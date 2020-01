DHA YURT BÜLTENİ - 11

11.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:55

Uludağ hafta sonu tıklım tıklım

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 140 santimetreye ulaşmasıyla birlikte pistler dolup taştı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonunun gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Uludağ'a çıkmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde bölgeye gelerek karın keyfini çıkardı. Oteller bölgesinde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kartopu oynadı.

KAR KALINLIĞI 140 SANTİMETREYE ULAŞTIMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dağda en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12, en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı ise 140 santimetreye ulaştı. Önümüzdeki günlerde Uludağ'da tekrar kar yağışı beklendiği bildirildi.Öte yandan jandarma ekipleri, Milli Parklar'daki gişelerde kar lastiği ve kimlik kontrolü yapıyor. Kar lastiği olmayan ya da uygun olmayan araçların zirveye çıkmasına izin verilmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Pistlerden detaylar-Kayak yapan vatandaşlardan detaylar-Genel detaylar

Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

==============================

Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (2)

GÜVENLİK KAMERASI ZANLILARI GÖRÜNTÜLEDİUşak'taki bir eve gelen kar maskeli 2 kişinin, Resul Arslan'ı (26) tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü cinayetle ilgili çalışma sürüyor. Zanlıların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışılıyor. Bu arada yüzü maskeli eli tabancalı 2 zanlının apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Apartmana gelen iki zanlının zemin kattaki daireye girip çıktığı görüntülerde görüldü.

GÖRÜNTÜ DTÖKÜMÜ: ----------------Güvenlik kamerası

Haber- Kamera; Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

==============================

Çorum'da kayıp genç ve kayıp alzheimer hastası aranıyor

ÇORUM'da,14 gün önce çarşıya gitmek için evden çıkıp, geri dönmeyen Mücahit Bolat (21) ile 48 gün önce camiye giden ancak bir daha kendisinden haber alınmayan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı (78) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.Ulukavak Mahallesi'nde oturan Hacı Osman Kayalı, 26 Kasım günü camiye gitmek için evinden çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Kayalı'nın yakınları, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hacı Osman Kayalı'nın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Mahalle çevresinde süren arama çalışmalarına, iz takip köpeği de eşlik etti. Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri de kadavra köpeğiyle çalışmalara destek verdi. Kayalı'nın cep telefonundaki takip programından son görüldüğü yeri tespit eden ekipler, aramalarını Kırkdilim-Laçin ve Kuruçay-Gemet Köyleri bölgelerine yoğunlaştırdı.KAYIP GENÇ DE ARANIYORAkkent Mahallesi'nde oturan Mücahit Bolat ise, 29 Aralık günü çarşıya gitmek için evden ayrıldı. Bolat, geri dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Mücahit Bolat'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.Mahalle çevresinde süren arama çalışmalarında, iz takip köpeği de kullanıldı. Ekipler drone ile havadan da görüntü aldı. Kayıp gencin cep telefonu sinyalinin son alındığı yeri tespit eden ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kayıp gencin ve yaşlı adamı arama çalışmaları-Komando ve ekiplerden detaylar-Drone arama görüntüleri-Arama çalışmalarına katılan köpekler-Genel detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

==============================

34 yelkenli kış trofesi için yarıştı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1'nci bölüm mücadelesi başladı.Marmaris'te bir yat kulübünün (Marmaris Uluslar arası Yat Kulübü) bu yıl 12'ncisini düzenlediği 1'inci bölüm kış trofesi yarışlarına, 34 yelkenli yatla 340 sporcu katıldı. 'IRC' adı altında 6 bölümden oluşan kategorilerin 1'inci bölümünde ilçe körfezinde yelkenciler kıyasıya yarıştı. Farklı renklerde yelken açan yelkenciler, izleyicilere görsel şölen sundu. Vatandaşlar, rekabeti Kordon ve Atatürk Caddesi'nden izledi. Yarışmanın 2'nci ayağı olan Pazar günü ilçe körfezi dışı ve coğrafi rotalarla yarışmanın tamamlanacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Yelkencilerin yarışlarından genel-ayrıntılı görüntü4 fotoğraf

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

==============================

Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz(3)

BAKAN TURHAN: LİBYA TEZKERESİNE İÇİMİZDEN KARŞI ÇIKANLARI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİLUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Turhan, açıklamalarda bulundu. Libya Tezkeresi hakkında önemli açıklamalar yapan Bakan Turhan, "Libya'da meşru hükümetle bir anlaşma yaptık. Hepsi bir araya gelip, bizi boşa düşürmek istiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye, Akdeniz'de doğalgaz aramasın, enerji de dışa bağımlı olsun. Böyle bir durum olamaz. Birileri gidip taşeron örgütler üzerinden Libya'da hükümranlık alanı oluşturmaya çalışırken, Türkiye meşru Libya hükümetinin talebine kayıtsız mı kalacaktı? Buna dış güçlerin ses çıkarmasını elbette anlıyoruz. Ancak içimizden karşı çıkanları anlamak mümkün değil" dedi."GÜÇLÜ TEŞKİLAT YAPISINA SAHİBİZ"Ak Parti'nin millete hizmet yolunda 18 yılı geride bıraktığını söyleyen Bakan Turhan, " Dile kolay 18 yıl. Bu 18 yılı, şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde, ülke içinde ve dışında bir asra bedel nice olayların yaşandığını görürüz. Demek istediğim o ki dahili ve harici bu kadar saldırıya, bu kadar olaya rağmen milletimize hizmet yolundan bir an olsun geri durmadık. Kanaatimce bunun da iki nedeni var; ilki Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur liderliği, diğeri de sizler gibi güçlü teşkilat yapısına sahip olmamızdır. O nedenle sizlere minnettarız; ilk günden bugüne gerek Yalova teşkilatımızda gerekse diğer teşkilatlarımızda hizmet veren kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum" dedi."TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA"Dünyanın çok büyük bir değişim içinde olduğunu dile getiren Bakan Turhan, " İkinci Dünya Savaşı sonrası şekillenen uluslararası sistem, çatırdıyor. Bir yanda yeni güç dengeleri oluşuyor, diğer yanda küresel ekonomik sistem eksen kayması yaşıyor, öte yandan uluslararası hukukun içi boşalıyor ve çok uluslu ortak kuruluşlar irtifa kaybediyor. Buna karşın hak, hukuk, adalet daha fazla yerlerde sürünüyor. Her yerde güçlünün borusu ötüyor. Her yerde kaos var. Herkes ne oluyor, dünya nereye savruluyor diye soruyor. Neyin ne olacağını kimse bilmiyor. Şu son bir haftada yanı başımızda, İran ile ABD arasında olanları, hep birlikte gördük. Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, Lübnan'da, Irak'ta yaşananları da biliyoruz. Ateş elbette en çok oraları yakıyor ancak etkisi tüm bölgeye tüm dünyaya oluyor. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor; Türkiye güçlü olmak zorunda. Güçlü olmak zorundayız çünkü güçlü balığın güçsüz balığı yediği ve kimsenin de hesap soramadığı bir dünyada yaşıyoruz" diye konuştu."TÜRKİYE'NİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI OLMASINI İSTİYORLAR"Tarih boyunca güçlü bir millet olduğumuzu vurgulayan Bakan Turhan, "Geçtiğimiz yüzyılın başında bir ara tökezler gibi olduğumuzda, neler yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. O nedenle, gerek yanı başımızda olanlara karşı gerekse dünyada yaşananlara karşı başımızı kuma sokup bekleyemeyiz. Bakınız, Libya'da meşru hükümetle bir anlaşma yaptık. Vay sen misin anlaşma yapan, hemen hepsi bir araya gelip, bizi boşa düşürmek istiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye, Akdeniz'de doğalgaz aramasın, enerji de dışa bağımlı olsun. Böyle bir durum olamaz, bunu kabul edemeyiz. Birileri gidip taşeron örgütler üzerinden Libya'da hükümranlık alanı oluşturmaya çalışırken, Türkiye meşru Libya hükümetinin talebine kayıtsız mı kalacaktı! Buna dış güçlerin ses çıkarmasını elbette anlıyoruz. Ancak içimizden karşı çıkanları anlamak mümkün değil. Onu da milletimizin basiretine bırakıyoruz artık. Bunlar devlet aklından da millet bilincinden de tarih şuurundan da habersizler. Bu durumda olanların, sırtını güneşe dönüp de gölgesinden başka bir şey görmeyenlerden farkı olamaz. Bizim yönümüz belli, niyetimiz halis. Daima milletimizin aydınlık geleceğinin mücadelesi içindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu bilinç ve inançla yolumuza devam ediyoruz" dedi."ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINA HİZMET GÖTÜRÜP ESER İNŞA ETTİK"İçerde ve dışarda yola kararlılıkla devam etmenin tek şartının milletin desteği olduğunu söyleyen Bakan Turhan, " O nedenle sizlere çok büyük işler düşüyor. Allah'a hamdolsun, başta Yalova'mız olmak üzere ülkemizin dört bir köşesine yapmadığımız hizmet, inşa etmediğimiz eser kalmadı. Hizmetten, eserden yanı alnımız ak, başımız dik. Bakınız dünya güzeli Yalova'mızın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 11 Milyar 642 Milyon TL yatırım yaptık. Osmangazi Köprüsünü kazandırarak Yalova'yı İstanbul'a adeta kapı komşusu yaptık. Yalova'yı gemi inşa sanayi merkezlerinden biri haline getirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------AK Parti İl Başkanlığından detaylar-Bakan Cahit Turhan'ın açıklaması

Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Semih ŞAHİN/YALOVA,

==============================

Balıklıgöl'de bahar havası

ŞANLIURFA'nın simgesi, dünyanın tek doğal akvaryumu Balıklıgöl, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı tursitlerin akınına uğruyor.Şanlıurfa'da yağışın ardından çıkan güneş ve ısınan hava ile birlikte tursitler, Balıklıgöl'e akın etti. Hava sıcaklığının 12 dereceye ulaştığı kente gelen yerli ve yabancı tursitler, Hazreti İbrahim'in doğduğunu inanılan mağaraya girerek, şifalı sudan içip, dua etti. Tarihi çarşıları gezip, özellikle kumaş ve kurutmalık baharatlardan aldı. Balıklıgöl'de de balıklara yem atıp, dilek tuttu.Bahar havasını değerlendirdiklerini söyleyen ziyaretçiler, "Bir haftanın yorgunluğunu bu güzel mekanda geçirerek gidermeye çalışıyoruz. Bugün hava çok güzel, ağaçların altında oturarak, temiz havayı teneffüs etmenin mutluluğunu yaşıyoruzö dediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Balıklıgölü gezmeye gelenlerParklarda oturan vatandaşlarBalıklara yem atanlar fotoğraf çekenler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA

==============================

Kaynak: DHA