DHA YURT BÜLTENİ - 11 Kapıkule'de koronavirüse karşı TIR sürücülerine sıkı denetimKORONAVİRÜS tedbirleri kapısında Avrupa'ya açılan sınır kapılarının yolcu giri-çıkışlarına kapatılıp, sadece TIR'ların geçişlerine izin verildiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

Kapıkule'de koronavirüse karşı TIR sürücülerine sıkı denetim

KORONAVİRÜS tedbirleri kapısında Avrupa'ya açılan sınır kapılarının yolcu giri-çıkışlarına kapatılıp, sadece TIR'ların geçişlerine izin verildiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Ülkeye giriş yapan TIR'lar dezenfekte edilirken, sürücüleri de ateşleri ölçülüp, kontrolden geçiriliyor.

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki önlemler sürüyor. Çarşamba akşamı Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule, Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yolcu giriş-çıkışlarına kapatıldı. Sınır kapılarında sadece yük taşıyan TIR'ların geçişlerine izin veriliyor.

TIR'LAR SIKI DEZENFEKTASYON İŞLEMİNDEN GEÇİRİLİYOR

Geçişlere kapatılan ve sadece TIR'ların giriş çıkış yaptığı kapıların başında gelen Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan TIR'lar sıkı kontrolden geçiriliyor. Gelen TIR'lar önce dezenfekte noktasına yönlendiriliyor. Burada ilk olarak iç dezenfektesi yapılan TIR'ların daha sonra dış dezenfektasyonu yapılıyor.

TIR'lar daha sonra peronlara yönlendirilerek burada sürücülerin ateşleri ölçülüp, kendilerini 14 gün izole edeceklerine dair belirtilen formu dolduruyorlar. Aynı noktada Türkiye tarafından bekleyen sürücüyle, yurtdışından gelen sürücü yer değiştiriyor.

ŞEHRİN TÜM GİRİŞLERİNDE KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU

Edirne Valiliğinin talimatlarıyla kente girişlerde jandarma ve sağlık ekipleri önlemlerini arttırdı. Kentin tüm girişlerinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri araçları durdururken, UMKE ekipleri ise araçlardaki hem sürücülerin hem de yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından bilgilendirilmelerinin ardından yolculuklarına devam ediyor. Aynı işlem şehre giren yolcu otobüsleri için de gerçekleştiriliyor. Otobüsler hem sürücüsü hem de tüm yolcularıyla tek tek kontrolden geçiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kapıkule'de TIR'ların ülkeye girişiTIR'ların iç ve dış dezenfeksiyonuSürücülerin ateşinin ölçülmesiDezenfektasyon noktasından genel detayEdirne il sınırında oluşturulan kontrol noktasından detayKontrol noktasında araçların durdurulmasıAraç sürücüleri ve yolcularının ateşlerinin ölçümüOtobüslerin durdurulup, yolcu ve sürücülerinin ateş ölçümü

Haber - Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Gaziantep'te, 240 görevliyle dezenfekte çalışması

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, 240 kişiden oluşan 11 ekip ile cadde, meydan, park ve boş alanlarda dezenfekte çalışması başlatıldı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildi. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı 240 kişiden oluşan 11 ekip, 15 araç ile dezenfekte çalışması başlattı. Balıklı, Gaziler Caddesi, Mütercim Asım Caddesi, Gaziantep Kalesi çevresi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Üniversite Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı, Kalyon Kavşağı, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Milli Egemenlik Bulvarı, Nail Bilen Caddesi, Emek Kavşağı, Ali Nadi Ünler Bulvarı, Kardelen Kavşağı, Çetin Emeç Caddesi, Maarif Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Ordu Caddesi, Bey Mahallesi ve otobüs durakları, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ürünler ile dezenfekte edildi. Ekipler, kalabalığın fazla olduğu şehir genelindeki kamu binalarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına düzenli aralıklarla devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Çalışmalara katılan ekiplerEkipler ve araçların drone görüntüleriEkiplerin cadde ve meydanları dezenfekte etmesiOtobüs durağı ve ATM'lerin dezenfektesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Ev sahibi ihbar etti, kiracısının dairesinde uyuşturucu bulundu

TEKİRDAĞ'da kirasını ödemeyen kiracısının dairesine giden N.Y.'nin, evde gördüğü paketten şüphelenip, ihbarda bulunması üzerine polisin yaptığı aramada 1 kilo kokain ele geçirildi. Polis, kiracısı A.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Tekirdağ'da evini kiraya veren N.Y., kiracısı A.D.'nin aylardır kirasına ödememesi üzerine evde olmadığı sırada daireye girdi. Yatak odasında baza altında 3 paket gören N.Y., durumdan şüphelenip, durumu polise bildirdi. Polis, adli makamlardan aldığı izinle mahalle muhtarı ile birlikte girdikleri evde arama yaptı. Aramalarda yatak odasında kanepenin içine gizlenmiş 3 paket bulundu. Narkotik ekiplerinin yaptığı incelemede paketin içindeki maddenin 1 kilo kokain olduğu belirlendi.

Polis, uyuşturucu maddeye el koyarken, evi kiralayan A.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Arama yapılan daire-Daireye giren polis ekipleri-Kanepenin altında paketlerin bulunması-Polisin paketleri incelemesi-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Antalya'da eczaneler dezenfekte ediliyor

ANTALYA Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs tehlikesine karşı eczaneleri dezenfekte etti.

Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, koronavirüse karşı başlatılan üst düzey tedbirlerin tüm hızıyla devam ettiğini söşyledi. Ertekin, "Gazipaşa, Kaş, Kalkan'a kadar tüm eczanelerimize belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemi uygulattırıyoruz. Anlaşmalı firmamız bu hizmeti ücretsiz eczacılarımıza sunacak" dedi.ECZACILARA KORUYUCU MASKE VE GÖZLÜKYaklaşık 10'ar gün aralıklarla uğradıkları noktalardaki sterilizasyon işlemini tamamlayıp bunun yanı sıra eczanelerin tamamına maske dağıttıklarını ifade eden Ertekin, tüm eczacı personeline yetecek sayıda koruyucu gözlüklerin dağıtılacağını, diğer hijyen önlemlerini de anlattıklarını belirtti. Ertekin, "Tüm eczanelere mesafe yazılarını da dağıttık. Hastalarımızı bekleme alanlarındaki bekleme mesafesi konusunda da bilgilendiriyoruz" diye konuştu.10 DAKİKADA DEZENFEKTEBu kapsamda tüm eczanelerin dezenfekte işleminin tamamlanacağını ifade eden Mehmet Ertekin, "Uygulanan klor bazlı dezenfeksiyon. Yaklaşık 10 dakikada temizliği tamamlıyor. Sürekli kalıcılık sağlamaz. Enfeksiyonlu biri geldiğinde ortamın yeniden temizlenmesi gerekiyor. Bu nedenle yüzey temizliği konusunda eczacı ve çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz. Klima ve klavyelerin temizliğinin de sağlanması için dezenfeksiyonun önemli olduğunu anlatıyoruz" dedi.BELEDİYELER DE DEZENFEKTE YAPACAKAntalya merkez ve ilçelerde 1200 eczane olduğunu ifade eden Ertekin, 600 eczanenin il merkezinde yer aldığını, 10 gün içinde bu eczanelerin tamamının dezenfekte işlemlerini tamamlanacağını, bu işlemin sık yapılmasıyla virüse karşı daha dirençli olunacağını vurguladı. Ertekin, "Ayrıca tüm belediyelerimizle de görüşüp anlaşma sağladık. Bizim dışımızda da kendi ekipleriyle gelip eczanelerimizi dezenfekte edecekler. Böylece dezenfekte süresi 3-4 gün arayla yapılmış olacak" diye konuştu.SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİEczacı Mustafa Oruç, öncelikle sosyal mesafe kavramını gelenlere anlatıp, bununla ilgili broşür ve şeritlerle hem ortamın hem de gelen insanların korunmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, sosyal bilinç yaratmaya çalıştıklarını ifade etti. Oruç, "Eczanemize gelenlerle aramızda 1.5 metre mesafeyi korumaya çalışıyoruz. İnsanlar da daha bilinçli yaklaşıyor. Bilgilendirme broşürleriyle hem içerde fazla sayıda bulunmamaları, işleri bittiğinde de uzun süre kalmamaları yönünde telkin ile beraber bir bilinç oturtulmaya başladık. Eczanelerde maksimum üç kişi bulundurmaya çalışıyoruz. Hizmet verip daha sonra dışarıda bulunan hasta ve hasta yakınlarını alıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Eczanedeki dezenfeksiyon işlemiEczacı Mustafa Oruç'un açıklamalarıRÖP: Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin

421 MB/// 03.45"HABER- KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA,

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14 gün karantina kuralına uymayan çifte, 6 bin 300 lira ceza

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Almanya'dan gelen bir çiftte, 14 gün karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.Almanya'dan 9 gün önce Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen N.Ö. ve R.Ö. çifti, kendilerine havalimanında yapılan bilgilendirmeye rağmen 14 gün kuralına uymayarak alışverişe çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri 2 gün önce N.Ö. ile R.Ö.'yü alışveriş yaparken yakalayıp, kurala uymadıklarını belirterek tutanak tuttu. Polis, çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası uyguladı.Tekrarı halinde çifte, aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195 maddesinden suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü ------------------Beyşehir'de polisin vatandaşlara ikazı Emniyet binası ve polis araçlarından detay

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR,KONYA DHA))

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Konya'da 65 yaş üstü yasağına kısmen uyuldu

KONYA'da çoğunlukla park ve bahçelerde oturan 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağına kısmen uyduğu görüldü. Alışverişin yapıldığı bölgelerde ise aralarında 65 yaş üstü kişilerinde olduğu kalabalığın olması dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ile bazı kronik rahatsızlıkları bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bununla birlikte lokanta ve pastanelerde kapatıldı. Konya'da ise pazar günü olmasına rağmen park ve bahçelerde hem 65 yaş üstü yasağına, hem de yoğunluk olmaması konusunda kısmen uyulduğu görüldü. Alışverişin yapıldığı bölgelerde ise aralarında 65 yaş üstü kişilerinde olduğu kalabalığın olması dikkat çekti. Lokantalarda yasağa uyup sadece paket servis yapmak için iş yerlerini açtı. Polis ekipleri ise gelen ihbarlar üzerine, sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindeki kişileri uyarıp, evlerine dönmeleri için ikna etti. Hacı Mehmet Toker (65), "İhtiyaçlarımı almak için otobüsle geldim. Alışveriş yaptıktan sonra evime geri gideceğim. Emir gelene kadarda evden çıkmayacağız. Kurullara ayılmasına tavsiye ediyorum." dedi. Üniversiteye hazırlanan ve eksik not ve testlerini almak için parkta buluşan bir grup genç ise 1 metre aralıklarla oturup, test notlarını paylaştı. Ömer Faruk (19), "Aslında hiç çıkmamamız gerekiyor. Üniversiteye hazırlandığımız için maalesef çıkmak zorunda kaldık. Kitap ve test eksiklilerimiz vardı, onları tamamlamak amacıyla çıkmak zorunda kaldık. Bizde bunu en az hasarla halletmeye çalıştık. O yüzden 1'er metre arayla oturup, testlerimizi paylaşacağız. Sonra da evlerimize gidip, kendimizi izole edeceğiz. Yanımızda da sürekli kolonya taşıyoruz." dedi. Aslı Çimen (19), "Virüs olduğundan sevdiklerimizi düşündüğümüz, belki biz genciz diye bulaşmak ama yine de için maskemi taktım. 1'er metre mesafe koydum. Mecbur olduğum için çıktım. Ailemde 65 yaş üstü yoktu ama bazı sokaklarda yaşlı insan olduğunu gördüm. Aslında otobüste olmasam durup, ihbar ederdim." dedi.

Görüntü Dökümü ------------------Park ve bahçelerde boş banklardan detay Bankta oturanlardan detayAlışveriş noktalarındaki yoğunluk Gençlerin parkta 1'er metre mesafede oturması Paten yapan çocukları Röportajlar

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))=========================================

Kaynak: DHA