşır ve her türlü ihtiyaçlarını gideririz. Halkımızdan şunu rica ediyoruz. Toplu ulaşım araçlarını ve sokaktaki piknik alanlarını mümkün oldukça kullanmayalım. Gençlerimizi evde daha çok tutalım, mücadeleye hep beraber katılım sağlarsak daha az etkilenerek atlatmış olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Belediye ekiplerinin çalışmaları-Kuru gıda yardımları-Sokaklardaki dezenfekte çalışmaları

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

============================

Semiha Aksoy, 'Cumhurbaşkanımız arayınca çok heyecanlandım'

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Semiha Aksoy, kendisini arayıp, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmamasını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duyunca çok heyecanlandığını belirtip, "Ne söyleyeceğimi bilemedim" dedi.Koronavirüs salgının ardından, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yardım etmesi için Türkiye genelinde Kaymakamlıklar bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. İncirliova ilçesinde Kaymakam Ediz Sürücü'nün başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda adı kayıtlı bilinan beş yıldır yalnız yaşayan, iki çocuk annesi Semiha Aksoy'u, geçen 25 Mart'ta saat 15.30 sıralarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksoy'a hatırını sorup, sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.'ÇOK HEYACANLANDIM'Kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda sesini duyunca çok heyecanlandığını belirten Semiha Aksoy, "Sesini televizyonlardan biliyordum. O nedenle hemen tanıdım. Ancak beni aramasına şaşırdım. Çünkü beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Telefonda bana 'Nasılsın?' diye sordu. Heyecandan ne söyleceğimi bilemedim. Beni, sokağa çıkmamam için uyardı. 'Eve misafir kabul etme' dedi. Bunun üzerine ben de 'Zaten dışarı çıkmıyorum' diye cevap verdim" dedi.

Aksoy, Cumhurbaşakın Erdoğan'ın kendisine bir ihtiyacı olup, olmadığını da sorduğunu da aktarıp, teşekkür edip, bir ihtiyacımın olmadığını söylediğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Semiha Aksoy ile röp.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

