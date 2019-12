DHA YURT BÜLTENİ - 11

28.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:41

Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: Eylemlerimizi artıracağız

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, MESS ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alınmadığını belirterek, "Biz bu süreçte, davamıza sahip çıkacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Eylemlerimizi, direnişlerimizi artıracağız, kararlılığımızı göstereceğiz. Fitili 3 Ocak'ta ateşleyeceğiz" dedi.Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki sendika şubesinin ilk olağan genel kuruluna katılan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) bağlı Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki bulunan iş yerlerinde toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşamadıklarını ifade etti. Kavlak, "Kutsal kavgamızın ateşini buradan yakmayı uzun süredir sabırla bekliyorum. İşte bugün buraya emek ve ekmek mücadelemizin ateşini yakmaya geldim. Kavgamızın fitilini ateşlemeye geldim. Dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız, uzun yürüyüşümüzün, haklı kavgamızın başlangıç noktasındayız. El eleyiz, omuz omuzayız. İyi ki birlikteyiz. iyi ki varsınız. Dostlarım, bizim uzattığımız eli havada bıraktılar ama biz buradan, bu salondan, havada kalan ellerimizi birleştirip, dev gibi bir yumrukla meydanlara çıkacağız. Caddelerde, sokaklarda sel gibi akacağız. Direnişin, mücadelenin kralını yapacağız" diye konuştu.'MESS İLE UZLAŞAMADIK'Toplu sözleşme görüşmelerinin üyeleri için hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyen Kavlak, "Biz müzakere masasına bunları gözeterek, bütün iyi niyetimizle birlikte oturduk. İşin doğası gereği pazarlığa açık, uzlaşmacı, kendimizi düşündüğümüz kadar, ülke gerçeklerini de düşünerek elimizi uzattık. Ancak ne yazık ki elimiz yine havada kaldı. Taleplerimizi, taslağımızı, haklı nedenlerimizi, masa anladı, sandalye anladı, taş anladı, onlar anlamadılar. Bize dediler ki 'gidin bir kez daha tarih yazın'. Peki, dedik. O zaman şimdi sıra yeniden tarih yazmaya geldi. Tarihi biz yazacağız, onlar okuyacaklar. Kardeşlerim, sözleşme sürecinin tamamını düşündüğümüzde belki de işin en kolay aşamasındayız. Çünkü sıra, en iyi yaptığımız işe geldi. Yani mücadele etmeye geldi. Geldiğimiz bu yeni aşamanın adı, artık mücadeledir. Sendikal mücadele denilince her zaman sokaklar, meydanlar akla gelir. Yürüyüşler, mitingler düşünülür. Sendikal mücadelenin zirve noktası orasıdır. Eylemdir, gerektiğinde kavgadır. Ama sendikal mücadelenin bir de masa boyutu vardır. Orası da çetin bir süreçtir, zor bir mücadeledir. O masa, çelik gibi sinirler ister, sabır ister, dayanıklılık ister. 7 Ekim 2019 tarihinde başlayan görüşmelerde, sabrımızla, sükunetimizle, sözleşme teklifimizi elimizden geldiğince savunduk. 44 maddeyi herhangi bir sorun yaşamadan, tarafların anlaşmasıyla geçtik, bitirdik. Ancak 64 maddede ve 2 yönetmelikte uzlaşma sağlayamadık. Bütün iyi niyetimize ve çabamıza rağmen, MESS'le uzlaşamadık. Oysa bizim amacımız masada uzlaşmak, bu işi orada bitirmekti. Ancak muhatabımızdan aynı yaklaşımı göremedik" dedi.'EYLEMLERE BAŞLIYORUZ'Ocak ayından itibaren fabrikalarda eylemler yapacaklarını ifade eden Kavlak, "Biz bu süreçte, davamıza sahip çıkacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Eylemlerimizi, direnişlerimizi artıracağız, kararlılığımızı göstereceğiz. Fitili 3 Ocak'ta ateşleyeceğiz. O günden başlayarak önce yemekhane protestoları yapacağız. Ardından üretimden gelen gücümüzü göstereceğiz. Vardiya giriş çıkışlarında, her iki vardiyayı birleştirerek toplu basın açıklamaları yapacağız. 6 Ocak günü 10 dakikayla başlıyoruz. 10 Ocak'ta bunu 15 dakikaya çıkaracağız. 13 Ocak'ta 20 dakikaya çıkaracağız. MESS temsilciliklerine siyah çelenk koyacağız. Olmadı, 19 Ocak'ta Bursa'da yüz binlerle miting yapacağız. Sesimizi duymayanları, bizi görmeyenleri can damarından vuracağız. Her gün daha az çalışacağız. Mücadele nasıl edilir? Kavga nasıl verilir? Kelal ekmek nasıl kazanılır? Dosta, düşmana göstereceğiz. Ben çıktığımız bu yeni yoldan zaferle döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Muş'ta kardan kapanan köy yolları açılıyor

MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 56 köy yolundan 46'sı, yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, diğer köy yollarının da açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta iki günden beri etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında yol açma çalışmalarını sürdürüyor. 56 köy yolundan 46'sı yeniden ulaşıma açıldı. Üçevler Grup Köy yolunda kapalı olan yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle sürekli kapanan yolu açık tutmak için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Tüfekle vurulan köpek, tedavi altında alındı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yavrularının yanında av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen köpeğin kaburgasından 7 saçma çıkarıldı. Tedaviye alınan köpeğin yanından yavruları ayrılmadı.Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, ihbar üzerine gittikleri Akseki yolu Taşkesiği Mahallesi yakınlarında, yol kenarında av tüfeğiyle vurulan yaralı sokak köpeği ve yanında 2 aylık olduğu tahmin edilen 6 yavrusuyla karşılaştı. Görevlilerce barınağa getirilen köpek, veteriner hekim Osman Coşar ve veteriner teknikeri Ebru Özden tarafından hemen ameliyata alındı. Köpeğin yaralanan bölgesi temizlenirken, kaburga kısmından 7 adet saçma çıkarıldı. Ameliyatın ardından bahçeye çıkarılan köpeğin yanından 6 yavrusu ayrılmadı. Yavru köpeklerin barınak görevlileri tarafından karınları doyuruldu.Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı veteriner hekimi Osman Coşar, perşembe günü vatandaşların ihbarı üzerine gittikleri yerde av tüfeğiyle silahla vurulmuş yaralı bir köpek ve 6 yavrusuyla karşılaştıklarını belirterek, barınağa getirdikleri 2 yaşındaki melez sokak köpeğini hemen tedaviye aldıklarını söyledi. Köpeğin kaburga üstüne ateş edildiğini anlatan Osman Coşar, "Ameliyatta kaburga üstünde 7 adet saçma çıkarttık. Operasyon bölgesini dikişle kapattık. Gerekli antibiyotikleri ve gerekli tedavilerini yaptık. Şu anda durumunu takip ediyoruz. Sağlık durumu çok iyi" dedi.

Hakkari'de dağcılar, 1,5 metre karda yürüyüş yaptı Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından, kar kalınlığının 1,5 metre olduğu Merga Bütan Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede, karda yürüyüşü düzenlendi. Dağcılar, kar kalınlığının fazla olması nedeniyle güzergah değiştirerek yürüyüşlerine devam etti. Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD), kentteki kış turizmini tanıtmak ve yabancı turistlerin dikkatini bölgeye çekmek için, karda yürüyüş düzenledi. Aralarında Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Çevre ve Orman Müdürü Necmettin Yılmaz'ın da bulunduğu 13 dağcı, araçlarla 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne gitti.1,5 METRE KARDA YÜRÜYÜŞBurada yürüyüşe başlayan Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç başkanlığındaki 13 dağcı, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu bölgede yürümekte güçlük çekti. Tekrar geldikleri güzergaha geri dönen dağcılar, bu kez başka bir güzergahı kullanarak bol karda 5 kilometre daha yürüdükten sonra yürüyüşlerini tamamladı. Yürüyüşe katılan dağcıların zaman zaman kara gömülmeleri ise dikkat çekti.Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Ertunç, kentteki kış turizmini tanıtmak ve yabancı turistlerin dikkatini bölgeye çekmek için, karda yürüyüş düzenlediklerini belirterek,"Bizler Vali Yardımcımız Aziz Gölbaşı'nın da katıldığı 13 dağcı arkadaşımızla birlikte Merga Bütan Kayak Merkezi'nden aynı bölgedeki yaylaya doğru karda yürüyüş düzenledik. 1,5 kilometre yürüdükten sonra kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığını gördük ve daha fazla ilerleyemedi. Geldiğimiz güzergaha tekrar geri döndük. Yürüyüşümüzü, kayak merkezi yolundaki bölgede 5 kilometre daha bol karda yürüyerek tamamladık. Toplamda 6,5 kilometre yürüdük" dedi.

Kore gazisi Enver Yeşilyurt son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 89 yaşında yaşamını yitiren Kore Gazisi Enver Yeşilyurt, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.4'ü kız 8 çocuk babası Kore gazisi Enver Yeşilyurt, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle dün Atatürk Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. Gazi Yeşilyurt için, bugün öğlen Kervancı Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, MHP 23. Dönem Manisa Milletvekili Ahmet Orhan, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilcisi Hüsamettin Sağlık, Kore gazileri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından gazi Yeşilyurt'un Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre askerlerin omzunda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Yeşilyurt'un cenazesi Turgutlu Kabristanı'na götürülüp toprağa verildi.MAYIS AYINDA ÖVÜNÇ MADALYASINI ALMIŞTITurgutlulu Kore gazisi Enver Yeşilyurt'a, Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin organizasyonunda 21 Mayıs 2019 tarihinde, düzenlenen törende Turgutlu eski Kaymakamı Uğur Turan tarafından övünç madalyası verilmişti.

Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri başvuruları başladı Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin (BHİD) alt markası olan Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri'nin 8'incisi için başvuru süreci başladı. Başvuru sürecinin başlangıcı daha önce HİÇ'e katılan ve ödül kazanan Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ve Eker Süt Ürünleri Pazarlama Yöneticisi Emre Deniz Yazgan'ın başvuru ve ödül süreçlerini anlattıkları 'Bir HİÇ Hikayesi' etkinliği ile başladı. Gecenin başlangıcında yeni yıl nedeniyle pasta kesildi. Ödüller ile ilgili açıklamalarda bulunan BHİD Başkanı Mustafa Sönmezay, "Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin 8 yıldır düzenlediği Halka İlişkiler Çalışmaları Ödülleri'nin bu yılki başlangıcını bugün veriyoruz. 1992 yılında kurulan derneğimiz, iletişim camiasının mesleki bir örgütüdür. Bu yıl HİÇ Ödüllerimizi 8'ncisini düzenlemek için hazırlıklara başladık. Bu ödüllere giden süreçte önce projeleri topluyoruz, ardından bu projeler jüriler tarafından değerlendiriliyor. Nisan ayında düzenlediğimiz ödül gecesi ile ödüller sahiplerini buluyor. Bu ödülün hem sektörümüze, hem meslektaşlarımıza, hem de marka sahiplerine faydaları varö dedi.SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NIN 'HİÇ'? SÜRECİSabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ise, "Bu akşam buraya BHİD'in davetlisi olarak geldik. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak geçen yıl HİÇ Ödülleri'nde çok değerli 2 ödülün sahibi olduk. Bugün burada bulunan katılımcılara HİÇ Ödülleri bizim için neyi ifade ediyor, ne anlam taşıyor onları anlatacağım. Hem de geçen yıl ödül aldığım 2 projeyi detaylı olarak katılımcılarla paylaşmaya çalışacağımö açıklamasında bulundu. Ödül aldığı iki projenin detayları hakkında da bilgi veren Soysal, "HİÇ Ödüllerinden aldığımız ilk ödül 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projemizin' aldığı bir ödüldü. 2 sene önce İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfıyla çok değerli bir proje gerçekleştirdik. Bu proje bu sene sayısız ödül aldı. Bir diğer ödül aldığımız proje ise, biz Sabiha Gökçen Havalimanı'nda milli günler, anneler günü, babalar günü, çocuk bayramı gibi tüm özel günleri yolcularımız ile birlikte kutluyoruz. 2018 yılında yaptığımız etkinliklerle HİÇ'e başvurarak ödül aldık. Bu sene yolcularımızı ne gibi sürprizler bekliyor onları konuşacağızö diye konuştu. "SADECE İSTANBUL'UN DEĞİL ÇEVRE İLLERİN DE HAVALİMANIYIZ"Bursa'nın İstanbul'dan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı için en büyük lokasyonlardan birisi olduğunun altını çizen Canan Soysal, "Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla beraber Bursa'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ulaşım, İstanbul'un Avrupa yakasından daha kısa sürüyor. İnsanlar Sabiha Gökçen Havalimanı'na Bursa'dan ortalama 1 saatlik sürede gelebiliyor. Biz sadece İstanbul'un değil çevre illerimizin de havalimanıyız. Önümüzdeki dönemde ise Bursa medyası ve halkla ilişkiler dernekleriyle daha yakın ilişkiler kurmayı planlıyoruzö ifadelerini kullandı.

