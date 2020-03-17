DHA YURT BÜLTENİ - 11 Munzur Nehri'nde JAK timinin botu devrildi: 1 asker kayıp (2)KAYIP UZMAN ÇAVUŞ ARANIYORTunceli'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun devrilmesi sonucu akıntıyla kaybolan uzman çavuşun bulunması başlatılan arama ve kurtarma çalışması sürüyor.

Munzur Nehri'nde JAK timinin botu devrildi: 1 asker kayıp (2)

KAYIP UZMAN ÇAVUŞ ARANIYOR

Tunceli'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun devrilmesi sonucu akıntıyla kaybolan uzman çavuşun bulunması başlatılan arama ve kurtarma çalışması sürüyor. Olayın ardından kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için kentte bulunan Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekipleri Munzur Nehri'ne yönlendirildi. Ekipler, botun devrildiği bölgeden itibaren suyun akış yönüne doğru 7 kilometrelik alanda çalışma yürütürken, nehir suyuna file gerildi. Haberi alan Tunceli Valisi Tuncay Sonel de beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte bölgeye gelip çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

-------------Munzur NehriBotun devrildiği bölgeArama kurtarma ekipleriVali ve beraberindekilerArama ve kurtarma çalışmalarıDevrilen botNehre file gerilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

=============================

Terör örgütü PKK'nın firari finansörü yakalanıp, tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, PKK'lı teröristlere mali destek sağladığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firarinin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı belirlendi. M.B., adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Şüphelinin araçtan çıkarılmasıAdliyeye çıkarılmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR

===========================

Umreden dönenlerin karantinada 3'üncü günü (2)

YAKINLARI, YİYECEK VE KIYAFET GETİRDİ Konya'da 2 yurda yerleştirilen umreden dönenlerin gözlem altında tutulması devam ediyor. Bazılarının yakınları ise yiyecek ve kıyafet getirdi. Getirilen eşyalar görevliler tarafından yurttaki sahiplerine iletildi. Bazıları eşyaları bıraktığı sırada, yurttaki yakınlarını görünce el sallayarak selamlaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yakınlarının yiyecek ve kıyafet getirmesi Görevlileri teslim edilmesi Genel ve detayYakınlarından röp.

Haber- kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA

============================

Muğla merkezli 5 ilde tefeci operasyonu: 32 şüpheli gözaltı

MUĞLA merkezli 5 ilde, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir suç çetesinin üyesi oldukları belirlenen ve savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı bulunan 36 kişiden 32'si yakalandı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, tefecilik çetesi üyelerinin gizli bölmelerindeki çelik kasalar içinde çeşitli isimler adına düzenlenmiş yaklaşık 6 milyon liralık borç senedi ele geçirildi. Bodrum, Milas ve Yatağan Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen bir suç çetesinin üyesi oldukları belirlenen 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılıklardan gelen talimat üzerine çete üyelerine yönelik, Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Aydın ve Denizli'de bugün sabah saatlerinde çok sayıda adrese 'Bahar Temizliği' adı altında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 32'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 3'ü kurusıkı 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, 159 mermi, 1 komando bıçağı, 2 gram esrar, 1 gram uyuşturucu madde metamfetamin, yüksek faizlerle para verilen kişilerin isimlerinin yer aldığı 8 adet defter ile gizli bölmelerdeki çelik kasalar içinde toplam değerin yaklaşık 6 milyon lirayı bulan borç senedi ele geçirildi.Gözaltına alınan 32 şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 4 kişinin de yakalaması çalışmaların devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Operasyon kapsamında ele geçirilenlerden görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

=============================

Isparta'ya getirilen umreci sayısı 586'ya çıktı

SUUDİ Arabistan'dan umre ziyareti sonrası yurda dönen vatandaşların bir kısmı Isparta'da konuk edilirken, sayı son gelenlerle birlikte 586'ya yükseldi. 14 gün boyunca Isparta'da öğrenci yurdunda konuk edilecek vatandaşlar için yemek servis ediliyor, özel ekipler ve çalışanlar üst düzey güvenlik önlemi eşliğinde hizmet veriyor.Suudi Arabistan'dan umre sonrası gelen 180 kişilik kafilenin bulunduğu uçak, dün Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra, yolcular, havalimanına çağrılan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi ve 4 otobüse bindirildi. Kafiledeki 180 kişinin tamamının maske taktığı görülürken, otobüs şoförleri de beyaz kıyafet, maske ve eldiven kullandı. Polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapan otobüsler ile konvoy halinde Isparta'ya getirilen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs vakalarının karantinasında kullanılmak üzere belirlenen, kentteki tek referans hastane olan Isparta Şehir Hastanesi'ne çok yakın noktada bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 1000 kişi kapasiteli Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.ÖZEL YEMEK SERVİS EDİLİYORKente dün gece getirilen 74 kişilik kafilenin ardından transferler devam etti. Şu ana kadar umre ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen ve Isparta'daki yurda yerleştirilenlerin sayısı 586'ya çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ve 1000 kişi kapasiteli Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen ve dün ilk gecelerini yurtta geçiren vatandaşlar için özel firma tarafından üretilen yemek servis ediliyor. Özel ekipler ve çalışanlar tarafından üst düzey güvenlik önlemi alınırken, vatandaşlara yemekleri tek kullanımlık tabildotta veriliyor. Kaldıkları odanın önüne bırakılan yemekler vatandaşlar tükettikten sonra tekrar aynı yerden alınıyor. Bunun yanında kişisel ihtiyaçlar da temin ediliyor. Temel ihtiyaçlar yine görevliler tarafından koridorda kapıların önüne bırakılıyor. Görevliler odalara yaklaşmamaya gayret gösteriyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

==============================

Fırtınada cami minaresi yıkıldı, ağaçlar devrildi

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde fırtına nedeniyle caminin minaresinin bir bölümü yıkılırken, bazı evlerin çatı ve bacaları uçtu, kökünden sökülen ağaçlar devrildi.Ağlasun'da etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin en büyük yerleşim yeri olan Sakarca Mahallesi'ndeki Yeni Camii'nin minaresinin bir bölümü rüzgarın etkisine dayanamayıp, yıkıldı. Rüzgarda minarenin üst kısmı yıkılırken, parçalar bir bahçeye düştü. Aynı mahalledeki Tekke mezarlığında da çam ağaçları elektrik tellerinin üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı. İlçeye bağlı Yazır köyünde bazı evlerin baca ve çatıları uçtu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yıkılan minareden görüntüDevrilen ağaçtan detay

HABER- KAMERA: Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur),

===============================

Pazar esnafının kolonyalı koronavirüs önlemi

BURDUR'da, kurulan halk pazarında koronavirüs salgını dolayısıyla hem tezgah açan esnaf hem de alışverişe çıkan vatandaş sayısında azalma gözlendi. Kimi esnaf limonunu 'Virüs savar' diye pazarlarken, pazarcı Mustafa Gürcan ise müşterilerine kolonya tutarak kendince virüse karşı önlem aldı.Burdur'da 'Uzay Çatı' adı verilen kapalı alanda salı günleri kurulan halk pazarı, koronavirüs salgını nedeniyle önceki haftalara oranla boşaldı. Kimi esnafın tezgah açmadığı pazara gelen vatandaş sayısında da azalma gözlendi. Tezgah açan esnaf ve pazara gelen vatandaşların bazıları koronavirüs salgınına karşı kendi çaplarında önlem aldı. Kimi vatandaş maske takarak alışveriş yaparken, kimi esnaf da hem hijyeni hem de salgını düşünerek eldiven takıp satış yaptı. Bazı esnaf ise koronavirüse karşı tezgahında kolonyayı hazır bekletti. Müşterilerinin yanı sıra pazarı gezen vatandaşa da kolonya tutan esnaf, kendilerince koronavirüs önlemi aldı.'KORONAVİRÜSE KARŞI BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALDIK'Pazar yerindeki sergisinde müşterilerini kolonyayla karşılayan Mustafa Gürcan, "Koronavirüse karşı bütün önlemelerimizi aldık. Müşterilerimize kolonya veriyoruz. Hastalık, pazarı çok etkiledi. Fiyatlar düşük ama halk tedirgin. Durgunluk var. 10 yıldır pazarcılık yapıyorum. En boş pazar bugün" dedi.'BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIM'Kentte 45 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Mehmet Yılmaz, "Bu hafta pazar zayıf. Halkta tedirginlik var. Gelmedi. Bazı esnaf da sergi açmadı. Ben bu kadar yıldır pazarcılık yapıyorum böyle bir şeyle karşılaşmadım" diye konuştu. Tezgahında sattığı limonlar için 'Virüs savar' diyen pazarcı esnafı Çağdaş Öney, "Geçen haftaya nazaran bu hafta pazar yarı yarıya düştü. Halk tedirgin. Kimse evinden çıkmıyor" dedi. Esnaf Erol Akdemir, "Hastalıktan vatandaş bayağı etkilendi" diye konuştu.Züleyha Örnek isimli satıcı da "Bu hafta pazar, hastalık nedeniyle çok durgun. Kimse almıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Pazar dış görünüşPazardan detaySatıcılarla röp.Maskeyle gezen vatandaşlar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

=============================

Gelin almada koronavirüs farkındalığı için medikal tulum ve maskeyle oynadılar

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, gelin alma törenine katılanlar koronavirüs salgınına dikkat çekmek için medikal tulum giyip, maske takarak çiftetelli oynadı. Davul zurna eşliğinde oynayanların görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi çekti.Bursa'da geçen pazar günü Betül-Özkan Manay çifti, Karacabey'de yapılan düğün organizasyonuyla dünya evine girdi. Gelin ve damadı mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemeyen arkadaşları, gelin alma eğlencesinde hem farkındalık yaratmak hem de çiftin mutlu günlerinde beraber olmak için medikal tulum giyip, maske takarak davul zurna eşliğinde oynadı. Sokakta cep telefonu kamerasıyla kaydedilen maskeli grubun davul zurna eşliğinde çiftetelli oynaması, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Görüntü Dökümü-------------------------

-Medikal tulum ve maskeyle oynayan davetlilerden detaylar

Haber: Semih ŞAHİN -Kamera: Yasin KESKİN/ KARACABEY, (Bursa),

Kaynak: DHA