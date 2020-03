DHA YURT BÜLTENİ - 11

02.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:24

İş insanının otomobiline bombayı dayısı koymuş

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde Kayserili iş insanı Ali İşiyok'un otomobiline el yapımı parça tesirli bombayı koyduğu belirlenen dayısı, 72 yaşındaki Y.C. (Yunus Canko), polis tarafından Kayseri'de yakalandı. Suçunu itiraf eden Y.C., bombayı patlatmak için değil, 2 milyon lira alacaklı olduğu yeğenini korkutmak için koyduğunu söyledi.

Çivril ilçesine ticari işleri için geçtiğimiz 27 Şubat'ta gelen iş insanı Ali İşiyok, gece kaldığı otelden geçen 28 Şubat sabahı çıkıp otomobiline yöneldi. Otomobiliyle yaklaşık 100 metre ilerleyen İşiyok, ön sol lastikten ses geldiğini fark edince yol kenarına park etti. Lastik yanından kablo sarktığını gören İşiyok, bomba şüphesi üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin ön sol lastik üzerindeki çamurluk içinde bomba düzeneğini görünce güvenlik önlemi aldı. Otomobilin çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanları Çivril ilçesine sevk edildi. Bomba imha uzmanları, sinyal kesiciyle otomobilin yanına yaklaşıp, bombayı etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemede bombanın el yapımı uzaktan kumandalı parça tesirli olduğu tespit edildi. İşiyok'un otomobiline, iki ay önce de İstanbul'da otomobiline aynı bomba düzeneğinin kurulduğu öğrenildi.

BOMBAYI KOYAN DAYISI ÇIKTIOlayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede bombayı koyan kişinin Ali İşiyok'un dayısı Y.C. olduğu belirlendi. Y.C. bombayı otomobile yerleştirdikten sonra kaçtığı Kayseri'de, 29 Şubat'ta yakalanıp, Denizli'ye getirildi. Suçunu itiraf eden Y.C., bombayı patlamak amacıyla değil yeğeninden olan 2 milyon lira alacağı nedeniyle, korkutmak amacıyla koyduğunu söyledi. Y.C. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 58'inci gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 58'inci günde de sürdürüldü. Arama yapılan baraj gölüne Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını etkilerken, dalgıçlar, su altında çalışma yapamadı.Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 58'inci günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile Sarısaltuk Viyadüğü'nde arama çalışmaları; Tunceli AFAD görevlileri, Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor. Arama çalışmalarına bugün Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam edildi. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını etkilerken, dalgıçlar da su altında arama çalışması yapamadı. Botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama yapan ekipler, kayıp Gülistan'ın izine bugün de rastlamadı.

Suriyeli lokantacıdan İdlib şehitleri için ücretsiz yemek

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli lokanta işletmecisi Kayes Maari, İdlib'te şehit olan Mehmetçiklerin anısına ücretsiz yemek dağıttı.Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2015 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Kayes Maari, Reyhanlı ilçesinde lokantacılık yapmaya başladı. Maari, geçtiğimiz Perşembe günü Suriye'nin İdlib şehrinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için ücretsiz yemek dağıttı. Lokantanın önünde uzun kuyruklar oluştu.Türkiye'nin yaptığı yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini ifade eden Maari, "İdlib'te şehit olan askerler için çok üzüldük. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Ben de gücüm yettiğince bugün gün boyu şehitler için ücretsiz yemek dağıtıyorum. Allah Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korusun" diye konuştu.

Bursa iş dünyasından 'Bahar Kalkanı' harekatına destek

BURSA'daki oda, borsa, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından Suriye'de rejim unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıyı kınamak ve Türk askerlerine desteklerini göstermek amacıyla ortak açıklama yapıldı. Açıklamayı yapan BTSO Yönetim kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Uluslararası alanda kritik öneme haiz olan bu operasyonu siyaset üstü olarak kabul etmeli ve tüm dinamiklerimizle kahraman ordumuzun arkasında tek ses tek yürek olmalıyız" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Bursa'daki oda, borsa, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından İdlip'de Suriye rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıyı kınamak ve Türk askerlerine desteklerini göstermek için ortak basın açıklaması yapıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde BTSO Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon'da ilçe oda ve borsaları, sendika temsilcileri ve iş dünyası kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını söylediİdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkilerini gösterdiklerini belirten Burkay, "Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı" dedi.'BU OPERASYONU SİYASET ÜSTÜ GÖRMELİYİZ'Türkiye'nin milli güvenliğinin sınırlarının ötesinde başladığını vurgulayan Burkay, Türkiye'nin bölgenin huzura, istikrara ve barışa kavuşması için iradesini ortaya koyduğunu belirterek, "Uluslararası alanda kritik öneme haiz olan bu operasyonu siyaset üstü olarak kabul etmeli ve tüm dinamiklerimizle kahraman ordumuzun arkasında tek ses tek yürek olmalıyız. Rejim güçleri yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" diye konuştu.

Güvenlik korucuları Bahar Kalkanı Harekatına katılmak istiyor

ANADOLU Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, korucular olarak 'Bahar Kalkanı' harekatına destek vermek için Suriye'ye gitmek istediklerini söyledi.Ziya Sözen, konfederasyon olarak 26 ilden sınır ötesindeki Mehmetçiğe destek olmak ve şehit ailelerinin acılarını paylaşmak için Reyhanlı'ya geldiklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatına katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı'ndan destek beklediklerini belirten Ziya Sözen, Türkiye'nin, PKK ve FETÖ terör örgütlerine diz çöktürdüğü gibi Esad rejimine de diz çöktüreceğini ifade ederek, "Biz bu zamana kadar esaret altında yaşamadık, bundan sonra da yaşamayız. Mehmetçiğimizi şehit etmekle bize diz çöktüremezler. Suriye'nin toprağında da petrolünde de gözümüz yok. Biz, mazlum ve mağdurların bizden yardım istemesinden dolayı Suriye'deyiz. Birlik, beraberlik ve huzuru sağladığımızda, ülkemizde yaşayan 4,5 milyon sığınmacının da memleketlerine dönmesiyle biz de oradan çekileceğiz. Bu anlamda operasyonu yöneten başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz" diye konuştu.'HAREKATA KATILMAK İSTİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'ye gitme taleplerini yinelediklerini belirten Sözen, şöyle konuştu: "Askerlerimiz, Suriye'de zalim Esad rejimiyle çatışırken evlerimizde oturmak istemiyoruz. Biz, ellerinde silah olan korucularımızın sınır ötesine gönderilmesini istiyoruz. Biz, yıllardır Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da asker, polis ve korucu aynı mevzilerde şehit olduk. Mehmetçiğimize bir nebze olsun yardımımız dokunursa, kendimizi iyi hissedeceğiz. Bin 800 şehit, 3 binin üzerinde gazi veren bir camia olarak şimdi de Suriye'de şehadet şerbetini içmek istiyoruz. Umuyoruz ki Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanlığı bu talebimize olumlu yanıt verirler."Açıklamanın ardından grup, şehitlerin adının yazılı olduğu dövizlerle "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Alanya'da yerleşik yabancı çiftin bebeği Alicia'nın tedavisi sürüyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist (38) çiftinin erken dünyaya gelen bebekleri Alicia'nın tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Kızlarının tedavi süreci ve masrafları konusunda kendilerine destek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden aile, Alanya'da yaşamaya devam etmek istediklerini belirterek, "Kesinlikle burada kalacağız" dedi. Mayıs 2019'da Alanya'ya yerleşen yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt ve Norveçli Ted Nyquist çiftinin 17 Ocak'ta kız bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede 28 haftalık olarak 910 gram doğan ve bu nedenle yoğun bakıma alınan Alicia'nın masrafları, çiftin sigortasının Türkiye'de geçerli olmaması sebebiyle günlük 1500 TL'yi buldu. Aile çareyi, İsveç ve Türkiye'deki arkadaşlarının yardımıyla sosyal medya üzerinden Alicia için bir yardım kampanya başlatmakta buldu. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan kampanya ve Demirören Haber Ajansı'nın yaptığı haberler, yetkilileri harekete geçirdi. Sağlık Bakanlığı da devreye girerek, Alicia için aileyle irtibata geçildi. Bakanlığın devreye girmesi sonrası Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen minik Alicia, burada tedaviye alındı. Erken doğum nedeniyle bir de beyin kanaması geçiren Alicia'nın durumu şu anda oldukça iyi. Kızlarının tedavi sürecinde kendilerine destek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AÜ Hastanesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Teşkilat Başkanı Özer Eken'e ve kampanyaya katılan vatandaşlara teşekkür eden çift, kızlarının şimdiki durumu hakkında da gazetecilere bilgi verdi.'SAĞLIK BAKANI DEVREYE GİRDİ'Süreci anlatan baba Ted Nyquist, "17 Ocak'ta çocuğun kontrolü amaçlı hastaneye gittik. Oradan da bizi Antalya'ya sevk ettiler. Doğumu orada gerçekleştirdik. 28'inci haftada erken doğum oldu ve özel hastanede yattık. Tabi özel hastanede yatmanın da bir maliyeti var. Dolayısıyla burada ve İsveç'te yaşayan arkadaşlar bize yardım etmek için sosyal medyada bir yardım kampanyası başlattı. Bu kampanya gittikçe büyüdü, 1500 kişiye ulaştı. İsveç'te yaşayan gazeteci bir arkadaşımız konuyu ele aldı. Daha sonra bu durum bakanlığa yansıdı. Sağlık Bakanı devreye girdi. Sağlık Bakanının yardımıyla çocuğu özel hastaneden üniversite hastanesine sevk ettirdik. Şu an orada tedavi görüyor. Çok yardımcı oldular, sağlık bakanı, Milletvekili Abdullah Ağrılı çok yardımcı oldu. Hastanenin genel sekreteri Ali Serinoğlu çok yardımcı oldu. İsveç'te UİD Başkanı Özer Eken o da bize çok yardımcı oldu. Hepsine buradan çok teşekkür etmek istiyoruz" dedi. 'KESİNLİKLE BURADA YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Bebeğin durumuyla ilgili bilgi veren anne Ida Svarvarefelt de "Geçen hafta durumu biraz kötüydü. Biraz kan değerlerinde düşüklük vardı. Normal şartlarda yine de iyi. Bir beyin kanaması geçirdi" diye konuştu. Mayıs 2019'dan beri ilçede yaşayan çift, Alanya'da yaşamaya devam etmek istediklerini belirterek, "Kesinlikle burada kalacağız" dedi. 'EN BAŞTAN BERİ TÜRKİYE'DE DOĞMASINI İSTEDİK'Çocuğu kendi ülkelerinde doğurma fikrini hiç düşünüp düşünmedikleriyle ilgili soruya ise anne Ida Svarvarefelt, "Baştan beri Türkiye'de olmasını istiyorduk. Güvendiğimiz, iyi bir doktor bulduk. Durumun böyle olacağı tabii ki hiç aklımızın ucundan geçmedi" diye yanıtladı.

