DHA YURT BÜLTENİ - 11

15.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:49

Ömer Çelik: Ön yargılara rağmen AB sürecini devam ettireceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği sürecinde tıkanma olduğunu ancak bütün bu ön yargılara rağmen bu süreci devam ettireceklerini söyledi.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Genç Kürsü' programında, partisinin gençlik kolları üyeleriyle bir araya gelen Ömer Çelik, gençlerin sosyal hayat ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çelik, bir gencin "Yerli otomobili nasıl buldunuz? Alacak mısınız? Alacaksanız da hangi modeli tercih edeceksiniz?" sorusunu "Bu plan ilk hayata geçeceğinde, herkes Cumhurbaşkanımıza 'ne gerek var gibi şeyler' dediler. Ama bir hayal daha gerçek oldu. Ben tercih edecek olsam daha keyifli olduğu için SUV modelini tercih ederdim. Çok sayıda iş adamlarından tercih edenler oldu. Cazibeli bir Türkiye markası ortaya çıkıyor" diye yanıtladı.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR AVRUPA DEVLETİDİR'Çelik, Türkiye'nin Avrupa'ya vize serbestliğiyle ilgili olarak da "Vize serbestliğiyle ilgili 67 maddeyi yerine getirdik. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci bir devlet politikasıdır. Türkiye, Asya, Akdeniz, Orta Doğu devleti olduğu kadar güçlü bir Avrupa devletidir. Bugün Anadolu coğrafyası içerisindeki pek çok ilimiz, kendi coğrafyamızın bir parçası olmadan evvel, bir Avrupa devleti olarak vizyonumuzu yerine getiriyordu. Yüz yıldır güçlü bir Avrupa demokrasisine sahibiz. Avrupa Konseyi'nin kurucusuyuz. Türkiye'nin Avrupa devleti olması tartışılmaz bir gerçek. Avrupa'nın sınırları Türkiye'den başlar" diye konuştu.'AB ÜYELİĞİYLE İLGİLİ ÖNYARGILAR VAR'Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğiyle ilgili ön yargıların olduğunu anlatan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız bazı müzakerelerde muhataplarına başa baş görüşmelerde sorduğunda verdikleri cevap, 'Siz büyük bir devletsiniz. Büyük bir nüfusunuz var. Aynı zamanda Müslüman bir ülkesiniz. Avrupa'daki ön yargılar sizin Avrupa Birliği sürecinize izin vermez' gibisinden yaklaşımlar oldu. Avrupa Birliği sürecini, biz Avrupa'nın değil kendi insanımızın çıkarı olsun diye yapıyoruz" dedi."AB SÜRECİNİ VATANDAŞLARIMIZIN ÇIKARI İÇİN SÜRDÜRECEĞİZ"Avrupa Birliği sürecinde tıkanma olduğunu söyleyen Çelik, vatandaşların çıkarları için bu süreci sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "Brexit sürecini gördünüz. İngiltere ayrıldı. Avrupa içerisinde tartışmalar var. Maalesef bir vizyon ortaya koyamadıkları için aşırı sağcılar, ırkçılar ve İslam düşmanları yükseliyor. Almanya'da, Fransa'da ve Hollanda'da aşırı ırkçı, sağcı partiler var. Her zaman söylüyorum. Ortadoğu için DEAŞ neyse Avrupa için aşırı sağ odur. Ekonomik ilişkilerimiz çok önemli. Bize doğrudan gelen sermayenin bir kısmı oradan geliyor. İthalat- ihracat dengemiz açısından Avrupa çok önemli. Biz Avrupa Birliği standartları konusunda bütün bu ön yargılara rağmen kendi insanımızın çıkarları için bu süreçleri sürdüreceğiz. Şu anda satrançtaki 'pat' durumu gibidir. Kimse kimseye bir hamle yapamıyor. Ama Türkiye bu konudaki mükellefiyetlerini Avrupa'ya hatırlatmaya devam edecek."'TERÖRLE MÜCADELE İÇİN SURİYE'DEYİZ'Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadele için bulunduğunu vurgulayan Çelik, milli güvenliğin öneminden bahsederek, şöyle konuştu: "Biz orada 30 kilometre derinlikte harekat alanı geliştirmiş olmasaydık, ondan önce ki günleri hatırlayın, sınırlarımıza terör örgütleri bombalar atıyordu. Bu alanın genişletilmiş olması bizim milli güvenliğimizin korunması açısından elzemdir. Biz alan güvenliği elde etmeseydik Türkiye açısından o zaman terör örgütleriyle, kendi sınırlarımız içerisinde karşılaşmak zorunda kalacaktık. Güvencemizi isteyen insanlara kucağımızı açıyoruz. O insanların ölüme terk edilmesine müsaade etmeyiz. Türkiye'nin kaldıracağı yükün de bir sınırı var. İkinci bir göç dalgasının engellenmesi bakımından da önemlidir. Oradaki tahkikatımızı devam ettiriyoruz. Bütün bu çerçeve içerisinde gözlem noktalarımıza yapılan saldırılara en güçlü şekilde karşılık verileceği söylendi. Onun dışında terörle mücadeleyle operasyonlar devam ediyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Gençlerden genel ve detay- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona girmesiGençlerin Çelik'e sorular sormasıÇelik'in konuşmasıÖmer Çelik'in soruları yanıtlamasıBir gencin 'mihriban' türküsünü söylemesi

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı anne Hatice Güneri (70) ölürken, kızı Fatma İsmailoğulları ise, (38) yaralandı. Kaza, 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Çorakçılar Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü Ümit İ'nin (25) kullandığı 66 AY 546 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan anne Hatice Güneri ile kızı Fatma İsmailoğulları'na çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası anne Hatice Güneri ve kızı Fatma İsmailoğulları Şehir Hastanesi, acil servisine kaldırıldı. Anne Hatice Güneri hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Fatma İsmailoğulları'nın sağlık durumunun ise, ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHABER: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Marmaris'te denizin rengi değişti, kaya parçaları yollara düştü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yüzünden tepelerden inen gelen çamurlu su, denizin rengini kahverengiye bürüdü. Ayrıca zemini yumuşayan yamaçlardan kopan kaya parçaları ise yollara düştü. Marmaris'te şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak yağmurla tepelerden aşağı inen çamurlu su, denizin rengini kahverengiye bürüdü. Ayrıca bazı yerlerde taşan rögarlardan gelen pis su da yine denizle buluştu. Bunun yanında cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu. Marmaris-Antalya Karayolu'nda, yağmurun zemini yumuşattığı yamaçlardan kopan kaya parçaları, ulaşımı aksattı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 146 kilo yağış düştüğü ifade edildi.YALIKAVAK'TA TAŞKINI MÜDAHALESİBodrum'da da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle, Yalıkavak Mahallesi'nde dere taşkını oldu. Bazı iş yerinde su baskınları oldu. Hızlı davranan belediye ekipleri, derenin tıkanmasına yol açan bahçe atıkları ve çöpleri temizledi, sorun büyümeden giderildi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'ın denetiminde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, su taşkınından etkilenen işyerlerinde tespit ve inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Marmariste denizin renginin değişmesinden görüntü Sahilde yürüyenlerden görüntü Kopan kaya parçalarından görüntü Bodrum'da dereye yapılan müdahale

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT/ MARMARİS (Muğla),

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Kamyonet kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 2 yaralı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kırmızı ışıkta duran kamyona kamyonetin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Erenler Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Orhan Dağ idaresindeki 42 FLG 44 plakalı kamyonet kırmızı ışıkta duran İrfan Kuşbacak idaresindeki 59 JA 303 plakalı kamyona arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Hasar gören kamyonet içinde sıkışan Orhan Dağ itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralanan Orhan Dağ ve hafif yaralanan İrfan Kuşbacak'a ilk müdahalede bulundu. Dağ ve Kuşbacak kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yerinden görüntülerKurtarma çalışmaları ve 112 Acil ekibinin müdahalesi

HABER-KAMERA: Nuri KURU/ERENLER (Sakarya),

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Edirne'de yangın mahalleli yardımıyla söndürüldü

EDİRNE'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bir evin mutfağında çıkan yangını mahalle sakinleri itfaiye ekipleri ortaklaşa çalışmayla söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken evin bir bölümü yaralanarak kullanılmaz hale geldi.Olay Edirne'de Çavuşbey Mahallesi Mumcular Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sebahattin Kısaç'a ait tek katlı evin mutfağında yemek pişirildiği sırda yangın çıktı. Yangına mahalleli su hortumu ve su bidonları ile taşıdıkları suyla müdale ederek itfaiyeyei aradı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Motorize ekiplerin devriye attığı sırada fark ettiği yangın yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Edirne İtfaiye ekiplerin mahalleli ile birlikte müdahale ettiği yangın diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Mahalle halkının yangına müdahalesiİtfaiye ekiplerinin yangına müdehalesiPolis güvenlik önlemiMahalleli ile röp.Yangından genel detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Günde 5 köyün yolunu açıyorlar

AĞRI'da İl Özel İdaresi'nin kar kaplanları köy yollarında kar mücadelesini sürdürüyor. Yer yer 1 metreye yaklaşan kar kalınlığının bulunduğu kırsalda günde 5 köyün yolunu açan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Şubat ayıyla birlikte Ağrı'da etkili olan kar yağışı çok sayıda yerleşim biriminin merkezle bağlantısını kesti. 506 köy ve 3 bin 285 kilometrelik yol ağında karla mücadele eden İl Özel İdaresi'nin kar kaplanları, köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde 40, kırsalda ise yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığıyla mücadele eden ekipler, günde 5 köyün yolunu ulaşıma açabiliyor. Bazen bir köyün yolunu günde 2-3 kez açmak zorunda kalan ekipler, bir taraftan zorlu kış şartları bir taraftan da arazi koşullarıyla uğraşıyor. Kepçe operatör Doğan Yaşar, "Gece gündüz demeden kar tipi demeden yolları açmak için çalışıyoruz. Bölgemizde günlerdir kar yağışı aralıksız sürdü. Neredeyse bütün köy yollarımız ulaşıma kapandı. Bazen bir köy yolunu iki veya üç kez açmak zorunda kalıyoruz. Tipi ve fırtına da etkisini gösteriyor. gün içinde beş tane köy yolunu açtık. Hala kapalı olan köy yolları var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------İş makinelerinin çalışması-Karla mücadeleden genel ve detaylar

-Kepçe operatörü ile röp

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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Kaynak: DHA