DHA YURT BÜLTENİ - 11

03.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:15

İdlib şehidine son görev

SURİYE'nin İdlib kentinde, şehit olan 22 yaşındaki Uzman Piyade Onbaşı Muhammed Mustafa Ak için, İzmir'in Gaziemir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin acılı babası Cemil Ak, oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken, törenin yapıldığı caminin yakınında oturan ve şehit Ak'ı tanımayan 10 yaşındaki Eda Yiğen'in oyuncağını tabutun üzerine bırakması duygulandırdı.

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim tarafından yapılan topçu saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak için, Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehit babası Cemil (51), annesi Nermin (39) ve kardeşi Tuncay Ak'ın yanı sıra (14) Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çeşitli siyasi partilerden çok sayıda milletvekili katıldı. Ayakta güçlükle durabilen, gözü yaşlı baba Cemil Ak, bir sandalyeye oturarak oğlunun cenaze törenini takip ederken, onu diğer oğlu Tuncay Ak teskin etti. Cenazeye, şehit Ak'ı tanımayan çok sayıda vatandaş da, ellerinde Türk bayraklarıyla gelerek, tekbir getirdi. Caminin çevresinde oturan ve şehide hediye vermek isteyen 10 yaşındaki kız çocuğu Eda Yiğen'in, oyuncağını getirip tabutun üzerine koyması, duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

KADİFEKALE ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİCenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından, askeri tören mangası tarafından omuzlanan cenaze, askeri bando eşliğinde araca kondu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak'ın cenazesi, Kadifekale Şehitliği'ne defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Cenaze namazının kılınmasından görüntüŞehidin babasından ve kardeşinden görüntüCenazenin götürülmesinden görüntüProtokolden görüntüGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Şehit gümrük müdürlüğü çalışanı, son yolculuğuna uğurlandı

İRAN sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit olan gümrük müdürlüğü personeli Mustafa Türk'ün (34) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca dün düzenlenen roketli saldırıda Mustafa Türk şehit oldu. Şehit Mustafa Türk'ün cenazesi, Ağrı'daki törenin ardından dün akşam askeri uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.Türk'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, bugün öğle saatlerinde, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Yeni Mezarlık'a getirildi.Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Türk için düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Acılı eş Yüsra'nın oğlu İsmail Mert ve kızı Elifsu ile gözyaşı döktüğü cenazede baba İsmail ile anne Zekiye güçlükle ayakta durdu. Törende konuşan Vali Erin, yüzyıl önce atalarının gösterdiği kahramanlığı Türk halkının bu süreçte defalarca gösterdiğini ifade ederek, "40 seneye aşkın bir süredir mücadele verdiğimiz ve bugün çok şükür dize getirdiğimiz, yok olmaya mahkum ettiğimiz, güvenlik güçlerimiz ve halkımızla birlikte tek vücut olarak yokluğa mahkum ettiğimiz terör örgütü PKK'yı üzerimize salanlar bugün sınır ötesinde mücadele ettiğimiz güçlerdir. PKK terör örgütü Kürt halkıyla, Kürt kardeşlerimizle, Kürtlerin örfü, geleneği, inancıyla zerre miktarı benzerliği olmayan, ortak paydası olmayan, emperyalistler tarafından devşirilen, silahlandırılan ve üzerimize salınan taşeron bir örgütten başka bir şey değildi" dedi.İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa Türk'ün cenazesi şehitlikte toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Şehit törenine katılan protokolCenaze namazı kılınmasıValinin konuşmasıŞehidin tabutuna sarılan yakınları gözyaşı dökmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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İdlib'de bombalı saldırı: 4 ölü, 16 yaralı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan bombalı saldırıda 4 sivil öldü, 16 kişi yaralandı.

İdlib kentinde öğle saatlerinde rejim güçleri tarafından bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Olay anını anlatan ve sürekli bombalamanın yapıldığını ifade eden Hamza Ali, "Burada şimdi bomba patladı, 4 kişi öldü. Çok yaralı var. Artık bombardımanın bitmesini istiyoruz. Çünkü çocuklar ve kadınlar zarar görüyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Bombanın düştüğü yerAmbulansÖlen birinin cenazesiMuhabir Mustafa Kanlı'nın anonsuTahrip olmuş araçlarGenel ve detay görüntüler

Mustafa KANLI- Mehmet Mücahit CEYLAN/ İDLİB (Suriye)

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Sınıra göçmen akınında 5'inci gün (2)

YUNAN ASKERİNİN ŞİDDETİNİ ANLATTILAREdirne'de Meriç Nehri üzerinden geçtikleri Yunanistan'da yakalanıp, Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedilerek, geri gönderilenler, şiddet gördükleri anları anlattı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Edirne'ye, Yunanistan'a geçmek için göçmen akını sürüyor. Göçmenler, Yunanistan'ın sınır kapılarını kapatmasının ardından Meriç Nehri üzerinden sınırı aşıp, bu ülkeye geçişlerini sürdürüyor. Nehirden botlarla Yunanistan'a geçen bazı göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedilerek, geri gönderildiğini söyledi. Aralarında 5 aylık bebek ve çocukların da olduğu çok sayıda göçmen, öğle saatlerinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyüne geldi. Yunan güvenlik güçlerince zorla geri gönderildiklerini anlatan göçmenlerin vücutlarında darp izleri olduğu da görüldü. Köylüler, göçmenlere kıyafet ve yiyecek verdi. Avrupa'ya gitme hayaliyle Yunanistan'a geçen Libyalı göçmenin sırtındaki darp izleri görüldü. Yunan askerlerinin 1000 dolarını aldığını aktaran göçmen, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.Darbedilme ve geri gönderilme anını anlatan başka göçmen ise "Biz Yunanistan'a gittik. Bizi yakaladılar. Dün saat 3'te yakaladı, sabaha kadar dövdü. Boru vardı, onunla vurdu. Dövüyorlar ve kendileri getiriyorlar" dedi.Yunan güvenlik güçleri tarafından geri gönderilen göçmenler arasında, 5 aylık bebeği olan Suriyeli aile de bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------------Göçmenlerden görüntüler-Darp izleri-Göçmenlerle röportajlar -Muhabir anonsu (Semih Çalışkan) -Köyde yaşayan vatandaşın yardımı -Detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN-Can EROK-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Konya'da Afganlı 1 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu S.İ., öksürük ve yüksek ateş şikayeti üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı. Ereğli'de 1 hafta önce yurda kaçak yolla giren Afgan S.İ.'nin öksürük ve yüksek ateş rahatsızlığı olması üzerine çevredekiler 112 Acil'i arayıp haber verdi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. adlı erkek hasta, Afganistan uyruklu olması üzerine tedbir amaçlı 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. S.İ.'nin 'koronavirüs' olup, olmadığı yapılan tetkik sonuçlarının ardından netleşeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Hastane dışından detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA

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Abdullah Turhan son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitiren Türk çizgi roman sanatının usta ismi, 'Kara Murat' ve 'Tolga'nın çizeri Abdullah Turhan, Datça ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan, iki çocuk ve iki torun sahibi olan Abdullah Turhan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce Marmaris Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. Turhan, tedavi gördüğü hastanede, doktorların çabalarına rağmen dün saat 12.30 sıralarında, çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Çizgi roman kahramanları 'Kara Murat' ve 'Tolga'ya hayat veren Abdullah Turan için bugün öğlen Datça'nın Mesudiye Mahallesi Avlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Turhan'ın çocukları Şenol Turhan (58) ve Turan Turhan'ın (55) yanı sıra, sevenleri ve yakınları katıldı. Turan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Mesudiye Mahallesi Bahçearası Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 1 Ocak 1933'te dünyaya gelen Turhan, 1954 yılında Yeni Sabah Gazetesi ile başladığı resim ve çizgi roman çalışmalarına, 1957 yılında 'Şen Çocuk' dergisiyle devam etti. 1957'de Sefa Kılıçoğlu'nun, Pazar dergisinin kadrosuna katılan Turhan, daha sonraki yıllarda birçok gazete ve dergide çizgi roman çizdi. Abdullah Turhan, 'Kara Batur' ve 'Alptekin' gibi tarihi çizgi roman kahramanlarının yanı sıra, hikayeleri ve çizimleri tamamen kendisine ait olan, Osmanlı Dönemi'ne ait uzun kılıçlı kahraman Tolga'ya da hayat verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Cenaze namazının kılınmasından görüntü-Tabutun yakınlarının omzunda cenaze aracına taşınmasından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA, (Muğla),

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Halk otobüste rahatsızlanan kadın, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı

ÇORUM'da özel halk otobüsü şoförü Servet Akkaya (54), rahatsızlanan kadın yolcuyu otobüsle hastaneye ulaştırdı. Acil servisin önüne kadar gelen otobüsten sedye ile alınan kadın tedavi altına alındı.Çorum özel halk otobüsü şoförü Servet Akkaya, Küçük Sanayi Sitesi-Buharaevler arasında sefer yaptığı sırada kadın yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Otobüsteki bir hemşire kadına müdahale ederken, sürücü Akkaya, astım hastası olduğu belirtilen kadın yolcu için hastaneye doğru hareket etti. Otobüsle, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinin önüne kadar gelen sürücü korna çalıp yardım istedi. Gödevliler tarafından acil servise alınan kadın yolcu burada tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Servet Akkaya kadın yolcunun aniden rahatsızlandığını belirterek "Otobüsün içerisinde yolcu olarak binen birde hemşire varmış, o zaten müdahale etti. Bende otobüsün kapı ve pencerelerini açıp havalandırdım. Hastaneye ben daha yakındım. Zaten bayan nefes alamadığını söylüyordu. Bu insan sağlığı tabi, ne kadar erken götürürsek o kadar erken müdahale edilir diye düşündüm ve hemen kadını otobüsümle hastaneye yetiştirdim. Son aldığım bilgilere göre sağlık durumu iyiymiş buna şükür" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Halk otobüsünde fenalaşan yolcu-Otobüstekilerin müdahalesi-Acile getirilmesi-Otobüs sürücüsü röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

Kaynak: DHA