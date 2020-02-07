DHA YURT BÜLTENİ - 11

07.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:37

Şehit oğullarını bayrakla uğurladılar

VAN Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık (28), memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde toprağa verildi. Şehidin anne ve babası, oğullarına son yolculuğuna uğurlarken, Türk Bayrağını birlikte tuttu.

Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın cenaze namazı Yığılca İlçe Stadında kılındı. Cenaze namazına şehidin babası Arslan Işık, annesi Raziye Işık, 3 ay önce evlendiği eşi İrem Işık, şehidin kardeşleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı Jandarma Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehidin babası, annesi ve eşi yan yana otururken, şehidin babası ve annesi oğullarını son yolculuğuna uğurlarken birlikte Türk bayrağını tuttu. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Yılgın köyünde toprağa verildi.

İrem Işık'ın, Özgür Işık ile 3 ay önce evlendiği, Nisan ayında ise düğünlerinin yapılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Şehit cenazesinin gelişiŞehit anne, baba ve eşinin görüntüsüŞehit cenazesinden görüntü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ-Murat KÜÇÜK/DÜZCE,

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Çığ altında kalan şehit Uzman Çavuş Keskin, son yolculuğuna uğurlandı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında düşen ikinci çığ altında kalarak şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin, memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Van-Bahçesaray Karayolu'nun 33'üncü kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü. Arama ekiplerinin üzerine düşen çığda, Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in de aralarında bulunduğu 41 kişi yaşamını yitirdi. Şehit olan Uzman Çavuş Keskin'in cenazesi dün akşam uçakla önce Bodrum - Milas Havalimanı'na buradan da karayolu ile baba ocağının bulunduğu Aydın'ın Çine ilçesine getirilip, Aydın Devlet Hastanesi Morgu'nda konuldu.Evli, 3 aylık bir kız çocuk babası olan şehit Keskin için bugün öğlen Çine Merkez Çarşı Camii'nde, askeri tören düzenlendi. Şehit Keskin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omzunda camiye getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Burada düzenlenen cenaze törenine, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, şehidin annesi Raşide Keskin, eşi Zeynep Keskin, üvey babası Nizametin Koca, yakınları STK temsilcileri, daire amirle ile binlerce vatandaş katıldı.'MEMLEKETİNE BÖYLEMİ GELECEKTİN'Cenazede Zeynep Keskin'in eşinin tabutuna sarılıp, "Memleketine böylemi dönecektin? Açın son kez memleketini görsün" diyerek, ağlaması yürekleri dağladı. Yakınlarının tabutun başından uzaklaştırmak istedikleri Keskin, ayrılmak istemedi. Raşide Keskin de oğlunun tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Aile, Çalışma Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şehidin 3 aylık bebeği Kumsal Keskin'i kucağına alarak bir süre sevdi. Şehidin üvey babası Nizamettin Koca ise cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan namazın ardından şehit Keskin'in tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına götürülürken şehidin eşi Zeynep Keskin, baygınlık geçirdi. Keskin'e sağlık ekipleri ve yakınları gereken müdahaleyi yaptı.Şehit Keskin'in cenazesi kırsal Karahayıt Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Şehit Muammer Keskin'in fotoğrafıŞehit Keskin'in Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda camiye getirilmesinden görüntüCenaze namazının kılınmasından görüntüŞehidin eşi Zeynep Keskin ve annesi Raşide Keskin'in tabuta sarılıp, ağlamasından görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber. Burhan CEYHAN - Kamera: Tolga TAHÇI/ AYDIN,

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Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermişti

VAN'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı. Van-Bahçesaray Karayolu'nun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında 3 gün önce yaşanan çığ felaketinden hemen sonra yüzlerce arama kurtarma ekibi ile birlikte 3 çocuk babası olan İtfaiye Amiri Emrullah Ensari de hemen olay yerine koştu. Gece yarısına kadar diğer ekiplerle birlikte yoğun bir şekilde çalışarak 5 kişinin hayatını kaybettiği kar yığınları altından 7 kişinin sağ olarak kurtarılması için mücadele etti. İkinci çığ feleketinin yaşandığı gün de yine ekip arkadaşlarıyla birlikte olay yerindeydi ve 36 kişi ile birlikte o da kar yağınları altında kalarak hayatını kaybetti. Dün,Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Ensari, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle Çatak ilçesindeki merkez mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Hayatını kaybeden Ensari'nin ölmeden 1 saat önce de DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı. Ensari DHA mikrofonuna, "Çalışmalar dün akşamdan bu yana devam ediyor. Van itfaiye daire başkanlığı Çatak İtfaiye Grup Amirliği olarak Van'dan gelen itfaiye daire başkanlığı personeli olarak UMKE'ye yardım etmek amacıyla burada bulunmaktayız. Dün akşamdan bu yana çalışmalara katılıyoruz. İmkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz." demişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ——————————-Çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları-İş makinalarının çalışmaları-Çevreden detaylar-Çığ altında kalarak hayatını kaybeden İtfaiye Amiri Emrullah Ensari ile röportaj-Detaylar

Haber: Feyat ERDEMİR-Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Malatya'da, oyun parkındaki kaydırağın demir korkuluğuna bacağı sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Gül Parkı'nda bulunan oyun alanındaki kaydırakta oynayan 12 yaşındaki çocuğun bacağı, kaydırağın demir korkuluğuna sıkıştı. Korkudan ağlayan çocuğu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaydırağın demir korkuluklarını ayırarak küçük çocuğu kurtardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------İtfaiyenin müdahalesiÇocuğun kurtarılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

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Karlıova'da kar esareti; 5 gündür ilçede eğitim verilemiyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kar esareti sürüyor. İlçe genelinde 5 gündür kar nedeniyle eğitim verilemezken, belediye ekipleri günde 100 kamyon kar taşıyor.Doğu ve Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelindeki okullarda 5 gündür eğitim verilemiyor. Eğitim -öğretim döneminin ikinci yarıyılının başlamasına rağmen okula gidemeyen Karlıovalı öğrenciler, geçen yıl da yoğun kar yağışı nedeniyle 34 gün okula gidememişti. GÜNDE 100 KAMYONLA KAR TAŞINIYORİlçede kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu. 20 köy yolu kardan kapanırken, Karlıova Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı ilçede, günde 100 kamyon kar toplayıp, taşıyor. Kardan temizledikleri yerlerin bir saat sonra tekrar karla kaplandığını anlatan Karlıova Belediyesi yetkilisi Metin Bingöl, "Belediye olarak biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyoruz. Günde 100 kamyon kar taşıyoruz. Biz karı temizledikten bir saat sonra yine kar yağıyor, çalışmalarımız da başa dönüyor Allah bize yardım etsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Muhabir anonsuİlçeden görüntüKapalı okullarKar manzarasıKar temizliği Röporatajlar

Haber-Kemara: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),

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HDP önündeki eylemde 158'inci gün; aile sayısı 83 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 158'inci günde, kızı Aysel Turan (22) için oturma eylemine katılan Hamri Turan ile 83 oldu.Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.5 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan ve Halime Kadran ile Hüsniye- Hüseyin Kaya ve Necla-Metin Açan çiftleri diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. Aileler, oturma eylemini 158'inci günde de sürdürdü.'KIZIMIN TESLİM OLMASINI İSTİYORUM'Hamdi Turan da Hakkari'den gelerek bugün oturma eylemine katıldı. 2015 yılında kaçırılan kızı Aysel Turan için oturma eylemine başlayan Hamri Turan, "Kızımın geri dönmesini istiyorum. Kızımın gelip, devlete teslim olmasını istiyorum. HDP'den kızımı istiyorum. Tek isteğim kızımın geri gelmesi" dedi.ŞEHİTLER İÇİN TÜRK BAYRAKLI VE KEFENLİ EYLEMÖte yandan oturma eylemi yapan aileler, Suriye'nin İdlib kentinde ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde şehit olanlar için Türk bayrağı ve kefenle 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.İstanbul Sultangazi'de 2015 yılında kaybolan oğlu Erkan Akkuş (19) için oturma eylemi yapan Fahrettin Akkuş, "Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sonuna kadar onların arkasındayız. Biz bu kefeni hazırlamışız. HDP binasının önündeyiz. Çocuklarımızı istiyoruz. Onlardan para istemiyoruz. Bu çocuklar gelene kadar, bu kefeni atmıyoruz. Biz bunlardan sadaka da istemiyoruz. Yeter artık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------HDP İl binası önüAilelerin oturma eyleminden görüntüHamri Turan'ın konuşmasıKızının fotoğrafından detayGenel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Çöplüğe dönen sahilin ihalesi 9 Mart'ta yapılacak

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, - ZONGULDAK'ta, 2 yıl önce Kıyı Kanunu'na aykırı oldukları gerekçesiyle yıkılan balıkçı barınaklarının bulunduğu alanda, görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yapılacak olan projenin ihalesi 9 Mart günü gerçekleştirilecek.Liman Caddesi'nde yürüyüş yolu içinde bulunan balıkçı barınakları, Kıyı Kanunu'na aykırı ve kaçak oldukları gerekçesiyle 2 yıl önce Zonguldak Valiliği tarafından alınan kararla yıkıldı. Ancak yıkımın ardından kaldırılmayan molozlar, dere sularının getirdiği atıklarla birleşince görüntü kirliliğine yol açtı. Sahil, geçen 2 yılda çöplüğe döndü.Zonguldak Belediyesi ile Zonguldak Valiliği de limanda, yürüyüş yolları ve sosyal tesisler yapılarak modern bir kıyı bandı oluşturulması için proje geliştirdi. Ancak aradan geçen süreye rağmen proje hayata geçirilmedi.Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, proje için ihalenin 9 Mart'ta yapılacağını söyledi. İhalenin TOKİ tarafından gerçekleştirileceğini ifade eden Alan, "İhale tarihini 13 Şubat diye açıklamıştık. Ne yazık ki teknik şartnamedeki bir sıkıntı yüzünden 9 Mart tarihine ertelendi. Ondan sonraki süreçte yükleniciye yer teslimi yapıp, güzel bir sahil projesine inşallah kavuşacağız" dedi.'GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNDEN BİZ DE RAHATSIZIZ'Projenin halkın istek ve taleplerine göre hazırlandığını, tamamlandığında kentin güzel bir sahil şeridine kavuşacağını anlatan Alan, şöyle dedi: "Projemizin içeriğinde 16 dükkan bulunuyor. Eşdeğer büyüklükte tek tip olacaklar. Şu an orada tavsif etmediğimiz durumlar var. Nizam yok, görüntü kirliliği var. Bundan esnafımız da vatandaşımız da biz de rahatsızız. İnşallah böyle talihsizlikler bir daha yaşamayız. Bir an önce proje biter, seneye bu zamanlarda sahilimizde 7'den 70'e herkes gezer diye tahmin ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Drone görüntüsü limandan-Limandaki kirlilik-Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Banka hesaplarını boşaltan 24 kişi yakalandı

KOCAELİ'de, vatandaşların kimlik bilgileri ve bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayarak internet bankacılığı hesaplarında bulunan 1 milyon lirayı hesaplarına geçiren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların internet bankacılığı hesaplarına ulaşarak, paraları kendi hesaplarına aktardığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Suç örgütü üyelerinin sahte olarak üretilen kimlik belgeleri ile bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayarak, vatandaşların internet bankacılığı hesaplarına erişim sağlayıp, banka hesaplarında bulunan paraları havale/EFT veya para çekme işlemleri ile hesaplarına aktardıkları, para bulunmayan hesaplarda ise 'hızlı ihtiyaç kredisi' çektiklerini tespit etti. Şüphelilerin bu yolla 1 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardığı saptandı. Kocaeli ile birlikte 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.24 kişi, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------

Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri

HABER: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

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Kaynak: DHA