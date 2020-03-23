DHA YURT BÜLTENİ -11 Yasağa rağmen sokağa çıktı, gazetecilere 'Yakışıklı çekin' dedi MANİSA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan Ali Öztopaç (77), polis ekiplerince uyarılıp, evine gönderildi.

Yasağa rağmen sokağa çıktı, gazetecilere 'Yakışıklı çekin' dedi

MANİSA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan Ali Öztopaç (77), polis ekiplerince uyarılıp, evine gönderildi. Öztopaç, görüntü çeken basın mensuplarına, "Beni yakışıklı çekin" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı önlemler kapsamında, 65 yaş ve üzerinde olanlar ile bazı kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Manisa Turgutlu'da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sokaklarda '65 yaş' denetimi yaptı. Kimlikleri kontrol eden ekipler, yasağa uymayanları belirleyip, evlerine gönderdi. Denetim sırasında görülen Ali Öztopaç'ın kimliğine bakıldığında, 77 yaşında olduğu belirlendi. Öztopaç, neden dışarıda olduğunu soran polislere, "Kontör bitti, telefonlar durdu. Çok şükür sağlığım yerinde, mecburen PTT'ye geldik" dedi. Öztopaç, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Beni yakışıklı çekin" dedi. Polis ekiplerince uyarılan Ali Öztopaç, evine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Polisin 77 yaşındaki vatandaşa tebligatıVatandaşın polisle konuşması

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Türkiye'nin en büyük dönme dolabı ile sağlık çalışanlarına destek SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla başlatılan sağlık çalışanlarına saat 21.00'de alkış uygulamasına, Antalyalılar da yoğun destek veriyor. Lunapark'ta bulunan, Türkiye'nin 90 metre yüksekliğindeki en büyük dönme dolabının üzerine led ışıklarla yazılan 'Evde kal Antalya', 'Evde kal Türkiye' ve 'Sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz' mesajları şehrin dört bir yanından görülüyor.

Koronovirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı desteği, yurt genelinde olduğu gibi Antalyalılar da sürdürüyor. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında saat 21.00 itibarıyla halk, evlerin pencere ve balkonlarından sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlıyor. Aynı zamanda Antalya'nın simgesi haline gelen, 'Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi' adı verilen, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da İngiltere'nin başkenti Londra'dakinden sonra ikinci büyük dönme dolabı da alkış kampanyası süresince ilgi odağı oldu. Lunaparktaki dönme dolabın üzerine led ışıklarla her akşam farklı mesaj yazılıyor. 'Evde kal Antalya', 'Evde kal Türkiye' ve 'Sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz' mesajları şehrin dört bir yanından görülüyor. Dönme dolabın üzerindeki ledli ışık sistemiyle yansıtılan mesajlar, sosyal medya üzerinden de hızla yayılıyor. Turistik kentte yaşayan fotoğraf ve video tutkunları da bu anları, şehir silüeti eşliğinde drone ile görüntüleyerek, sosyal medya üzerinden yayınlıyor. Görüntüleri izleyenler, beğenilerini mesajlarla duyuruyor.

'ÇOK İYİ DÖNÜŞLER ALDIK'Alkış kampanyasına 'Antalya'nın Kalbi' olarak bilinen dönme dolap ile destek vermeye çalıştıklarını belirten Aktur Lurapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, "Şu an Türkiye'nin her yerinde sağlıkçılar bizler için gece gündüz uğraşıyor. Biz de onlara destek vermek için 90 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin en yüksek dönme dolabında mesajlar yayınlamaya başladık. Bu yazılardan sonra çok iyi dönüşler aldık. Antalyalılara bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize" dedi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİDönme dolap üzerindeki mesajları şehir ışıklarıyla drone ile havadan görüntüleyen video sanatçısı Murat Aykut ise görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi Aykut, "Kampanyaya kendi çapımda destek olmak istedim. Ben de polis çocuğuyum. Sağlık çalışanlarının ailelerinin kaygılarını anlayabiliyorum. Bu virüsün bize en çok hatırlattığı şey birlik ve beraberlik duygusu. Ben de kendi mesleğim açısından belki bir motivasyon olur düşüncesiyle bu videoyu hazırladım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Lunapark drone detaylarıDönme dolap detayEvde kal Antalya'm yazısıSağlık çalışanlarını alkışlıyoruz yazısı Seçkin Etke röpMurat Aykut röpDiğer drone detaylarıDetaylar

HABER: İbrahim LALELİ - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Ercişli fırıncıdan şeritli koronavirüs önlemi

VAN'ın Erciş ilçesinde fırın sahibi Yılmaz Şit, koronavirüs önlemleri kapsamında müşterilerin ekmeklere el temasını önlemek için dükkan içinde güvenlik şeridi çekti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele için birçok önlem alınırken, faaliyetlerine devam eden iş yerleri de salgını önlemek için üstüne düşeni yapmaya çalışıyor. Erciş'te 30 yıldır ekmek fırını işleten Yılmaz Şit de 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metrelik mesafeye dikkat edilmesi için önlem aldı. Şit, ekmek fırının içine güvenlik şeridi çekerek müşterilerin ekmek ile olan temasını engelledi. Virüsle mücadele kapsamında herkesin sorumluluk taşıdığını belirten fırıncı Şit, "Bizde fırınımızda güvenlik şeridi çekerek müşterilerimizin el temasını engelledik. Ekmek isteyen müşterilerimize görevli arkadaşlarımız ekmekleri paketleyip kendilerine sunuyorlar. Devletimiz bütün tedbirleri alıyor. Ama bizim de bir şeyler yaparak katkı sunmamız gerekiyor" dedi. 'Evde kal' kampanyasının koronavirüsle mücadelede çok önemli olduğunu vurgulayan Şit, şunları söyledi:

"Mesele ciddi, yani ölüm kalım meselesi, katil olmak istemiyorsan evde kal. Ölmek istemiyorsan evde kal. Sürünmek istemiyorsan evde kal. Virüsle yaşamın arasında köprü olmak istemiyorsan evde kal."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Fırın içinde güvenlik bandı görüntüleri-Müşterilerin ekmek alma görüntüsü-Yılmaz Şit ile röportaj ve sloganı-Fırın çalışanlarının sloganları-Genel detaylar-1 Dakika 50 Saniye -96 MB

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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Çorum'da 65 yaş ve üzeri kişileri polis evlerine taşıdı

ÇORUM'da polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak evlerine bıraktı.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasının ardından polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Çorum'da yasağa uymayanlar için 155 polis hattına ihbarlar yapıldı. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak, evlerine bıraktı.

Buharaevler Mahallesinde su faturasını ödemek için evden çıkan yaşlı bir kişi ise evine dönmek için binmek istediği halk otobüsüne alınmadı. Yaşlı adam polis otolarına otostop çekti. Başka yaşlı kişileri evlerine götüren polis araçları duramazken, ihbarla gelen başka bir ekip otosuna alınan kişi evine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yaşlı adamın ekip otosunu durdurmaya çalışması-Ekip otosunun peşinden koşması-Yaşlı adamla röp.-Ekip otosuna bindirilip götürülmesi-Polisin dışarı çıkmayın anonsu-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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İskenderun'da kırtasiye, siparişle satış yapıyor

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir kırtasiye, 'siz evde kalın' sloganıyla ihtiyaç sahiplerine almak istedikleri kitapları adreslerine teslim etti.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. İskenderun ilçe merkezinde bulunan kırtasiye, kitap ve malzeme ihtiyaçlarını telefonla karşılayıp, ücretsiz siparişleri teslim ediyor.İş yerlerinde yoğunluğu azaltmak için böyle bir çalışma başlattıklarını dile getiren kırtasiye çalışanı Enes Bodur, "Sağlık her şeyin başı, bizler böyle bir kampanya başlattık. Dünyada önemli sorunlara neden olan virüse karşı vatandaşlarımızın isteklerini evlerine gönderiyoruz. Telefon ile alınan sipariş veya okuma kitabı talepleri hazırlanarak maske ve eldiven korumalı arkadaşlarımız adreslere teslim ediyor" dedi.Verilen siparişleri evlerine teslim edilen vatandaşlar da, hizmetten memnun kaldıklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü-----------------------Siz evde kalın yazısıSiparişlerin hazırlanmasıHazırlanan siparişlerin yola çıkarılması (paketlerde kırtasiyenin ismi var kapatılabilir)Motor ile siparişi götüren eleman ve adrese gelip kapıyı çalmasıKapıyı açan kadını siparişi alıp teşekkür etmesi

SÜRE: 01'53" BOYUT: 85 MBHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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Kuşadası Belediyesi'nde 'Koronavirüs'e' karşı dijital toplantı

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nde, koronavirüs önlemleri kapsamında 'Yakın Temasta Bulunmaktan Kaçınma' amacıyla dijital toplantı yapıldı.Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, koronavirüsten korunmanın en etkin yollarından biri olan 'Yakın Temasta Bulunmaktan Kaçınma' yöntemine dikkat çekmek istedi. Başkan Günel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim amirleriyle dijital platform üzerinden toplantı yaptı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, özel olarak oluşturulan Whatsapp Grubu üzerinden Günel'e kentle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri iletildi.Belediyenin günlük rutin işleyişi sırasında mümkün olduğunca fiziksel temastan kaçındıklarını belirten Günel, "Bugün teknolojinin bize sunduğu imkanı kullanarak, toplantımızı dijital yoldan gerçekleştirdik. Dolayısıyla herkes kendi odasında telefonunu veya bilgisayarını kullanarak toplantıya katıldı. Bu şekilde hem bilim kurulunun önerilerine uyduk hem de çalışanlarımıza örnek olduk. Kuşadası Belediyesi olarak salgını, en hafif şekilde atlatmak için her platformda mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Toplantıdan genel ve detay görüntüler-Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinden görüntüler

Haber- Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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İskenderun'da 'sokağa çıkmayın' anonsu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde polis, ve zabıta ekipleri, koronavirüse karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla sokaklarda megafonla anons yaptı.Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İskenderun'da polis ve zabıta ekipleri şehir merkezinde anonslarla vatandaşları uyardı. Koronavirüs nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları yönünde anons yapan ekipler, "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" dedi.

Görüntü Dökümü-----------------------Şehir trafiğinden görüntüTrafik polisi aracının anonsuAraçlardan görüntüler

SÜRE: 0,41" BOYUT: 30,1 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: DHA