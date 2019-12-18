DHA YURT BÜLTENİ - 11

18.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:05

Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu

Adaba'da iş makinesiyle yol genişletme çalışması sırasında insan iskeleti bulundu.

Çukurova ilçesi Menekşe Mahallesi'nde iş makinesiyle yol genişletme çalışması yapan operatör Sinan Şenlik, insan iskeletine rastladı. İhbar üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede iskeletin çok eski yıllara ait olduğu saptadı. Bölgede eski bir mezarlık olduğu da belirlendi. İskeleti incelemek üzere çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------Olay yerinden genel grüntüDuvardaki kemik parçalarını inceleyen polisDuvardaki kemik parçasından detayYerdeki kemik parçalarıKepçe operatörü Sinan Şenlik'in olayı anlatmasıOperatörden ve kepçeden detaylar

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK ADANA,

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Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış Antalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev (40), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rehin alınan güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'un, "Sana yardımcı olacağım" diyerek, banka çalışanlarını dışarı çıkartması konusunda Orziev'i ikna ettiği ortaya çıktı.Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki özel bir banka şubesine dün saat 09.45 sıralarında gelen evli ve 2 çocuk babası Jamoliddin Orziev, banka güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'u silahla rehin aldı. Vücuduna koli bandı sarılı olduğu görülen Orziev, "Çantamda 3 kilo bomba var, herkes dışarı çıksın" dedi. Personelin ve müşterilerin çıkmasının ardından banka şubesinde, Orziev, güvenlik görevlisi Gürkan Yurt ile o sırada lavaboda olan çaycı Hacer Keskin dışında kimse kalmadı. Güvenlik görevlisinin tabancasını da alan Orziev, çalışanların ve müşterilerin çıkmasının ardından şubenin kapısını içeriden kilitledi.MESLEĞİ DOKTORİhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra banka şubesine giren iki polis, Jamoliddin Orziev ile görüştü. Özbekistan vatandaşı olan Jamoliddin Orziev, polise, "Her şeyimi elimden aldılar, yetkili birisiyle görüşmek istiyorum" dedi. Orziev, olaydan 1 saat sonra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan Orziev, polis merkezine götürüldü. Orziev'in tabancasının ise kurusıkı olduğu belirlendi. Doktor olan Jamoliddin Orziev'in, 1,5 yıl önce eşi ve 2 çocuğuyla Türkiye'ye geldiği belirtildi.'EMLAKÇI DOLANDIRDI'Jamoliddin Orziev, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, ticaret yapmak için dükkan arayışına girdiğini, beğendiği bir dükkan için emlakçıyla 300 bin liraya anlaştığını belirterek, "Tapuda devir işlemini yaptık. Ancak bana satılan dükkan beğendiğim değil, farklı bir dükkan çıktı. Tapuda üzerime verilen dükkanın değeri 300 bin liranın çok altında. Buradan daha önce işlem yaptığım, kredi çektiğim için sesimi duyurmak amacıyla bankaya gelerek bu eylemi yapmaya karar verdim" dedi. Dolandırıldığı gerekçesiyle emlakçı hakkında dava açtığını belirten Orziev, davayı kaybettiğini anlattı. Bu olaydan dolayı arasının bozulduğu eşinin, 2 çocuğuyla Ankara'da oturduğunu söyledi.'BOMBA SÜSÜ VERDİM'Bankaya dün saat 09.45'te geldiğini anlatan Orziev, "İçeri girince montumun önünü açarak, 'Üzerimde bomba var' yazılı kağıdı güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'a verdim. Ardından kendisini yere yatırdım. Silahımı sırtına dayadım. Onun da tabancasını aldım. 'Amacım sana zarar vermek değil, sesimi duyurmak istiyorum' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisi bana, 'Sana yardımcı olacağım. Önce banka çalışanlarını dışarı çıkart' dedi. Ben de herkesi dışarı çıkarttım. Çaycı tuvalatteymiş, sonradan fark ettim. Hurdacıdan aldığım kablo, silikon malzeme ve süngeri birleştirerek bomba süsü verdim" dedi. Jamoliddin Orziev, dışarı çıkan banka çalışanlarından birisine belediye başkanı, vali ve diğer yetkililerle görüşmek istediğini belirten bir not verdiğini ifadesinde belirtti.ADLİYEYE SEVK EDİLDİJamoliddin Orziev, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından 'hürriyeti tahdit ve yağma suçundan' adliyeye sevk edildi. Orziev, bu sırada "Allah belalarını versin" diye bağırdı.EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDEN GEÇİYORDUDiğer yandan banka çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, Antalya Valiliği'ndeki bir toplantıya katılmak için giden İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulacan ile aynı araçta bulunan Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir ile korumalarının, bankaya çok yakın oldukları için olaya hızla müdahale ettikleri kaydedildi.

Görüntü Dökümü--------------Emniyet genl görüntü-Emniyet dış plan detay görüntüleri-Zanlının emniyetten çıkarılıp araca bindirilişi

Haber: Bülent TATOGULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA

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Para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bahattin Memiş (31), kendisine para vermediğini iddia ettiği babası Resul Memiş'in (57) otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı. Araçta büyük hasar oluşurken, baba Resul Memiş, oğlu Bahattin Memiş'ten şikayetçi oldu.Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Resul Memiş, otomobilini cadde üzerine park etti. Bu sırada yanına gelen oğlu Bahattin Memiş, kendisinden para istedi. Babasından olumsuz yanıt alan Bahattin Memiş, yerden aldığı kaldırım taşıyla, otomobiline saldırdı. Otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, Bahattin Memiş'i gözaltına aldı. Oğlu Bahattin Memiş'ten şikayetçi olduğunu söyleyen Resul Memiş, "Oğlum bana çok çektiriyor. Para vermediğim için aracıma saldırdı. Şikayetçiyimö dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü--------------Olay yerinden görüntüler-Polis ekipleri baba ve oğlunu sorgularken-Baba oğuldan görüntüler-Hasar gören arabadan görüntüler-Resul Memiş röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Edirne'de yoğun sis sürüyor Edirne'de pazartesi gününden beri etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Yer yer görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü kentte, maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, kentin tarihi simgelerinden Selimiye Camisi ise yoğun siste gözden kayboldu.Trakya'nın büyük bölümünde pazartesi gününden beri etkili olan sis, sürüyor. Edirne'de sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Tarihi kentte Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camisi de sis nedeniyle gözden kayboldu.Yoğun sis nedeniyle kentte maddi hasarlı kazalar da meydana geliyor. Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri sisli havanın cuma gününe kadar süreceğini belirtti.AFAD UYARDIAFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal, yoğun sis nedeniyle özellikle ulaşımda sorunlar yaşanabileceğini dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Altındal, yazılı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Sis yoğunluk derecesine göre görüşü kısmen ya da tamamen engellediğinden, sisli bir havada kara yolculuğu bazen denizde ve havada olduğundan daha tehlikeli bir hal almaktadır. Söz konusu tehlikenin mümkün olduğu kadar azaltılması, şoför ya da sürücünün çok dikkatli olması ile mümkündür. Sisli havalarda vatandaşlarımız aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir. Yolculuk zorunlu değilse, sisli havada yola çıkılmaması, yoğun siste çok yavaş ve dikkatli sürülmesi, orta çizgiden mümkün olduğu kadar sağa kaçınılması, ani duruşlardan sakınılması, gidiş gelişlerin yapıldığı yol kısmı üzerinde durmaktan kaçınılması, yoğun siste kısa demetli (hüzmeli) ışıklar, ya da sis ışıkları yakılması, ayrıca vatandaşların ihtiyaç duyduğu acil durumlarda; 112 numaralı acil çağrı hattını aramaları gerekmektedir."

Görüntü Dökümü--------------Yoğun sisten detaylar-Selimiye Camii meydanı-Siste kaybolan Selimiye camii-Edirne yazısıyla görüntü-Trafikten detay-Vatandaşlardan detay

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,

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Kenan Evren'in satılan villasının yerine yapılan malikane alıcısını bekliyor MARMARİS'teki, merhum 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ölümünden sonra kızları tarafından satılan villasının yerine yaptırılan, şu an kaba inşaat halinde olan malikane, 22 milyon liraya satışa çıkartıldı. Kaderine terk edilen yapı, 2018 Kasım ayından beri alıcısını bekliyor.

12 Eylül askeri darbesinin mimarı, 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Marmaris'teki villasının 1000 metrekarelik arsasını, görevde olduğu 1986 yılında, satın aldı. Evren, 1990 yılında denize nazır arazisine villa yaptırmaya karar verdi. Bir yıl sonra ise 1'i kot altında kalan 3 katlı, 6 odası ve 2 salonu bulunan villa yaptırıp, yerleşti. Evren, Cumhurbaşkanlığı görevinin ardından 16 yıl boyunca burada yaşadı. Pek çok siyasetçi ve işadamı 'Beyaz Ev' olarak adlandırılan lüks villada, Evren'e ziyaretlerde bulundu. Armutalan Mahallesi'nde, arkası orman, önü deniz manzaralı lüks villa çevresinde kısa sürede dönemin Genelkurmay Başkanı rahmetli Doğan Güreş, merhum Tapu Kadastro Genel Müdürü Hilmi Çorbalı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevli üst düzey bürokratlar, iş insanları ve müteahhitler arsa satın alıp, lüks villalar yaptırarak komşu oldu.

2007 yılında rahatsızlanan Kenan Evren, Marmaris'ten ayrıldı. Ardından da villasını o dönemin astronomik rakamı olan 975 bin Euro'ya satışa çıkardı. Fiyatın yüksek olması nedeniyle 9 yıl boyunca buraya hiç alıcı çıkmadı.

Evren'in ölümünden sonra kızları Nebahat Şenay Gürvit ve Semahat Gülay Evren, tapu kayıtlarında 1000 metrekarelik arsadaki lüks villayı 2016 yılında İstanbullu işadamı Recep Ayhan'a sattı. Kentsel dönüşüm başvurusu yapan işadamı, aldığı evi iki yıl önce yıktı, malikane inşaatına başladı. Ancak daha sonra kabası bitmiş inşaatı, İstanbul merkezli bir firmaya sattı. Bu firma da üzerinde kaba inşaat halindeki yapıyı 2018 Kasım ayında, 22 milyon liraya satışa çıkardı. İnşaat halindeki, kaderine terk edilen yapı hala alıcısını bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Kaba inşaatı bitmiş malikanenin görüntüsüEvren'in villasının arşiv fotoğrafları

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

Kaynak: DHA