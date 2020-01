DHA YURT BÜLTENİ - 11

29.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:22

Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak (3)

BAKAN SELÇUK İLE 93 YAŞINDAKİ HAYIRSEVERİN DİYALOĞU GÜLDÜRDÜ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Antalya Hayırseverler Buluşması'na, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya Valisi Mühir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve hayırseverlerle birlikte aileleri katıldı. Buluşmada Antalya'da okul yaptıran, aynı zamanda okul yapımında kullanılmasına yönelik arsa bağışlayan 78 hayırsevere, Bakan Ziya Selçuk imzalı teşekkür belgesi verildi. Etkinlik öncesi hayırseverlerle tek tek el sıkışan Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile 93 yaşındaki hayırsever Ayşe Boztepe arasındaki diyalog gülüşmelere neden oldu.

Ayşe Boztepe, elini öperek, "Sizi ziyarete geldik, biz size hürmet edeceğiz. Bizim vazifemiz bu" diyen Selçuk'a, "Oğlum senin görevin nedir?" şeklinde karşılık verdi. Bakan Selçuk'un, "Bana Milli Eğitim Bakanı diyorlar" sözleri üzerine kısa bir şaşkınlık yaşayan Boztepe, "Öyle mi, kusura bakmayın tanıyamadım" dedi. Boztepe, Selçuk'un "Olur olur, önemi yok. Hoş geldiniz ayağınıza sağlık" demesi üzerine de Bakan Selçuk'a sarılıp, teşekkür etti.Daha sonra basına kapalı gerçekleşen buluşmanın ardından, Bakan Ziya Selçuk ile hayırseverler fotoğraf çektirdi.

Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Maden ilçesindeki 258 yıllık tarihi hükümet konağı, zarar görmedi. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yerle bir oldu, 41 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin hayatını kaybettiği Gezin ilçesindeki Mavi Göl Apartmanı'na 18 kilometre mesafede bulunan Maden ilçesindeki tarihi 258 yıllık hükümet konağı ise depremde zarar görmedi.YILLARDIR RESTORE EDİLMEYİ BEKLİYOR Osmanlı Padişahı III. Mustafa döneminde inşa edilen tarihi konak yıllardır restore edilmeyi bekliyor. Konağın kapısı açık ve camları kırılmış vaziyette. Konağın hemen yanında tarihi saat kulesi bulunuyor. Kule daha önce restore edilmişti. Maden ilçesinde yaşayan Aydın Demirtaş, "Buranın zemini sağlam. Yıllardır olan depremlerde herhangi bir hasar görülmedi" şeklinde konuştu.

Elazığ depremini ilk kaydeden merkez

ELAZIĞ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde ilk müdahale, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi tarafından yapıldı. 102 noktada 283 sabit ve 102 hareketli olmak üzere toplam 385 kamerayla tespit edilen yıkılan binalara merkezden, 112, AFAD ve belediye ekipleri yönlendirildi.Cuma akşamı saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, yıkılan ilk yerler, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde belirlendi. Elazığ'da 102 noktada 283 sabit, 102 hareketli toplam 385 kamera ve 16 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası bulunuyor. Bu noktaların izlendiği Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde 10 kişilik ekip, depremle birlikte Acil Afet Eylem Planı'nı devreye aldı.İLK MÜDAHALEYİ POLİS YAPTIDeprem sırasında kameralarla tespit edilen yıkılan yerlere ekipler gönderilirken, 112, AFAD ve belediye ekipleri yönlendirildi. Yolların açık kalması için trafik polislerinin görevlendirildiği kentte, ekipler depremde zarar gören en uzak noktaya 10 dakikada ulaştı. Yıkılan evlere ilk ulaşan ekipler, enkaz altında kalan vatandaşları da çıkardı.İHBAR TRAFİĞİ ARTIDeprem anıyla birlikte kentte görev yapan 2 bin 500 polis, '155 Polis İmdat' hattına gelen çok sayıda ihbarla harekete geçiyor. Polis, çok sayıda yıkılma riski olan evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, trafik ekipleri yolların açık kalması için görev yapıyor.YAĞMA VE HIRSIZLIK YOKKameralarla anbean izlenen kentte, deprem sonrasında boşaltılan evlerde hırsızlık ve yağma yaşanmadığı belirtildi. Ekipler, hasar nedeniyle boşaltılan ve yıkılan evlerde olası durumlar yaşanmaması için de nöbet tutuyor.

2 ilde tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı

KONYA merkezli 2 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli ve Halkapınar ilçeleri ile Adana ilinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunu işleyen 13 şüpheliyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibi ardından harekete geçen ekipler, bu sabah belirlenen 15 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 357 sikke, 484 tarihi obje, 14 tarihi yüzük, 1 tarihi küpe, 3 metal arama detektörü, 1 eski eser niteliği taşıyan yazılı eser, 3 tarihi işlemeli yüzük taşı, 3 ev tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca ile bu tabancalara ait çok sayıda fişek ile 11 cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.

Polise yakalanmamak için hastane koridorunda saklandı

Bursa'da, 8 farklı kuyumcuyu dolandırmalarının ardından suç ortağı iki arkadaşının gözaltına alındığını öğrenen G.Ç., saklandığı hastane koridorunda polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven timleri ekipleri, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan 8 farklı kuyumcuyu altın görünümlü sahte zincir satarak dolandıran 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli H.İ. ve B.E., polisin yaptığı operasyonla, otomobillerinde yakalanarak gözaltına alındı.YAKALANMAMAK İÇİN HASTANE KORİDORUNDA SAKLANDIÜçüncü şüpheliyi bulmak için soruşturma başlatan polis, G.Ç.'nin, arkadaşlarının yakalandığını öğrenmesinin ardından Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nin koridorlarında saklandığını tespit etti. Ekipler, G.Ç.'yi sabah saatlerinde hastaneden çıkarken yakalayarak gözaltına aldı.Şüpheliler, H.İ.A., B.E. ve G.Ç.'nin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 33 adet altın görünümlü sahte zincir, 22 bin 900 lira para, 1 hassas terazi, 1 adet laptop ve 1 pos cihazı ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 25'inci günde de sürdü

TUNCELİ'de, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 25'inci günde 50 kişilik ekip tarafından sürdürüldü.Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Hemen arama çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda üniversiteli genç kızın cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. Daha sonra ki günlerde ise Gülistan Doku'nun, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.Arama çalışmaları 25'inci gününe girerken, bugünkü aramalar 50 kişilik ekip ile sürdürüldü. Uzurçayır Barajı Gölü'nde dalgıç polisler arama yaparken, jandarma arama kurtarma timleri de su altı kamerasıyla tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler karadan da arama kurtarma köpekleriyle Gülistan'a dair iz aradı.

'Suriye'den füze atıldı' ihbarı asılsız çıktı

SURİYE tarafından ateşlenen bir füzenin Mersin'in Tarsus ilçesine düştüğü ihbarı, jandarmayı harekete geçirdi. Yapılan araştırmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayan bir kişi, Suriye'den ateşlenen bir füzenin ilçeye bağlı Kefeli Mahallesi ile Adana kent sınırları arasına düştüğü ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, bir narenciye bahçesinde araştırma yaptı. Bölgede yapılan yaklaşık 3 saatlik araştırmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Drone eğitimi için Belçika'dan geldiler

BELÇİKA'dan geleceğin mesleği olarak gösterilen drone pilotluğunu öğrenmek amacıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen bir grup, eğitimlerini tamamlayarak sertifika aldı. Boğaziçi İnovasyon Eğitim ve Teknoloji Derneği ile Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu'nun ortaklaşa hazırladığı 'Avrupa Birliği Erasmus Projesi' kapsamında, drone pilotluğunu öğrenmek için 20 kişilik bir grup, Fethiye'ye geldi. Maiden Flight Tech Havacılık'ın deneyimli pilotları tarafından 10 gün boyunca verilen eğitimlere; Belçika'dan futbolcular ve yöneticilerin yanı sıra Fethiye Sevgi Evleri Erkek Yetiştirme Yurdu'ndan 10 çocuk da ayrıca katıldı. Uygulamalı eğitimlerde, Fethiye'nin turistik yerleri olan Ölüdeniz Kumburnu, Karaot Plajları, Kelebekler Vadisi, Fethiye İlçe Merkezi gibi birçok değişik noktasında drone uçuşları gerçekleştirildi. Proje hakkında bilgi veren eğitim veren firmanın yönetim kurulu başkanı Vedat Güneş, "Fethiye'nin birçok noktasında eğitimler gerçekleştirildi. Kendilerine sertifikalarını takdim ettik" dedi. Belçika'dan gelenlerden Aldulbaki Altuntaş, "Güzel bir eğitimdi. Hem tatil yaptık hem de ticari bir eğitim almış olduk. Belçika'da bu drone pilotluğu ilerlemiş durumda. Birçok programda, etkinlikte kullanılıyor. Bende kullanmayı planlıyorum" dedi. Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu Başkanı Nedim Koçarslan ise, 20 kişilik bir kafileyle kentte geldiğini belirterek, "Gençler gerçekten drone eğitimine çok meraklıydılar. Böyle bir projeyle Fethiye'de güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. İnanıyoruz ki Belçika'da da çok faydasını görecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Afyonkarahisar'da otobüslere erişebilirlik belgesi

AFYONKARAHİSAR Belediyesi bünyesinde şehir içi toplu taşımada hizmet veren otobüslere 'erişebilirlik belgesi' düzenlenen törenle verildi.Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren halk otobüsleri erişebilirlik belgesi almaya hak kazandı. Afyonkarahisar Valiliği Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nca erişebilirlik kriterlerine uyan halk otobüslerine belgeleri düzenlenen törenle verildi. Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin, Yüntaş Genel Müdürü Selim Arıcı ve engelliler katıldı.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin yaptı. Erişebilirlik Belgesi konusunda kentteki çalışmalar hakkında bilgi veren Yasin Evcin, 2013 yılından bu tarafa Afyonkarahisar Valiliği Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nca 197 bina, 25 açık alan ve 45 toplu taşıma aracı olmak üzere 267 denetim yapıldığını ve bu denetimlerde tespit edilen eksikliklerin denetimi yapılan kuruluşlara bildirilerek, eksikliklerin tamamlanmasının istendiğini söyledi. Bu süre zarfında Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren 40 toplu taşıma aracının Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu teknik değerlendirme ekiplerince denetlenerek, erişebilirlik belgesi almaya hak kazandığını aktaran Evcin, otobüslerin standartlara uygun olmasından dolayı Afyonkarahisar Belediyesi'ne teşekkür etti.Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımında eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı. Engellilerin ulaşımı konusunda gösterilen hassasiyetin bu belgeyle taçlandığını aktaran Başkan Zeybek, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli kardeşlerimizi, yaşlılarımızı kendimizden farklı görmüyoruz. Kendimizi onların yerine koyup, sıkıntılarını birebir gidermek için gayret sarf ediyoruz. Bizler engelli bireylerimizin hassasiyetlerine kulak veriyor, onların yaşam mücadelesine destek olarak, hayatlarını kolaylaştırmak için üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki sağlıklı her bir birey aynı zamanda engelli adayıdır. Çünkü ne zaman, nerede, nasıl bir olayla karşılaşacağımızı bilemeyiz" dedi.'ERİŞİLEBİLİRLİK OLMAZSA OLMAZLARIMIZDAN'Vali Mustafa Tutulmaz, engellilerin her geçen gün topluma daha fazla entegre olduğunu vurgularken, "Engelli kardeşlerimizin topluma entegre olabilmelerinin yolu işte bu erişilebilirlik konusunda daha fazla imkan sağlanması ile mümkün olacaktır. Her hizmete erişebilmeleri, gitmek istedikleri yere rahat ulaşabilmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ya da özel sektör kuruluşlarına, alış veriş merkezlerine, hastanelere rahat gidip hizmetleri oradan rahat bir şekilde alabilmeleri ile ilgili olarak oluşturulan bu erişilebilirlik kavramı, bugün bizim açımızdan olmazsa olmaz kavramlardan birisidir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız bu konuda denetleniyor, eksikleri varsa giderilmeye çalışılıyor. Ancak şöyle bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarımızın binalarının önemli bir kısmı erişilebilirlik anlayışından önce yapılmış olması dolayısıyla, bir kısmının da tarihi özellikler taşıması dolayısıyla binalarda tadilat yapmak zor olabiliyor. Bunlara da alternatif çözümler bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.'TOPLUMDA DUYARLILIK OLUŞMAYA BAŞLADI'Toplumda hızla erişilebilirlik konusunda duyarlılık oluştuğunu aktaran Vali Mustafa Tutulmaz, şöyle dedi: "Bazen ek yol, merdiven ya da asansör yaparak problemleri çözmeye çalışıyoruz. Bu durum Valilik konağında büyük sıkıntı. Tarihi özellikli bir bina. Binaya dokunulmasına müsaade edilmiyor. Bu sebeple giriş katında bir odayı engelli kardeşlerimize hizmet verilmesi yönünde dizayn ederek, burada engellilerinizin problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Ben hızlı bir şekilde artık toplumumuzun da bu duyarlılığa ulaştığını, kamu görevlilerinde duyarlılığın arttığını görmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Engellilerimizin genel anlamda da topluma entegrasyonu önemli. Bu yönde de kamu ve özel sektörün yanında belediyelerin de önemli bir gayreti ve çalışmaları var. Devletimiz sosyal devlet alanında her türlü hizmeti yapma yolunda ve bu konuda tavizsiz bir şekilde ilerliyoruz. Bundan sonra da bu çalışmalar devam edecektir. Bugün yapılan hizmette çok güzel ve anlamlı. Belediyemizi tebrik ediyorum. Toplu taşımada kolaylık getirecek bu sistemi oluşturdular. Engelli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Eğitimci Enver Yücel'den, deprem bölgesine büyük destek

Eğitimci Enver Yücel, Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören 8 okulun yenilenmesi ve güçlendirilmesi işini üstlendi. Öğrencilere yardım etmek için hem okulların hem de yurtların tadilatını hızlıca yapıp bahar dönemine yetiştireceklerini dile getiren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Böylelikle öğrenciler derslerinden geri kalmayacak" dedi.Depremin ardından öğrencilerin bir an önce eğitimlerine güvenli bir şekilde devam edebilmeleri için hasarlı okulların onarımı için çalışmalar başlatıldı. Çalışma kapsamında, Malatya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) arasında protokol imzalandı. Elazığ ve Malatya'da hasar gören okulların onarımı ve çocuklara psikolojik destek verilmesi amacıyla bölgede çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, eğitimci Enver Yücel de, 6'sı Malatya, 2'si Elazığ'da olmak üzere depremde hasar gören 8 okulun yenilenmesini ve güçlendirilmesini üstlendi."KÜTÜPHANE VE ROBOTİK LABORATUVAR KURULACAK"Bölgedeki Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın ve okullarının tüm kurucu güçleri ile destek oldukları proje de okulların onarımının yanı sıra depremden etkilenen 4-14 yaş arası çocuklara psikolojik destek verilmesi için de Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) bölümü Öğretim Üyeleri de görev yapacak. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, deprem bölgesindeki eğitim ve öğretimin aksamadan devam etmesi için, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okulların tamir, bakım ve güçlendirmesini üstlendi. Bunun yanı sıra okullara kütüphane ve robotik laboratuvarı kurulumu gibi konularda da destek verilecek."ÖĞRENCİLER DERSLERİNDEN GERİ KALMAYACAK"Konuyla ilgili Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "BUEK ve BAU Global Ailesi olarak depremde hasar gören okulların tadilatı için öğrencilerin eğitimlerini aksatmamak adına tüm dünyadaki BAU Global kurumları, rektörlerimiz, dekanlarımız ve akademisyenlerimiz ile destek vermeye hazırız. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan bu okulların öğrencileri şu anda çadırlarda kalıyor. Bizler de onlara yardım etmek için hem okulların hem de yurtların tadilatını hızlıca yapıp bahar dönemine yetiştireceğiz. Böylelikle öğrenciler derslerinden geri kalmayacak" dedi.ONARIMI SAĞLANACAK OKULLAR ŞÖYLEOnarımı sağlanacak okullar ise, Malatya Doğanyol ilçesinde bulunan Gökçe İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Türkmen Ortaokulu ile Pütürge ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Pansiyonu, Pütürge İmam Hatip Ortaokulu, Pütürge Yatılı Bölge Ortaokulu ve Pansiyon Binası, Pütürge Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kale ilçesinden ise İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kale Bent Ortaokulu ile son olarak Battalgazi ilçesinden Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Elazığ Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu ve Elazığ Sivrice Ali Rıza Talay Çok Programlı Anadolu Lisesi.

