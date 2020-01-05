DHA YURT BÜLTENİ - 11

05.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:02

Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Adapazarı'nda, apartmanın bodrum katında çıkan yangında, 1'i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Korucuk Mahallesi'ndeki bir sitedeki binanın bodrum katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden site sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, apartmanda mahsur kalan 1'i çocuk, 3 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kontrol amaçlı Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.Küçük çaplı zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Bina detay-Bina sakini röp.-İtfaiye ekipleri detay-Komşularını uyaran kadın röp.-Yangında korkan çocuk 112'ye bindirilme-Ekiplerin olay yeri ayrılması

HABER-KAMERA-RAMİZ KAAN OKTAR-ADAPAZARI(Sakarya),

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Antalyalılar, Sarıkamış şehitleri için yürüdü Antalya'nın zirvesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan 3 bin kişi, karlı yolda 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu'na yönelik düzenlediği Sarıkamış Harekatı (22 Aralık 1914- 17 Ocak 1915) sırasında şehit düşen askerleri anmak için 1850 metre rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, 'Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde' adlı anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşları, öğrencilerle birlikte yaklaşık 3 bin kişi katıldı.ASKER, POLİS VE ÖĞRENCİLER TÜRK BAYRAĞI TAŞIDIYürüyüşte yer alan asker ve polisler, 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile dev Atatürk posteri taşıdı. Metrelerce karla kaplanan dağlık arazide yürüyen Antalyalılar, şehitleri andı. 2 kilometrelik yürüyüşün ardından tören alanına ulaşan grup, Sarıkamış şehitleri için dualar etti. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.'SARIKAMIŞ'I UNUTMAYACAĞIZ'Törende konuşan Vali Karaloğlu, Sarıkamış şehitlerini anmak ve dualar göndermek için yürüdüklerini söyledi. Sarıkamış şehitlerine hitaben konuşan Karaloğlu, "Sizin bıraktığınız ideallere, inanca bugün biz de sahibiz ve sizin bıraktığınız yerden biz o ideallerinizi devam ettirmek istiyoruz. İstikbalimiz için, istiklalimiz için, milli irademiz için, cumhuriyetimizi koruyup kollamak için biz de zamanı geldiğinde sizin yaptığınızı yapmaktan tereddüt etmeyeceğiz demek için buradayız" dedi.'YÜREĞİMİZ BURKULUYOR, KANIMIZ DONUYOR'Hiçbir zaferin zahmetsiz elde edilmediğini aktaran Karaloğlu, "Sarıkamış'ta belki bir zaferimiz yok ama Sarıkamış'ı her hatırladığımızda yüreğimizin burkulduğunu, kanımızın donduğunu, o gün Sarıkamış şehitlerinin hissettiklerini biz de hissederiz. Sarıkamış'tan alacağımız dersler ve ibretler var. Her şeyden önce o gün ülkemizin ve milletimizin içinde bulunduğu durum dolayısıyla belki askerimize iklimin, doğanın gerektirdiği teçhizatları veremedik, elbiseyi, potini, kabanı veremedik, eline silahını belki veremedik. Sarıkamış'tan ders çıkarak günün teknolojisi ne ise onu üretmek, kullanmak ve esiri olmamak durumundayız. Günün teknolojisi ne gerektiriyorsa bunu milli ve yerli olarak üretmek zorundayız. Eğer günün koşulları yerli tank, yerli otomobil üretmemizi gerektiriyorsa bunları üretmek durumundayız. Sarıkamış'tan bu dersi çıkarmak durumundayız" diye konuştu.Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlara kırık buğday çorbası ile üzüm hoşafı dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Yürüyüş drone görüntülerBayrakla yürüyen gençlerin görüntüsü Grubun yürürken görüntüsüKuran okunmasıDua edilmesiAntalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşmasıTiyatro gösterimiÇorba dağıtımından görüntüDetaylar

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Diyarbakır'da yolcu otobüsüne arkadan çarpıp, takla atan otomobildeki Emine Güzel (66) öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi'nde meydana geldi. Tayfun Güzel yönetimindeki 01 BG 771 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Ömer M. yönetimindeki 21 BN 905 plakalı yolcu otobüsünün sol tarafına çarpıp, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Tayfun Güzel ile yanındaki Emine ve Esma Güzel yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Güzel, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların da sağlık duruklarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü----------Güvenlik kamerası görüntüleriHaber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Ormanda köpek dövüştüren 4 kişiye gözaltı Konya'nın Akşehir ilçesinde, ormanlıkta bahisle köpek dövüştüren 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı 2 köpek de korumaya alındı. Dövüş anları, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun köpekler dövüştürülürken tezahürat yaptığı görüldü.

Akşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki ormanlıkta bahisle köpek dövüştürüldüğü ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, verilen adrese gittiğinde, 17 köpeğin bahis karşılığında dövüştürüleceğini ve baskına kadar 3'üncü dövüşün yapıldığını belirledi. Dövüş organizasyonunu düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı. Toplanan kalabalıktan birçoğu da jandarmayı görünce köpekleriyle kaçtı. Dövüş sırasında yaralanan 2 köpek, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında soruşturma başlatılacağı ve 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Yine soruşturma kapsamında dövüşleri izleyen yaklaşık 20 kişinin ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Öte yandan köpeklerin dövüştürüldüğü anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kanlar içinde kalan köpeklerin ısrarla dövüştürüldüğü anlar yer alırken, bu sırada bir çocuğun, köpeklerin iyi dövüştürülmesi için tezahürat yaptığı dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya),

Kaynak: DHA