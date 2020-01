DHA YURT BÜLTENİ - 11

03.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:20

Mal paylaşımı yüzünden 1 kardeşini öldürdü, diğerini yaraladı

ŞANLIURFA'da, hareket halindeki otomobile ateş açarak İbrahim Deniz'in (45) ölümüne, kardeşi Mikail Deniz'in ise yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla diğer kardeşleri İsrafil Deniz'i gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, mal paylaşımı nedeniyle çıkan sorun nedeniyle kardeşlerine ateş ettiğini itiraf eden İsrafil Deniz, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Deniz'in kullandığı 63 HH 933 plakalı otomobile, hareket halindeyken tabancayla ateş açıldı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan İbrahim Deniz ile kardeşi Mikail Deniz, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Deniz, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Mikail Deniz'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olay sonrası başlattığı soruşturmada, kurşunlara hedef olan kardeşlerin diğer kardeşi olan İsrafil Deniz'i yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan İsrafil Deniz'in, kardeşlerinin kendisini mal paylaşımı yüzünden kandırdığını öne sürdüğü, bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Asayiş Şube'de işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tarımsal kredi faizlerinin düşürülmesi üreticileri sevindirdi HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Kamu bankalarımızda esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizleri, artık yeni yıl itibariyle yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düştü" açıklaması, çiftçileri sevindirdi. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Düşük faizli kredi kararnamesi, üreticilerin finansman maliyetlerini düşürecektir. Bundan dolayı mutluyuz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Çanakkale'de gerçekleştirilen 'İş Dünyası Buluşması' etkinliğinde tarımsal kredilerde kamu bankalarının, kredi faizlerini yıllık yüzden 12'den yüzde 9'a düşürdüğünü açıkladı. Bakan Albayrak, tarımsal kredilerde yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oranın ortalama yüzde 5'in altına düşeceğinin müjdesini verdi.

'FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ ÇİFTÇİYİ SEVİNDİRDİ'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, tarımsal sübvansiyonlarla birlikte çiftçilere yönelik destekleme miktarının ve limitinin artırılmasının çiftçileri sevindirdiğini kaydetti. Doğru, resmi gazetede de yayınlanan düşük faizli kredi kararnamesinin üreticilerin finansman maliyetlerini düşüreceğini belirterek, "Örneğin tarla alım kredisinde limit 500 bin liraydı, bu limit 2,5 milyon liraya kadar yükseldi. Organik ve yerli tarımın önünün açılması, 40 yaşındaki çiftçinin daha ucuz krediye ulaşabilmesi, kadın üreticilerimizin daha fazla sübvanse edilecek olması olumlu bir gelişmedir. Ayrıca çiftçiler olarak tarımsal işletme kredi vadelerinin 12 aydan 24 aya çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'ÖNCEKİ KREDİLERİN DE GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR'

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir ise kredi faiz oranlarının düşmesinin, istihdamın artması açısından oldukça önemli bir adım olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu adımın somut anlamda bankalarda da yansımasını bekliyoruz. Çünkü takibe düşen üreticilerin sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Bu anlamda takibe düşen üreticilerin gübre, mazot, ilaç gibi girdi maliyetlerinin de bir şekilde düşürülmesini bekliyoruz. Son yıllarda kredi faizleri yüksek bir seyir halindeydi. Dolayısıyla üreticilerin daha önce kullanmış olduğu kredilerin de yeni krediler gibi güncellenerek, faiz oranlarının indirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca takibe düşen çiftçilerimizin kredilerinin taksitlendirilmesini bekliyoruz."

Elazığ'da 2'si çocuk 6 kişi, 'gün'de zehirlenmiş

ELAZIĞ'da, konserve semizotu tüketen 6 kişinin, kadınların yemekler hazırlayıp, evde bir araya geldiği 'gün' diye bilinen buluşmada zehirlendiği ortaya çıktı. Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, zehirlenen 2 çocuk ve 4 kadının yoğun bakımda tedavilerine devam edildiğini belirterek, Aslıhan (5) ve annesi Neslihan Gür'ün sağlık durumlarının kritik olduğunu söyledi. Yoğun bakımdaki Nazife Kesici'nin oğlu Serkan Dolunay ise annesi ve akrabalarının zehirlendiğini geç fark ettiklerini belirtti.

Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta geçen hafta meydana gelen olayda, ev yapımı konserve semizotundan yiyen Neslihan Gür ve kızı Aslıhan, Nazife Kesici, Seher Şabanşuba, Seda Gül (9) ile Firdevs Urhan'da bulantı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Bunun üzerine 6 kişi, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan 6 kişiden Neslihan Gür ve kızı Aslıhan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Yapılan incelemede zehirlenmenin, konserve semizotundan kaynaklandığı belirlendi. 2'si çocuk 6 kişinin, kadınların yemekler hazırlayıp, evde bir araya geldiği 'gün' diye bilinen buluşmada zehirlendiği ortaya çıktı.

BAŞHEKİM: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİRAZ DAHA TOPARLANMA BEKLİYORUZ

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, zehirlenen hastaların tedavilerinin yoğun bakım ünitelerinde sürdürüldüğünü belirterek, Aslıhan ve annesi Neslihan Gür'ün sağlık durumlarının kritik olduğunu söyledi. DHA muhabirine konuşan Ayten, şunları kaydetti:

"Mevcut 6 hastamıza müdahale edilmiş. 1 hafta önce besin zehirlenmesi nedeniyle etkilenen hastalar, birkaç gün sonrasında ayın 31'i ve 1'i itibarıyla hastanemize başvuruyorlar. Biri de dış merkezdeki hastaneden bize sevk ediliyor. 2 çocuk, 4 erişkin hastamız var. 2 çocuk yoğun bakımda, 4 kişi de anestezi ve dahili yoğun bakımda takip ediliyor. Bunlardan maalesef en küçük olan 5 yaşındaki çocuğumuzun durumu, biraz daha ciddi. Bize ulaştığında yeniden canlandırma işlemi yapılarak yoğun bakıma alınmış. Geldiği güne göre nispeten daha iyi. Bu tip rahatsızlıklarda zaman içinde bazı parametrelerde düzelme oluyor. Bütün hastalarımıza anti toksin tedavisi uygulandı. Ondan sonraki süreçte destek tedavisi ile devam ediyor. Yoğun bakımdaki erişkin hastalarımızdan bir tanesinin biraz daha solunum sıkıntısı var. Diğerlerinde görme bozukluğu, yutmada bazı sıkıntılar ve bazı nörolojik şeyler var. Bunlar da süreç içinde anti toksinin etkisi azaldıkça inşallah, kişiden kişiye biraz değişme olacaktır. Önümüzdeki hafta biraz daha toparlanma bekliyoruz hastalarda."

'KONSERVE MUHTEMELEN HAVA ALMIŞ'

Nazife Kesici'nin oğlu Serkan Dolunay ise annesi ve akrabalarının zehirlendiklerini geç fark ettiklerini belirterek, "Oturmaya gidiyorlar, teyzemin kızının evine. Orada semizotu konservesinden yiyorlar. Konserve muhtemelen hava almış. Yoğurtla karıştırılıp çay ve pastanın yanında verilen bir şey, kasıt yoktur bunda. Zehirlenmişler ama farkında değiller önce. Daha sonra herkes ayrı ayrı birbirinden habersiz çeşitli hastanelere gidiyor. 2 gün sonra teyzemin kızı ve çocuğu aynı evde yaşadıkları için aynı yemekten tekrar yemişler. Bundan dolayı onların sağlık durumları daha ağır" dedi.

El freni çekilmeyen tanker rampadan düştü

Adana'da, akaryakıt dolu tanker, park edildikten sonra el freni çekilmeyince hareket edip, rampadan yola düştü. Tankerden yakıt sızması üzerine, çevre güvenliğini alan itfaiye ekipleri, ellerinde hortumlarla hazır bekledi.

Kaza, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Akaryakıt dolu tanker, park edildikten bir süre sonra, el freni çekilmeyince hareket etti. Kontrolden çıkan tanker istasyonun bahçesinden yola düştü. Ön tarafı duvara çıkıp kalan ve hasar gören tankerden akaryakıt sızma ihtimaline karşın bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokak girişini kapatarak patlama ve sızma riskine karşı itfaiye hortumlarıyla hazır bekledi. Çevre güvenliğini alan görevliler, tankeri asılı kaldığı rampadan çekici ile çıkarttı.

Gül Ege: Antalya, kongre ve organizasyonda rekorlar kıracak

ANTALYA Kongre Bürosu'nun 2020 yılı için hazırladığı 'Meeting & Incentive Planner Guide'nin lansmanı yapıldı. Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, Antalya'nın deniz, kum, güneş turizmi dışında kongre turizmine de sahip olduğunu belirterek, "Antalya, kongre ve organizasyon anlamında dünyada güzel işlerin yapıldığı ve rekorların kırıldığı bir yer olacak" dedi.

Antalya Kongre Bürosu'nun, kongre turizminin tanıtımı için 11 yıldır yayımladığı kongre turizmi kataloğu 'Meeting &Incentive Planner Guide 2020'nin lansmanı, Hadrian Kapısı'nda gerçekleşti. Lansmana Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, ATSO ve Antalya Kongre Bürosu Başkanı Davut Çetin, Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Sayıgılı, Antalya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tomris Özben gibi isimler katıldı.ANTALYA, KONGRE TURİZMİNDE GÜZEL İŞLER YAPACAKAynı zamanda Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı da olan Yeliz Gül Ege, 1995 yılında kurulan Antalya Kongre Bürosu'nun çalışmalarına bir yenisini eklediklerini anlattı. Yeliz Gül Ege, "Antalya'nın en değerli mirası olan Kaleiçi'nin girişinde bulunan, halk arasında Üç Kapılar olarak bilinen Hadrian Kapısı'ndayız. Kongre Bürosu olarak bu kapının aslında Antalya'ya nasıl açıldığını anlatmak istedik. Antalya'ya gelen kongre ve organizasyonların, bu kentte bulunan deniz, kum, güneş dışında nelere sahip olduğunu vurgulayıp 250 sayfadan oluşan her yıl yeni kapak ve içerikle ortaya kurduğumuz tüm turizm bölgelerimizi anlattığımız, bunun yanında 220 bin nitelikli kongre koltuğunu bu güzel katalogda birleştirdik. Geçen yıl 115, bu yıl 248 kongre gerçekleşti ve bunun 44'ü uluslararası kongre. Bu güzel artış çalışmalarımızın sonuç verdiğini gösteriyor. ve yine kaybettiğimiz kanı geri aldığımızı gösteriyor. 2023 için iddialı bir şey söyleyebilirim; Antalya, kongre ve organizasyon anlamında dünyada güzel işlerin yapıldığı ve rekorların kırıldığı bir yer olacak. Çünkü her yeni gün bu yatırımlar artıyor. Biz bu yatırımları uluslararası fuarlarda çok iyi anlatıyoruz. Bunlarla ilgili birebir görüşmelerde kentimize ve ülkemize olan talebi görüyoruz. Bu taleple ilgili yapacağımız şeyleri geliştiriyoruz" diye konuştu.'ANTALYA, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ KONGRE MERKEZLERİNDEN BİRİ'Davut Çetin ise katalogda tüm dünyadaki fuarlarda Antalya'nın özellikle kongre potansiyelinin çok iyi anlatıldığını belirtti. Antalya'da deniz, kum, güneş turizmini çok iyi öğrendiklerini, artık turizmi çeşitlendirmeleri gerektiklerini vurgulayan Çetin, "Spor turizmi ve tarih turizmi üzerine çalışıyoruz. Ama en önemli turizm ayaklarından biri de kongre turizmi. Çünkü Antalya kongre turizmi açısından potansiyeli en yüksek ilimiz. Kongreler her ne kadar İstanbul'da yapılsa da kışın Antalya'daki otellerin fiyat dengesi ve yoğunluğu nedeniyle yeni açılan kongre merkezleriyle de artık Antalya, Türkiye'nin en önemli kongre merkezlerinden biri olmuştur" diye konuştu.'ŞEHRE BİR MİKTAR PAY AKTARILMALI'Antalya Kongre Bürosu'nun 20 üyesi olduğunu, onlarla yeni şeyler üretmeye çalıştıklarını belirten Çetin, bu yıldan itibaren bir tanıtım ajansı kurulduğunu hatırlattı. Davut Çetin, "Tanıtım Ajansı, Antalya'daki turizmle ilgilenen tüm arkadaşlardan 0.75 pay alıyor. Bizim hesaplarımıza göre Antalya'dan alınan para, 140- 150 milyon dolar civarında. Biz de burada çok ciddi bir tanıtım yapıyoruz. Bunun duyurusunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da yaptık. Oradaki tanıtım payından Antalya'daki bu tip etkinliklere muhakkak bir bütçe ayrılmalı. Antalya her türlü çalışmayı kendi içindeki belli kurumlar üzerinden ilerlemeye çalışıyor. Antalya'nın katkısı da Türkiye'nin neredeyse yarısı. Toplanacak 250 milyon doların yarısını Antalya, Tanıtım Ajansı'na aktarıyor. Spor turizmi, kongre turizmi gibi alanlarda tanıtım yapmak için muhakkak bu bütçelerden şehre bir miktar pay aktarılmalı" dedi.'TEK ELDEN DAHA GÜÇLÜ TANITIM'Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ise alternatif turizm alanında kongre ve fuar turizminin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Kongre ve fuar turizminin katma değerinin çok yüksek olduğunu belirten Ateş, "Kongre turizmine katılan insanların harcamaları çok yüksektir. 220 bin koltuk kapasitesinden bahsediyoruz. Biz kongre turizminde ne yazık ki istenen seviyede değiliz. Antalya Kongre Bürosu, Antalya'daki kongre turizmindeki potansiyeli ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtıyor. Gerek yerel yönetimler, gerek otel yönetimleri Antalya Kongre Bürosu'na üye olmak suretiyle tek elden daha güçlü bir tanıtım yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Edremit'te tefecilik çetesine operasyon: 12 gözaltı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyon 638 bin liralık senet ele geçirildi.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, adam kaçırma, zorla senet imzalatma, baskı kurarak iş yeri ele geçirme, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla 12 kişiyi takibe aldı. İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada 1 milyon 683 bin lira tutarında 69 senet, 85 bin lira, iki ruhsatsız tabanca, 68 fişek, iki pompalı tüfek, 8 bıçak, tefecilikte kullanıldığı düşünülen 7 ajanda, bir kurusıkı tabanca, çok sayıda araç satış sözleşmesi ile 300 boş senet ele geçirdi.

