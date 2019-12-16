DHA YURT BÜLTENİ-11

16.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:44

Engelli çocuğun bacağının kırılıp, eve gönderildiği iddiası

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Ayşe Bozdoğan, 15 yaşındaki yüzde 99 engelli oğlu Efecan Karataş'ın gittiği okulda fizyoterapist tarafından bacağının kırıldığını ve hastane yerine eve gönderildiklerini iddia etti. Anne, şikayette bulunurken, suçlanan okul yönetimi de kendilerine iftira atıldığını belirterek karşı suç duyurusunda bulundu.

Olay, 6 Kasım'da özel bir engelli rehabilitasyon okulunda meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Bozdoğan oğlu Efecan'ı okula götürdü. Sınıfta eğitim alan Efecan'ın sol bacağı fizyoterapistin bağdaş şeklinde oturtmaya çalıştığı sırada kırıldı. Efecan ve refakatçisi olan annesi iddiaya göre hastane yerine servisle evine gönderildi. Ailesi tarafından eve geldikten sonra hastaneye götürülen Efecan, muayenesinde sol bacağının kırık olduğu tespit edilince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"ÇOCUKTAN ÇAT DİYE SES GELDİ"

Efecan'ın annesi Ayşe Bozdoğan, 10 Kasım günü karakola giderek fizyoterapist ve okul hakkında şikayetçi oldu. Ayşe Bozdoğan, fizyoterapistin bağdaş kurması konusunda Efecan'ı çok zorladığını öne sürerek, "Efecan'ı oturtmaya, bağdaş kurdurmaya çalıştı. Çocuk sürekli ağlıyordu, 'Hocam zorlamayın' dedim, o da 'Bir şey olmaz, ağlaması normal' dedi. Çocuk kasılmasına rağmen yine de bağdaş kurdurarak oturtmaya çalıştı. Bu sırada Efecan'ın bacağından 'çat' diye ses geldi. 'Hocam galiba bunun ayağı kırıldı' dedim o da 'Yok yok kırılmadı, lif atmıştır' dedi. 'Çocuğu acile götürelim' dedim ona da 'Yok' dedi. Bu arada çocuğun ağlaması kesildi ve beni de sakinleştirdiler."

Daha sonra okul müdürünün geldiğini ve ona da ambulans çağırıp hastaneye götürmek istediğini söylediğini ancak kabul etmediğini iddia eden Ayşe Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Okul müdürü bizi servise bindirip, 30 kilometre mesafedeki Türkoğlu'na evimize gönderdi. Çocuğu kucağıma verip servisle gönderdiler ve çocuğum 30 kilometre ağlayarak, sapsarı kesildi. O ara eşimi arayıp durumu anlattım. Eşim çocuğu alıp Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede doktorlar muayene ettiğinde 'Çocuğun ayağını çok kötü zorlamışlar, bacağı kırılmış. Direkt fakülteye götürün' dedi. Fakülteye götürdük ama çocuğumun enfeksiyon rahatsızlığı olduğu için hemen ameliyata almadılar ve 15 gün boyunca acı çekti. 15 gün sonra ameliyata aldılar. Biz daha sonra karakola giderek okul ve fizyoterapist hakkında şikayetçi olduk. Onların suçu benim üzerine attığını, 'Annesi kırdı, biz götürürken sağlamdı' dediklerini duydum. İnsan da biraz vicdan olmalı."

Okul yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek, Ayşe Bozdoğan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerini de adli kurumlara teslim ettiklerini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yatakta yatan EfecanAyşe Bozdoğan'ın Efecan ile ilgilenmesiEfecan'ın kırılan bacağıBozdoğan ile röp. Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

İzmit'te, viraja hızlı giren Adnan Tepe yönetimindeki hurda demir yüklü TIR devrildi. TIR'dan yaralı halde çıkarılan sürücü, tedaviye alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Kullar Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Adnan Tepe yönetimindeki 06 DP 4131 plakalı hurda demir yüklü TIR, virajda refüje devrildi. Devrilen TIR ve dorsesinde bulunan hurda demirlerin yola dökülmesi nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tepe, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntülerEkiplerin çalışmalarıDetay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi

Konya'da, şehit babası Mustafa Yavşancı'ya ait otomobile, hiç gitmediği İzmir'de 108 lira hatalı park cezası kesildi. Yavşancı, cezanın yazıldığı tarihte Ankara'da olduğunu belirterek, gerekirse dava açacağını söyledi.

Konya Şehit Aileleri Derneği başkan yardımcısı Mustafa Yavşancı'nın 42 FA 314 plakalı otomobline, İzmir'de hatalı park nedeniyle ceza kesildi. 4 gün önce ceza makbuzu eline ulaşan Yavşancı, cezaya çok şaşırdı. Otomobilinin ve kendisinin ceza kesildiği tarihte Ankara'da olduğunu belirten Yavşancı, "Ne ben ne de arabam İzmir'de değildik. Cezayı görünce çok şaşırdım. Hatalı park nedeniyle 108 lira ceza kesilmiş. Parasında değilim ama hiç gitmediğim bir yerde ceza yemek beni oldukça şaşırttı. Gerekirse dava açıp, bu işin takipçisi olacağım" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------------------Mustafa Yavşancı röportajCeza makbuzundan detaylarHaber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Suriye kırsalında 10 bin öğrenciye okul kıyafeti

Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki okullarda öğrenim gören 10 bin öğrenciye okul kıyafeti dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'de savaşa rağmen eğitimin devam etmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. İdlib kırsalındaki okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere okul kıyafeti dağıttıklarını belirten Tosun, "Suriye'nin İdlib kenti kırsalında düzenli veya dönemsel olarak desteklediğimiz çok sayıda okul bulunuyor. Bu okullara işletim masrafı, ısınma, kırtasiye ya da kıyafet desteği gibi katkılar sağlıyoruz. Bu kapsamda son olarak İdlib kırsalındaki okullarda 30 bin parça okul kıyafeti dağıttık. Dağıtımlarımızdan çoğunluğu yetim olan 10 bin öğrenci yararlandı" dedi.Eğitimli bireylerin yetişmesi için Suriye'deki okulları desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Tosun, çalışmalara katkı sağlayan tüm bağışçılara teşekkür etti.

Görüntü Dökümü.------------------------------Öğrencilere kıyafet dağıtımıÖğrencilere giydirilirkenGenel ve detaylarHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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74 yaşında yemek kursuna gidiyor

Kayseri'de Emine Alkan (74), kızı Sibel Canatan (42) ile haftada 3 gün Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KAYMEK) kapsamında ev yemekleri kursuna katılıyor.

KAYMEK kapsamında Cumhuriyet meydanındaki Göznuru merkezinde verilen kurslara özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Merkezde yer alan 'ev yemekleri' kursu, hem çalışan kadınlara hem de ev kadınlarına farklı kültürlere ait yemekleri öğrenme imkanı sağlıyor. Kursa kızı Sibel Canatan ile katılan Emine Alkan, ev yemekleri kursunda yeni bilgilere sahip olduğunu ve sosyalleşme anlamında önemli bir kurs olduğunu söyledi. Alkan, "Kızımla birlikte 2 yıldır bu kurslara geliyorum. Gezmekten dedikodu yapmaktansa böyle bir kursa gelmeye karar verdik. Bizim için hem değişim olur hem de yeni şeyler öğreniriz. 74 yaşında olmama rağmen bu kursumu kızımla aksatmadan geliyorum. Yaptığımız yemeklerle de sofralar kurarak ailemizi bir arada tutuyoruz. Bu kurslara gelmek beni fiziksel ve zihinsel olarak dinlendiriyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

- Kursiyerlerin Kurs merkezine gelmesi

- Anne kızın yemek yapma çalışması

- 74 yaşındaki Emine Alkan ile röportaj

- Kızı Sibel Canatan ile röportaj

- Kurs hocası ile röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ-DHA

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İYİ Parti'li Belediye Başkanı, istifa edip AK Parti'ye geçti

Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa İlmek ve 5 ilçe belediye meclis üyesi, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, beraberinde belediye meclis üyeleri Yaşar Orçan, Ertaş Çopur, Fatih Kızılışık, Mehmet Salmaz ve Cengiz Değirmenci ile birlikte AK Parti Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun da hazır bulunduğu toplantıda İlmek, partisinden istifa ettiğini açıklayarak, "Bugün itibariyle siyasi hayatımı AK Parti'de sürdürme kararı aldım. Ben bu kararı alırken tek başıma karar almadım. Birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarımla istişare ettim. Ben ve meclis üyelerimiz Yaşar Orçan, Ertaş Çopur, Fatih Kızılışık, Mehmet Salmaz ve Cengiz Değirmenci ile AK Parti'ye katıldık. Biz bizimle beraber yol yürümüş herkesle istişarede bulunduk. Ben İncesu sevdası ile yola çıktım. Amacım hizmet etmektir" dedi.

'BİR YANIMIZ HEP EKSİKTİ'AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da, "Bazen Mustafa İlmek başkan bizi programlarına davet etti, bazen de biz partimizin programlarına kendisini davet ettik. Hiçbir hesap gütmeden ayrıştırmadan ne o bizi, ne de biz onu ötekileştirdik. Birlik ve beraberlik ile bugüne geldik. Bir yanımız hep eksikti. Bu eksikliği de genel merkezimizle ve yöneticilerimizle görüştük ve giderdik. Sayın Mustafa İlmek'le beraber yürüme kanaati bizde de kendisinde de oluştu. Yeni parti kurma çalışmalarının olduğu bu dönemde bu geçişin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

- AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun açıklamaları - İYİ Parti'den istifa ederek Ak Parti'ye geçen Mustafa İlmek'in konuşmalarıSoru-cevapBüyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşmaları-Diğer detaylarHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ-DHA

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Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurmuş Mersin'de eşi Nurcan Altundal'ı (33) 2 çocuğuyla birlikte 6 saat boyunca rehin alan Ali Altundal'ın (37), olay günü yardım isteyen eşinin kafasını balkondaki demir korkuluklara vurduğu ortaya çıktı.

Merkez Toroslar ilçesindeki evini, 1 Eylül günü 2 çocuğunu da yanına alarak terk etmek isteyen Nurcan Altundal'ı 6 saat süreyle bıçaka rehin alan Ali Altundal hakkında 'cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından açılan davanın 3'ncü duruşması görüldü. 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ali Altundal, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda ise Nurcan Altundal ile çocukları ve taraf avukatları hazır bulundu. Davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu.

TANIK POLİS MEMURU DİNLENDİ

Duruşmada, olay günü Nurcan Altundal'ı kurtarmaya çalışan ekipte görevli polis memuru tanık olarak dinlendi. Tanık polis, sanık Ali Altundal'ın, boğazına bıçak dayadığı eşinin kafasını, yardım istemesi üzerine defalarca demir korkuluklara vurduğunu, kapıyı açmak için kendilerine yardımcı olmaya çalışan çocuklarına da kızdığını anlattı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Mahkeme, Nurcan Altundal tarafından açılan boşanma davası dosyası ile Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Soner AYDIN/MERSİN,

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Boşanmak isteyen eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

Kayseri'de, kendisinden boşanmak isteyen eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçaklayarak, öldüren Mustafa Çay (35), tutuklu yargılandığı davada, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında indirim maddesi uygulamadı.

Olay, 7 Ekim'de, merkez Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi'ndeki otobüs durağında meydana geldi. Cevahir Çay, 10 yıllık eşi olan, oto lastik tamircisi Mustafa Çay hakkında, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla koruma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği Mustafa Çay, sabah evin önünde, eşinin dışarı çıkmasını bekledi. Cevahir Çay da 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra alışveriş yapmak üzere çarşıya gitmek için evden çıktı. Bu sırada Mustafa Çay, otobüs durağında bekleyen eşinin yanına giderek, iddiaya göre, konuşmak istedi. Mustafa Çay, eşinin konuşma talebini reddetmesi üzerine, belinden çıkardığı bıçağı Cevahir Çay'a sapladı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, yaralı kadına yardım etmek istedi; ancak Mustafa Çay, iddiaya göre, elindeki bıçakla eşinin başında bekleyip, kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen polisler, Mustafa Çay'ı elindeki bıçağı alarak, etkisiz hale getirdi. Cevahir Çay ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mustafa Çay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÖLMESİ İÇİN BAŞINDA BEKLEMEDİM'

Mustafa Çay hakkında, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Çay ile öldürülen Cevahir Çay'ın annesi ve babası hazır bulundu. Son sözü sorulan Çay, "Olayı tasarlamadım. Ölmesi için başında beklemedim" dedi.

Cevahir Çay'ın babası R.A. ise Mustafa Çay'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Olayı tasarladı. Ölmesi için başında bekledi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Çay'ı 'eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulamadı. Karar sonrası Cevahir Çay'ın annesi S.A., baygınlık geçirdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA