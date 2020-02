DHA YURT BÜLTENİ-11

16.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:16

İdlib'in köylerinde şiddetli çatışmalar

SURİYE'nin İdlib kentinin Mizanez ve Maarat al Naasan bölgelerinde muhalif gruplar ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sivillerin boşalttığı köylerdeki çatışmalara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de zaman zaman ateş desteği veriyor.

İdlib'e bağlı Mizanez ve Maarat Al Naasan köylerinde rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Rejim saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşaltmak zorunda kaldığı Mizanez'de bulunan rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında tank ve ağır silahlarla çatışmalar sürüyor. Muhaliflerin elinde bulundurduğu Maarat Al Naasan köyü de rejime bağlı jetler tarafından bombalanıyor. Öte yandan, TSK zaman zaman muhaliflere ateş desteği sağlıyor. Çatışmanın görüntüleri ise Demirören Haber Ajansı kameralarınca kaydedildi.

Hasan DÖNMEZ-Uğur CAN/İDLİP (Suriye)

Argan Kar Festivali'nde eğlence

Ordu Büyükşehir ve Akkuş Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Argan Kar Festivali, çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Argan Yaylası'ndaki festival, renkli görüntülere sahne olurken, genç ve yaşlı her kesimden katılımcılar karla eğlendi.

Ordu'da doğa turizmi anlamında önemli noktalardan bir tanesi olan Akkuş Argan yaylası doğa severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. İlçenin 1650 rakımlı Argan Yaylası'na gelenler, kızaklarla temiz havanın ve muhteşem doğanın keyfini sürüyor. Kızaklarla kayan her yaştan katılımcılar, daha sonra müzik eşliğinde oynuyor. Argan Yaylası'nın Ordu turizminde önemli bir yer olduğuna dikkat çeken Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Ordumuzun güzide ilçelerinden Akkuşumuzun 1650 rakımlı Argan yaylasındayız. Her hafta sonu büyükşehir belediyemizle birlikte organize ettiğimiz, Akkuş Argan Yaylası kar etkiliğimiz bu hafta da yoğun bir katılımla devam ediyor. Yaylamıza özellikle çevre ilçelerden ciddi bir katılımın olduğunu gözlemlemekteyiz" dedi. Kış turizmini Ordu'da canlandırmak adına Akkuş Argan Yaylası'nda kar festivali her hafta sonu pazar günleri gerçekleştiriliyor.

Abdullah KÖSE/ AKKUŞ (ORDU), -

Bakan Selçuk'tan Aydınlı hayırseverlere teşekkür

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak için geldiği Aydın'da okul yaptıran 42 hayırsevere teşekkür belgelerini dağıttı.

Bugün Ankara'dan havayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karayoluyla Aydın'a geçti. Bakan Selçuk Aydın'da ilk olarak Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Protokolün karşıladığı Bakan Selçuk burada Vali Köşger ile bir süre görüştükten sonra AK Parti Aydın İl Teşkilatı'na geçti. Burada partililer tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Selçuk, basına kapalı toplantı yaptı. Bakan Selçuk, öğlen ise bir otelde hayırsever iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yemekte biraraya geldi. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Bakan Selçuk, eğitime verdikleri destekler nedeniyle iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti. Aydın'da bugüne kadar okul yaptıran 42 hayırseverleri tek tek sahneye çağıran Bakan Selçuk, teşekkür belgesi takdim etti. Selçuk, buradaki toplantı sonrasında Adnan Menderes Üniversitesi Meandros Toplantı Salonunda öğretmeler ile bir araya geldikten sonra Aydın Lisesi'ni ziyaret etti.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

Apartmandaki depo yandı

KONYA'da bir apartmanın 1'inci katında depo olarak kullanılanın ve plastik malzemelerin bulunduğu dairede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Binanın zemin katında bulunan fırının, deposu olarak kullanılan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği sırada toplanan kalabalıktan bazılarının ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmesi dikkat çekti. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA

Otomobiliyle kanala düşen Rahime hemşire, kurtarıldı ADANA'da hemşire Rahime Alçın, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle sulama kanalına düştü. Kazada araçta sıkışan Alçın'ı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olduğu öğrenilen Rahime Alçın, nöbete gitmek için seyir halindeyken 01 AAL 307 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, virajı alamayınca demir korkulukları da kırarak, sulama kanalına düştü. Kazada sürücü Alçın, araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Can-Kur ekipleri, otomobil içerisindeki sürücüyü çıkardı. Alçın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber: Rüşan Anıl ATAR- Kamera: ADANA,

Şırnak Valiliği'nden yaşlı kadına darp iddiasına yalanlama ŞIRNAK Valiliği, İdil ilçesinde polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Fatım Şen'in (90) darbedildiği iddialarının bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine, olayın doğru olmadığını görüntülerle yalanladı.

İdil Belediyesi eski çalışan Murat Şen'in annesi Fatım Şen ve yeğeninin, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında darbedildiği iddiaları üzerine Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasının yanı sıra görüntü de paylaşılarak, olayın doğru olmadığı belirtilip, şunlar kaydedildi.

"Şırnak merkez ve ilçelerinde 14-15 Şubat tarihlerinde ilgili cumhuriyet savcılıklarının talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin olarak bazı sosyal medya hesaplarında İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğeninin darp edildiğine dair gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İdil Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Nurettin Şen'in ikametinde yapılan aramada, görevli ekipler tarafından yapılan kamera çekiminde de açıkça görüldüğü haliyle, evde bulunan Fatım Şen'in koluna, kilidi kendisi tarafından açılan sandukanın kapağı düşmüş, darp edildiği iddia edilen Abdurrahim Şen isimli şahıs ise gözaltına alınan şahıslardan olmadığından kendisine yönelik bir işlem yapılmamış, bahse konu operasyon esnasında görevlilerimize herhangi bir mukavemet gösterilmediği gibi kesinlikle herhangi bir darp olayı meydana gelmemiştir."

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,

=======================Marmaris'te deniz eski rengine döndü MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aralıklı sağanak yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Kahverengiye dönen denizin rengi eski haline kavuştu. Güneşli havayı fırsat bilenler sahiller akın etti, denize girdi.

Marmaris ilçe merkezinde, 24 saat içinde metrekareye 144 kilogram yağmur düşmesi yaşamı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerden gelen sel sularının sürüklediği toprak nedeniyle denizin rengini koyu kahverengiye döndü. Aralıklarla yağan sağanak yağmurlar bugün ise yerini güneşli havaya bıraktı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 21 derece gösterdiği ilçe merkezinde deniz eski rengine kavuştu. Güneşli havayı görenler, Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil yolunda yürüyüş yapanlar, bisiklet sürenler renkli görüntüler oluşturdu.

Kimileri de eşsiz manzarada bol bol öz çekim yaptı. Marmarisliler ve yerleşik yaşayan yabancıların, kış mevsiminde yazı yaşayıp, kısa kollu kıyafetle sahilde dolaşmaları dikkat çekti. İlçe merkezindeki Belediye Çay Bahçesi'ni dolduranlar, deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumladı. Deniz tutkunları, tekneleriyle ve deniz bisikletleriyle körfez turu atıp, sıcak havanın tadını çıkardı. Uzunyalı Mevkii ve İçmeler Mahallesi Altın Sahil'de denize girenler keyifli anlar yaşadı.

BİR GÜNDE DÖRT MEVSİM YAŞIYORUZ

Kordon Caddesi'nde olta ile balık tutmaya çalışan Ahmet Aslantaş, "12 yıldır Marmaris'te yaşıyorum. İlçemiz, adeta sağlık kaynağı. Bir günde dört mevsimi yaşıyoruz. Dün her yer sağanak yağmura teslim olurken bugün hiçbir şey olmamış gibi güneşli havada yaşımımızı sürdürüyoruz" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesi'nden arkadaşlarıyla günübirlik gezmeye gelen Fatih Çobantürk de, "Türkiye'nin bir çok yerinde soğuk ve yağışlı hava hakimken Marmaris, yazı yaşıyor. Bol bol denizde yüzüp, güneşli havayı keyfe dönüştürdük" diye konuştu.

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS, (Muğla),

Tarlada bulunan patlamamış top mermisi, kontrollü imha edildi TEKİRDAĞ'ın Marmara ilçesinde, traktörle tarlasını süren çiftçi Kani Başoğlu, patlamamış top mermisi buldu. Başoğlu'nun haber vermesiyle tarlaya giden jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldıktan sonra top mermisini fünye ile patlatıldı.

Marmara Ereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kani Başoğlu, traktörle tarlasını sürerken, aracına cisim takıldığını fark edip, indikten sonra bakınca top mermisi olduğunu gördü. Bunun üzerine tarladan uzaklaşan Başoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Tarlaya gelen jandarma ekipleri, yaptığı incelemede, cismin, eskiden kalma, patlamamış top mermisi olduğunu tespit etti. Bilgi verilmesi üzerine tarlaya İl Jandarma Komutanlığı'ndan bomba uzmanı ekip, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin aldığı önlemin ardından 85 milimetre çapındaki türü, menşei ve modeli belli olmayan, paslı top mermisi, fünye ile imha edildi.

Top mermisini bulan çiftçi Kani Başoğlu, "Ben mevsim gereği tarlamı sürüp ekime hazırlamaya çalışırken traktörümün arkasındaki ekipmana bir cismin takıldığını fark ettim. İnip kontrol ettiğimde top mermisine benzediğini gördüm. Tabi önce çok şaşırdım daha sonra jandarmayı telefonla arayarak bilgi verdim. Telefonda bana hemen olay yerinden birkaç yüz metre uzaklaşmamı ve beklememi söylediler. Çok korktum ama Allah'a çok şükür kimseye bir zarar gelmedi" dedi.

Haber-Kamera: Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),

