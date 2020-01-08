DHA YURT BÜLTENİ - 11

08.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:00

Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (3)

SERALAR SULAR ALTINDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kod' uyarısı verdiği Mersin'de Akdeniz İlçesi'ne bağlı Kazanlı ve Karaduvar bölgesinde binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Çiftçiler seralara dolan suları tahliye etmeye çalışırken, Ziraat Odası ve muhtarlar bölgede incelemelerde bulundu. Su altında kalan seraları ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı, bölgede büyük bir afet yaşandığı ve bütün seraların su altında kaldığını söyledi. Zararın çok yüksek olduğunu belirten Sakallı, "Bunun sonu nereye gidecek bilemiyoruz. Buraya yapılacak yardımla sorun çözülmez. Devletin bu işe al atması lazım. 1 dekar arazinin masrafı 15-20 TL. Devlet büyüklerimiz bu çiftçilerin sorununa el atarsa çiftçi olarak çok memnun oluruz. Burada kuzeyden doğuya doğru büyük bir kanal açılır ve tahliyeler o kanala verirse kayıpları hafifletir" dedi.

SERALARDAKİ ÜRÜNLER TAMAMEN YOK OLACAKYağışların üzerinden 18-20 saat geçmesine rağmen tarım arazilerindeki suların hala çekilmediğini dile getiren Oda Başkan vekili Turgut Demir, "Çiftçilerimiz pompalarla, küreklerle suları tahliye etmeye çalışıyor. Seralardaki ürünler tamamen yok olacak. Kökleri çürüyecek. Çiftçinin bunları söküp yerine yeni fide bulma şansı da yok. Yeni fide alınması, dikilmesi maliyetleri arttıracak. Çiftçilerimiz için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.DEVLETİMİZİN ÇİFTÇİLERİMİZE YARDIM ELİNİ BEKLİYORUZSel afeti yaşayan Kazanlı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim Koca da, çok büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, "Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Çok büyük bir afet yaşadı buralar. Devlet Su İşleri burada acilen bir önlem almalı. Kanalların temizlenmesi gerekli. Devletimizin çiftçilerimize yardım elini bekliyoruz" ifadesini kullandı.BURASI İÇİN KALICI ÇÖZÜMLER İSTİYORUZYüzlerce dönüm serası su altında kalan ziraat mühendisi Uğur Çetinkaya isimli üretici ise şunları söyledi: "Biz 2 yıldır aynı sıkıntılarla boğuşuyoruz. Burası için kalıcı çözümler istiyoruz. Bizim sezonluk maliyetlerimiz 30-35 bin TL civarında. İki katı maliyet ile tekrar seralarımızı ekeceğiz. Çiftçiler çok büyük fedakarlıklarla bu ürünü yetiştirmeye çalışıyor. Sel afeti ürün toplama döneminde meydana geldi. Bu dönemde sonra fide dikme imkanımız yok olan fide ile yolumuz devam etmek zorundayız. Bu da ürünü yarı yarıya kaybetmemiz anlamına geliyor. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. "

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Su basan seralardan genel görüntü-Su altında kalan seralardaki ürünler-Çiftçiler su basan seralardan suları tahliye ederken-Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı'nın açıklaması-Ziraat Odası Başkan Vekili Turgut Demir'in açıklaması-Mahalle muhtarı İbrahim Koca'nın açıklaması-Çiftçi Uğur Çetinkaya'nın açıklaması

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Karacabey'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

BURSA'nın Karacabey ilçesinde fırtına etkili olurken; ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Karacabey'de etkili olan sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçedeki bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar devrildi. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi olaylarında yaralanan olmazken, herhangi bir hasar da meydana gelmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Devrilen ağaçlardan detaylar-Bölgeden detaylar

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),

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Çarptığı köpek telef olan sürücüye ceza

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen köpeğe otomobili ile çarpıp, telef olmasına neden olan Osman Y. hakkında adli süreç başlatıldığı ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca ceza verildiği belirtildi.Büyükorhan ilçe merkezinde Pazar günü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı. Köpek telef olurken, kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibinin şikayeti üzerine jandarma çalışma başlattı. Görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri, otomobilin plakasını belirleyip, sürücünün Osman Y. olduğunu tespit etti.Merkez Nilüfer ilçesinde oturduğu belirlenen Osman Y., şikayet üzerine polis merkezine giderek ifade verdi. Osman Y, ifadesinde köpeği fark etmediğini söyledi.KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMAKonuya ilişkin Büyükorhan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "5 Ocak'ta bir köpeğin otomobil tarafından ezilerek öldürüldüğü şikayeti üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştır. Köpeği ezen otomobilin plakası ve sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi üzerine konu hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilmek suretiyle adli süreç başlatılmış, idari olarak da sürücüye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca cezai müeyyide uygulanmıştırö ifadesi kullanıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Olaya ilişkin ARŞİV görüntü

Haber: Muammer İRTEM/BÜYÜKORHAN (Bursa),

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Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı

BOLU'da günlerdir etkili olan kar yağışıyla Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Karla kaplanan Abant'ın muhteşem güzelliğini görmek isteyenler doğa harikasına akın etti.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Abant'a çevre illerden çok sayıda doğa tutkunu akın etti. Bolu'dan ve çevre illerden gelenler, karın ve temiz havanın keyfini çıkardı. Kış tatili için Abant'a gelenler de otelleri doldurdu. Ziyaretçiler, karla kaplı alanlar ile iskelelerde bol bol fotoğraf çekti. Otoparklar karla kaplandığı için sürücüler araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kaldı. Abant'a giden yollar ve Abant Gölü çevresindeki yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kar manzaraları-Kar temizleme çalışmaları-Kar yağışı-Ziyaretçiler-Röportaj-Yol kenarına park eden araçlar-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Diyarbakır'da düşük gelirli 80 bin aileye yüzde 50 indirimli su

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentte yaşayan düşük gelirli 80 bin ailenin, suyu yüzde 50 indirimli kullanacağını açıkladı. üzeloğlu, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün 100 günlük çalışmalarını değerlendirdi. Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Ahmet Naci Helvacı ile DİSKİ daire başkanları da katıldı. Toplantıdan konuşan Vali Güzeloğlu, 100 gün önce DİSKİ'yi 605 milyon TL borçla devraldıklarını söyledi. 100 günde içerisinde 69,5 milyon lira borç ödediklerini anlatan Vali Güzeloğlu, kayıp kaçağın yüzde 62 olduğu kentte abone oranını yüzde 92 oranında artırdıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararla kentte yaşayan düşük gelirli 80 bin ailenin, suyu yüzde 50 indirimli kullanacağını da açıklayan Vali Güzeloğlu, göreve başladıkları ilk günden itibaren şeffaf, hesap verebilir ve sorgulanabilir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade etti. Sağlıklı, güvenilir suyu vatandaşlara ulaştırma ve su israfına yönelik çalışmalarının aralıksız şekilde sürdürdüklerini aktaran Güzeloğlu, atık su yönetimi ve çevreye zarar veren atık suların arıtılarak yeniden kazandırılmasının DİSKİ'nin en temel sorumluluğu olduğunu belirtti.'7 İHALEDEN 17.3 MİLYON TL TASARRUF ELDE ETTİK'5 ana başlıkta DİSKİ'nin gerçekleştirdiği çalışmaları katılımcılara aktaran Güzeloğlu, şunları söyledi: "Çok önemsediğim ve Büyükşehir Belediyesi'nde örnek uygulamalarla hayata geçirdiğimiz tasarruf ve şeffaflık. Bunun alt başlıklarında mali disiplin ve şüphesiz alınan kararlar gelmektedir. DİSKİ'yi devir aldığımız günden bugüne aylık gelirleri yüzde 44 oranında arttı. Bugün her kurum artık kendi öz gelirlerine dayalı bir sürdürülebilirliği öncelemek zorundadır. Bu doğrultuda DİSKİ'nin aylık gelirlerini 14 milyon 200 binden 20,5 milyon TL'ye çıkardık. Buna bağlı olarak en önemsediğimiz kavram tasarruf. Bugüne kadar gerçekleşen 7 büyük ihaleden, biliyorsunuz ki Büyükşehir ve DİSKİ'de tüm ihaleler internet yayını üzerinden herkese açık ve şeffaf şekilde yapılıyor. Bugüne kadar yapılan 7 ihaleden toplam 17,3 milyon TL'lik kamu gelir tasarrufu gerçekleşmiştir."'2 YILDA KENTTE İÇME SUYU SORUNU KALMAYACAK'2 yıl içinde Diyarbakır'ın her bölgesine sağlıklı, güvenli ve sürekli içme suyunun ulaşacağını belirten Vali Güzeloğlu, "2020'de bu amaca dönük en az 105 milyon TL değerinde içme suyu yatırımı gerçekleştireceğiz. 2 sene içerinde yine en az 227 milyon TL yatırım yaparak kent genelinde içme suyu sorununu çözeceğiz. Buna bağlı olarak 2 yıl içerisinde 829 bin metre şebeke hattı döşenecek. 410 bin metre terfi ve isale hattı gerçekleştirilecek. 162 adet kuyu sondajı açılacak. 143 adet yeni içme suyu deposu yapılacak. 46 bin metre enerji nakil hattı çekilecek. Bu hedefe ulaşmak için en az 227 milyon TL gerekiyor. Bütçemiz ve kararlılığımız hazır, çalışma ve çabamız başlıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Toplantı salonuToplantıya katılanlarHasan Basri Güzeloğlu'nun konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Simav'da kar lastiği takmayan sürücülere ceza uygulandı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, kış lastiği uygulaması kapsamında, polisin yaptığı denetimlerde kurallara uyanlara teşekkür edilirken, uymayan 25 sürücüye 776'şar lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında kullanımı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması kapsamında Kütahya- Simav Karayolu Gökçeler Kavşağı'nda uygulama noktasında denetim yaptı. Trafik polisleri TIR, otobüs, minibüs ve hafif ticari araçları durdurarak kış lastiği denetimi yaptı. Lastik tırnakları arasında derinliği ölçen ekipler uygulamanın 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi. Kış lastiği takmayan 25 sürücüye 776'şar lira para cezası kesilirken, kurala uyan sürücülere ise teşekkür edildi. Kış lastiği uygulaması öncesinde can güvenliği için bütün bakımlarını yaptırdığını söyleyen ticari araç sürücüsü Resul Üner (31), "Kışın soğuklarda güvenli seyredebilmemiz için kış lastiklerimi taktırdım. Hem kendimiz hem de başkalarının güvenliği için kurallara uymaya çalışıyoruz. Diğer sürücülerinde kış lastiklerini taktırmalarını istiyorum. Bu can güvenliğimiz için çok önemli" dedi. Sürücü Metin Özdoğan (41) da "Ben sadece aracımın arka lastiklerine kış lastiği taktırmıştım. Ön lastiklere de kış lastiği zorunluluğu olduğunu bilmiyordum. 776 lira ceza kesildi. Şimdi gidip aracımın ön lastiklerine de kar lastiği taktıracağım. Bu uygulamalar bizim için çok önemli" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Denetimlerden detaylarAraç sürücüsü Resul Üner ile röpAraç sürücüsü Metin Özdoğan ile röpKurallara uyanlara polisin teşekkür etmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),

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Kış günü sokakta bırakılmadı

ADAPAZARI'nda, evi yanan Hüseyin Nefesoğlu'na (65) belediye yardımcı olarak, kıyafetler alıp, otele yerleştirdi.Adapazarı Akıncılar Mahallesi Berber Sokak'ta tek katlı evde yalnız yaşayan Hüseyin Nefesoğlu, önceki gün iş bulmak için evden çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra komşusundan gelen telefonla geri döndüğünde evinin yandığını gördü. İnşaatlarda sıvacı olarak çalışan ve evi yandıktan sonra sokakta kalan 4 çocuk babası Hüseyin Nefesoğlu'na, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Yeni kıyafetler alınan Hüseyin Nefesoğlu, daha sonra otele yerleştirildi.Hüseyin Nefesoğlu, yangın sonrası ilk kez evine gitti. Hüseyin Nefesoğlu 4 çocuğunun da evli olduğunu belirterek, "Beni otele yerleştirdiler. Yangından sonra ilk kez geliyorum buraya. Yaklaşık 1,5 ay önce bir arkadaşım geldi yanıma, beraber kalıyorduk. İçeride tüm eşyalar yandı kül oldu. Yangının neden çıktığını bilmiyorum, evde yoktum o zaman. Büyükşehir Belediyesi ve AFAD bana yardım edecek." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yanan evden görüntüler-Hüseyin Nefesoğlu röp.-Hüseyin Nefesoğlu'nun evin içinde görüntüsü-Hüseyin Nefesoğlu evin içinde konuşması

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),

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Fırtınanın ardından deniz keyfi

ANTALYA'da 2 gün etkili olan sağanak ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 19 derece kaydedildiği kentte bazı vatandaşlar denizde yüzdü.Antalya'da geçen pazartesi etkili olan ve dün öğle saatlerine kadar devam eden sağanak ve fırtına bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 19 derece, nem oranının ise yüzde 45 ölçüldüğü kentte, vatandaşlar ve turistler sahilde vakit geçirdi. Konyaaltı sahiline gelen bazı vatandaşlar denize girerek yüzerken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Dakikalarca yüzenler, denizin karadan daha sıcak olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Konyaaltı Sahili'nden genel görüntü-Kayalıklarda ve sahilde balık tutanlardan detaylar-Sahilde oturan vatandaşlardan detay-Denizde yüzen kişilerden detay görüntüler-Denizden detay-Denizde yüzen İrfan Şahin'in röportajı-Denizdeki turistlerden görüntü-Dağların eteklerinde bulunan kar görüntüsü altında sahilde oturan vatandaşlardan görüntü-Sahilden detaylar

Haber-Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Yozgat'ta 1500 kişiye 'arabaşı çorbası' ikramı

YOZGAT'ta, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 1500 kişilik arabaşı çorbası ve hamuru, halka ikram edildi.Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi her yıl geleneksel düzenlediği '7'nci Arabaşı Şöleni' Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Şölen kapsamında öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı kentin yöresel lezzetlerinden arabaşı çorbası ve hamuru, vatandaşlara ikram edildi. Vali Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Belediye Başkanı Celal Köse de ikram edilen çorbadan içti. Vali Çakır, arabaşının kentin milli çorbası olduğunu söyleyerek, "Bütün vatandaşlarımızı arabaşı içmeye Yozgat'a bekliyorum. Bu kültürü yaşatmamız lazım. Yozgat'ın hem testi kebabı, hem arabaşı marka lezzetleridir. Biz bunları yaşatmak istiyoruz" dedi.Şölende ilk kez arabaşı çorbası içen ilkokul öğrencileri de, çorbayı çok beğendiklerini söyleyerek mutluluklarını ifade ettiler. Şölende öğrenciler ve vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekip eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Alandan görüntü-Kaynayan çorbadan görüntü-Detay-Çorba içen çocuklar-Halay çekilmesi-Çorba içilmesi-çocukların konuşmaları-Vali Kadir Çakır'ın konuşması-Milletvekili Yusuf Başer'ın konuşması-Detay

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Kaynak: DHA