DHA YURT BÜLTENİ - 11

06.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:52

Yalova'da geçici belediye başkanlığına Mustafa Tutuk seçildi

YALOVA Belediyesi'nde yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman'nın yerine, belediye meclisinde bugün yapılan seçim ile üçüncü turda 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Tutuk, seçildi. Tutuk, Yalova'nın geçici belediye başkanı oldu.

Yalova Belediyesi'nde, muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından soruşturma genişletildi. Art arda düzenlenen operasyonlar ile Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik, belediyeden usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E. ile muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VEFA SALMAN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDIYaşanan gelişmelerin ardından hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından soruşturma başlatılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat günü geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

GEÇİCİ BAŞKANLIĞA MUSTAFA TUTUK SEÇİLDİVefa Salman'dan boşalan başkanlık için Belediye Meclisi'nde bugün seçim yapıldı. Seçimde, üçüncü turda 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Tutuk, Yalova'nın geçici belediye başkanı seçildi. Tutuk yaptığı açıklamada, "Yargının devam ettirdiği bir süreç. Encümen ve meclis üyelerim bu görevi bana tebliğ ettiler. Güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yalova'nın sorunlarını biliyoruz. Üstesinden gelecek ekibimiz var. El birliği ile Yalova'nın bütün sorunlarının üstesinden geleceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Seçimden detaylar-Oylanan zarfların toplanmasından detaylar-Seçim sonuçlarının açıklanmasından detaylar-Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un röportajı

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR -Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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'Koronavirüsle ilgili sadece resmi açıklamalara güvenilmeli'

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sağlık Çalışanları Kongresi'ne katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Koronavirüs konusunda resmi kurumlara güvenilmesini ve açıklamalarının takip edilmesini tavsiye ediyorum. İstanbul'da panik havası oluşturmaya çalışan, maalesef sosyal medyada yalan yanlış bilgiler ileten arkadaşların daha duyarlı davranmasını özellikle istirham ediyorum" dedi.

İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği (İSAY) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Sağlık Çalışanları Kongresi', İstanbul ve çevre illerden 500 sağlık çalışanının katılımıyla Antalya'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de başladı. Kongreye, Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sosyal Politikaları üyeleri Dr. Gülşen Öztürk, Dr. Zülifye Füsun Kümet, TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, Sağlık Bakanlığı son müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve sağlık personeli katıldı. 8 Mart tarihinde sona erecek kongrede sağlık personelinin problemleri ve sektöre dair düzenlemeler konuşuldu.

İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Çalışanları Kongresi Onursal Başkanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının sorunlarının ilk kez bilimsel ortamda tartışıldığı bir kongre olduğunu söyledi. Organizasyonun başarılı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Memişoğlu, "Türkiye'de sağlıkla ilgili dünya çapında hizmet sunan çalışanların kendi dertlerini anlatacağı, daha iyi olması için neler yapılacağı konusundaki bir ortam. Biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Bizler, sağlık ihtiyacı olanlar ve sağlığını kaybetmeyenlerin hayatlarındaki, onların devamlılığını sağlayan insanlarız. Kendimizi esasında insanlığa adadık. Sağlıkçılara herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Prof. Dr. Memişoğlu, sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, görevi başında şehit olan sağlıkçılara ise rahmet diledi.

12 Aralık tarihinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Memişoğlu, şöyle konuştu: "Sağlık Bakanlığımız gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Bu konuda resmi kurumlara güvenilmesini ve açıklamalarının takip edilmesini tavsiye ediyorum. İstanbul'da sanki bir panik havası oluşturmaya çalışan, maalesef sosyal medyada yalan yanlış bilgiler ileten arkadaşların, daha duyarlı davranmasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü böyle bir salgın havası oluşturarak veya 'hastane kapatıldı' diyerek bir fayda sağlamıyorlar. İnsanlarda korkunçmuş gibi algı oluşturuyorlar. Şu anda bakanlığımız açıklıyor, her türlü önlemi alıyoruz. Şu ana kadar da bakanlık açıklamalarına dikkat etmelerini istiyorum. Hijyen önemli. Ellerimizi yıkamamız, öksürürken ağzımızdaki küçük damlacıkları korumaya almamız gerekiyor. Ellerimizi dezenfekte etmemiz lazım. Bir kolanya bile, el sıkıştıktan sonra elimize kolanya sürmemiz bu salgını rahatlıkla engelleyebilir. Sadece koranavirüs için değil, siz eğer temiz olursanız, iyi beslenirseniz zaten hastalanma şansınız yok."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kongreden detaylar-İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu röportaj-Kongreden detay

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), -

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Üniversiteli Gülistan'dan 62'nci günde de iz yok

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku (21), 62'nci günde de sürdürülen arama çalışmalarında bulunamadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 62'nci günde de sürdürüldü. Bugün Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam edilen aramalarda Gülistan'ın izine rastlanmadı. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını olumsuz etkiledi. Gölün renginin değişerek koyu bir renge bürünmesiyle dalgıçlar su altı araması yapamadı. Ekipler botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürürdü. Bot ve drone ile karadan ve havadan kıyı ve yüzey araması yapan ekiplere, özel harekat timleri de destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Atatürk Vüyadüğü-Bot ile su yüzeyi ve kıyı bölgelerinde arama çalışmaları-Baraj gölünden görüntüler-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

ADIYAMAN'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.Yangın, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi.Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle kaçarak Adıyaman'a sığınan Suriyeli ailenin kaldığı 2 katlı binanın 2'nci katında dumanlar ve alevler yükseldi. Evde kalan Musullah Ali ile oğlu Mehmet Ali, yangını söndürmeye çalıştı. Söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangında dumandan etkilenen baba ve oğlu ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken yangında ev kullanılamaz hala geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yeriAlevlerin ve dumanların yükselmesiDumandan etkilenenler ambulansa götürülmesiİtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiToplanan kalabalıkGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Okulda deprem tatbikatı

MUĞLA'nın Datça ilçesi'nde, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Yılmazlar Ortaokulu'nda, temel afet bilincinin gelistirilmesi amacıyla teorik eğitim ve uygulamalı deprem tatbikatı düzenlendi.

Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri'nce (MAG-AME) iki aşamalı olarak Yılmazlar Ortaokulu'nda, deprem tatbikatı düzenlendi. Etkinlikte, sabah öğrencilere deprem anı ve sonrasında, dikkat edilmesi gerekenler konusunda eğitim verildi. Öğleden sonra ise uygulamalı deprem tatbikatı yapıldı. Öğrenciler son derse girdikten hemen sonra deprem alarmı verildi. Alarm üzerine, 400 öğrencinin bulunduğu okul, kısa sürede başarılı bir şekilde tahliye edildi. Senaryo gereği çatı katında bulunduğu bildirilen bir yaralı, ekiplerce güvenli bir şekilde kurtarıldı.

MAG-AME Datça İlçe Temsilcisi Barış Muştu, depremlerin sadece bir hafta ile hatırlanacak bir konu olmadığını belirtip, "Ülkemiz ve ilçemiz deprem kuşağında bulunuyor. Her an bir depremin olabileceği bilinciyle, bu tür tatbikatların sık sık tekrarlanması gerekiyor. Amacımız, öğrencilerde temel afet bilincinin geliştirilmesi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Alarm ile birlikte okuldaki öğrencilerin tahliye edilmesinden görüntü-Tatbikattan görüntü-Deprem tatbikatı senaryosu gereği çatıdaki temsili yaralının kurtarılmasından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Foça'da şehitler için lokma döktürüldü

İZMİR'in Foça ilçesine bağlı kırsal Yenibağarası Mahallesi esnafı muhtarla işbirliği yaparak şehitler için lokma döktürdü. 4 Mart 2019 tarihinde Şırnak'ta şehit düşen Piyade Er Uğur Çakmak'ın ailesi de lokma hayrına katıldı.'İdlib şehitleriyle birlikte tüm şehitlerimizi saygıyla anmak ve milletimizin acısını paylaşmak istiyoruz" diyerek Yenibağarası Mahalle Muhtarı Cihat Gerihan'a başvuran esnafların isteği üzerine şehitler için lokma döktürüldü. İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Yenibağarası Mahallesi Muhtarlık binası önündeki lokma dökümüne, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Foça İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan, Foça İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç, CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, bazı belediye meclis üyeleri, daire ve şube müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Şırnak'ta nöbet mevzisinde arkadaşının silahının ateş alması sonucu boynundan yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Er Uğur Çakmak'ın annesi Ayşe Çakmak ve babası Hüseyin Çakmak da lokma hayrında yerlerini aldı. Dökülen 1000 kişilik lokmanın katılımcılar ve çevre esnafa dağıtmasının ardından, şehitler ile görevdeki asker ve diğer güvenlik mensupları için dua edildi. Yenibağarası Mahalle Muhtarı Cihat Gerihan esnaf ve vatandaşların talebi üzerine böyle bir etkinliğe aracı olmanın huzuru içinde olduklarını söyledi. Gerihan, "Ülkemizin başı sağolsun. Askerimize moral olması ve şehit ailelerimizin acısını paylaşmak açısından bu hayrı düzenlemenin huzurunu yaşıyoruz" dedi.Foça Kaymakamı Ali Çetin'de coğrafyadan kaynaklanan türlü sıkıntılar olduğuna dikkat çekerek, birlik beraberlik vurgusu yaparak, "Çok güzel bir yurdumuz, vatanımız var. Bu vatan şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine, gazilerimizin gayret ve fedakarlıklarıyla savunuluyor. Hepimiz hangi işle uğraşıyorsak, yaptığımız işi tam olarak, layıkıyla yaparsak bu çabalara katkıda bulunmuş oluruz. Düşmanlarımız diyor ki 'Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar güzel bir ülke.' Kıymetini bilelim. Üzerimize düşenleri yapalım. Tüm şehitlerimiz ve gazilerimize minnettarız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından ilçe protokolü şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Yenibağarası Muhtarlığı önünde loıkma dökülmesindren görüntü-Şehitler için dua edilymesinden görüntü-Yenibağarası Mahalle Muhtarı Cihat Gerihan ile röp.-Foça Kaymakamı Ali Çetin ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

Kaynak: DHA