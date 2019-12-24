DHA YURT BÜLTENİ - 11

24.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:26

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (4)

SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUĞU KURTARDILAR

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşlarındaki erkek çocuk, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı. Çamurlu suda sürüklenen çocuk, çığlık atarak yardım isteyince çevredekiler tarafından fark edildi. Çevredekiler, yardımına koştukları çocuğu güçlükle akıntında yakaladı ve kucaklarına alarak, sudan çıkarttı. Büyük korku yaşayan çocuk, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Görüntü Dökümü

-----------Sel suyuna kapılan çocuğun görüntüsüÇevredekilerin yardım etmesiSudan çıkarmalarıBir vatandaşın çocuğu kucaklamasıBölgeden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı (3)SOYGUN ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuda meydana gelen soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saat 09.47'de dükkana giren, 3'ü de maskeli ve silahlı soyguncular, önce iş yeri sahibine tabanca doğrultuyor. Ellerini havaya kaldıran Ufuk Atça'yı etkisiz hale getiren soygunculardan biri tezgahın arkasına geçiyor ve altınları alıp yanlarında getirdikleri çantaya koymaya başlıyor. Bir süre sonra, Kuyumcu Ufuk Atça soygunculara engel olmak istiyor, ancak bu sırada bir soyguncu tabancasını ateşleyip, Atça'yı yaralıyor. Daha sonra, 3 soyguncu da iş yerinden çıkıp, koşarak kaçıyor.Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------İş yerinin içinden, soygun anına dair görüntü.

Haber- Kamera: Davut CAN / İZMİR =======================

Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (2)

YAĞMUR SUYUNA OLTA ATTIMersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Bahşiş Mahallesi Gazi Duran Caddesi suyla doldu. Bir vatandaş, yoğun yağış nedeniyle göle dönen yol üzerinde evinden getirdiği oltayı suya attı. Olta atan vatandaş, kendisini görüntüleyen bir kişinin 'Ne yapıyorsun burada?' sorusuna, "Kısmet arıyoruz, yolu su bastı balık arıyoruz" yanıtını verdi.SERALAR YIKILDIAnamur ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış, sabah saatlerinde yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Saat 07.00'den itibaren başlayan fırtına nedeniyle bazı seralar yıkıldı. Anamur Çeltikçi ve Ören Mahalleleri'nde oluşan hortumun ekili alanlara zarar verdiği kaydedildi. Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Mustafa Aytugan, "Saat 03.00 sıralarında Çeltikçi Camisi civarından Sanayi Sitesi'ne doğru meydana gelen hortumda, yaklaşık 22 dönümlük sera ve ayrıca ekili alanlar zarar gördü" dedi.

Görüntü Dökümü--------------------------Su birikintisine olta atan vatandaşSu altında kalan yollarDetay görüntüler

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN - Mithat ÜNAL/ TARSUS (Mersin),

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Refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarptığı kazada sürücü Hüseyin Yıldız(73), yaralandı.Kaza, Hayrabolu Caddesi üzerindeki Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Hüseyin Yıldız yönetimindeki 06 YD 122 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, orta refüje çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Yıldız yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Ambulans sağlık ile polis ekiplerinin kaza yerine gelişi -Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi-Ekiplerin çalışması-Kaza yapan otomobilden detay-Otomobilin çarptığı orta refüjden detay-Yaralının ambulansla hastaneye sevki-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),

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Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi

MARDİN'in Savur ilçesinde jandarma ekiplerinin bir işyerinin deposuna düzenlediği operasyonda, yılbaşı öncesi piyasa sürülmesi planlanan 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi sahte içki üretenlerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Savur ilçesinde bir iş yerinin deposunda üretilen sahte içkilerin piyasa süreceği ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, 117 ton 800 kilo sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda Z.S., F.G. ve M.E. gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin 7 milyon lira olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü ----------Operasyondan görüntü-Ele geçirilen sahte içkiler-Depolardan görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN,

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Fırtına Akdeniz'i etkisi altına aldı; Denizde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

AKDENİZ'in doğusunda sabahın ilk saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli fırtına, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İskenderun sahilinde bazı noktalar deniz suyuyla dolarken, denize zıpkınla balık avlarkan mahsur kalan bir kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İskenderun Körfezi'ndeki liman ve iskelelerde yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son günlerde üst üste yaptığı uyarlarla birlikte Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren yoğun yağış, Adana başta olmak üzere Mersin ve Hatay'da da hayatı olumsuz etkiledi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Tayfur Sökmen Bulvarı üzerinde yolda yürüyen bir vatandaş, şiddetli fırtına nedeniyle çevredeki bir inşaata gerilen uzun bez parçasına takılarak yaralandı. Rüzgarla birlikte uçuşan bez parçası, kaldırım üzerindeki bir masayı da yerinden kaldırdı. Olayı gören çevredekilerin kaldırdığı hafif yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye götürüldü.LİMANDA HAYAT DURDUİskenderun sahilinde aralarında lunaparkın da olduğu bazı noktalar, taşan deniz sularıyla doldu.Fırtınadan ağaç dallarının koptuğu Atatürk Caddesi üzerinde, denizden gelen sular baskınlara neden oldu. Zaman zaman vatandaşlar açık alanda yürümekte güçlük çekerken, Körfezdeki liman ve iskelelerde yükleme ve boşaltma işlerine ara verildi.AVLANIRKEN MAHSUR KALDIİskenderun denizinde sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamaya çıkan Erdal Abussuutoğlu, çıkan fırtına nedeniyle denizin ortasında mahsur kaldı. Abussuutoğlu, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik botuna alınan Abussuutoğlu, denizden çıkartıldı.

Görüntü Dökümü------------Yerde kırılmış ağaç dalı-Lunapark ve park içerisinde sulardan görüntü-Damızın dalgaları ve kıyıya çıkan suların görüntüleri-Fırtınanın etkisiyle bir vatandaşın düşmesi-Yardıma gelen kadınlar-Denizde mahsur kalan vatandaş-Sahil güvenlik botunun gelmesi-Can simidi atması-Vatandaşı bota alması

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),

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Çekici ile işlenen cinayette 3 kişi hakkında şikayette bulunuldu

ADAPAZARI (Sakarya), - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, 'yol vermeme' nedeniyle çıkan tartışmada, çekici sürücüsünün ezerek öldürdüğü Fevzi Mumlu'nun (38) ailesi avukatı Cahit Yalçın Türkler, tutuklanan sürücü haricindeki 3 kişinin yargılanması için başvuruda bulundu. Türkler, 3 kişinin çekici sürücüsünün yanında olduğunu, haklarında dava açılması gerektiğini söyledi.

Olay, geçen yıl 15 Aralık günü Arifiye ilçesinde meydana geldi. Fevzi Mumlu, çekici sürücüsü Hakan Karatiken ile kendisine yol vermediği için tartıştı. Hakan Karatiken çekiyle, Fevzi Mumlu'nun bulunduğu araca çarparak durdurdu. Karatiken, iddiaya göre aracından inen Fevzi Mumlu'yu eşinin gözü önünde çekici ile ezerek öldürdü. Olayın ardından Hakan Karatiken tutuklandı.

Mumlu ailesinin avukatı Cahit Yalçın Türkler, olay sırasında asıl fail Hakan Karatiken'in yanında bulunan 3 kişinin yeniden yargılanması için Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Avukat Cahit Yalçın Türkler mahkemede tanık olarak dinlenen 3 kişinin yargılanması gerektiğini ifade ederek, "Enterasan bir davayla karşılaştık, hunharca insan öldürülen bir olay. Gece müvekkilimin oğlu, asıl fail Hakan Karatiken ile yol verme meselesi nedeniyle münakaşa yaşıyor. Sonrasında asıl fail Hakan Karatiken'in patronu Engin D. ve onun yanında bulunan Fuat A. ve Hakkı Ü. olay anında Hakan Karatiken'in yanına geliyor. Bu sırada Fevzi Mumlu, aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor ancak burada Hakan Karatiken ve diğer 3 kişi kendi özel araçlarıyla Fevzi Mumlu ve eşinin aracını takip ediyor.ö dedi.

Olay sırasında Hakan Karatiken'in yanında olan ve cesaretlendiren patronu ve 2 arkadaşının olmaması durumunda olayın gerçekleşmeyeceğini belirten Cahit Yalçın Türkler, "Karaçam mevkiinde aracın önünü kesiyorlar ve Hakan Karatiken kullandığı çekici ile Fevzi Mumlu'nun üzerinden geçerek ölümüne sebep oluyor. Buradaki asıl fail Hakan Karatiken, olay sırasında orada olan Engin D.'nin şoförü. Zaten olay yerine bu kişiler gelmese bu olay büyümezdi, ayrıca bu olay öncesi kovalama durumu var. Bu olay esnasında Hakan Karatiken'in patronu ve arkadaşları takip etmeselerdi, arkadaşları gelmeseydi asıl fail Hakan Karatiken olay yerine gidemez ve bu olay olmazdı. Görgü tanıklarına göre de bu isimlerden Hakkı Ü.'nün maktulün aracının yanına sopayla gittiği ve sonra kendi aracına döndüğü bilinmekte. Bu olayla alakası olmadığı yönündeki karar isabetsizdir. Neticede bu 3 fail olay yerinde olmasa bu asıl fail Hakan Karatiken'i cesaretlendirmese bu olayın yaşanması mümkün değil. Yargının bu hataya düşmesini kabullenemiyorum, dolayısıyla her 3 tanık hakkında yeniden davanın açılması zorunludur.ö diye konuştu.

Olay sonrası sigorta firmasının aileye yapması gereken ödemeyi yapmamasına da değinen Türkler, "Sanığın üzerinden araç geçmesi bir kaza değil cinayettir, doğrudur ancak burada meydana gelen ölüm nedeniyle aileye hem kasko hem de trafik sigortası tarafından ödeme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yolla ilgili de başvuruyu yapacağız.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Avukat Cahit Yalçın Türkler Röp-Detay

HABER-KAMERA- Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),

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İdlib'in güneyinden göç edenler için çadır kuruluyor

SURİYE'de rejim ve Rusya tarafından yapılan hava saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere gelen siviller için, İHH İnsani Yardım Vakfı'nca çadır kurulmaya başlandı.Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından saldırı ve çatışmalar nedeniyle kuzeye doğru göç eden aileler için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından İdlib şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Harbenuş bölgesinde çadır kurulumu başladı. Gece geç saatlerde çadır kuran İHH ekipleri, kurulumu tamamlanan 50 çadıra açıkta kalan aileleri yerleştirdi.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'e bağlı Maaret el Numan bölgesine yönelik saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye-Suriye sınır hattına doğru göç ettiğini söyledi. Tosun, aileler için gece saatlerinde çadır kurulumuna başladıklarını belirterek, "İdlib şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Harbenuş bölgesinde çadır kurulumlarına başladık. 50 çadırı kurarak açıkta kalan aileleri yerleştirdik. Çadır kurulumlarımız devam edecektir"dedi. İHH, İdlib'in güneyinden göç eden aileler için 20 bin adet acil yardım paketi hazırlamış ve dağıtmıştı.

Görüntü Dökümü-----------------------------Soğukta sokakta ısınmaya çalışan Suriyeliler-Çadır kurulumu

-Detayları

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

Kaynak: DHA