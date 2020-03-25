DHA YURT BÜLTENİ - 11 65 yaş üstü evde, 64 yaş sokaktaKORONAVİRÜS salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırılırken, bazıları halen bu sınırlamaya aldırmadan sokağa çıkmaya devam ediyor.

65 yaş üstü evde, 64 yaş sokakta

KORONAVİRÜS salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırılırken, bazıları halen bu sınırlamaya aldırmadan sokağa çıkmaya devam ediyor. Kendisine yaşı sorulan ileri yaşlı görünümlü vatandaşların çoğunluğu ise, yaşının 64 olduğunu söylüyor.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. Yapılan bu sınırlamayla beraber ekipler harekete geçerek, yaptıkları denetimlerle vatandaşları virüs tehlikesine karşın uyarmaya devam ediyor. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar tehlikeyi hiçe sayarak sokağa çıkmayı sürdürüyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kendisine yaşı sorulan ileri yaşlı görünümlü vatandaşların çoğunluğu ise, yaşının 64 olduğunu söylüyor. Yaşının 65 üstü olduğunu söyleyen vatandaşlardan bazılarıysa, "Dışarı çıkmaya mecbur kaldım" diyerek kendini savunuyor.

'TEDİRGİNİM AMA SOKAĞA ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM'63 yaşında olduğunu söyleyen vatandaşlardan Hüseyin Öztürk ise, "Ben 65 olmadığım için çıktım mümkün olduğu kadar evde kalsınlar. Torunlarına alışveriş yaptırsınlar" diye konuştu. Kendisine yaşı sorulan ileri yaşlı görünümlü vatandaşlardan biri ise, "Ben 64 yaşındayım beni çekmeyin" dedi.Banka sırası bekleyen vatandaşlardan Yeşim Dombalak, "Ben 81 yaşındayım. İnternetten banka ödemelerimi yapmayı bilmiyorum. Çok korkuyorum, tedirginim ama sokağa çıkmak zorunda kaldım. Tansiyonum var, şekerim var. Evden çıkmak istemiyorum ama zorunda kaldım. Evim buraya yakın ve hemen geri döneceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Vatandaşlarla röportajTemizlik çalışmalarından görüntüKarşıyaka Çarşı genel detay görüntü

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Antalya'da dilenciler maske taktı

ANTALYA'da akşama kadar sokaklarda tüm hijyen kurallarından yoksun bir şekilde vatandaşlardan para dilenen dilencilerin, koronavirüs salgını nedeniyle maske taktıkları görüldü. Ancak maskelerin kirli olduğu dikkat çekti.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bir dizi tedbir alındı. Virüsün kolayca etkileyebileceği 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Uzmanlar, kalabalık ortamlarda dışarı çıkanların maske takması ve el hijyenine dikkat etmesi yönünde uyarılarını sürdürüyor. Genç yaşlı toplumun her kesimi bu uyarıları dikkate alırken turizm kenti Antalya'da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Işıklar Caddesi'nde iki farklı noktada ilginç görüntüler ortaya çıktı.Kaldırımda oturup önüne açtığı mendille dilenen kadının, yanındaki iki çocuğuna maske taktığı görüldü. Ancak maskelerin kirli olduğu gözlendi. Kadının, zaman zaman maskeleri sıkıldıkları için çıkaran çocuklara, ellerine vurarak yeniden takması dikkat çekti.Aynı cadde üzerinde bu defa dizlerinden aşağısı fil hastalığı nedeniyle yara içinde olan erkek, dilenirken görüldü. Bir taraftan yürümeye çalışan, bir diğer taraftan da elindeki karton kutuyu uzatarak vatandaşlardan para dilenen bu kişinin de yine aynı şekilde kirli ve yırtık bir maske taktığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Maske takmış dilencilerin görüntüleri

HABER: Alparslan ÇINAR- İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Bu sefer tedbirli güneş ve denizin tadını çıkardılar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yetkililerin 'evde kal' uyarılarına rağmen 25 derece sıcaklığı görenler, sahil yürüyüş yollarında mesafeli olarak dolaştı, spor yaptı ve bisiklet sürdü. Hava sıcaklıkların artmasıyla vatandaşlar, sahil yürüyüş yollarına ve plajlara gitti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 25 derece gösterdiği ilçe merkezinde, az da olsa hareketlilik yaşandı. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil yürüyüş yolunda, ailesi ve arkadaşlarıyla yürüyüş yapanlar, bisiklet sürenler ya da spor yapanlar dikkat çekti. Kimileri sahil yürüyüş yolundaki çimenlik alanlara oturup dinlendi. Plajlarda ise aralıklı kumlara veya portatif koltuklarında oturanlar görüldü. Ailesi ve çocuklarıyla plajda oturanların bazıları oltayla balık avladı bazıları DA su sporları yapanları izledi. Kalabalığın olmadığı sahil yollarında dolaşanların tedbir amaçlı eldiven ve maske taktıkları görüldü.'BİZ DAHA 18 YAŞINDAYIZ'İçmeler Mahallesi Altın Sahil mevkisinde denize girenler de oldu. Denize girenler bol bol yüzdü, sıcak havanın keyfin çıkardı. Vatandaşlardan 42 yaşındaki Durmuş Atacı, "Hava sıcak ve güzel. Tedbirler 65 yaş ve üstü için geçerli. Biz daha 18 yaşındayız. Tuzlu su ile bir şey olmaz dediler" dedi. Hale Çiçek ise, "Bu virüsten dolayı iyi değiliz ama yine de keyifliyiz. Moral bozmamak lazım. Kendimizi spora verdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Elektronik termometre 25 derece genel görüntüSahil yolunda yürüyüş ve spor yapanlar, bisiklet binenler Portatif koltuklarında ve kumlarda oturanlar Olta ile balık avlayanlar genel görüntüHakim bir tepeden çok az insanın aralıklı oturması genel görüntüArkadaşlarıyla denize giren Durmuş Atacı röportaj ve genel görüntüİçmeler Mahallesi'nde denize girip yüzme yarışı yapanlarSahil yolunda spor yapan Hale Çiçek röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları denetlendi

ŞANLIURFA'da, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.İçişleri Bakanlığının koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı genelgeyle şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıması kararlaştırıldı. Kararın ardından Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarını denetledi. Ekipler, durdurarak kontrol ettiği toplu taşıma araçların yolcu sayısını ve yolcuların birbirleriyle teması etmeyecek şekilde oturup oturmadıklarını kontrol etti. Vatandaşların uyarıldığı denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Halk ve yolcu otobüslerinde denetim yapan ekiplerYolcu kapasite kuralarına uymayanlar hakkında cezai işlem yapılmasıZabıta ekibi uyarılarda bulunmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Antalya'daki AVM'lerde son durum

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya'da bazı alışveriş merkezleri (AVM) geçici süreliğine kapılarını yönetim kararıyla kapattı, bazıları da açık fakat bu merkezlerde mağazalar kendi kararlarıyla kapalı bulunuyor. Hepsinde belirli saatlerde market ve eczaneler faaliyetlerine devam ediyor. DHA muhabirleri, kalabalık görüntüleriyle akıllarda yer eden AVM'lerin karanlık ve boş anlarını görüntüledi.Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından, yayılmanın önüne geçebilmek için bir dizi tedbir alındı. Yapılan açıklamalarda insanların kalabalık ortamlardan uzak durmaları gerektiği ve zorunda kalmadıkça evden çıkmamaları gerektiği haftalar önce belirtildi. Bu açıklamaların ardından şehirlerdeki en kalabalık yerlerden olan alışveriş merkezlerindeki yoğunluk azaldı.Yoğunluğun azalması ve alınan tedbirlerin ardından bazı AVM'ler ilk etapta çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Ancak son günlerde vaka sayılarındaki artışın ardından AVM'lerde hizmet veren çoğu mağaza geçici süreliğine faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte bazı AVM yönetimleri aldıkları kararla bir süreliğine kapılarını kapatırken, bazı AVM'ler ise durumu mağaza yöneticilerinin inisiyatifine bıraktı. DHA muhabirleri, kalabalık görüntüleriyle akıllarda yer eden AVM'lerin karanlık ve boş anlarını görüntüledi, kent merkezinde faaliyet gösteren 10 alışveriş merkezinin durumunu araştırdı.MARKET VE ECZANE AÇIKŞehrin merkezinde bulunan MarkAntalya, koronavirüs salgını öncesinde gün içerisinde binlerce kişiyi ağırlıyordu. 130 mağazası bulunan AVM'de mağazaların tamamı faaliyetlerini geçici süreliğine durdurma kararı aldı. Mağazaların bir bir kapatmasının ardından AVM'de şuan yalnızca insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaları için saat 12.00 ile 20.00 arasında market, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında da eczane hizmet veriyor. Bu iki mağazanın bulunduğu katlar dışında geçiş ise yasaklanmış durumda. Bariyerlerle katlar arası geçiş engellenirken, AVM dışarısında bulunan kafelerin sandalyeleri ise üst üst yığılmış durumda bekliyor. Kapatma kararı öncesinde kalabalık nedeniyle yer bulmakta zorlanılan restoranların olduğu kat ise karanlığa gömülmüş durumda.TERRA'DA DÖVİZ BÜROSUEce Türkiye tarafından yönetilen Muratpaşa ilçesindeki 180 mağazalı Terra City'de AVM yönetiminin resmi kapatma kararı bulunmuyor. Buna istinaden zemin katta bulunan market ile döviz bürosu faaliyetlerini sürdürüyor. AVM içerisindeki mağazalar ise kendi yönetim kararlarıyla kapılarını kapattı. Şehirdeki döviz büroları kapalı olduğu için AVM içindeki döviz bürosunun hizmet vermeye devam ettiği ve girişlerin bu iki noktaya planlı yaptırıldığı öğrenildi.Yine Lara bölgesindeki AVM'lerden Laura'da kapıları merkez içerisine açılmayan iki mağaza hizmet vermeye devam ederken, AVM içerisinde bulunan market de çalışmaya devam ediyor. Laura'nın katlarındaki mağazalar ise kapalı. Hemen yanındaki SheMall'de ise bütün mağazalar kapalı, yalnızca market hizmet vermeyi sürdürüyor.MİGROS AVM'DE DURUMKonyaaltı ilçesinde bulunan ve Ece Türkiye tarafından yönetilen 130 mağazalı Migros AVM'nin içerisindeki mağazalar, kendi yönetim kararlarıyla geçici olarak hizmet vermiyor. Ancak, zemin katta bulunan market ve eczane, halkın tıbbi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 12.00- 20.00 saatleri aralığında faaliyetlerini sürdürüyor.KEPEZ'DEKİ MERKEZLERKepez ilçesinde bulunan alışveriş merkezleri de faaliyetlerine geçici süreyle ara verdiklerini internet sitelerinden yaptıkları açıklamayla duyurdu. ÖzdilekPark AVM'de yalnızca market ve eczane hizmet verirken, pazar günleri ise marketin de tamamen kapalı olacağı duyuruldu. Açıkhava şeklindeki tasarımıyla farklı yapıya sahip Erasta AVM'deki mağazalar da kapalı, fakat burada bulunan market, yönetmeliklerin izin verdiği saatlerde çalışmasına devam ediyor.TORUNLAR'DAN KAPATMA KARARIHavalimanı Yolu üzerindeki toplam 250 mağazaya sahip Torunlar'ın sahibi olduğu Deepo Outlet Center ve Mall Of Antalya yönetimi, 21 Mart Cumartesi kapılarını kapatma kararı aldı. Bu iki AVM'deki market ve eczaneler ise açık ve 12.00- 20.00 saatleri arası hizmet vermeye devam ediyor. Eczane ve market dışındaki bütün mağazaları ise 21 Mart'tan bu yana kapalı.Yine Havalimanı yakınlarında bulunan ve kentin yeni alışveriş merkezlerinden Agora AVM de yönetim kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında kapılarını kapatma kararı almış ve bunu kamuoyuna duyurmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------AVM dış kapı detayEczane detayKapalı AVM içinde gezenler detayKapalı dükkanlar detayUyarı yazısı detayMarket detayKapalı restoranlar detayAVM dış detayGenel detaylar

HABER -KAMERA: Semih ERSÖZLER - Adem AKALAN/ ANTALYA

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Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, tatlıcı Fuat Erdil, 50 kilogram baklavayı hastaneye götürerek sağlık çalışanlarına ikram etti.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele büyük gayret gösteren sağlık çalışanlarına verilen destek devam ederken, Yüksekova'da bir işletmeci, baklava ikramında bulunarak sağlık çalışanlarına moral verdi. 26 yılık tatlıcı Fuat Erdil, hazırladığı 50 kilo baklava ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne giderek sağlık çalışanlarına ikram etti. Sağlık çalışanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Erdil,"Sağlımızla ciddi anlamda ilgilenen sağlık çalışanlarına destek ve moral vermek amacıyla biz de bugün sağlıkçı arkadaşlarımıza baklava ikramında bulunduk. Onlara kolaylıklar diliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Hazırlanan tatlılardan detaylar-Tatlıların ambalanjı yapılması-Tatlıların araca bırakılması-İşyerinden detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Hastalara, koronavirüse karşı video konferanslı ziyaret-TEKRAR

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirilmesinin ardından Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hizmete giren 'Görüntülü Görüşme Merkezi' ile hasta yakınları yoğun bakımda yatan hastaları ile anlık görüntülü görüştürülüyor. Çin'de ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen yeni koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de ölümlere yol açan virüsün yayılmaması içi ülke genelinde önlemler alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından genişletilen tedbirler kapsamında, hastanelerin yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalar için ziyaretler yasaklandı. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ise 'Görüntülü Görüşme Merkezi' ile hasta yakınları yoğun bakımda yatan hastaları ile anlık görüntülü görüştürülüyor. Türkiye'de sayılı hastanede bulunan sistemle, tedavi gören hastalar, yakınlarına hekim ve personel eşliğinde görüntülü olarak gösteriliyor. Görüntülü ziyarette ayrıca hastanın tedavisiyle ilgilenen doktor da yakınlarına, hastalarına ilişkin bilgiler aktarıyor. 4 personel eşliğinde yapılan sesli ve görüntülü konuşma imkanının sağlandığı yöntem sayesinde hastanın moralinin en üst seviyede tutulması sağlanıyor.'HASTALARIMIZA MORAL OLUYOR'Turgut Özal Tıp Merkezi Hastane Müdür Yardımcısı Vahap Cömert, 'Görüntülü Görüşme Merkezi'nin 2013 yılında kurulduğunu kaydederek, "Şu anda hastanemizde 14 farklı branşta 301 yoğun bakım yatağımız var. Hasta yakınları burada hastalarını bu sistem aracılığıyla görebiliyorlar, hastaları hakkında hekimlerinden bilgi alıyorlar. Şu anda koronavirüs vakasından dolayı Sağlık Bakanlığınca yayınlanmış olan genelgede tüm yoğun bakımlarda hasta ziyareti yasakladı. Ancak, görüntülü görüşme sayesinde hasta yakınlarımız hastalarını bire bir görebilmekteler ve hekimlerinden bilgi almaktalar" dedi.Hasta yakınları da yoğun bakım ünitelerinde faaliyet gösteren uygulamadan memnun kaldıklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Görüntülü Görüşme Merkezi'nden detaylarVatandaşların beklemesiYakınlarıyla görüntülü görüşenlerHasta yakınlarının hastasına el sallamasıDoktorun hasta yakınlarına görüntülü bilgi vermesiHasta yakınları röp.Hastane Müd. Yrd. Vahap Cömert röp.Yoğun bakımdan görüntülerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA