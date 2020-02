DHA YURT BÜLTENİ-11

09.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:54

Yeniden

İzmir'in Konak ilçesindeki, bir özel hastanenin çatısında yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Güneşli Mahallesi, Halide Edip Adıvar Bulvarı 529/1 Sokak'taki, 7 katlı bir özel hastanenin çatısından saat 12.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekiler ve hastane yetkilileri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bir yandan da hastane tahliye edildi. Hastalardan kimileri sedyelerle, kollarında serum şişeleri ile ambulanslara taşınırken, kimileri ise kucaklarında çocukları ile dışarı çıktı. Hastanedeki bazı tıbbi cihazlar da zarar görmemesi için hastane personeli tarafından dışarı taşındı. Hastalar, ambulanslarla başka hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, içerden ve kule vinç yardımıyla binanın dışından su ve köpük sıkarak alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevlerin alt katlara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, bir yandan da içeri dolan dumanı tahliye etmeye çalıştı. Gökyüzüne yükselen simsiyah dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü.İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

HASTANEDEN YANGIN AÇIKLAMASIHastanenin başhekimi Dr. Nuri Nasır, "Hastanenin teknik bölümünün bulunduğu çatıda çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ettik. Tedbiren hastalarımızı yakında olan diğer hastanemize nakil ettik. Hastane afet planımız ve hazırlığımız vardı. Hiçbir hasta zarar görmeden tedavilerine diğer hastanemizde devam ediyor. Yangın hiçbir kata sıçramadı. Hiçbir hastamızda can kaybımız yok. Yenidoğan yoğun bakımda 42 bebeğimizi, 27 erişkin yoğun bakım hastamızı ve diğer bölümlerde yatan 10 hastamızı da tahliye ettik. Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Tolga TAHÇI- Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

=========================

Yüksekova'da köy yoluna 3 noktada çığ düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Güveç köyü yoluna çığ düştü. Ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışma ile köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yolları ulaşıma açılırken, çığ tehlikesine karşı da mücadele veriliyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Aşağı Güveç köyü yoluna, dün akşam saatlerinde 3 ayrı noktaya çığ düştü. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolun ulaşıma kapanmasına neden olan kar yığınlarını temizlemek için çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 5 metreyi bulan karın temizlenmesi için büyük çaba sarf eden ekipler, 6 saatlık çalışma ile yolu yeniden ulaşıma açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çığ inen bölgeden detaylar-İş makinasının çalışmasından detaylar-İş makinesi tünel açarak yolu açılması-Çevreden detaylar-Kar kalığın yüksekliğinden detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

==========================

İzmir'de Hamsi Festivali; 10 ton hamsi tüketildi, horon oynandı İZMİR'de, bu yıl 10'uncu düzenlenen Hamsi Festivali'nde, 10 ton hamsi pişirilip, ekmek arasında dağıtıldı. Katılımcıların soğuk havaya aldırmadan horon teperek yöresel müziklerle eğlendiği festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Hamsi Festivali, Balçova ilçesindeki İnciraltı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirildi. Soğuk havaya rağmen festivale ilgi büyük oldu. Festivalde Batum, Rize ve Trabzon'dan getirilen 10 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Dağıtılan ekmek arası hamsinin tadına bakmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan festivalde Karadeniz yöresine ait müzikler eşliğinde eğlenen ve horon tepenler, renkli görüntüler oluşturdu. Festivalde konuşma yapan Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Dursun Ali Özkan, "Ege Bölgesi'nde yaklaşık 600 bin, İzmir'de ise 250 bin Karadenizli yaşamaktadır. Dernek sayımız ise bugün itibariyle 53'tür. Ege Bölgesi'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. En büyük özelliklerinden bir tanesi çalışıp üretmek olan Karadeniz insanı, ürettiğini paylaşmayı bilir ve bundan da mutlu olur. Karadeniz insanının olduğu yerde çalışmak, paylaşmak, birlik ve beraberlik vardır" dedi.

EKMEK ARASI HAMSİ İÇİN UZUN KUYRUKTA BEKLEDİLERFestivale ilk kez katılan vatandaşlardan Özgül Karagöl, "Festivali çok beğendik. Balçova'da yaşıyorum ama ilk kez gelme fırsatım oldu. Balçova yaparsa bence en iyisini yapar. Uzun kuyruklarda bekleyip ekmek arası hamsimizi aldık ama beklemeye değdi. Ekmek arası hamsi, burada sıcak servis ediliyor ve festival alanı oldukça eğlenceli" diye konuştu.Ekmek arası hamsi lezzeti için uzun kuyruklarda beklemeye değdiğini söyleyen vatandaşlardan Gülseren Ok da, "Geçen yıl da festivale katıldım ancak o zaman daha kalabalıktı çünkü bugün hava gerçekten çok soğuk. Biz soğuk havaya rağmen geldik ve burada çok keyifli vakit geçiriyoruz" diye konuştu.Festivale katılan Gülseren Ok'un 12 yaşındaki torunu İlayda Ok da "Hamsi yemek için kuyrukta bekliyorum. Daha önceki festivallere de gelmiştim. Annem burada çalıştığı için her sene geliyorum. Hamsi yemeyi çok seviyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hamsi pişirme alanlarından görüntü-Ekmek arası hamsilerin vatandaşlara dağıtılmasından görüntü-Horon tepen vatandaşlardan görüntü-Karadeniz Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Dursun Ali Özkan ile röp.-Festivale katılanlarla röp.-Genel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR, ===============================

Erbaa'da sarkıntılık iddiasıyla cinayete 6 gözaltı TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilinin yanında cesedi bulunan Durmuş Ay (60) cinayetiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Ay'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Olay, Cumartesi günü gece saatlerinde Erek Mahallesi Kelkit Çayı yakınlarında meydana geldi. Bölgeden geçenler, park halindeki otomobilin yanında yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Durmuş Ay olduğu belirlenen kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takipte T.A. ve eşi A.A. ile A.Ç., H.K., M.A. ve İ.K.'nın olay günü, ilçede tütün satışı yapan Durmuş Ay ile beraber oldukları saptandı. Operasyon düzenleyen ekipler, T.A. ve eşi A.A.'yı Niksar'da, 4 kişiyi ise Erbaa'da yakalayarak gözaltına aldı.

Durmuş Ay'ın olay günü şüphelilerle birlikte Kelkit Çayı kenarında alkol alıp, eğlendiği tespit edildi. İlerleyen saatlerde Durmuş Ay'ın, T.A.'nın eşi A.A.'ya sarkıntılık ettiği, çıkan kavgada T.A.'ın Ay'ı dövüp, bıçakladığı önü sürüldü. 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Durmuş Ay, öğle namazının ardından Yavuz Sultan Selim Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü: -Cenaze namazından görnütüler-Cenazenin uğurlanışı-Ölen kişinin fotosu-Arşiv görüntüler Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

================================

67 yaşında okuma yazma öğrendi, çocuklara masal okudu ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Meryem Demir, Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan kursta okuma yazma öğrendi.

Silopi ilçesinde 4 çocuk annesi Meryem Demir, okuma yazma hayalini gerçekleştirmek için Silopi Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdu. Demir'in başvurusu üzerine Halk Eğitim Merkezi ile Çok Amaçlı Toplum Merkezleri'nin işbirliğiyle 15 kişinin katılımıyla okuma yazma kursu açıldı. Demir, kursta, kısa sürede okuma yazmayı öğrendi. Okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu belirten Demir, "Okumayı öğrendim. Çocuklara masal anlattım. Çok sevinçliyim" dedi.

Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, Demir'in topluma örnek alduğunu belirterek, "Çok Amaçlı Toplum Merkezleri ile birlikte açtığımız kursta önümüze güzel bir örnek çıktı. Topluma örnek olacak Meryem Demir'in başvurusunu gördük. Çocuklara masal okumak ve faydalı olmak istediğini söyledi. Okumanın yaşı olmadığını eğitimcilerimiz, aydınlarımız dile getiriyor. Bunu somut hayatta yaşayarak görmek gerçekten güzel bir örnek. Bu örneği Meryem Demir bize yaşattı. Kendisine, topluma, mahallesine, çocuklara faydalı bir birey olmayı, bu yaşta bile kararlılıkla mücadele etmesi bizi gerçekten mutlu etti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-----------Meryem Demir'in miniklerle konuşmasıMeryem Demir'in hikaye okumasıRöportajlarOkuma yazma kursundan detaylarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

================================

Karla mücadele ekipleri, astım hastasına 4 saatte ulaştı

VAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi'nde yaşayan, astım hastası Şehriban Yıldırım (60), 4 saatte kendisine ulaşan karla mücadele ve sağlık ekiplerince alınıp, hastaneye götürüldü. İpekyolu ilçesinin Karpuzalan Mahallesi'nde oturan Şehriban Yıldırım, astım hastalığı nedeniyle aniden rahatsızlanınca yakınları, sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Yoğun kar yağışı yüzünden mahalleye ulaşamayan sağlık görevlileri de karla mücadele ekiplerine haber verdi. Bölgede kısa sürede çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu sağlık ekipleriyle mahalleye ulaştı. İlk müdahalesi evinde yapılan Şehriban Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Karla mücadele ekipleri, ayrıca Özalp ilçesinin Kırkçalı, Aşağı Akgülle, Seydibey, Bağrıaçık mahalleleri ile Saray ilçesine bağlı Şemsettin Bey ve Hacıkışlak mahallelerinde farklı sağlık sorunları olanlara da sağlık ekiplerinin ulaşmasını sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sağlık ekiplerinin köye ulaşması-Hastanın evden alınması-Sağlık ekiplerini hastayı taşıması-Ambulansa bindirmeleri-DetaylarSafa ATMACA/VAN, ================================

Alanya'da sahilde güneş, yaylada kar

Antalya'nın Alanya ilçesinde kent merkezindeki vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarırken, kentin yüksek yerlerinde ve bazı yaylalarda kar, yolları kapattı.Alanya'da bir süredir etkili olan fırtına ve sağanak, yerini soğuk havaya bıraktı. Gündüz hava sıcaklığının 7-8 dereceleri bulduğu ilçede, akşam ise sıcaklık eksi 3 dereceye kadar geriledi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden zirai don uyarısı yapılırken, ilçeye gündüz saatlerinde ise açık ve güneşli hava hakim oldu. Güneşli havayı fırsat bilenlerin kimisi Kleopatra Plajı'nda güneşlenirken, kimisi de fırtına sonrası dalgaların kıyıya vurduğu altın gibi değerli eşyaları bulmak için dedektörle arama yaptı.YAYLALAR KARA TESLİMİlçe merkezine güneşli hava hakimken, Alanya'nın yüksek kesimleri ve yaylaları ise kara teslim oldu. Termometrelerin eksi 10 dolayında seyrettiği yaylalarda, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yaylaların yolu kapanırken, ilçe merkeziyle bağlantısı kesildi. Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sahilde yürüyenlerden detayDenizden ve teleferikten detayDedektörle arama yapan kişi detayıSahilde yürüyenlerKarlı yoldan detaylar

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: DHA