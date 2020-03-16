DHA YURT BÜLTENİ - 11 Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiye amiri açığa alındı MERSİN'de 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkıp düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amiri Tevfik...

Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiye amiri açığa alındı

MERSİN'de 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkıp düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amiri Tevfik Cin'in açığa alındığı bildirildi.Merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde önceki gün 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede yangın çıktı. Evdeki Yasemin Özel, alevlerin yayılması üzerine balkona çıktı. Çevredekilerin uyarılarına rağmen balkon demirine çıkıp sarkan Özel, zemine düştü. Yaralanan Özel, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özel, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.ARAÇ OLAY YERİNE ULAŞIRKEN BOŞLUĞA BIRAKMIŞMersin Büyükşehir Belediyesi, ağır yapıda ve hareket kabiliyeti az olan 54 metre merdiven uzunluğuna sahip ikinci aracın olay mahalline ulaştığı sırada Yasemin Özel'in kendisini boşluğa bıraktığına dikkat çekti. İtfaiye personelinin kusurunun olup olmadığı ile ilgili olarak soruşturma açıldığı kaydedilen açıklamada, "Olayla ilgili 112'ye bir erkek vatandaş tarafından yapılan ilk ihbar, saat 15.26'da düşmüştür. Saat 15.27'de Mezitli İtfaiye Grup Amirliğimizdeki; 9 personel, 1'i, 18 metre merdiven uzunluğuna sahip toplam 4 araç ile olay mahalline çıkış yapmış, 15.30'da olay mahalline ulaşmışlardır. Bu esnada Yenişehir, Gökçebelen ve Merkez itfaiyeden takviye talebinde bulunulmuştur. Yangın müdahale ekibi, Yasemin Özel'in henüz balkonda olmadığı sırada ilk olarak ekipmanlarıyla birlikte hızlı bir şekilde meskenin kapısından içeri girme girişiminde bulunmuştur. Kapının çelik kapı ve çok yönlü kilitli olması nedeniyle kırılması uzun sürmüş, bu durumun uzun zaman alacağının anlaşılması üzerine, balyoz ile duvarlar kırılarak içeriye girilmeye çalışılmış, bu sırada ana bina önünde bulunan bir personel balkona bir kişinin çıktığı bilgisini vermiştir. Mezitli İtfaiye Grup Amirliği emrinde bulunan, ağır yapıda ve hareket kabiliyeti az olan 54 metre merdiven uzunluğuna sahip ikinci araç olay mahalline ulaştığı esnada, Yasemin Özel tutunduğu balkon parmaklıklarından kendisini boşluğa bırakmıştır" denildi.'SORUŞTURMANIN SELAMETİ İÇİN GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ'Meskene girildiğinde 4 oda ve 1 salondan oluşan dairenin sadece salon kısmında yangının olduğu, alevlerin diğer odalara sirayet etmediğinin görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Salondaki yangın kısa süre içerisinde söndürülmüştür. Olay yerine intikal eden 9 yangın kurtarma personelinin tamamı mesleki ve deneyim olarak itfaiye tecrübesi 5 ila 28 yıl arasında değişmektedir. Bu personelin 3'ü yangında arama kurtarma konusunda görevlendirilmiş olup, diğer 6 personel de yangın müdahale ekibinden oluşmaktadır. Müessif olayın yaşandığı aynı gün; personelin kusuru olup olmadığı ile ilgili olarak soruşturma açılmıştır. Soruşturmanın selameti açısından Mezitli İtfaiye Grup Amirine görevden el çektirilmiştir. Soruşturma sonucunda kusuru ve ihmali tespit edilen personel hakkında gereken işlem yapılacak, kamuoyunu ilgilendiren gelişmeler hassasiyetle açıklanmaya devam edilecektir."

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEHaber: MERSİN

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180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi (2) - Yeniden

UMRE ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen 180 kişilik kafile, Isparta'ya getirildi. Uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inen kafile, otobüslerle misafir edileceği yurda götürüldü. Yurtta kalan az sayıda öğrenci, başka yurtlara yerleştirildi. Kafile, 14 gün Isparta'da konuk edilecek.Suudi Arabistan'dan umre sonrası gelen 180 kişilik kafilenin bulunduğu uçak, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na saat 13.00 sıralarında iniş yaptı. Uçaktaki yolcular, havalimanına çağrılan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra 4 otobüse bindirildi. Kafiledekilerin tamamının maske taktığı görülürken, otobüs şoförleri de beyaz kıyafet, maske ve eldiven kullandı. Polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapan otobüsler ile konvoy halinde Isparta'ya doğru yola çıkıldı. Umre kafilesinin taşındığı otobüsler, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs vakalarının karantinasında kullanılmak üzere belirlenen, kentteki tek referans hastane olan Isparta Şehir Hastanesi'ne çok yakın noktada bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ve 1000 kişi kapasiteli Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirildi.Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından 5 bloktan oluşan yurttaki öğrencilerin tamamına yakını, geçen hafta sonu ayrılırken, kalan az sayıda öğrenci de başka yurtlara nakledildi. Umreden gelen kafilenin kalacağı yurt binasında ve içerideki alanlarda özel ekipler tarafından temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı. Umre kafilesi, Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edilecek.VALİLİKTEN AÇIKLAMA Isparta Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, umre ziyaretinden dönen 180 kişilik kafilenin kentteki 2 yurtta misafir edileceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 (koronavirüs) virüsünün sebep olduğu hastalıkla mücadele etmek için devletimiz tarafından çok sıkı tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı'mızca açıklanan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün süreyle kendilerini izole etmeleri gerekmektedir. 14 gün izole kuralı, umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız için de uygulanmaktadır. Bu sebeple ilimiz Süleyman Demirel Havalimanı'na bugün gelmesi planlanan 180 kişilik umre kafilesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edileceklerdir. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizce karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili Valiliğimiz dışında yapılacak herhangi bir açıklamaya itibar etmemesi önemle rica olunur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)--------------Kafilenin Isparta Havalimanı'ndan otobüs konvoyu ile çıkmasıOtobüslerin gidişiYurt önünde kafilenin otobüslerden inmesiBinaya geçişleriDetaylar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)--------------Otobüslerin havalimanından çıkışıOtobüslerin ayrılması

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN- Mesut MADAN/ISPARTA,

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Konya'da hastaneden kaçtığı iddia edilen kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı (3) 'HASTANEDEN KAÇMADIM'Konya'da, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınmak istenince kaçtığı öne sürülen Ebubekir Bilgin (30), hastaneden kaçmadığını savunup, yaşananları anlattı. Asansör teknisyeni olduğunu belirten Bilgin, bir süredir Irak'ta çalıştığını ve yaklaşık 20 gün önce de geri döndüğünü söyledi. Bilgin, "Yaklaşık 20 gün önce Bağdat'tan geldim. Bağdat'ta bulunma sebebim de asansör montajı; kurulum, onarım, bakım teknisyeniyim. Geldiğimden bu yana 20 günü geçti. Soğuk algınlığı şikayeti nedeniyle dün eşim ve çocuğumla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne geldik. Orada yakın bir zamanda yurt dışına çıkıp, çıkmadığımı sordular. Ben de 20 gün önce geldiğimi söyleyince belirli tetkikler yaptılar. Zaten geldiğimde de hem Ankara'da havaalanında hem de özel hastane muayene oldum ve sonuçlar negatif çıktı. Buradaki hastanede tahlilleri yaptılar ve bizi izolasyonlu odaya almışlardı. 4 aylık çocuğumuz var, onu da köyde kardeşimin yanına bırakmıştık. Çocuğumuz küçük olduğu için annesinin bakımına ihtiyaç vardı. O nedenle de biz sürekli görevlilere durumumuzu ve ne zaman çıkabileceğimizi soruyorduk. Belki sürekli sorduğumuzdan dolayı olabilir, bilmiyoruz, 'Gidebilecekseniz gidin' dediler. Biz de eşimle beraber çıktık" diye konuştu. Hastaneden ayrıldıktan sonra telefonla arandıklarını söyleyen Bilgin, "Eşimle beraber çıktık. Eski Garaj'ın oraya geldiğimizde bizi karakoldan telefonla aradılar. Biz de bulunduğumuz yeri söyledik. Tahlillerin tam bitmediğini doktorların bize anlattıklarını söyleyip, memur beye açıklama yaptık. Sonra bize orada beklememizi söylediler ve ambulansla gelip bizi tekrar hastaneye götürüp, odaya yatırdılar. Kanı Antalya'ya göndermişler galiba ve bugün saat 10.00 gibi tahliller temiz çıkınca bizi taburcu ettiler. Herhangi bir kaçma durumu yok. Hakkımızda yanlış haberler çıktı, bundan rahatsızım. Öyle bir durum olsaydı zaten ben çocuklarımı riske atıp, yanlarına gelmezdim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------Ebubekir Bilgin röp.

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/ KONYA

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Bankalarda koronavirüs önlemleri

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında özel bankalar da tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Bankaya gelen müşteri sayısının fazla olması halinde, bekleme işlemleri şube dışına alındı.Antalya'nın Lara Bölgesi'ndeki özel bir bankanın şube girişine, koronavirüsle ilgili hijyenik malzemelerle temizliğin yapıldığı vurgulanan uyarı yazısı konuldu. Yazıda, "Gişe önü lobi bekleme alanı müşteri sayımız ciddi yoğun olabilir ve sağlıkılı olmayan bir ortam oluşabilir. Bu nedenle bu dönemde güvenlik çalışanımız, lobi alanı yoğunluğuna bakarak sizleri sırayla içeri alacaktır" ifadelerri yer aldı. Banka yönetimi bu duruma anlayış isterken, müşteriler de şube dışına çıkıp sıra bekledi. Banka müşterileri, "Sağlığımız için bu durum çok yerinde" yorumunu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Yazıdan görüntüBankadan dış planBanka önünde bekleyenlerle röportaj

HABER - KAMERA: Ahmet İSTEK - Emrah GÜL/ ANTALYA,

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Bucak'ta koronavirüs dezenfektesi

BURDUR'un Bucak ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanlarında yapılan ilaçlama çalışmaları sürdü.Bucak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilaçlama ekipleri tarafından ortak kullanım alanlarında ilaçlamalar yapıldı. Çalışmalar Bucak Belediyesi ve İsmail Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Emrullah Ünal, "Koronavirüs salgınına karşı önlemler alarak hijyen çalışmalarını hızlandırdık. İnsanların toplu olarak bulunduğu ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından oluşturulan 8 kişilik özel ekip, ilçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarını ilaçlamaya başladı. Bucak Belediyesi, Bucak Adliyesi ve Bucak Kaymakamlığında ilaçlama çalışmalarını tamamladık. Sağlıklı ulaşım için şehir içi dolmuşlarını, minibüs duraklarını ve Bucak Otogarını dezenfekte ettik. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından sokak ve caddelerdeki çöp konteynerleri özel araçlar tarafından özel kimyasal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Koronavirüsle mücadelede 24 saat tüm mesai arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Tüm resmi kurumlar, yurtlar, pansiyonlar, okullar, camiler, ATM'ler, parklar, sosyal alanlar, cadde ve sokaklar dahil her alanda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza virüs tehdidi atlatılana kadar belirli periyotlar halinde devam edeceğiz" dedi.KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ DURDURULDUBucak Belediyesi ilçede yapılacak olan tüm kültürel ve sanat faaliyetlerini de durdurdu. Gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra devam eden kurs, eğitim, konferans ve tiyatro gösterilerine de bir süreliğine ara verilirken, zabıta ekipleri de virüsü fırsata çevirmeye çalışan işletmelere karşı dükkan ve mağazaları denetlemeye başladı. Esnaflardan bu süreçte sağduyulu olmalarını istenirken, bu süreci farklı kullanmaya çalışan fırsatçılara da kesinlikle izin verilmeyeceği, vatandaşların da bu tarz olumsuzlukları belediyeye bildirilmesi istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Belediye Başkanı Emrullah Ünal'ın konuşması Bucak Belediyesi ilaçlama

Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon Merkezi ilaçlama

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK,

Kaynak: DHA