DHA YURT BÜLTENİ-11

12.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:47

Uludağ'da kaybolan dağcılar, uçurum ve vadi kenarlarında böyle aranıyor

Uludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 11'inci günde de sürdürüldü. Ekipler, mont, bere ve baton (dağcı bastonu) bulunan bölgede, arama çalışmalarına devam ederken, ekiplerin dik vadileri ve uçurumları, halatlı istasyon yardımıyla aşmaları, kameralar tarafından görüntülendi.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.

DİK VADİ VE UÇURUMLAR, HALATLI İSTASYONLARLA AŞILIYOR

Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 11'inci günde de sürdürüldü. Ekipler, dağcılara ait mont, bere ve batonların bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında, arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yer yer 1.5 metreyi bulan kar kalınlığında, dik vadileri, uçurumları ve şalaleleri aşmak için, halatlı istasyonlar kuruyor. Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu Uludağ'da, arama çalışmaları karadan sürdürülüyor. Öte yandan Uludağ'da saat 15.00'den sonra yoğun kar yağışı ve sis bekleniyor.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

------------------Ekiplerin vadi, şalale ve dik uçurumlarda arama yapmasıHaber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

=============================Antalya- Konya yolunda kar yağışı

Antalya- Konya yolunun Alacabel mevkisinde kar yağışı başladı.

Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, saat 10.00 sıralarında, kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemeye başladığı belirtilirken, Karayolları ekiplerinin ise hazır bekletildiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Alacabel'den görüntüHABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya),

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KETEM'de temizlik görevlisi kadını öldürüp, aynı bıçakla sağlık çalışanını yaraladı

BAYBURT'ta Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giden R.Ç. (34), temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (40), aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü. Aynı bıçakla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı da (47) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Olay saat 08.30 sıralarında, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) meydana geldi. KETEM'e gelen şüpheli R.Ç., henüz bilinmeyen nedenle, merkezde temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli R.C. elindeki bıçakla, Zehra Erdemir ve Süleyman Alan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Erdemir ve Alan, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerince yakalanan saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi.

ERDEMİR, KURTARILAMADIGelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zehra Erdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi altına alınan Süleyman Alan'ın ise, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri görüntüsü-KETEM binası görüntüsüHABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,

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İzmir'de Yerli Malı Haftası kutlandı

Her yıl okullarda 12- 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası nedeniyle İzmir Sebze ve Meyve Hali'nde bir tören düzenlendi. Sektör temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda öğrencinin bulunduğu etkinlikte yerli malı tüketiminin önemine vurgu yapıldı.

İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda hal esnafı katıldı. Taze sebze ve meyvelerin her sabah dağıtımının yapıldığı haldeki etkinliğe Sevgi Ferit Akın Ortaokulu, Ege İhracatçılar Birliği Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenler de eşlik etti. İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan, yaptığı konuşmada ülke topraklarının verimine dikkat çekerek, "Tükettiğimiz sebze meyvelerin yüzde 99'u yerli üretim olunca yerli tüketime destek için üçüncü kez haldeki bu etkinliği yapıyoruz. Okullara ve yaklaşık 12 bin öğrenciye sebze meyve gönderiyoruz. Ülkemiz yıllık 55 milyon ton sebze meyve üretimiyle Avrupa'da ilk sırada yer alırken dünyada 4'üncü sırada yer alıyor" dedi. Dünyada nüfusun hızla çoğalması ve tarım alanlarının azalmasıyla tarımın öneminin giderek arttığını anlatan Doğan, bugüne kadar sanayiye dayalı üretim yapan ülkeler süper ülke konumundayken ivmenin tarıma doğru kaydığını ifade etti. Türkiye'de üretilen sebze meyvenin sadece yüzde 50'sinin ihracata gittiğini, yüzde 30'unun ise sofralara ulaşmadan kayıp olduğunu ifade eden Doğan geri kalan kısmının ise iç piyasada tüketildiğini söyledi. İç piyasada tüketilen sebze meyvenin yüzde 50'sinin kayıt dışı iken ancak yüzde 30'unun hallerde işlem gördüğünü anlatan Doğan "Sebze meyvenin tamamen kayıt altına alınması, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve tüketici haklarının bulunması, arz ve talep durumuna göre fiyat dengelerinin oluşması, halkımıza günlük taze sebze meyvenin sunulması gerekmektedir" dedi.EN BÜYÜK SERA OSB İZMİR'DEİzmir'de Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgeleri projesinin ilk sonuçlarını aldıklarını ve bölgenin 21 numaralı sicil ile tüzel kişilik aldığını ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de İzmir'in ilk tarıma dayalı organize sanayi bölgesinin 3 milyon metrekare büyüklüğe sahip olduğunu dile getirdi. Özgener şöyle devam etti: "Hedefimiz jeotermal enerji ile ısıtılacak modern sisteme sahip teknolojik seralarda yıllık 80 bin ton kaliteli yaş sebze meyve üretmek ve 3 bin 500 kişilik istihdam ile ekonomiye katkı sağlamak. Ülkemizin en büyük sera ve jeotermal ısıtmalı organize sanayi bölgesi olacak. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklardan bir ricam var. Yediğiniz içtiğiniz ve kullandığınız herşeyin nerede üretildiğini hep araştırın. Merak edin."İZMİR'DE TARIMSAL EĞİTİMİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise konuşmasında çocukluğunda kutlanan Yerli Malı Haftası anılarından örnekler vererek yavaş yavaş üretimin azaldığını savundu. Küresel güçlerin bütün dünyada uyguladığı politikalar ile yerli üretimin baltalandığını öne süren Soyer, şunları söyledi: "Hibrit tohumların nasıl bütün dünyaya yayıldığını gördük. Bugün yeniden silkinmeliyiz. Ancak üretimi çoğaltmakla bir ülke güçlenir. Yerli malını korumanın önemini bütün ülkeye yaymalıyız. Bütün İzmir uyurken hal çalışanları hizmet üretmenin telaşında. Sizler İzmir'i doyuruyorsunuz. Alın terinizin emeğinizin karşılığını almanızı diliyoruz. Diliyoruz ki Anadolu o bereketli günlerine tekrar döner. O rengarenk ürünleri bütün ülkeye ihraç etmenin ve Anadolu'nun her köşesindeki insana ulaştırmanın mutluluğunu yaşarız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tarım lisesi ve tarım üniversitesi kurmak üzere hazırlıkları sürdürüyoruz. Bilgiyle beslersek bu üretim güçlenir. Bu yüzden tarım konusunda ihtisaslaşmış eğitim kurumlarına ihtiyaç var."İŞ DÜNYASINA DESTEKİzmir Valisi Erol Ayyıldız da tarımsal ürünleri halka ulaştıran topraktan sofraya getiren herkese teşekkürlerini ileterek, "Ülkemize özgü geleneksel bir etkinlik olan yerli malı haftası ülkemizin zor günlerinde ortaya çıkarak halkı tutumlu davranmaya ve olabildiğince yerli malı kullanmaya teşvik eden çoğumuzun çocukluğundan hatırladığı bir etkinliktir. Bugün savunma sanayi dahil olmak üzere bir çok stratejik sektörde kendi imkanlarımızla ürettiğimiz eserler bizleri gururlandırıyor. İthal edilen birçok ürünün eş değerini üreterek cari açığın azalmasına katkıda bulunmak istihdamı arttırmak uluslararası piyasalarda rekabetçi olmak için iş dünyasına destek veriyoruz" diye konuştu. Etkinlik öğrencilerin Yerli Malı Haftası için yazdığı şiirleri okuması ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Haldeki sebze meyve tezgahlarından görüntü, Öğrencilerden detay görüntü,Konuşmalardan görüntü.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

Kaynak: DHA