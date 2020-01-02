DHA YURT BÜLTENİ - 11

02.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:50

Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (2)

BAKAN ALBAYRAK'TAN ÇANAKKALE'DE ESNAF ZİYARETİ

Çanakkale'ye İş Dünyası Buluşması için gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantının ardından çarşı esnafını ziyaret etti. Bir helvacı dükkanında, meşhur Çanakkale helvasının tadına baktı. Bir seyyar satıcıdan aldığı simitleri ise basın mensuplarına dağıtıp, çay bahçesine oturarak yedi. 'Dur Yolcu' yazısı ve 'Nusret Mayın Gemisi' önünde fotoğraf çektiren Bakan Albayrak, vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözümü için de görevlilere talimat verdi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Albayrak, basına kapalı olarak partililerle bir araya geldi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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İş sağlığı uzmanı, grip tedavisi gördüğü hastanede öldü

Tokat'ta, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alınan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Fatih Yıldırım (40), akciğer yetmezliğinden hastanede yaşamını yitirdi. Tokat Devlet Hastanesi'nde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev yapan Fatih Yıldırım, perşembe günü gribal enfeksiyon nedeniyle aynı hastanede tedaviye alındı. Kalp kapağında darlık da bulunduğu öğrenilen Yıldırım, bu sabah akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cenazesi, Saliha Hatun Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fatih Yıldırım'dan tedavisi sırasında alınan kan örneğinin, incelenmek üzere Ankara'ya laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü------------------------Cenazinin götürülüşü-Camiden görüntüler-Ölen kişinin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada Bursa'da park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket eden kamyonet, park halindeki 1 hafif ticari araçla, 3 otomobili bir süre önünde sürükleyip, ilkokulun duvarına çarparak durabildi. Kamyonet sahibi ve yanındaki kişi aracı durdurmak için peşinden koşarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Merkez Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde park halindeyken freni boşalan kamyonet, hareket etti. Yokuş aşağı inen kamyonet, park halinde bulunan 1 hafif ticari araçla 3 otomobile çarptı. Araçları bir süre önünde sürükleyen kamyonet, yaklaşık 250 metre gittikten sonra bir ilkokulun duvarına çarparak durdu. Bu sırada kamyonetin sahibi ile yanındaki kişi koşarak aracı durdurmaya çalıştı. Bu kişiler aracı durdurmayı başaramayınca kaçtı.Tüm yaşananlar, saniye saniye bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Muammer İRTEM/BURSA,

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Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, köprüden dereye atlayarak intihar girişiminde bulunan Ender İ.'yi (45), çevredeki vatandaşlar kurtardı.Mahmudiye Mahallesi Mobilya Ağaç İşleri Sanayi Sitesi girişinde bulunan köprünün demir korkuluklarının üzerine çıkan Ender İ., iddiaya göre, bunalıma girerek 4 metre yükseklikten dereye atladı. Derede sürüklenen Ender İ.'yi gören vatandaşlar yardıma koştu. Derede boğulmak üzereyken kurtarılan Ender İ., olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ender İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü------------------------Ender İ.'den detaylar-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Torbalı'da, 2 kişiyi öldüren katil zanlısı: Beni öldürün İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren Enver Yıldız, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Sorgu sırasında, "Beni öldürün. Siz beni öldürmezseniz ben kendimi cezaevinde öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçiren katil zanlısı, olay anında uyuşturucu hap etkisinde olduğunu savundu. Yıldız, "Birkaç gün önce Diyarbakır'dan İzmir'in Buca ilçesine geldim. Buradan Gaziemir'e gittim. Yanımda para kalmamıştı, cinayetleri para için yaptım. Hap içtiğim için ne yaptığımın farkında değildim" dedi.Çifte cinayet, Pazar günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Eli silahlı Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından da saldırdı. Yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyerek, Mehmet Fuat Park'ı vurdu. Daha sonra eşi Vildan Park'tan 500 TL alıp, kaçtı.700 METRE MESAFEDE İKİNCİ CİNAYETOlay yerinden hızla uzaklaşan Yıldız, 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına geldi. Para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal, direnmek istedi. Yıldız tabancasını yeniden ateşleyerek, talihsiz kadını da vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. HaticeGülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.POLİSİ BAŞINDAN VURDUPolis ise Enver Yıldız'ın peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra ise saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından sırtından vuralarak, ele geçirildi.'BENİ ÖLDÜRÜN'Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından sorguya alınan Enver Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı. Olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne süren katil zanlısı suçunu itiraf etti. Yıldız ifadesinde, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim, daha sonra da Gaziemir'e geçtim. Buradan da Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dedi.

Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

HABER: Davut CAN/ İZMİR

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Kaynak: DHA