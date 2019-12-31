DHA YURT BÜLTENİ-11

31.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:25

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

SİİRT merkeze bağlı Ormanardı köyü kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Ormanardı köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran- Şehit Jandarma Uzman Çavuşu Yasin Baran' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, teröristlere ait 300 metre kablo, 20 fünye, ateşleme düzeneğine bağlı 2 telsiz, 2 kilo plastik patlayıcı olduğu değerlendirilen malzeme, akü ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

Görüntü Dökümü

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Operasyona giden güvenlik görevlileriHelikopterlerin görüntüsüGüvenlik görevlilerin görüntüsüEle geçirilen mühimmatların patlatılmasıGenel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 166 MB

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Televizyon patladı evde yangın çıktı

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ahmet Can Yüzgeç dün sabah birlikte yaşadığı anne ve anneannesiyle mutfakta kahvaltı yapmak istedi. Ancak aynı anda oturma odasında patlama meydana geldi. Koşarak odaya gelen Yüzgeç, televizyonun ve çevresindeki eşyaların yandığını görünce annesi ile anneannesini evden çıkardı.

Yüzgeç'in yardımına koşan komşuları, hem alevlere müdahale etti hem de itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ahmet Can Yüzgeç ise yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.

Yangının tüplü televizyonun patlaması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü-----------------------Televizyon ve evin içinden detaylar

SÜRE: 01'00" BOYUT: 111 mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Türkü söylerken canlı yayında bayıldı

EDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.

Edirne'de yerel yayın yapan bir televizyon kanalında Ali Akartürk'ün hazırlayıp sunduğu türkü programının bu haftaki konukları Bulgaristan'ın Razgrad kentinden gelen, 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu' oldu. Balkan türkülerini canlı yayında kora halinde televizyonda yayınlandığı sırada grup üyelerinden Azer Ahmetçik isimli kadın fenalaştı. Fenalaşan kadına koro arkadaşları kolundan tutarak yardım etti. Bu sırada canlı yayın devam ederken ayakta durmaya dayanamayan kadın birden yere düşerek bayıldı. Ekranda saz çalan ve program yapımcılığını üstlenen Ali Akartürk, "Reklam arasına gidiyoruz" diyerek programa ara verdi.

Reklam arasında grup arkadaşlarının müdahale ettiği Azer Ahmetçik'in tansiyonu düştüğü bu yüzden fenalaştığı öğrenildi. Müdahalenin ardından reklam arasında kendine gelen Ahmetçik, grup arkadaşlarıyla birlikte canlı yayında türkü söylemeye devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGrup türkü söylemesiProgramdan detayAzer Ahmetçik'in fenalaşmasıArkadaşlarının müdahalesi Yere yığılmasıTekrar türkü söylemesiProgramın devam etmesi

Haber: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Atladığı Asi Nehri'nden itfaiye ekiplerince kurtarıldı

HATAY'da Asi Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan Fatma O., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Antakya ilçesi Köprübaşı mevkiinde Fatma O., bilinmeyen bir nedenle Asi Nehri'ne atladı. Bir süre suda çırpınan Fatma O.'yu gören çevredeki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, nehirdeki Fatma O.'yu sudan çıkardı. Baygın halde sudan çıkarılan Fatma O., ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü-----------------------İntihar girişiminde nulunan kadının kurtarılması

Süre: 01'07" Boyut: 125 MBHaber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ANTAKYA,(Hatay),

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Datça'da, Kanal İstanbul'a karşı 2 günde 1480 imza toplandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Kanal İstanbul Projesi'nin yapılmasını istemeyen çevreciler, 2 günde 1480 imzalı dilekçe topladı.

Datça Kent Konseyi'nin öncülüğünde hafta sonu gerçekleştirilen kampanya ile toplanan dilekçeler, projeyle ilgili ÇED Olumsuz kararı verilmesi talebiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere, Datça Kaymakamlığı'na teslim edildi. Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, Kaymakamlık binası önünde bir grup çevreci ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, ÇED raporuna itiraz ederek, projenin iptal edilmesini istedi. Kanal İstanbul Projesi'ne ait nihai ÇED raporunun, 23 Aralık 2019 tarihinde yayınlanarak halkın görüş ve önerilerine açıldığını hatırlatan Balkan, "Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nde halk, projenin gerçekleştirileceği mahalde yaşayan ahali ile sınırlandırılmamış, Türkiye'de yaşayan bütün insanları kapsar biçimde tanımlanmıştır. Projenin bütün Türkiye'yi ilgilendiren etkiler yaratacak nitelikte olması nedeniyle. Biz Datçalı yurttaşlar olarak 1480 adet dilekçe topladık. Hepimiz Kanal İstanbul projesine 'Hayır diyoruz. Çünkü İstanbul'da yapılacak olan kanal projesi, tüm Türkiye'yi etkileyecek niteliktedir" dedi.

Datçalı çevreciler, ÇED raporuna karşı itirazlarını dile getirdikleri dokuz maddelik dilekçelerinde proje ile doğal yaşam alanları ve ekosistemin bozulacağına dikkat çekti. Kanal İstanbul'un yapılmak istendiği bölgede üç aktif fay hattının bulunduğu belirtilen itiraz dilekçelerinde, nüfus ve yapılaşma yoğunluğu nedeniyle bölgede afet riskinin artacağı vurgulanıyor.

Kanal İstanbul projesinin halk sağlığını bozacak bir proje olduğu savunulan itiraz dilekçesinde, "Sağlıklı çevrede yaşama hakkı'nın ihlal edilmesini kabul etmiyorum. Anayasal yetkilerimi kullanarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 11'inci maddesinin 4'üncü fıkrası çerçevesinde ÇED raporuna itiraz ediyor, proje için ÇED olumsuz kararı verilmesini talep ediyorum" denildi.

Görüntü Dökümü------------------------Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan'ın bir grup çevreci ile basın açıklamasından görüntü

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı (53) evinin önünde, 20 dakika sonra da Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in evine giderek, eşi Hatice Gülcemal'i aynı tabancayla öldüren ve saklandığı evde operasyonla yaralı yakalanan Enver Yıldız'ın (30) tedavisi tamamlandı. 1 polis memurunu da yaralayan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park, Pazar günü saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bu kişi, tabanca ile Dr. Park'a ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dr. Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Dr. Park, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

20 DAKİKA SONRA BAŞKA DOKTORUN EŞİ DE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken, 20 dakika sonra Alpkent Mahallesi 1032 Sokak'ta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi, 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal'in, evlerine gelen silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi. İddiaya göre, üniversitede öğrenim gören çocuğunu karşılamak üzere dışarı çıkan Dr. Harun Gülcemal'in aracıyla yanına gelen şüpheli, para istedi. Dr. Gülcemal, "Üzerimde para yok" deyince, cinayet zanlısı "O zaman eve gidip alalım" dedi. Katil zanlısı, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah zoruyla rehin alan saldırgan, yakındaki bir bankasının ATM'sine götürdü. Burada, bin 500 lira nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı. Dr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini gördü. Polis, yaklaşık 700 metre mesafede işlenen 2 cinayeti aynı kişinin işlediği üzerinde durarak, soruşturmayı bu yönde genişletti.

ÇATIŞMADA 1 POLİS AĞIR YARALADI

Yapılan araştırmada, şüphelinin saat 00.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yazıbaşı İzmir Caddesi üzerindeki bir otele gittiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, söz konusu otelin çevresini sardı. Bu sırada polisleri gören katil zanlısı, otelin birinci katından, aşağıda bulunan markete indi. Şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada başından vurulan polis memuru Yaşar Kahırlı (35) ağır yaralanırken, şüpheli marketin arkasında bulunan pencerenin camını kırdı. Bu sırada kendisini fark eden polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan, kaçarak izini kaybettirdi.

Ağır yaralı polis memuru Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatışmanın yaşandığı bölgeye Özel Harekat ekipleri ile jandarma görevlileri sevk edildi. Güvenlik görevlileri, çelik yelek giymeleri konusunda uyarıldı. Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri, 17 suçtan kaydı bulunan Enver Yıldız olduğu belirlenen silahlı saldırganın Atatürk Mahallesi'nde yakının evinde olduğunu belirledi. Adrese yapılan operasyonda polislerin 'Teslim ol' çağrılarına uymayan Yıldız, yaralı olarak gözaltına alındı.

Enver Yıldız, sağlık kontrolleri nedeniyle 3 hastane dolaştı. Enver Yıldız önce Torbalı'daki bir özel hastaneye getirildi. Ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen şüpheli, burada tutuklu ve hükümlüler için ayrılan koğuş odasında yer olmaması nedeniyle Yeşilyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan Yıldız, sorgulanmak üzere Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

HABER: İZMİR,

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Kaynak: DHA