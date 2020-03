DHA YURT BÜLTENİ - 11 Gaziantep'te yankesicilik şüphelileri tutuklandıGAZİANTEPte, 3 ayrı yankesicilik olayına karıştığı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te yankesicilik şüphelileri tutuklandı

GAZİANTEPte, 3 ayrı yankesicilik olayına karıştığı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Güneş, Cengiz Topel ve Karşıyaka Mahallesi'nde son bir hafta içerisinde 3 ayrı yankesicilik olayı meydana geldi. Yankesicilik mağdurlarının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonunda yankesicilik şüphelisi 4 kişi tespit edildi. Kimliği de belirlenen şüpheliler, polis operasyonuyla adreslerinde gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine konulurken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Şüphelilerin mağdurları takip etmesiMotosiklet ile kaçan şüphelilerŞüphelilerin adliyeye sevk edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

======

Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 3'üncü gün

ADIYAMAN'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, 3'üncü günde de sürdürüldü. Dalgıç polisler, Göksu Çayı'nda arama yaptı. Merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden 3 gün önce ayrılan, konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak Göksu Çayı yakınlarında görüldüğü belirtilen Taşdak'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Karadan ekiplerin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra dalgıç polisler de Göksu Çayı'nda Taceddin Taşdak'ı aradı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriJandarma, AFAD ekiplerin karada arama yapmasıEmniyet Müdürlüğü dalgıçların aramasıMuhtar Faik Gürgül ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

=======

Muş'ta koronavirüs önlemi

MUŞ Belediyesi koronavirüs nedeniyle vatandaşların yoğun kullandığı bölgelere dezenfekte çalışmaları yaptı. Koronavirüsün testinin Türkiye'de iki kişide pozitif çıkmasının ardından, ülke genelinde belediyeler hastalıktan korunmaya yönelik hijyen çalışmalarını sıklaştırdı. Muş Belediyesi de koronavirüs önlemleri kapsamında harekete geçerek, özellikle vatandaşların yoğun kullandığı bölgelere ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptı. Olası bulaşıcı hastalıklara karşı alanda çalışma yürüten belediye ekipleri, çöp konteynırları, taşıma araçları ve otobüs durakları ile bankamatikleri ilaçlayarak, dezenfekte etti. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Bahar temizliği ile birlikte şehrimizde başlatılan temizliğin ve bu hastalığın en etkili tedavi yönetiminin temizlik olduğunu, temizlik ise imanımızın bir parçası, gereğini olduğundan da yola çıkarak, mutat olan temizlik işlemlerimizin yanında, dezenfekte işlemlerimizi de başlattık. Türkiye genelinde her yerde başlatıldığı gibi bizlerde tedbir olarak halkımızın kalabalık olarak kullandığı otobüs duraklarından çöp konteynırlarına, hayvan pazarından sebze ve meyve halimize, bankamatiklerin kullanıldığı alanlardan, toplu taşıma yapan araçlarımıza kadar bir bütün olarak bizlerde bu kullanım alanlarının dezenfekte çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Bahar temizliğiyle birlikte her tarafta, sokak, çarşı pazar, cadde yıkama ve temizliğini bir noktada da deterjan ile birlikte hem temizliğini, hem de dezenfektesini yapmaktayız. Tedbiren bu çalışmalarımızı yapmaktayız. Böyle bir tereddüdümüzün, böyle bir tedirginliğimizin olmadığını da bütün halkımızın bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Çöp konteynırların dezenfekte edilmesinden detaylar-Çöp toplama aracının dezenfekte edilmesinden detay-Toplu taşıma aracının dezenfekte edilmesinden detaylar-Otobüs durağının dezenfekte edilmesinden detaylar-Bankamatiklerin dezenfekte edilmesinden detaylar-Muş Belediye Başkanı Feyat Asya Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

==============================

Kemere delik açarken hayatından oluyordu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde lise öğrencisi Tolunay D.(17), bıçakla kemerine delik açmak isterken bacağındaki atar damarını kesti. Hastaneye kaldırılan öğrenci tedaviye alındı.Olay, sabah saatlerinde Ereğli Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sınıfta bıçak ile kemerine delik açmak isteyen 12'nci sınıf öğrencisi Tolunay D., bıçağın kayması sonucu sol bacağını kesti. Atar damarı kesilen Tolunay D.'yi gören öğretmenleri 112 Acile haber verdi. Okula gelen sağlık ekibi öğrenciye ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tolunay D. tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ambulansın hastaneye gelişi-Tolunay D.'nin hastaneye alınması-Tolunay D.'nin arkadaşlarının hastaneye gelmesi-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak),

==============================

Bingöl'de toplu taşıma araçları ve duraklar dezenfekte edildi

BİNGÖL'de koronavirüs önlemleri kapsamında yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları ve yolcu duraklarını dezenfekte edildi.Çin'de başlayıp dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesini ardından, Bingöl Belediyesi çalışma başlattı. Ekipler, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile yolcu duraklarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.Bingöl Belediye Bakanı Yardımcısı Sait Kolak, virüse karşı önlemlerin alınmaya devam edileceğini söyleyerek, "Tüm dünyayı saran koronavirüsün etkilerini en aza indirmek için planlı bir şekilde çalışmalar yürütülecek. Vatandaşlarımızın toplu olarak kullandığı alanlar ile toplu yaşam alanlarının daha temiz ve sağlıklı olması tedbirler alınarak hijyen çalışmaları titizlikle yürütülüyor. İlimizi besleyen tüm içme suyu depolarımız temizlenip dezenfekte ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan ekipler, gece saatlerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yol ve caddelerde temizlik çalışması sürdürüyor. İlimiz genelinde temizlik çalışmaları ve tüm virüslere karşı dezenfekte çalışmaları sürdürülecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Halk otobüslerinin dezenktefe edilmesiBingöl Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kolak'ın konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

==============================

Edremit Körfezi'ndeki betonlaşma, zeytin ağaçlarından sonra su kuşlarının sayısını da azalttı

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde Ayvalık Kuş ve Doğa Gözlem Topluluğu'nca yapılan kış ortası su kuşu sayımında (KOSKS), önceki yıla göre martı dışındaki diğer su kuşları türünde yüzde 20 oranında azalma yaşandığı saptandı.Edremit Körfezi'nde, imar için zeytin ağaçlarının kesilmesi ve sulak alanların kurutulması bölgedeki su kuşları popülasyonunda azalmaya yol açtı. Araştırmacılar, Körfez bölgesi için uyarı niteliğinde olan KOSKS verileri ışığında, "İnşaat, turizm ve avcı baskısı artıyor, su kuşları tür ve popülasyon olarak azalıyor" uyarısında bulundu. Her yılın ocak-şubat aylarında, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri zaman gerçekleştirilen KOSKS, Ayvalık Kuş ve Doğa Gözlem Topluluğu'nca Körfez bölgesinde yapıldı. İki gün süren çalışmada, önceki yıla göre su kuşu çeşitliliğinde yüzde 20 oranında azalma tespit edildi. TÜM SULAK ALANLAR VE KIYI ŞERİDİ TARANDISamsun, Adana, Osmaniye, Bursa, Manyas Kuş Cenneti ve Mersin'de gerçekleştirilen KOSKS'a destek veren Ayvalık Kuş ve Doğa Gözlem Topluluğu, Körfez'deki 2020 yılı KOSKS çalışmasını da tamamladı. Burhaniye Milli Parklar Doğa Koruma Mühendisliği'nce araç desteğinin sağlandığı 2 gün süren 2020 yılı KOSKS çalışmasında Ayvalık, Altınova, Küçükköy, Gömeç, Burhaniye, Havran ve Edremit'in tüm sulak alanları ve kıyı şeridindeki su kuşlarının sayımı yapıldı.'KUŞ TÜRÜNDE VE SAYISINDA AZALMA DEVAM EDİYOR'Çalışma hakkında bilgi veren doğa gözlemci ve fotoğrafçısı topluluk üyesi Kadri Kaya, KOSKS'un, su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olduğunu belirtti. Kaya, "Körfez bölgesinde 36'sı su kuşu olmak üzere toplam 72 tür kuş gözlendi. Ayvalık'ta 19 noktada 66 türde toplam 14 bin 700 kuş sayımı yapıldı. Farklı su kuşları Ayvalık ve Körfez'de konaklıyor. Su kuşu sayımlarını her yıl aynı noktalarda yapıyoruz. Önceki senelerden farklı bir durum söz konusu değil. Azalma devam ediyor. Bu kuşların bulundukları bölgeden uzaklaşmaya başladığını, tür ve sayılarının azaldığını tespit ettik. İnsan, inşaat ve avcı baskısının da söz konusu bölgede arttığını gördük" dedi.Ayvalık sakini Emre Aktürk de, "Kuzey Ege'de bulunan Ayvalık, doğa yapısı ile harika bir yer ve göçebe kuşların da uğrak noktası. Gün geçtikçe göçebe kuşların oranı azalıyor. Bunun da başlıca sebebinin betonlaşma ve çevre kirliliği olduğu görülmekte. Tabi bu betonlaşma da bölgedeki kuş popülasyonunu azaltıyor. Hep birlikte doğaya sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.Kuş gözlem ekibi destekçisi İsmail Gümüşgerdan ise, "Çevreye, denizlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bu bilinçle kuş gözlem ekibinin destekçisiyim. Şu anda çevremiz ve doğamız yapılarla kirleniyor. Bunun yanı sıra denizimiz kirleniyor ve sulak arazilerimiz mahvoluyor. Göçmen kuşların sayısının gitgide her yıl daha da azaldığını görüyoruz. Herkesi, çevre derneklerine ve çevreye sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ayvalık'ta bulunan küş çeşitlerinden genel ve detay görüntü-Kuş gözleminden genel ve detay görüntüler-Kadri Kaya röp-Emre Aktürk röp-İsmail Gümüşgerdan röp

Haber-Kamera: AYVALIK,

Kaynak: DHA