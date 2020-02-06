DHA YURT BÜLTENİ - 11

06.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:23

İki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

DÜZCE'de, kavşakta iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza gece saatlerinde Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. 81 AE 888 plakalı otomobil ile 81 GC 800 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıkarak, yol kenarında bulunan tıp merkezinin bayrak direğine çarptı. Sürücüler kazadan yaralanmadan kurtuldu. Araçlar hasar görürken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araçların kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Yıkılma tehlikesi olan evin bulunduğu sokak kapatıldı

ADANA'da, görevliler yıkılma tehlikesi olan tarihi evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Seyhan İlçesi Ali Dede Mahallesi Mahallesi'nde bulunan tarihi evin duvarının bir bölümü öğle saatlerinde yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye giden polis, evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Belediyeden gelen görevliler, binanın tamamen yıkılması için çalışma başlatacaklarını söyledi. Bu arada evin, çatı kısmında bir kumru yuvasının da olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü-------------------------Evden genel ve detay görüntülerEve yuva yapan güvercinin görüntüsüEvin önüne düşen molozlarGüvenlik şeridinin görüntüsü

SÜRE: 01'00" BOYUT: 112 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Simav'da fırtına çatı uçurdu

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bir binanın çatısını uçurdu, iki fırının bacası yıkıldı, ağaç ve telefon direkleri devrildi.Dün sabah saatlerinden Simav ilçe merkezi ve köylerinde şiddetli yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle ilçeye 20 kilometre mesafedeki Kuşu beldesinde hayat olumsuz etkilendi. Gündüz saatlerinden itibaren etkili olan fırtına gece boyunca etkisini artırarak devam etti. Fırtına nedeniyle Kuşu beldesinin bazı mahallelerinde ağaçlar ve telefon direkleri devrilirken iki fırının da bacaları yıkıldı. Dere Mahallesi'ndeki, 7 kişinin yaşadığı, 75 yaşındaki Mustafa Akarsu'ya ait 2 katlı bir evin çatısı, sokağa düştü. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli oldu.Binasının çatışı uçan Mustafa Akarsu, "Dün ikindi vakti namaz kılıyordum. Bir çatırtı koptu. Fırtına büyük bir uğultu ile geldi. Bir duman çıktı. Gözlerimi açtığımda iki katlı binamın çatışının sokağa düştüğünü gördüm. Evde 7 kişiydik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Çatısı uçan binadan görüntüUçan çatının görüntüsüEvinin çatısı uçan Mustafa Akarsu ile röp.

Haber - Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),

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Niğde'de fırtına evlerin çatılarını uçurdu NİĞDE'de etkili olan fırtına, evlerin çatılarını uçurdu. Çatılardan biri park halindeki aracın üzerine düştü.Kent merkezi ile ilçelerinde gece yarısı başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlara zor anlar yaşatan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde ise uçan çatılardan biri park halindeki aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHABER: Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,

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Felaketlerin defi için Sivas'ta 41 küçükbaş kurban edildi

TÜRKİYE'de son günlerde meydana gelen doğal afetler, kazalar ve şehitler için Sivas'ta 41 küçükbaş kurban edildi.Sivas Valiliği ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle son günlerde yaşanan doğal afetler, kazalar ve şehitler için Hayat Ağacı Derneği'nde 41 küçükbaş kurban edildi. Kurban kesim programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu katıldı.Elazığ ve Malatya'daki deprem ile Van'daki çığ felaketi ve şehitler için kurban kesmek istediklerini belirten Vali Salih Ayhan, "Rabbim daha büyük musibetlerden korusun. Diğer kurumlarla bir araya geldik. Kazalar ve belalar için kurban keselim dedik. Hayırseverlerimizin topladığı 41 adet kurbanı kesiyoruz. İlimizden, ülkemizden tün insanlıktan belaların ve şerlerin defi için kurban keselim dedim. Allah kabul etsin" dedi.İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un duasının ardından hayvanlar kurban edildi. Kurban etleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Görüntü Dökümü: -Programdan görüntüler-Vali Ayhan'ın konuşması-Müftünün duası ve hayvanların görüntüsü

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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İş adamı, otomobilini çalan genci polis kuzeniyle çapraz ateşe tutarak öldürdü (2)- Yeniden Yazı İşleri Müdürlerine

'Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

YENİDEN---------------

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde yaşayan iş adamı Ömer E. (40), otomobilini çalan Mustafa Alınç'ı, gittiği Bursa'da, polis memuru olan kuzeni Halil İbrahim E. ile birlikte çalınan aracın içinde tabancayla çapraz ateşe tutarak öldürdü. Olayın ardından Ömer ve Halil İbrahim E. ile yanlarında bulunan kuzenleri Yunus E. yakalanarak gözaltına alındı.Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan iş adamı Ömer E., pazar günü 45 ER 081 plakalı otomobiliyle giderken, yolda otostop çeken 2 kişiyi görüp, aracına aldı. Ömer E., Bursa'ya gideceklerini söyleyen bu kişilere, kendilerini kamyon garajına bırakacağını söyledi. Karınlarının aç olduğunu belirten gençlere, Ömer E., bir lokantada yemek ısmarladı. Lokantadan çıktıktan sonra gençlerden biri, otomobili kendisinin kullanmak istediğini söyledi. Otomobilin direksiyonuna geçen genç, arkadaşı da araca binince hızla olay yerinden kaçtı. KONTROL NOKTASINDA KAÇTIÖmer E.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olaydan 2 saat sonra otomobil, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında görev yapan polisler tarafından fark edildi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, Bursa kent merkezine doğru gitti. AKARYAKIT ALIP, PARASINI ÖDEMEDEN KAÇTILARŞüpheliler, çaldıkları otomobille geçen süre içerisinde kent merkezinde dolaştı. 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücretini ödemeden kaçan şüphelilerin yakalanması için Bursa polisi seferber oldu. Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 45 plakalı tüm araçları durdurarak kontrol etti. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameraları ile mobese kameraları dahil, bin 200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Mustafa Alınç olduğunu tespit etti.BURSA'YA GELİP, ÇALINAN ARACININ PEŞİNE DÜŞTÜAraç sahibi Ömer E. de Pazartesi günü Bursa'ya geldi. Ömer E., Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan kuzeni Halil İbrahim E.'yi telefonla arayarak kendisine yardımcı olmasını istedi. Diğer amcasının oğlu Yunus E.'yi de yanlarına alan Ömer E. ve Halil İbrahim E., kendi imkanlarıyla otomobili bulmak için kent merkezinde araştırma yaptı. Aracın sürekli Geçit Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve iki kuzeni, bu bölgeye gelerek hakim bir tepeye çıktı. Kuzenler, 2 gün boyunca bölgede bekledi, araçta sabahladı.DÜN POLİSTEN KAÇTIDün öğle saatlerinde polis ekipleri, kent merkezinde aracı fark etti. Polisin dur ihtarına uymayan Mustafa Alınç, Geçit Mahallesi'nde izini kaybettirerek zeytinlik alana girdi. Otomobilinin kendisine doğru geldiğini gören Ömer E., bulunduğu araçtan indi. Kendisine doğru gelen kişinin Ömer E. olduğunu gören Mustafa Alınç, bölgeden uzaklaşmak istedi. Bu sırada, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran iş adamı Ömer E. ve kuzeni polis memuru Halil İbrahim E., otomobili çapraz ateşe aldı. Silahlardan çıkan mermilerden biri, Mustafa Alınç'ın göğsüne isabet etti. Alınç'ın kontrolünden çıkan otomobil, zeytin ağacına çarparak durabildi. Ömer E. ve kuzenleri, olay yerine geldikleri otomobili bırakarak kaçtı.12 BOŞ KOVAN BULUNDUİhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Mustafa Alınç'ı otomobilin direksiyonunda hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Alınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 12 boş kovan buldu. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, kuzenler, Ömer E., Halil İbrahim E. ve Yunus E.'yi zeytin bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Alınç'ın cansız bedeni ise, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.MERMİNİN KİMİN SİLAHINDAN ÇIKTIĞI ARAŞTIRILIYORMustafa Alınç'ın ölümüne neden olan merminin kimin silahından çıktığının, otopsi işlemleri ve kriminal incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Mustafa Alınç'ın otomobili gasbederken yanında bulunan arkadaşının da kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi.SUÇ ORTAĞI YAKALANDIBu arada Mustafa Alınç'ın otomobilin birlikte gasbettiği kişinin de B.A.Ü. (17) olduğu belirlendi. B.A.Ü., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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Van'da çığ şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı (2)

ŞEHİT KORUCU VE İTFAİYE ERLERİ İÇİN ÇATAK'TA İKİNCİ TÖRENVan- Bahçesaray karayolundaki ikinci çığ faciasında şehit olan 9 güvenlik korucusu ile 2 itfaiye erinin cenazeleri, Van Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından Çatak ilçesine gönderildi. Çatak'ta, güvenlik korucuları ve 2 itfaiye eri için tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve binlerce kişi katıldı.Cenazeleri Merkez Camisi'ne getirilen güvenlik korucuları ve itfaiye erleri için cenaze namazı kılındı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından, aileleri tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakan aileleri askerler teselli eti. Bakan Soylu da şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.İTFAİYE ERLERİ TOPRAĞA VERİLDİTörenin ardından itfaiye erleri Emrullah Ersari ile Fevzi Sevinç ilçe mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Güvenlik korucularının cenazeleri ise toprağa verilmek üzere, kırsal mahallelere gönderildi. Nesim Yavuz'un cenazesi Kayaboğazı Mahallesi'ne, Tahsin Karan, Nimet İnçamur, Hekim Kazgan'ın cenazeleri, Alacaer Mahallesi'ne, Mehmet Esen, Nimettulah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Metin Mantaş'ın cenazeleri ise Alacaer Mahallesi'nin Çemik Mezrası'na götürüldü.

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK,(Van),

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Sağlıklı beslenme için işbirliği protokolü

AFYONKARAHİSAR İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı, gelecek nesillerin daha bilinçli olmalarının sağlanması amacıyla sağlıklı bir nesil için işbirliği protokolü imzaladı.Okullarda aşırı tuz ve şeker tüketiminin zararları ile sağlıklı bir yaşam için beslenme ve hayat tarzı önerileri eğitim projesinin başlatılmasını amaçlayan işbirliği protokolünü Türkiye Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ile Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın imzaladı.Türkiye Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türkiye'de gelecek nesillerin daha bilinçli hale gelmesi adına 8 yıl önce İstanbul'da başlattıkları projeyi geliştirerek ülke geneline yaymak için harekete geçtiklerini belirtirken, projeyi 26'ncı kente taşıdıklarını söyledi. Erk, "Afyonkarahisar'da proje kapsamında il merkezi ve ilçelerden yaklaşık 450 öğretmene 'Eğiticinin Eğitimi' kapsamında bilgilendirmeler yapılacak. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bu eğitimlerin 7- 12 yaş grubundaki çocuklara daha verimli anlatıldığını ve verimliliğin de arttığını tespit ettik. Çocuklar anlattıklarımızı tıpkı sünger gibi çekiyor. Eğitimin sonunda da vakıf olarak hazırlattığımız eğitici kitaplarımız var onları takdim edeceğiz. Bilgilerin kalıcı olmasını sağlıyoruz ki çocuklarımız da aileleriyle bu kitapçıkları paylaşarak farkındalığın artmasında önemli rol oynasın. Verdiğimiz kitaplarda da çocuklarımıza 3 beyaz ve trans yağlardan uzak durmalarını anlatan bir kitap, sağlıklı kalmaları için spor yapmalarını önerdiğimiz bir kitap ve böbreklerimiz ve karakterini anlatan kitaplar veriyoruz. Projemizin bir diğer alanı ise çocuk yaşta obeziteyle mücadele etmek. Türk Böbrek Vakfı olarak 4 diyaliz merkezi ve böbrek nakli yapan 150 yataklı bir hastanemiz var. Bu proje kapsamında da gittiğimiz illerde koruyucu hekimlik görevini üstleniyoruz" dedi.'SAĞLIĞA ZARARLI ÜRÜNLERE KIRMIZI NOKTA UYGULANACAK'Yetişkin bireylerde tuz kullanımının 18 gram olduğu dönemde başladıkları projeyle ciddi yol kat ettiklerini ifade ederek, sözlerini sürdüren Timur Erk, "Projemizin hayata geçmesinin ardından 5 yıllık bir sürede yetişkinlerde günlük tuz kullanım oranını 18 gram seviyesinden 10 gram seviyesine düşürdük. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte üçlü bir protokol yapılarak okullarda hem okul gıdası hem de trafik ışıkları modeli hayata geçirilecek. Aşırı derecede tuzlu, şekerli, trans yağlı ürünler artık marketlerde üzerinde kırmızı nokta almış ürünler olarak tıpkı sigara paketlerinde uygulandığı gibi paketin 1/3'üne işaret konularak satılacak. Obeziteyle mücadeleyi de artırmak istedik. Türkiye nüfusu 83 milyon ve 3 milyon vatandaş 3. derece obez durumunda. Bu 3 milyon obez vatandaşın 1 milyon 800 bini 18 yaşın altında çocuk. Ne yazık ki bu oran her yıl yüzde 8 artıyor. Sivil toplum kuruluşu olarak bakanlığımıza en büyük desteği vererek, bu oranı yüzde 3-4 seviyesine düşürmek öncelikli hedefimiz" diye konuştu.'GAYRETİMİZ VE ÇABAMIZ SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN'İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da proje hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Yalçın, şöyle dedi: "Türk Böbrek Vakfı ile yaptığımız protokolle hedefimiz sağlıklı nesiller yetiştirebilmek. Çocuklarımızın özellikle fiziksel anlamda vücutlarına, böbreklerine ve genel anlamda organlarına zararlı olan maddelerden uzak durmalarını, alışkanlıklardan vazgeçmeleri adına bir protokol imzaladık. Öncelikle öğretmenlerimizin eğitim sürecini tamamlayacağız ve ardından da çocuklarımıza eğitimler gerçekleştireceğiz. Bu konuda vakfımız da bize ihtiyaç duyacağımız materyalleri ulaştırdı. İnşallah çocuklarımızın daha sağlıklı bir geleceği için sağlıklı nesiller olarak yetişmeleri için bu tür çalışmalara ihtiyaç var. Projenin de başarılı olacağına inanıyoruz gayretimiz ve çabamız da bu yönde."Açıklamaların ardından Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'a projeye verdiği desteklerden dolayı bir plaket takdimi yapıldı. Karşılıklı imzalanan protokolle proje Afyonkarahisar'da da resmi olarak yürürlüğe alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------İl Milli Eğitim Müdürü ile Türk Böbrek Vakfı Başkanı detay görüntülerEğitim sonrasında öğrencilere dağıtılacak kitaplarTürk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in açıklamalarıİl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın açıklamaları

Plaket takdimi

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA