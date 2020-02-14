DHA YURT BÜLTENİ- 11

14.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:06

Bergama'da 4 kişinin öldüğü kazaya neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, özel bir şirkete ait altın madeninde çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile karşı yönden gelen TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 50 yaşındaki otomobil sürücüsü Aysel Savran, tutuklandı.

Çukuralan mevkisindeki altın madeninden gece vardiyasından çıkan işçileri Bergama'daki evlerine götüren Cemal Vahaplar (36) yönetimindeki 35 VNN 46 plakalı servis midibüsü, dün saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık Karayolu üzerindeki Selçuk Mahallesi, Kozak Caddesi'nde, karşıdan gelen Ömer Faruk Özdemir (42) yönetimindeki Kozak Yaylası'na tomruk almaya giden bir orman ürünleri işletmesine ait 35 F 9896 plakalı TIR ile çarpıştı. Yoldaki gizli buzlanmanın neden olduğu belirtilen kazada, servis midibüsündeki işçilerden Ramazan Kömürcü (63), Mehmet Ali Çakmak (51), İsmail Ökemen (63) ile vardiya amiri Emre Parmaksız (33), olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Cemal Vahaplar ile işçiler Yahya Kartal (42), Erkan Aktürk (35), Önder Karakaya (40), Erkan Yıldız (34) ile TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir, yanındaki orman ürünleri işletmesinde çalışan Gürcistan vatandaşları Jani Samkharadze (32) ve kardeşi Simon Samkharadze (28) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Önder Karakaya İzmir Ege Üniveristesi Hastanesi'ne, TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Kazada yaşamını yitiren işçilerden Mehmet Ali Çakmak ile Ramazan Kömürcü'nün cenazeleri aynı gün ikindide yakınları tarafından kaldırıldıkları Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Morgu'ndan yakınları tarafından alınan Mehmet Ali Çakmak, Koyuneli Mahallesi; Ramazan Kömürcü de ikindi vakti ilçeye bağlı İncecikler Mahallesi'nde toprağa verildi.

KAZAYA HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİL SEBEBİYET VERMİŞ

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, mobese kamerası görüntülerinden kazaya Ömer Faruk Özdemir (42) yönetimindeki TIR'ı hatalı şekilde sollayan otomobil sürücüsü Aysel Savran'ın sebebiyet verdiğini belirledi. Minibüs şoförü Cemal Vahaplar'ın bir anda karşısına çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapınca yoldaki gizli buzlanmasının da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip, Özdemir'in kullandığı TIR ile çarpıştığı ortaya çıktı. Yanında kızı ve torunu ile yolculuk yapan otomobil sürücüsü Savran'ın ise şans eseri kazaya karışmadan kurtulduğu belirlendi. Görüntülerden yola çıkan jandarma otomobil sürücüsü Savran'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Savran, tutuklanıp Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yerinden ARŞİV görüntülerHaber: Oben ULU - Kamera:/ BERGAMA (İzmir),

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Prof. Dr.Çağlar: Mevcut yapıların depreme güvenli hale getirilmesi gerek SAKARYA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Deprem Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAMER) tarafından Elazığ depremiyle ilgili hazırlanan rapor tamamlandı. Prof. Dr. Naci Çağlar binaların depreme güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bir an önce var olan mevcut yapıların depreme güvenli hale getirilmesi ve bu riskin azaltılması gerekiyorö dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deprem Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak hazırlanan rapor yayınlandı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Prof. Dr. Naci Çağlar, "DAMER tarafından hazırlanan bu rapor, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan deprem inceleme ve araştırma ekibi, oluşan yapı hasarlarını ve depremin etkilerini yerinde incelemek amacıyla 28 Ocak günü bölgeye gitmiş ve ziyaret sonrası hazırlanmıştırö dedi.

Elazığ'da yaşanan yıkımla yeniden ortaya çıkan güvensiz yapıların tüm ülkede bir an önce güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Naci Çağlar, "Bu sorunlar Marmara Depremi sonrası Gölcük, Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Avcılar'da da vardı. Artık müdahale vakti geldi ve geçiyor aslında. Bir an önce var olan mevcut yapıların depreme güvenli hale getirilmesi ve bu riskin azaltılması gerekiyor. Yeni yapılacak binalarda da artık deprem yönetmeliğine uygun imalatların yapılması gerekiyorö diye konuştu.

Raporla ilgili olarak konuşan Dr. Osman Kırtel, "Özellikle Elazığ merkezde mühendislik hizmeti alan yapılarda hiç hasar yoktu. Eğer hasar alan yığma yapılar mühendislik hizmeti almış olsaydı daha az hasarla atlatılabilirdi. Ortaya çıkan tabloya baktığımızda; malzeme kalitesi, işçilik uygulaması ve denetim yetersizliğinden kaynaklı yapı hasarı ve can kaybının meydana geldiğini gördük. Hem Malatya, hem Elazığ illerinde yıkılacak ağır ve orta hasarlı 19 bin binanın bulunduğunu biliyoruzö dedi.

Elazığ'da yaşanan depremde merkez üssüne 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve yıkılan Mavi Göl Sitesi'nde büyük bir faciadan dönüldüğünü açıklayan Dr. Kırtel, şöyle konuştu:

"Burada büyük bir faciadan kurtulunmuş aslında. Burada Sivrice Gölü var ve yazın tatil için giden insanlar bu binada kalıyormuş ve yaz olmadığı için binada sadece 1 aile kalıyormuş ve maalesef onlar da hayatlarını kaybetti. Eğer yazın olsaydı çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Prof. Dr. Naci Çağlar açıklamaDr. Osman Kırtel açıklamaSunum Yapılması

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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Antik Mısır Uygarlığı Dönemi'ne ait 32 parça satranç takımı ile yakalandılar

MUĞLA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Antik Mısır Uygarlığı Dönemi'ne ait 32 parça satranç takımının da aralarında bulunduğu tarihi eserlerle yakalanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Eksiksiz olan satranç takımının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas ilçesindeki bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Alıcı görünümündeki sivil giyimli jandarma ekipleri, şüphelilerle dün irtibata geçip, ellerindeki tarihi eserleri satın almak için pazarlık yaptı. Pazarlığın ardından gerçek kimlikleini açıklayan jandarma ekipleri, H.E., E.Y. ve E.K., suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Operasyonda Antik Mısır Uygarlığı Dönemi'ne ait 32 parça satranç takımı, bileklik, iğne, heykelcik ve 2 adet yüzük ele geçirilirken, tarihi eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Eksiksiz olan satranç takımının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Ele geçirilen satranç takımının görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA

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Tunceli'de baraj gölünün yüzeyi buz tuttu

TUNCELİ kent merkezindeki Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düşmesiyle buz tuttu.Tunceli'de dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ölçüldü. Soğuk havayla birlikte Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Kıyıda demirli olan balıkçı tekneleri de buz arasında kaldı. Balıkçılar teknelerini, kısmen eriyen buzu kırarak çıkarabildi. Bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları ise bol bol fotoğraf çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Buz tutan Uzunçayır Baraj gölü Tekne içinden çekilen görüntübalıkçıların buzu kırması Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ

Kaynak: DHA