DHA YURT BÜLTENİ - 11

DEAŞ infazcısı Bursa'da yakalandı

BURSA'nın İnegöl İlçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı Y.A.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A. (50) gözaltına alındı. Suriye Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde 'komutan' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen şüphelinin, DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ve bu kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınladığı öğrenildi.

İnegöl ilçesinde yakalanan Y.A.A.'nın bir doğalgaz servisinde çalıştığı öğrenildi.Y.A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Metruk evde öldürülen Muhammed'in tırnak arasında bulunan DNA örneği inceleniyor DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde metruk bir evde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez'in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı. Usturayla öldürüldüğü belirlenen Muhammed'in tırnak arasında DNA örnekleri bulundu. Örnekler inceleme için kriminal laboratuvara gönderildiOlay, 22 Ocak Çarşamba günü Çınar ilçesindeki Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Dümez Ailesi, çocukları Muhammed Veli'nin kaybolduğunu fark edince arama çalışmalarına başladı. Mahalle halkının da katılımıyla yapılan aramada Muhammed Veli, metruk bir evde ağır yaralı halde bulundu. Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammed Veli, tedaviye alındı. Ancak doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Muhammed'in ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında özel ekip görevlendirildi. Muhammed'in ölümünü araştıran özel ekip, yeni bulgulara ulaştı. Soruşturmada Muhammed'in usturayla yüzü, vücudunun değişik yerleri ve boğazının kesildiği belirlendi. Otopside tırnakları arasında DNA örnekleri bulundu. Örnekler kriminal laboratuvara mukayese için gönderildi.Cinayetle ilgili bazı ev ve işyerlerinde arama yapılmış, çok sayıda kişinin de ifadesine başvurulmuştu. Muhammed Veli Dümez'in dayısı ve halasının da olduğu 3 kişi gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.Jandarma tarafından yürütülen ve özel bir ekibin oluşturulduğu soruşturmada katil veya katillerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Hatay'da, uyuşturucu ticareti şüphelisi 6 kişi adliyede

HATAY'da, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Suriye'de iç savaştaki bombardımanlarda sağ bacağını kaybeden şüpheli A.H., koltuk değnekleriyle adliyeye götürüldü.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Reyhanlı ilçesinde 8, il merkezinde 1 olmak üzere 9 adrese operasyon düzenledi. Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen Suriye uyruklu 6 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 238 paket halinde toplam 45 kilo 510 gram takoz esrar, 171 paket halinde toplam 220 bin adet captagon, 50 adet uyuşturucu hap, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 39 fişek ile 2 adet şarjör, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet şarjör, 3 adet hassas terazi, 3 bin TL ve 300 Amerikan doları ele geçirildi.ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERGözaltına alınan Suriye uyruklu A.H, B.E.T, H.E.V, F.E.B, B.E.R. ve M.Ş.E emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Suriye'de iç savaştaki bombardımanlarda sağ bacağını kaybeden şüpheli A.H., koltuk değnekleriyle adliyeye götürüldü.

Adana'da süt ve süt ürünleri denetlendi TARIM ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri üreten işletmeleri denetledi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 il ve ilçelerde toplam 7 bin 4 gıda kontrol görevlisiyle gıdada eş zamanlı denetim seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Adana'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri imal eden işletmelere denetim gerçekleştirdi. İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, bakanlık talimatıyla ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla 17-22 Şubat tarihlerinde her gür bir ürün grubunu kapsayacak şekilde denetimlerin yapılacağını söyledi.Denetimlerde şartları uygun olmayan işletmelere gerekli idari yaptırımların uygulanacağını kaydeden Yaşar, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin start vermesiyle denetim seferberliğine başladık. Bugün süt ve süt ürünleri, ardından et ve ürünleri, daha sonra ekmek ve katkı maddeleri olmak üzere hafta boyunca denetimler yapacağız. 110 denetim elemanımızla ürünlerin tüketiciye daha sağlıklı ulaşması açısından denetimleri yapacağızö dedi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok: Batı, ikinci elini coğrafyadan çeksin

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye'nin, dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği kapasite ile göç politikasını yürütüp, yönettiğini söyledi. Avrupa'nın iki ayrı yüzü olduğunu belirten Ok, "Batı, o ikinci yüzünü, ikinci aklının elini bu coğrafyalardan çeksin. Bu coğrafyanın zenginlikleri, çocuklarına yeter de artar bile" dedi.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'de 'Uluslararası öğrencilerin sahip olduğu hak ve yükümlülükler' konulu toplantı düzenlendi. Türkiye genelinde 26'ncısı gerçekleştirilen programa; Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Vali Yardımcısı Ali Uysal, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurtcan, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda uluslararası uyruklu öğrenci katıldı. Etkinlikte, Edirne'de okuyan uluslararası öğrenciler, stant açarak, ülkelerinin tanıtımını yaptı.'HİÇBİR ÜLKENİN GELİŞTİREMEDİĞİ KAPASİTE İLE GÖÇÜ YÖNETİYORUZ'Etkinliğin açılışında konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok, devletin bütün birimlerinin, muazzam kapasite geliştirerek, dünyayı sarsan göçle mücadele ettiğini söyledi. Türkiye'nin, dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği kapasite ile göç politikasını yürütüp, yönettiğini belirten Ok, "Devletin bütün birimleri burada, muazzam bir kapasite geliştirilmiş durumda ve bütün dünyayı sarsan göçle mücadele ediliyor. Baktığım zaman şöyle bir tablo var karşımda; sınır komşumuz buradan Meriç'i geçenleri demir sopayla dövüyor. İnsanlık suçudur bu. İşte ABD; Venezuellalılar, Meksikalılar daha müreffeh bir geleceğe kavuşuruz, diye sınırı geçmeye kalktıkları takdirde başlarına gelmeyen kalmıyor. İddia ile onurla ve şerefle söylüyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletinden almış olduğu yetki ve irade ile dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasite ile göç politikalarını akılla bilimle mantıkla kurguluyor, yönetiyor ve yürütüyor. Bu kadar açık ve nettir" diye konuştu. 'UYUM DEMEK, KALICILIK DEMEK DEĞİLDİR'Türkiye'nin insanlık ve vicdan ile hareket ettiğini kaydeden Ok, "192 farklı ülkeden 5,1 milyon insan aramızda. Ama maalesef ülkelerindeki insanlık dramından kaçıp Anadolu'ya, son kaleye sığınan 3,6 milyon insanın geldikleri yerden bir akıl yürüterek Türkiye'deki sığınmacılara 'Suriyeli' diyoruz. Bu haksızlık. Onlar burada geçici koruma kapsamıyla kalıyorlar. Ülkeleri tekrar refaha kavuştuğu takdirde elbette ki vatanlarına dönecekler. Uyum demek, kalıcılık demek değildir. Uyum; insanlığın sığınma hislerini burada en güzel şekilde tatmin etmek ama bir gün dönecekleri zaman da buradan iyi hikayelerle ayrılmalarını temin etmek ve sağlamaktır. Biz yaklaşık 3,5 milyonu Almanya'da olmak üzere 5,5 milyon insanımızın yarım asrı aşkın süredir, Batı medeniyetinin pençesinde çektiği sıkıntıları ve çileleri buradaki insanlara çektirmeyiz, kimse bizden bunu beklemesin" dedi. 'BATI, İKİNCİ ELİNİ BU COĞRAFYADAN ÇEKSİN'Avrupa'nın iki ayrı yüzü olduğunu dile getiren Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok, "Muasır medeniyet seviyesini biz 100 yıllık cumhuriyet aklıyla Batı'da aramışız. Bunda yanlış hiçbir şey yok. Bu çok doğru ve gerçekçi bir şey. Ama iki Avrupa var. O Avrupa'nın bir başka yüzü var ki orada karışık bir kafa ve kanlı bir el var. Batı, o ikinci yüzü, ikinci aklının elini bu coğrafyalardan çeksin. Bu coğrafyanın zenginlikleri, çocuklarına yeter de artar bile. Bu kadar açık ve nettir. Bizim çocuklarımız da sınır ötesinde şehit olmak zorunda kalmaz" diye konuştu.Etkinlikte konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da göçün, herkesin yaşayabileceği trajedi olduğunu söyledi.Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurtcan ise Trakya Üniversitesi Balkan misyonuyla yola çıktığını, farklı ülkelerden 4 bin 264 farklı öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi. Konuşmaların ardından program, sunumlarla devam etti.

Güleda'nın adının verildiği sokağa tabela asıldı

ISPARTA'da, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürülen Güleda Cankel'in (19) adı, Muğla'da ailesiyle oturduğu evin yer aldığı sokağa verildi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım'da, kaldığı Fatih Mahallesi'ndeki apartın 123 numaralı odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen Pehlivan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güleda Cankel ise memleketi, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Ortaköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.Menteşe Belediye Meclisi'nce Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda 21 CHP'li, 7 AK Parti'li, 3 MHP'li üyenin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda Güleda Cankel'in adı, Muğla'da yaşadığı evin bulunduğu sokağa verildi.Güleda'nın öldürülmesinin kendilerini ve tüm toplumu derinden sarstığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Hayalleri ve umutları olan, geleceğimiz Güleda Cankel kızımızın öldürülmesi hepimizi çok üzdü. Kadın erkekle eşittir, aynı haklara aynı özgürlüğe sahiptir. Bizler her zaman kadına yönelik pozitif ayrımcılık ilkesiyle hareket ediyoruz. Bunun için pek çok proje hayata geçirdik ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından verilen önerge sonucunda Güleda kardeşimizin isminin evinin bulunduğu sokağa verilmesi kararı oy birliği ile alındı. Güleda Cankel'in ismi artık o sokakta yaşamaya devam edecektir" dedi.Tabelanın sokağa ilerleyen günlerde asılacağı öğrenildi.

Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki için 500 kilometre koşacak

MERSİN'de Tarsus İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün lisanslı atleti olan Bekir Zengin, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un, Türk bayrağına yaptığı saygısızlığa tepki göstermek için, Ankara'ya kadar koşacak.Geçen yıl haziran ayında Kalkınma eski Bakanı Lütfü Elvan'dan aldığı bayrakla, tüm şehit ve gaziler adına koşarak 15 Temmuz'da İstanbul'da Şehitler Köprüsü'ne ulaştıran Bekir Zengin, ardından bayrağı İstanbul Valiliği'ne devretti. Zengin, şimdi de Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı protesto etmek için Mersin Valiliği önünden 13 Mart günü başlayarak, 4 Nisan günü Ankara'da Yunan Başkonsolosluğu önüne varmayı hedefliyor. Yaklaşık 500 kilometre koşacağını kaydeden Bekir Zengin, bu konuda Mersin'de bulunan ilçe belediyelerinden yardım beklediğini söyledi.

