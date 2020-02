DHA YURT BÜLTENİ - 11

18.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:53

Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Özlem, Samsun'da toprağa verildi

DÜZCE'de tartıştığı eşi Ziya Pirdal (28) tarafından bıçaklanarak, öldürülen Özlem Pirdal (25), memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Ziya Pirdal, evde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Özlem Pirdal'ı önce dövdü ardından bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Ziya Pirdal, polis ekiplerince yakalandı. Çiftin 2 çocuğu ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Özlem Pirdal'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Pirdal'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine getirildi. Özlem Pirdal için Çarşamba ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Özlem Pirdal'ın annesi Birsen ve babası Bekir Gümüş ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Saraçlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Özlem Pirdal'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

-----------------Helallik alınması-Cenaze namazının kılınması-Tabutun taşınması

Haber-Kamera: Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun),

Evlerden 100 bin liralık eşya çalan şüpheliler yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde bir hafta içerisinde girdikleri 3 farklı evden yaklaşık 100 bin TL değerinde para, ziynet eşyası ve elektronik cihaz çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.Gebze ve Darıca ilçelerinde 24 Aralık ve 30 Aralık tarihleri içerisinde yaşanan 3 farklı evden yaklaşık 100 bin TL değerinde para, ziynet eşyası ve elektronik cihaz çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evlerin çevresinde bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde 3 farklı eve giren hırsızların daha önceden benzer suçlardan 11 adet suç kaydı bulunan F.T., 6 adet suç kaydı bulunan T.T. ve 33 adet suç kaydı bulunan E.B. olduğu belirlendi. Şüphelilerin İstanbul'daki ev adreslerini belirleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda F.T. ve T.T. gözaltına alınırken, E.B.'nin başka bir suçtan yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüpheli burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

Ekipler, cilt kanseri olan Bünyamin için seferber oldu

BİNGÖL'de, yolu kardan kapalı Çatak köyünden tedavisi için İstanbul'a gitmesi gereken cilt kanseri Bünyamin Yılmaz (9) için Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) seferber oldu.Çatak köyünde, kemoterapi tedavisi için İstanbul'a gitmesi gereken cilt kanseri Bünyamin Yılmaz'ın yakınları, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Sağlık görevlileri, köy yolunun kapalı olması nedeniyle ilçe özel idaresinden yardım talep etti. Bünyamin'e ulaşmak için UMKE ve karla mücadele ekipleri harekete geçti. Karlı yolları aşan ekipler, 6 saatte Çatak köyüne ulaştı. Paletli ambulansla alınan Bünyamin, 1 saatlik yolculuğun ardından Karlıova ilçe merkezine getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Bünyamin'in, tedavisi için İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,

Kayseri'de gıda denetim seferberliğinde et ürünleri denetlendi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında Kayseri'de sucuk ve pastırma üretimi yapılan tesislerde denetim gerçekleştirildi.Kayseri'de Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile gıda kontrol görevlileri, Kocasinan ilçesi sınırlarında bulunan Karpuzatan mevkisindeki sucuk ve pastırma üretimi yapılan tesisleri denetledi. Denetimlerde et ürünleri kontrol edildi. Bazı gıdalardan incelenmek üzere numuneler alındı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile dünden itibaren Türkiye'nin her yerinde aralıksız denetim seferberliği başladı. Dün süt ve süt ürünleri, takviye edici gıda üreten iş yerlerine yapılan incelemelerle başlayan denetim seferberliği bugün et ve et üretiminde imalattan satışa kadar her aşamada denetim yapılarak devam ediyor. Bu nedenle unlu mamullerden marketlere, marketlerden okul kantinlerine, restoran ve lokantalara kadar bu denetimler yapılacak" dedi.Gıda ile ilgili şehirdeki tüm işletmelerin denetime tabi tutulacağını kaydeden Şahin, "Bu denetim farkındalık yaratabilmek için yapılmaktadır. Kayseri'de ve ilçelerde yaklaşık 10 bin işletme var. Bu 10 bin işletme senede en az iki kez denetleniyor. Gördüğümüz uygunsuzluklar karşısında cezai işlem uygulanıyor. Bizim asıl görevimiz cezai işlem uygulamak değil, rehberlik. Kayseri et ve et ürünlerinde Türkiye'nin beyni konumunda. Sektörün önde gelen işletmelerini bünyemizde bulunduruyoruz. Kayseri pastırma ve sucuk konusunda elinde bulundurduğu haklı değerini bundan sonra da devam ettirecektir. Kontroller sırasında illaki eksiklikler ve hatalar görüyoruz. Bunun neticesinde uyarı ve cezalar veriliyor" şeklinde konuştu.

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ,

Saros'ta '7 metrelik' köpekbalığı cep telefonu kamerasında ÇANAKKALE'de Saros Körfezi'nde sahilde oltasıyla balık tutan amatör bir balıkçı, deniz üzerinde yüzgeçlerinden fark ettiği dev köpekbalığını görünce hem heyecanlandı hem paniğe kapıldı. Bu anları cep telefonuyla kaydeden amatör balıkçı, 'Olta atarken yaklaşık 6-7 metre uzunluğunda bir köpek balığına denk geldim. İnanılmaz" dedi.Gelibolu Yarımadası'ndaki Saros Körfezi Bolayır mevkisinde oltasıyla balık avlayan amatör bir balıkçı yaklaşık 15 metre açıkta kıyıya paralel olarak yüzen bir köpekbalığını yüzgecinden fark etti. Hemen cep telefonuyla bu anları görüntüleyen amatör balıkçı yaşadığı heyecanı çektiği videoda şu sözlerle ifade etti: "Saros'ta olta atarken yaklaşık 6-7 metre uzunluğunda bir köpek balığına denk geldim. İnanılmaz. Kıyıya çok yakın bir yerde geziyor. Hayatımda ilk defa bir köpekbalığını bu kadar yakından gördüm. İşte görüyorsunuz kayalıklar ve köpekbalığı. Harika."Çektiği videoyu WhatsApp gruplarında paylaşan amatör balıkçı, dalgıç arkadaşlarını uyararak köpekbalığının Bolayır mevkisinde gözden kaybolduğunu söyledi.Gelibolu'da 'Aksu-10' isimli teknesiyle balıkçılık yapan Volkan Çetin de 2 gün önce Saros Körfezi Baklaburnu mevkisinde avlanırken, dev köpekbalığıyla karşılaştığını söyledi. Çetin, "Teknemle ağ bırakmaya giderken deniz üzerinde iki yüzgecini fark ettiğim bir köpekbalığı gördüm. Kıyıda olta balıkçıları da vardı. Merak edip, balığın yanına doğru gittik. Benim teknem 7 metre boyunda köpekbalığı ise teknenin boyundan daha büyüktü. Yanına kadar gittik ve gördük. Bitkin gözüküyordu. Ama çok yaklaşınca dibe dalarak gözden kayboldu" dedi.

Buzağılara pilates topu ve balonla stres attırıyor

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesi Pöhrenk köyünde besici Deniz Baran (46) yeni doğan 8 buzağısını pilates topu ve balonlarla stresten uzak tutuyor.10 yıldır hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Deniz Baran'ın simental cinsi inekleri, 2 hafta önce 8 buzağı doğurdu. Yeni doğan buzağıları süt ve yem ile besleyen ancak hayvanların çok hareketsiz olduğunu fark eden Baran, alternatif çözüm arayışlarına girdi. Baran, stresten kaynaklı keyifsiz ve hareketsiz olduğunu düşündüğü hayvanlar için ahırda pilates topu ve balonlardan oyun alanı oluşturdu.Baran, hayvanları stresten korumak için böyle bir yol denediğini söyleyerek, "Çok halsiz ve keyifsizdiler. Toprak ve duvarları yalıyorlardı. Veteriner hekim hayvanlarımızın hasta olmadığını söyledi. 10 gün önce benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Ahıra pilates ve balonlarla oyun alanı kurdum. Burada pilates top ve balonlarla oyun oynuyorlar. Onlar da çocuklar gibi. Onların da mutluluğa ihtiyacı var. Hayvanlarımızı stresten koruyoruz" dedi.Oyun alanı kurduktan sonra hayvanlarda değişim gözlemlediğini belirten Baran, "Bu çalışmamız gayet başarılı oldu. Diğer arkadaşlara tavsiye ederim. Çamurları, duvarları emiyorlardı. Artık onları yapmayı bıraktılar. Hayvanlarımız alıştılar. Stresten kurtuldular, keyifliler" diye konuştu.Veteriner Hekim Besim Tanrıbuyurdu ise hayvanların da stres yaşadığını ifade ederek, "Kesinlikle çok doğru bir şey. Onlar da çocuk gibidir. Stres atmaları gerekir. Stresli ortamlarda verim kaybı olur. Tabii her zaman koruyucu hekimlik daha önemlidir. En ucuz tedavi yöntemidir" dedi.

-Genel detay

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR

