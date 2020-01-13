DHA YURT BÜLTENİ-11

13.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:38

Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

TUNCELİ'de, 9 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen aramalar, polis özel harekat ekiplerinin de katılmasıyla genişletildi.

5 Ocak tarihinde kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun arama çalışmaları 9'uncu gününe girdi. Valilik koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına Uzunçayır Barajı Gölü'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polis ve gönüllülerin katılımıyla devam ediyor.

Öte yandan bugün 4 timden oluşan polis özel harekat ekipleri de çalışmalara katıldı. Ekipler iz bulma köpekleriyle Dinar Deresi bölgesinde araziyi didik didik tarıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ile AFAD görevlileri ise Uzunçayır Barajı Gölü'nde bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü-------Polis özel harekat ekiplerinin arama çalışmalarıArama köpekleriKöpeklerin Gülistan'ın kıyafetlerini koklamasıDeniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin arama çalışmalarıDalgıçların botla baraj gölü üzerinde aramalarıSu altı görüntüleme cihazında su altının izlenmesi Vali Tuncay Sonel'in arama çalışmalarını takip etmesi Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamara: TUNCELİ,

============================

Karahisar Kalesi'nde eşsiz kış manzarası

AFYONKARAHİSAR'da, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Karahisar Kalesi ve Akarçay, eşsiz manzara oluşturdu.

Afyonkahisar'da kent merkezinde volkanik özellikli, yerden yüksekliği 226 metre olan doğal yükseltili bir kaya kütlesi üzerinde 3 bin 360 yıllık geçmişe sahip Karahisar Kalesi, kar yağışının ardından doyumsuz bir manzara sunuyor. Hitit, Roma, Bizans, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan, dik yamaçları ve zorlu patikalarıyla dikkati çeken Karahisar Kalesi'ne gelenler, bu eşsiz manzara önünde fotoğraf çektirdi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri de Karahisar Kalesi ve Akarçay'ı drone ile görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Karahisar Kalesi Şehirden

Haber: Satılmış AKKAŞ- Kamera: AFYONKARAHİSAR-DHA)

=========================

Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı toprağa verildi

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek ölen zihinsel ve bedensel engelli Emine Akın (78) ile kızı Remziye Akın (54) toprağa verildi.Merkeze bağlı Dağ Kuyucak köyünde yaşayan engelli Emine Akın, kızları Remziye, Zeliha Akın (50) ile torunu Ahmet İlhan, dün sabah evlerinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Emine Akın ile kızı Remziye Akın'ın öldüğünü belirlerken, Zeliha Akın ile Ahmet İlhan hastaneye kaldırıldı.Yaşamını yitiren Emine Akın ve kızı Remziye Akın'ın cenazeleri hastanede yapılan otopsi sonrası bugün öğle vakti Yeni Mezarlık Caminde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Adıyaman Yeni Mezarlık Cami-Tabutlar-Vatandaşlar-Cenaze namazı-Tabutların cenaze aracına taşınması-Cenaze aracının gidişi-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 240 MB

================================

Sivas etli pidesinin ünü sınırları aştı

SİVAS'ta sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan etli pidenin ünü sınırları aştı. Kentteki bir firma, özel olarak hazırladığı kutularla etli ekmeği yurt dışına da göndermeye başladı.Kentte günde 200 fırında 40 bin adet yapılan etli pidenin ünü sınırları açtı. Sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan, sadece kaburga eti ve soğandan yapılan etli ekmeği kentteki bir firma özel hazırladığı kutularla yurt dışına da göndermeye başladı. Odun ateşinde fırında 5 dakikada hazırlanan etli pideler gurbetçilerin taleplerine göre; Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

'BU LEZZETİ TATMAYAN KALMASIN'

Firmanın işletmecisi Ali Kara, 1984 yılında kurulan firmalarının 35 yıldır etli pide ürettiğini ifade ederek,"Bizim 'Bu lezzeti tatmayan kalmasın' sloganımız var. Şehirlerarası veya yurt dışında imkan varsa bu lezzetten tatsınlar diye sloganımız var. Bunun haricinden etli ekmekte şehir içerisinde iyi bir potansiyele sahibiz. Müşterilerimizin bize talepleri, görüşleri, fikirleri etli ekmeği kaliteli bir noktaya getirdiğimizi gösteriyor. Bunu da biz daha da taçlandıralım diye hem diğer şehirlere, imkan varsa da yurt dışında göndermenin yollarını arıyoruz. Şehirler arası kargo şirketleriyle göndermeye başladık. İnşallah bunu daha yaygın hale getirmeye çalışıyoruz. Özellikle yaz aylarında aşırı bir yoğunluk oluyor. Biz de Sivas'ın bu lezzetinin dünyaya açılmasını hedefliyoruz" dedi.Etli pideyi yurt dışında ulaştırmak için özel kutular hazırladıklarını ifade eden Kara, "Özel kutularımız var. Eğer bir hafta içerisinde bozulma olursa para iadesi sözü veriyoruz. En çok Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Danimarka&ya hatta İsveç'e de etli pide gönderdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -Pideciden görüntüler-Pidenin hazırlanma aşamaları ve servisi-Etli pide yiyenler-İşletmecinin konuşmaları-Müşterilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

============================

Ümit Uysal: Kamu davalarıyla trilyonları belediyelerden almaya çalışanlar var MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, tartışmalara konu olan ilçe sınırlarındaki 300 kamu ortaklı paylı arsaları vatandaşlardan yok pahasına satın alarak, belediyelere kamulaştırma davaları açanlar olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, cuma günü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilmeyen kamu ortaklık payı (KOP) bulunan arsalara yönelik basın açıklaması yaptı. Muratpaşa'da 300 civarında mezbelelik olarak değerlendirilen KOP alanına ilişkin düzenleme maddesini meclise getirdiklerini dile getiren Uysal, hukukta bu arsalara yönelik bir düzenlemenin söz konusu olduğunu vurguladı. Yasayı göz önünde tutarak meclisle Antalya halkının iradesini karara yansıtmak istediklerini belirten Uysal, "Bu alanlarda imar değişikliğine yönelik belli bir müracaat bize yok. Belli arazi söz konusu değil. Bütün alanlara yönelik bir düzenleme söz konusu. Bu alanlarda mülkiyet birliği sağlamak çok. Boş duracağına, kamulaştırılamayan bu alanları imar planı değişmeden aynı amaçla özel kişilerin kullanabileceği düzenleme. Rant ve ticari söz konusu değildir" dedi.

'DAVAYLA BELEDİYELERDEN TRİLYONLARCA PARA ALMAYA ÇALIŞANLAR VAR'Muratpaşa Meclisi kararında milletin menfaatinin var olduğunu vurgulayan Uysal, "Kurum bütçelerinin kamu hizmeti yerine bu tür işlere gitmesi çok zor. Bütçeler bu kadar alanın kamulaştırmasını zorluyor. Şehir içinde mezbelelik alanlar. Yeni bir norm getirmiyoruz. Somut bir alanı bir vasıftan başka bir vasfa çevirmiyoruz. Kamu yararı umarak, mahkemelerde kendimizi daha güçlü savunabilmek için yönetmelikte olanın meclise aktarılmasıydı. Bu hikayede rantla ilişkilendirilebilecek bir kısım var. Belli şahıslar, bu arazilerde vatandaşların paylarını yok pahasına satın alarak belediyeye kamulaştırma davaları açanlar var. Kamulaştırma davaları açıp trilyonları belediyelerden almaya çalışanlar var. Bu kişilerin kararları etkilemeye çalıştığını düşünüyorum. Kendilerinin inanmadığı savunmalarla karşı çıkılıyor. Siyaset üstü olması gereken bir konu idi, olmadı" diye konuştu.

986 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE986 futbol sahası kadar alanın bu şekilde olduğunu dile getiren Uysal, daha önce aynı nitelikte kararları AK Partili Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Konyaaltı Belediye'nin aldığını söyledi. Uysal, "Yapmaya çalıştığımız kamu yararı söz konusudur. Yönetmelikte olanın meclis kararına aktarılması söz konusudur. Somut bir müracaat söz konusu değil. Çok mülkiyetli yerler, mülkiyet birliği yok. Doğrudan rant ilişkilendirilecek yerler değildir. Milletin bütçesini hacizli kamulaştırma davalarıyla ütmeye çalışan kişiler bu meclis kararına sevinmiştir" dedi.

'YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR''Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' anlayışıyla açıklamalar yapıldığını dile getiren Uysal, "Milletin aleyhine oy kullanmanın telaşıyla, bizim konuyla ilgisi olmadan açıklamalar yapılmış. Meclisten önce AK Parti il başkanını arayıp bilgilendirdim. MHP Grup sözcüsünü arayarak destek istedim. İYİ Parti il başkanını aradım ama ulaşamadım. Kamu yararı için farklı siyasi partilerin birbirini aramasını anlamayan paylaşımlar yapılmasını anlamıyorum" dedi.

İZLEYECEKLERİ YOLU AÇIKLADIMeclis kararından sonra izleyecekleri yöntemi açıklayan Uysal, "Belediye encümeninin yıllık kamulaştırma planı çıkarma yetkisi var. Bunu encümenden talep edeceğim. Paramızın yettiği kısmına düzenleme yapacağız. Mülkiyet birliği sağlayanlar, plan vasfını değiştirmeden kendileri de kullanabilir. 1 milyon 35 bin metrekarelik bir alan ne kadar ettiği bilgisini kamuoyuna bırakıyoruz" dedi. Ümit Uysal, askı sürecindeki planlara itiraz edenlerden birinin Muratpaşa AK Parti ilçe başkan yardımcısı olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Toplantı salonundan detay görüntü-Basın mensuplarından detay görüntü-Belediye bşk Ümit Uysalın açıklaması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA

Kaynak: DHA