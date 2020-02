DHA YURT BÜLTENİ - 11

24.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:11

Alzheimer hastası Faika nine arazide bulundu

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde dün akşamdan beri kaybolan alzheimer hastası Faika K. (80), bugün öğle saatlerinde arazide bulundu.

Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan Faika K., dün akşam saatlerinde evinden çıkarak kayboldu. Yakınları tarafından kayıp bilgisi verilmesi üzerine jandarma iç güvenlik timi, asayiş ve komando timleri ile drone ve kobra unsuru, AFAD, güvenlik korucuları ve iz takip köpeği Faika nineyi aramaya başladı. Ekipler, Faika nineyi, köyünden 2 kilometre uzaklıkta arazide oturur halde buldu. Geceyi geçirdiği arazide düştüğü belirlenen Faika nineye bir askerin montu giydirilirken, bir asker de su içmesine yardımcı oldu. Kontrolleri sonucu iyi olduğu belirlenen yaşlı kadın yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Jandarmanın kadına su içirmesi-Jandarmanın kadının saçını okşaması-Bir kişinin kadınla konuşması

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

==================================

Ordu'da, 17 katlı binaların yıkımı sürüyor

ORDU'da, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle mahkeme tarafından yıkım kararı verilen 3 bloktan oluşan 17'şer katlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. 14 gündür süren yıkım çalışmalarında inşaat halindeki 11 katlı binanın 3 katı yıkıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi'ndeki Belde Otel arsası üzerine 17'şer katlı, 280 daireli 3 bina için ruhsat verildi. Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değişikliğinin ardından, geçen yıl yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Hilmi Güler, binaların kentin siluetini bozduğu ve hukuksuz yapıldığı gerekçesiyle yıkımı için konuyu Belediye Meclisi'ne taşıdı. Burada alınan karar doğrultusunda binalar mühürlendi. Ardından binaların yıkımı için mahkemeye başvuruldu. Konsorsiyum şirketi de mahkemeye başvurarak hukuki süreç başlatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki hafta 'Ordu'daki bina daha yıkılmadı mı?' diye Ordu milletvekillerine sormasıyla konu yeniden gündeme geldi.

Büyükşehir Belediyesi Ordu İdare Mahkemesi'ne başvurarak yapılan gökdelen inşaatının kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını gerekçe gösterip, binanın yıkılmasını talep etti. Mahkeme binanın yıkımına karar verirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından da yıkım şirket yetkililerine tebliği edildi. Çevik kuvvet polisinin güvenlik önlemleri altında Büyükşehir Belediyesi iş makineleriyle yıkıma başladı. Bloklardan 11 katlı inşaat halindeki gökdelenin üzerine çıkarılan kırıcı iş makinesi ile 14 gündür sürdürülen yıkım çalışmalarında 3 kat yıkılırken, katların yıkılması için çalışmalar sürüyor.

'MEKTUP YAZDIK'Kirazlimanı Mahallesi Muhtarı Fikret Güneytepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in yıkım kararının alınmasında çok büyük etkisi olduğunu belirterek, "Bu projenin başlangıç aşamasında bizler zaten gereken tepkimizi ortaya koymuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımıza doğal hali ve proje fotoğraflarını içeren bir mektup yazdık. Mektubumuzda bu yanlışı sadece kendisinin önleyebileceğini ısrarla beyan etmiştik. Bizleri de yanıltmadı, bu yıkım kararı bazı rant çevrelerinin heveslerini de kursaklarında bırakmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başkan Güler'e mahalle sakinleri olarak bir kez daha teşekkür ediyoruzö dedi.

YENİ YIKIMLAR BEKLENİYORBüyükşehir Belediyesi tarafından, Belde Evler Projesi'nin yıkım çalışmaları sürerken, benzer proje ve imar planlarının da iptal edilerek yıkılması için çalışma başlatıldığı, özellikle kıyı kenar çizgisi işgalinde olan binaların durumunun da ele alındığı belirtildi. Kentte dikey mimari yerine yatay mimariye geçiş yapılması için de revizyon çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, Belde Evler Projesi'ni örnek gösterip bu yönde de yeni yıkımlar olabileceğine dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Yıkımı süren gökdelenlerden görüntü (drone)-Yıkım çalışmalarından detay görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU

===============================

Zonguldak'ta öğrenciler günübirlik kiralanan evlerden rahatsız

ZONGULDAK'ta, günübirlik kiralanan 4 evin sahibine toplam 74 bin 100 lira para cezası kesildiği üniversitenin de bulunduğu İncivez Mahallesi'nde öğrenciler denetimlerin artırılmasını istiyor. Bölgede yaşayanlar, ev sahiplerinin yanı sıra öğrencilerin de kiralarını çıkarmak için evlerini günlük kiraya verdiğini söyledi.Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önceki gün Bülent Ecevit Üniversitesi'nin(BEÜ) bulunduğu ve daha çok öğrencilerin yaşadığı 1+1 evlerin bulunduğu İncivez Mahallesi'nde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yaptı. Denetimde, yasadışı ve kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmayan ruhsatsız 4 evin sahibine toplam 72 bin 100 lira para cezası kesildi. Günlük kiralanan evlerin çoğunluğunun fuhuş için kiralandığı belirtildi. Denetim yapıldığı mahallede kalan üniversite öğrencileri, günübirlik kiralanan evlerden rahatsız olduklarını söyledi. Polislerin günübirlik evlerle ilgili sıklıkla çalışma yaptığını belirten öğrenciler, denetimlerin artmasını istedi. ÖĞRENCİLER RAHATSIZBEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Kübra Çakmak, günübirlik kiralanan evlerin kendilerini rahatsız ettiğini, yaşadığı apartmanın bu konuda duyarlı davrandığını belirterek, "Bende yanlış buluyorum bunu. Kimin girip kimin çıktığı belli olmuyor apartmanlara. Biz kız öğrenciler olarak kalıyoruz. Güvenliğimiz olarak uygun olduğunu düşünmüyoruz. Apartmanımız ve yöneticimiz bu konuda duyarlı. Güvenlik kameraları var. Biz apartmanımızdan memnunuz bu konuda duyarlılığından" dedi.Aynı mahallede memur oğluyla dershaneye giden kızının yaşadığını ifade eden Seydi Polat da bu konudan dolayı tedirginlik yaşadıklarını belirterek, "Bizim çocuklarımız burada kalıyor. Benim oğlum burada memur. Kız kardeşiyle kalıyor burada. O da dershaneye gidiyor. Çocuklar çok dikkatli olmalı. Biz takip ediyoruz sürekli. Bizde duyuyoruz böyle şeyleri. Denetimlerin çok olması lazım. İhtiyacımız var. Biz gözümüz gibi kontrol ediyoruz. Biz emekliyiz ve gözlemliyoruz. Herkes böyle gözlemlemeyebilir" diye konuştu.'ÖĞRENCİLER KİRASINI ÇIKARMAK İÇİN EVLERİNİ GÜNLÜK KİRALIYOR'BEÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi İbrahim Ceren ise öğrencilerin de kiralarını ödeyebilmek için evlerini günlük kiraya verdiğini söyledi. Bu evlerin kötü amaçla kullanıldığını anlatan Ceren, şöyle dedi: "Bu tür işlerin biraz yasal olması gerekiyor. Öğrenciler zor durumda biraz. Ellerinde gelir kaynağı bulundurmak istiyorlar ve bu şekilde gelir elde ediyorlar. Yasadışı olması ise orada uygunsuz işler yapılması. Ne desem iki tarafı da tamamlamayacak ama bir çıkar yolu bulunması gerekiyor. Bir aylık kirasını çıkarmak için bir hafta dışarıda kalıyor. Hem bir hafta dışarıda kalıyor hem de doğalgaz parasını çıkartabiliyor. Asıl bu işin bu kadar çok olması öğrencilerin bu durumda olması. Ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü ne için günlük kiralandığı belli."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Evlerden drone görüntüsü-Mahalleden detay görüntüler-Öğrencilerle röp.-Anons

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

===============================

Tekneyle denize açıldı, 300 kasa hamsiyle döndü

ÇANAKKALE'de, gırgır teknesiyle avlanmak için denize açılan Emrah Gündoğan, 300 kasa hamsiyle döndü.Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi açıklarında balıkçılar avlanmaya devam ediyor. Küçükkuyu beldesinde balıkçı barınağı hamsi akını nedeniyle tam kapasite dolarken, birçok tekne de plaj karşısına demirleyip avlanmak için uygun ortamı bekliyor. Akşam havanın kararmasıyla art arda denize açılan tekneler, sabah saatlerinde onlarca kasa hamsiyle balıkçı barınağına dönüyor. Nakliye araçlarına yüklenen balıklar, Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.300 KASA HAMSİ İLE DÖNDÜAyvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi açıklarında Gündoğanlar-2 gırgır teknesiyle avlanmak için denize açılan Emrah Gündoğan, 300 kasa hamsiyle geri döndü. 35 kişilik ekibiyle Küçükkuyu açıklarında avlandıklarını belirten Gündoğan, "Şansa burada bir balık bulduk. 3-4 gündür avımız epey bereketli geçiyor. Zaten 5 aylık bir sezonumuz var şurada iki ayımız kaldı. Nisan ayının 15'in de yasağa giriyoruz. Şu an bereketli bir sezon yaşıyoruz. Balık bol olunca haliyle fiyatlar düşüyor. Buda vatandaş için bir fırsat" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Teknelerin denize açılmasından görüntü-Balıkların kamyonlara taşınmasından görüntü-Emrah Gündoğan ile röp.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

===============================

Salim Atay'dan üniversitelilere 'kamuda staj' müjdesi

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi ve Trakya Üniversiteler Birliği işbirliğiyle Edirne'de 'Trakya Kariyer Fuarı' etkinliği başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.Dr. Salim Atay, tüm üniversite öğrencilerinin kamuda staj yapabilmesi konusunda, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan söz aldıklarını belirterek, "Sadece mühendislik okuyanların stajlarının zorunlu olduğu bir Türkiye'yi 21'inci yüzyılda yeterli görmüyoruz" dedi.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Trakya Üniversiteler Birliği işbirliğiyle Edirne'de 'Trakya Kariyer Fuarı' etkinliği başladı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde açılan fuarda, bilişimden iletişime, teknolojiden eğitime kadar bir çok sektörde kariyer planlaması yapmak isteyen öğrenciler için kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektör firmaları stant açtı. Fuarın açılışına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.Dr. Salim Atay, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, rektörler, firma temsilcileri ve genel müdürler ile öğrenciler katıldı.'BİZ SİZE İNANIYORUZ, SİZ DE KENDİNİZE İNANIN'Edirne'nin kültürü ve tarihiyle eşsiz bir şehir olduğunu belirten Atay, burada okuyan öğrencilerin çok şanslı olduğunu söyledi. Yeteneğin sadece Ankara ve İstanbul'da çok bilinen mezun olan gençler olarak görmediklerini dile getiren Atay, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak biz bizim ülkemizde yaşayan, üniversite eğitimi almaya hak kazanan her bir gencimizin yetenek olduğuna inanıyoruz ve bunun için buraya bu kadar kamu kurumu, bu kadar özel sektör, bu kadar devlet erkanı burada. Biz size inanıyoruz lütfen siz de kendinize inanın, güvenin, yeteneklerimizin farkına varın. Burada gördüğünüz şirketler sadece siz bunlarda yarın işe başlayın diye var değiller, aynı zamanda onları tanıyıp ne işlerle uğraştıklarını ne tür becerilere ne tür yeteneklere ihtiyaçların olduğunu anlamanız ve buradaki eğitim-öğretim hayatınızı ona göre dizayn etmeniz için buradalar. Size gönüllü rehberlik etmek için, mesleki danışmanlık yapmak için buradalar ve aynı zamanda staj gibi yarı zamanlı ile çalışma fırsatlarını sizinle doğrudan paylaşmak üzere buradalar" dedi.'ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALAN HER GENÇ KAMUDA STAJ YAPABİLMELİ'Sadece mühendislik okuyanların staj yapabildiği kamuda staj konusunda, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan söz aldıklarını söyleyen ve üniversitelilere bu konuda müjde veren Atay, "Adaletle herkesin içine sinecek şekilde, hak edenlere fırsatın sağlandığı bir model üzerinden kamuda yaygın olarak staj imkanlarını artırmak üzere çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Sadece mühendislik okuyanların stajlarının zorunlu olduğu bir Türkiye'yi 21'inci yüzyılda yeterli görmüyoruz. Üniversite eğitimi alan her genç staj yapabilmeli, yapması gerektiği zaman onun stajını da mühendislik alanında staj yapan gençlerimiz gibi onun sigortası harçlığı karşılanabilmeli. Tabii ki bu bir finansman gerektiriyor onu da temin ettiğini düşünüyoruz. İnşallah organizasyonu başarı ile yapıp sizlere bu yıl içerisinde bu fırsatı sunmak istiyoruz" diye konuştu."BU FUARLAR SİZE REHBERLİK EDECEK'Fuarın açılışında konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp ise öğrencilerin meslek seçimi yaparken, değişimi ve dinamiğini çok iyi okuması gerektiğini dile getirdi. Canalp, "Hali hazırda Türkiye'de de, dünyada da kendi mesleğinden memnun olmayan insanların sayısı hiç de azımsanamayacak düzeydedir. Dolayısıyla, hayatınızın en önemli kararını alırken bu fuar sizlere rehberlik edecektir. Hayatınızın en önemli kararını alırken sizlere bazı gözlemlerimi paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi geleceği okumaktır. Meslek seçimi yaparken değişimi de, dinamiğini de çok iyi okumak zorundayız" dedi.Konuşmaların ardından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, başta Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay ve Vali Canalp olmak üzere programa katkı verenlere plaket verdi. Atay ve beraberindekiler kariyer fuarını gezerek firma yetkilileri ile görüştü, öğrencilerle sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Fuarın açılış töreni başlaması-Salondan genel detay-Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tabakoğlu'nun konuşması -Valisi Ekrem Canalp'in konuşması-Doç.Dr. Atay konuşması -Katılımcılara plaket verilmesi -Fuardaki standların gezilmesi

-Standlardan detaylar

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

=================================

Kaynak: DHA