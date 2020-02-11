DHA YURT BÜLTENİ - 11

11.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:49

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (22), memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz için Bahaattin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehit oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Hasan Açıkgöz'ü yakınları teselli etmeye çalıştı. Çok sayıda yakını da şehidin tabutuna kapanıp ağladı. Bu sırada şehidin annesi Süreyya Açıkgöz, oğluna "Gurur duyuyorum" diyerek seslendi. Akrabaları tabutun başında sinir krizi geçirdi. Bazı yakınları asker selamı vererek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdı.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan 1 yıllık uzman çavuş Açıkgöz'ün cenazesi, askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi, götürüldüğü Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Şehit naaşının getirilişiCenaze törenine katılanlarCenaze namasıDua edilmesiYakınlarının ağlamasıAnne ve babasının ağlamalarıYakınlarının asken selamı vermesiSlogan atılmasıŞehit naaşının cenaze aracına konulmasıGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP

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Van Valisi Bilmez, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Çatak Karayolu'ndaki Elmacı mevkiinde incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, karayolunun gün içinde ulaşıma açılacağını söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, çığ düşmesi sonucu 3 gündür uluşama kapalı olan Van-Çatak Karayolu'ndaki Elmacı mevkiinde incelemelerde bulunup, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Bilmez, burada yolun açılmasını bekleyen vatandaşlarla görüştü, vatandaşların mağdur olmamamı için de bögeye takviye araçlar istedi. Bunun üzerine, Çatak tarafında kalan vatandaşlar çığ kütleleri üzerinden yolun diğer tarafına geçerek, bekleyen araçlarla Van'a doğru yola çıktı.

Vali Bilmez, çığ nedeniyle 3 gündür kapanan yolda Karayoyolları ve Büyükşehir Belediye ekiplerinin yoğun çalıyma yürüttüğünü, yolun gün içinde ulaşıma açılacağını söyledi. Vali Bilmez,"Ayrıca Bahçesaray Karayolu'ndaki Yukarı Narlıca Köyü'ne de çığ düşmüştü. Orada da çalışmalar devam ediyor. Yolun kapalı olması nedeniyle çığ bölgesine bugün de 35 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi. Bölgede hazır bekliyor. Ulaşım sağlanır, sağlanmaz bugün çalışmalara başlanacak. Allah'tan bugün hava koşulları daha uygun. Ama bölgeye ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz. İnşallah birinci çığı açarsak ondan sonrakilerini daha hızlı açacaklarını söylüyor arkadaşlarımız. Umudumuz teknik ekibimizin alanda çalışma yapmaları."dedi.

ÇALDIRAN'DA BUGÜN DE ÇALIŞMA YOKVali Bilmez, Çaldıran'da 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Vali Bilmez,"Bugün bölgede şartlar müsait olursa haber verecekler. Dün ekip iddia edilen bölgeye kadar gidemedi. Biz görüştük. Şartlar müsait olduğunda ekip hazır bekliyor. Hava şartları uygun olduğunda ekiplerimiz çalışma yapacak. Özellikle Çatak bölgesi çığlar açısıdan büyük bir risk teşkil ediyor. Zorunlu olmadıkça kimsenin yola çıkmaması, yola çıkanların da mutlaka trafik, jandarma ve karayoluna danışmaları gerekiyor."diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Çığ bölgesine giden Vali-İnen çığ-Çığın üzerinde geçen vatandaşlar-Vali'nin çığ bölgesinde incelemelerde bulunması-Muhabir anonsu-Vali Mehmet Mehmet Emin Bulmez'in açıklaması-Çığ çalışması-Çığın üzerinde geçen vatandaşlar-Vatandaşlarala röportaj-Yolda kalan araçlar-Çığ temizleme çalışması-Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Ordu'da o binaların yıkımına başlandı (2)

BAŞKAN GÜLER'DEN YIKIM AÇIKLAMASI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, yıkımına başlanan 12'şer katlı Belde Evleri ile ilgili belediye meclis toplantısında konuştu. Başkan Güler, "Toplumda rahatsızlığa sebep olan şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygun olmayan, görüntü kirliliği oluşturan ve Ordumuza yakışmayan belde evlerin yıkımına başladık. Şehrimize hayırlı olsun. Hukuk her şeyin esası. Devletimiz hukuk devleti. Hukuk kuralları uygulanarak bu karar alınmıştır. Mahkemede bunu uygun görmüştür. Başta kıyı kenar çizgisi olmak üzere inşaatın yapılma şekli hukuka aykırıdır. Burada kıyı kanunu en önemli unsurdur. Daha evvelden de yürütmeyi durdurma kararı almıştık. 6 Şubat'ta da karar alındı, bugün yıkım başladı. Temel konu kıyı kanunu" dedi.Başkan Güler, inşaatın yıkımıyla ilgili tazminat ihtimalini de hatırlatarak, "Bu hukuksuzluk belediyemize ve halkımıza mal olmayacak. Tabi ki her olayın bir tazminat kısmı olabilir. Dosyanın durumunu bildiğim için söylüyorum. Bu halkımıza ve belediyemize mal olmayacak. Bir yanlışlık vardı düzelttik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Muhabir anonsu-Yıkım detayları-Başkan Hilmi Güler açıklaması-Detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN ORDU

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Belediyeden kovulunca kendisini yakan işçi: İkizlerime mama alamıyorum

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'ndeki işine tazminatsız olarak son verilince üzerine benzin döküp, kendisini yakan Ahmet Şenol Bakır (32), "Bizi çıkarıp yerimize işçi alacaklarını söylediler. Şimdi ikiz bebeklerime mama ve bez alamıyorum" dedi.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in özel kalem müdürünün şoförü olarak çalışırken, 'performans' bahanesiyle tazminatsız olarak kovulduğunu öne süren Ahmet Şenol Bakır, bunalıma girdi. Bakır, cumartesi günü, Tarsus Belediyesi önünde, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek, kendisini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin yangın tüpüyle müdahale ettiği Bakır'ın boynunda ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan Bakır, tedavisinin ardından taburcu oldu.'ÇAREYİ KENDİMİ YAKMAKTA BULDUM'İkiz bebeklerinin ve evinin ihtiyaçlarını karşılayamadığı için kendisini yaktığını belirten Bakır, "Kendimi neden Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde yakmadığımı soranları Allah'a havale ediyorum. Cebinde bir tren parası bile olmayan kişi, nasıl gidecek Büyükşehir Belediyesi'ne? Çaresizlik içinde ne yapabilirim? En son çareyi kendimi yakmakta buldum" diye konuştu. Ev sahibinin Vahap Seçer'den vicdanlı çıktığını ve kendinden kira parası almadığını anlatan Ahmet Şenol Bakır, "Ev sahibim bile vicdana gelirken, Vahap Seçer vicdana gelmiyor. En azından tazminatımızı verseydi, güzel bir şekilde kovsaydı. Seçimden önce bizle toplantı yaptı ve işçilerle sorunlarının olmadığını söylediler. Seçimden 2 ay sonra ilk bizi çıkardı. Bizi çıkarıp yerimize işçi alacaklarını söyleyerek, 2 bin işçi kardeşimi işten attı. Şimdi ikiz bebeklerime mama ve bez alamıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İşten çıkarılan ve kendini yakan Ahmet Şenol Bakır'ın boş buzdolabını göstermesiBoynundaki ve elindeki yanıklardan detaylarKucağındaki ikiz bebekleri ile konuşmasıAhmet Şenol Bakır ile röp.Evinin dış görüntüsü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

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Doktoru jiletle yaraladı, 'Bana büyü yapıldı' dedi

İZMİR'de görev yapan asistan doktor Kadir Songür'e (26), diz ağrısı çeken ve istediği ilacı yazmadığı için jiletle boğazından saldıran Bayram K.'nın 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Sanık Bayram K., görülen duruşmada jileti güvercin kanatlarını bantlamak için taşıdığını ve kendisine büyü yapıldığını iddia etti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde görevli asistan doktor Kadir Songür'e (26), iddiaya göre diz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve uyuşturucu etkisinde bulunan Bayram K., istediği ilacı yazmadığı için jiletle boğazından saldırdı. Boğazında derin kesik oluşan Kadir Songür'e ilk müdahale görevli olduğu hastanede yapılırken, olayın ardından koşarak kaçan Bayram K. ise, Karşıyaka ilçesindeki çarşıda bir kadının çantasını almaya çalışırken yunus ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Asistan doktoru boğazından jiletle yaralayan sanığın yargılamasına ise başlandı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bayram K., müşteki doktor Kadir Songür, tarafların avukatları, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ile İzmir Tabip Odası üyeleri katıldı. Tutuklu yargılanan sanık Bayram K., MS hastası olduğunu ileri sürerek, psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti. Öte yandan Bayram K., kendisine büyü yapıldığını, içinde cinler olabileceğini ve suçu onların işlettirdiğini de savundu.'JİLETİ GÜVERCİN KANATLARINI BANTLAMAK İÇİN TAŞIYORUM'Olay anını hatırlamadığını ifade ederek kendini savunan Bayram K., "O öfkeyle ne yaptım bilmiyorum. Normalde bunları yapacak bir insan değilim. Aralarda ne yaptığımı hatırlamıyorum. Gözümü karakolda açtım. Uyuşturucu bağımlısı değilim. Yanımda bir parça jilet vardı. Cüzdanımdaydı. Güvercin besliyorum. Jileti güvercinlerin kanatlarını bantlamak için yanımda taşıyorum. Jileti hangi olay üzerine ve neden çıkarttığımı hatırlamıyorum. Ben olaylara öfkelendim. Ağrılarımı kesecek ilaç istiyordum" dedi.'METAL BİR CİSMİN PARLADIĞINI GÖRDÜM'Öte yandan sanığın olay öncesinde muayene olmak için daha önce de hastaneye başvurduğunu belirten doktor Kadir Songür ise, ""Benim ağrılarımı dindirecek ve beni bir daha buraya getirmeyecek bir ağrı kesici yaz' dedi. Ben de bu talep üzerine uygun gördüğüm ağrı kesiciyi yazdım. Daha sonra hasta bu ağrı kesicilerle ağrıları geçmezse gelip hastaneden bir doktoru 'indireceğini' söyledi ve poliklinikten ayrıldı. Olaydan birkaç hafta sonra tekrar geri geldi. Bir önceki hasta odadan çıkarken içeri girdi. Kafamı çevirdiğimde gördüğüm görüntü sağ elinin tokat atar şekilde yukarı kalkmış olduğuydu. Şahıs aslında boynumun orta kısmını hedefledi ama ben başımı sağa doğru çevirdim. Önce tokat yediğimi zannettim ama sonra elinde metal bir cismin parladığını gördüm. Elimi boynuma götürdüğümde elim kanlar içindeydi. Tesadüfen orada mahkum poliklinikleri için bulunan bir gardiyan arkadaşımız vardı. O şahısla mücadele etti ve tekrar yeltenmesini engelledi. Ben elimde kanları görünce tampon yapmaya başladım" diye konuştu.'O DOKTORU ARADI'Duruşmaya katılan İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara, sanığın ifadelerini çelişkili bulduğunu belirterek, "Sanık sorgu sırasındaki ifadesinde 'doktoru dövmeye gittim' diyor, şimdi 'hatırlamıyorum' diyor. Kamera kayıtlarına bakıldığında kapı kapı gezip müvekkili arıyor. Bir hafta önce de tehdit ediyor. Bu da tasarlama göstergesidir" dedi.'TOKAT ATAR GİBİ SALDIRDI'Olay günü hastaneye tutuklu getiren gardiyan tanık H.T. ise, "Doktor Kadir Songür'ün muayene yaptığı kapının önündeydim. İçeriden hasta çıktı, açtığı kapıdan sanık içeri girdi. Sanık ilaçla ilgili bir şeyler söyledi. Tokat atar gibi saldırdı. İçeri girdim. Sanığı tuttum. Sanığı uzaklaştırmasam daha da vuracaktı. Ben başta tokat sandım. Sonra kesici aletle saldırdığını anladım" dedi.İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Sanık avukatı sanığın ailesinin müşteki ve ailesinden özür dilediğini belirterek, "Müvekkilin psikolojik bozukluk olarak geçen bir rahatsızlığı vardır. Gördüğü tedavilere ilişkin tanı ve ilaçların incelenmesini istiyoruz. Cezaevinde intihara kalkışmıştır" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, gördüğü tedavi ve ilaçlara ilişkin kayıtların mahkemeye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.'ÖMÜR BOYU KALACAK'Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki Kadir Songür ise, "Boynumdaki yara izi, ömür boyu var olacak. Ben yine şanslıyım. Şu an hayattayım. Benden önce şanslı olmayan sağlık çalışanı arkadaşlarımız oldu. En büyük ricamız sağlıkta şiddetin yasalaştırılması" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKadir Songür ile röp.Kadir Songür evinde genel detay görüntülerSongür'ün annesi ile röp. 18.10.2019 ARŞİV

Hande NAYMAN, Davut CAN/ İZMİR,

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Nehre düşen yavru kedi kurtarıldı

AMASYA'da Yeşilırmak Nehri'ne düşen ve soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'ne düşen yavru kedi için vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi botla kurtardı. Donmak üzere olan yavru kediyi araçlarına alan ekipler, ısıttıktan sonra salıverdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------İtfaiye ekipleri Yeşilırmak detay-Bottan detay-Yavru kedi kurtarılırken detay-Röportaj-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Josef Sural davasında karar çıkmadı

ALANYASPORLU futbolcuların Kayseri deplasmanı dönüşü kiraladığı VIP minibüsün su kanalına devrilip, Çek futbolcu Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili açılan davanın 3'üncü duruşması yapıldı. Mart ayına ertelenen duruşma çıkışında konuşan Sural Ailesi'nin avukatı Serra Bozarslan, ailenin mağdur edildiğini söyledi.

Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen minibüs, 29 Nisan günü saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, açılan kapıdan yola fırlarken, diğer futbolcular araç içinde savruldu. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Futbolcular Sackey ve Campos'un şikayetçi olduğu davada Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı. Sürücü Esat Altıntaş, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ŞOFÖR BERAATİNİ İSTEDİDavanın 3'üncü duruşması bugün Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Esat Altıntaş ve avukatı Sevda Ünlü ile Josef Sural'ın eşi Denisa Suralova'nın avukatı Serra Bozarslan katıldı. Futbolcuların katılmadığı duruşmada, Altıntaş, "Rapordaki aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Kaza anında, ani oluşan nedenlerden dolayı araç su arkına düşmüştür. Telefona bakma veya uyuma gibi bir durum söz konusu değildir. Olayda herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Daha önceki savunmalarımı tekrarlar, öncelikle beraatimi, aksi taktirde lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

Sural ailesinin avukatı Serra Bozarslan mahkemeye sunulan 2 bilirkişi raporunda da şoför Esat Altıntaş'ın asli kusurlu bulunduğunu hatırlatarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

'BİLİRKİŞİ RAPORU EKSİK'Savunma avukatı Sevda Ünlü ise şöyle dedi: "Daha önce mahkemenizce de dinlenen Steven Roy Caulker ile Djalma Campos isimli yolcuların da beyanlarında görüleceği üzere sanığın hızlı gitmediği, dosya kapsamında anlaşılmaktadır. Daha önceki savunmalarımızda kaza tespit tutanağında aleyhe olan hususları kabul etmediğimizi de bildirmiştik. Buna ilişkin olarak olay yerinde yeterli aydınlatma olmadığı, bariyer bulunmadığı sabittir. Bilirkişi raporunda bu hususlara da yer verilmesi gerekmektedir. Sanığın uyku hali ya da telefonla uğraşmak gibi bir eylemi bulunmamaktadır. Meydana gelen kazada müteveffanın da kemerinin takılı olmaması nedeniyle tali kusurlu olduğu tanık beyanlarından da anlaşılmaktadır. Önceki savunmalarımızı tekrarla birlikte sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını, aksi halde sadece yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasını, yargılama sonunda da beratini talep ederiz."

Ayrıca bilirkişi raporunun eksik olduğunu iddia ederek, raporların tekrar düzenlenmesi talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİMahkeme, sanık Esat Altıntaş hakkındaki adli kontrol serbestlik şartının yurt dışına çıkış yasağı olarak değiştirilmesine vererek, duruşma erteledi.

'SON DERECE ÜZGÜNLER'Mahkemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Sural Ailesi'nin avukatı Serra Bozarslan, hukuki savaşlarının devam edeceğini söyledi. Bozarslan, "Josef Sural son derece üzücü bir trafik kazasında vefat etmiştir. Eşi Denise Suralova Çekya'da yaşıyor, 2 çocukları var. Son derece üzgünler. Ceza davasında aracı kullanan şoförün asli kusurlu olduğu hem adli tıp raporunda hem de bilirkişi raporunda tespit edilmiştir. Sural'ın eşi ve çocukları bu süreçte mağdur edildi. Aile, Alanyaspor ile iletişime geçmek için devamlı uğraşmıştır ancak hiçbir dönüş alamamıştır. Sözleşme gereği alacakları dahi kendisine ödenmemiştir. Son derece mağdurdur. Kendisi Türkleri de çok seviyor. Bu durumdan dolayı da çok üzgün. Çalışmıyor da, 2 çocuğuyla ortada kalmıştır. Biz de elimizden geldiğince hukuk mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

'YAKLAŞIK BİR YILDIR OYALANIYORUZ'Alanyaspor'a, ailenin alacaklarından dolayı hukuki süreç başlattıklarını belirten Serra Bozarslan, "FIFA ile alakalı bir başvurumuz henüz olmadı. İlk başta Alanyaspor ile uzlaşmak istedik. Yaklaşık bir yıldır oyalanıyoruz. Daha alacaklarını alamadılar, ona göre bir yol da çizeceğiz" dedi.

'ANLAŞMA SAĞLAYAMADIK'Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Josef Sural'ın yakınlarının avukatı Serra Bozarslan'ın iddialarına yazılı yanıt verdi. Açıklamada, "Görüşmeler yapmak üzere defalarca aileyi Alanya'ya davet ettik ancak gelmediler. Daha sonra avukatlar görüştü ve bir anlaşma sağlayamadık. Önümüzdeki günlerde futbolcunun hesabına kalan hak edişi ile ilgili ödemeler yapılacaktır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Adliye genel görüntüsü Serra Bozarslan röportajGenel ve detay görüntülerHABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Amasya'da 14 Şubat'ta 'Ferhat ile Şirin' festivali düzenlenecek

AMASYA'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bu yıl ilk kez Ferhat ile Şirin Festivali düzenlenecek. Aşkları ile destan olan Ferhat ile Şirin'in yaşadığı kent olarak bilinen Amasya'ya 14 Şubat'ta aşıkların gelmesi bekleniyor.

Amasya'da 14 Şubat Sevgiler Günü nedeniyle Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi öncülüğünde '12-14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali' düzenlendi. Aşkları ile desten olan Ferhat ile Şirin'in yaşadığı kent olarak bilinen Amasya'da festival kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlenecek. Toplu nikah töreni yapılacak çiftler Aşıklar Köprüsü'ne dilek kilidi takacak. Festival kapsamında çevre illerden de kente çiftlerin gelmesi bekleniyor.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, Ferhat ile Şirin'in efsanesinin Amasya'da yaşandığını söyleyerek "Ferhat Amasya'da bir nakkaş Şirin'de Mehmene Hatun'un kızı Amasya Sultanı'nın yeğeni. Mehmene Hatun bir şartla kızını Ferhat'a vereceğini söylüyor. Ferhat'tan Amasya'ya su getirmesini istiyor. Ferhat'ta dağları adeta delerek kanallar açıp kente su getiriyor. Bu kanallar hala günümüzde görülebiliyor. Hatta en çok turist çeken yerlerin başında geliyor. Bu aşk hikayesi kentimizin simgelerinden birisi. Biz de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak bir etkinlik düzenlemek istedik. Valiliğimiz ve Belediyemiz önderliğinde bir festival düzenlendi" dedi.

Kırlangıç, festivalin halk yürüyüşü ile başlayacağını söyleyerek "Festival kapsamında toplu nikah töreni olacak. Ayrıca insanların fotoğraf çekinebilmeleri için aşk temalı alanlar oluşturulacak. Köprülerimiz kalplerle ve çiçeklerle süslenecek. Çocuklarımıza elma ve kestane şekeri dağıtılacak, dilek balonları uçurulacak. Ayrıca Aşıklar Köprü'ne çiftler dilek kilitleri takacak. Safiye Soyman ile Faik Öztürk konseri olacak. Güzel bir ışık gösterisi ile etkinliği tamamlayacağız. Uzun yıllardır Amasya'nın gündeminde olan bir proje bu. Bu yıl aşk temasıyla festival havasında gerçekleştirilecek. Çevre illerden de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlerin kentimize gelmesini bekliyoruz. İlerleyen aşamada ise tüm Türkiye'den katılım olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -----------------------Kentten detay-Ferhat ile Şirin heykelinden detaylar-Ferhat ile Şirin müzesinden detayFerhat'ın açtığı su kalları-Röportajlar-DetaylarHaber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/AMASYA,

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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Bursa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emine Akman (66), yaralandı. Sürücü Arzu Kurtulan Y., ifadesi için polis merkezine götürüldü.Kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Heykel yönüne giden Arzu Kurtulan Y. (47) yönetimindeki 16 LSF 64 plakalı otomobil, yaya geçidinin olmadığı yerde yolun karşısına geçmek isteyen Emine Akman'a çarptı. Kazada Akman yaralanırken, sürücü kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Emine Akman, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Arzu Kurtulan Y. ise ifadesinin alınması için Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü: ---------------------------------Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi-Yaralının ambulansa bindirilmesi-Olay yeri görüntüleri-Sürücüden görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA