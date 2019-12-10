DHA YURT BÜLTENİ - 11

10.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:20

Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (2)

CEREN'İN ADI ORDU MEYDANI'NA VERİLDİ

Ordu'da evinin bulunduğu apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Köprübaşı Meydanı'na verildi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanı'na Ceren Özdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren'imizin adını her zaman yaşatacağız. Seniz hiç unutmayacağız küzel kızım" dedi.

ORDU

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Devrilen TIR'daki sebze ve meyveler yola saçıldı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak devrilen TIR'dan yola saçılan sebze meyveler ulaşımda aksama yaşattı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sebze ve meyvelerin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normal akışına döndü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Hoşgören idaresindeki 33 ACH 115 plakalı sebze ve meyve yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, orta refüj ve bariyerleri de aşıp karşı şeride geçerek devrildi. Kazanın ardından bölgeye, sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. TIR'da yüklü olan limon, mandalina, kabak ve brokoliler yola saçıldı. Karayolları ekipleri yola saçılan meyve ve sebzeleri temizledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yol temizlendi. Trafik tekrar normal akışına döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araç-Yoldan görüntüler-Yola saçılan sebze ve meyveler-Karayolları ekiplerinin çalışmaları-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Köye inen aç kurtlar, av köpeğine saldırdı, o anlar kamerada

SİVAS'ın Divriği ilçesine bağlı Şahin köyüne inen iki kurt, Abidin Ardıç'a ait av köpeğine saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye 41 kilometre uzaklıkta bulunan Şahin köyünde meydana geldi. Kar ve soğuk hava nedeniyle doğada yiyecek bulamayan iki kurt, köye indi. Abidin Ardıç'a ait evin çevresinde dolaşan iki kurt, burada rastladıkları av köpeğine saldırdı. Bir süre kurtlarla mücadele eden köpeğin havlamasını duyan Ardıç, penceren bakınca kurtları gördü. Dışarıya çıkan Ardıç'ı gören kurtlar kaçarak köyden uzaklaştı. Yaşananlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kurtların saldırdığı köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Köpeğinin havlaması üzerine dışarıya çıktığını ifade eden Abidin Ardıç, "Köpeğin havlama sesini duyunca pencereden baktım. Bu sırada kurtların köpeğe saldırdığını gördüm. Dışarı çıktığımda kurtlar beni fark ederek kaçtı" dedi.

Görüntü Dökümü: -Güvenlik kamerası görüntüleri-Kurtların köpeğe saldırma anları

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti MERSİN'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ve annesi Songül Aslan, Ordu'da evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in (20) ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

Ordu'da, 3 Aralık'ta evinin bulunduğu apartmanın girişinde, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'ncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in acılı ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ile annesi Songül Aslan da ölümüyle Türkiye'yi acıya boğan Ceren'in ailesini ziyaret etti. Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, Ceren'in babası Yılmaz Özdemir'e taziye dileklerinde bulunup, acısını paylaştı. Ziyaret sırasında, duygu dolu anlar yaşandı. İki aile, gözyaşlarına hakim olamadı.

'KENDİ YAVRUMUZ GİBİ ÜZÜLDÜK, AĞLADIK'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, Ceren'in ölümüne çok üzüldüklerini söyleyererek, "Yazık, günah. Allah, ailesine sabırlar versin. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kendi yavrumuz gibi üzüldük, ağladık. Baş sağlınında bulunmak, taziyeye gelmek, ailesinin yanında olmak bizim için görevdi. Özgecan gibi masumdu. Tek suçu, günahı okulundan işinden eve gelmek, o kadar. Ruh hastası bir manyağın kurbanı oldu" dedi.

'KIZIM AKLIMA GELDİ, AĞLIYORUM'

Özgecan'ın annesi Songül Aslan da, "Çok üzüldüm. Duyduğum andan beri ağlıyorum. Kızım aklıma geldi. Onun gibi masum, güzel, saf, tertemiz kendini yetiştiriyor. Nasıl böyle oluyor bilmiyorum. Devletimiz neden bu olaya el atmıyor? İdam gelsin başka çözümü yok. Bu tür caniler yaşatılmasın. Gencecik bir kızın hayalleri yok oldu" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜZiyaret detaylarıAilelerin açıklamasıDetaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN ORDU-DHA

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Vali Karaloğlu zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat Ziraat Odası'na ait zeytinyağı fabrikasında incelemede bulundu. Vali Karaloğlu, yeni fabrika kurulması için destek vereceklerini söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bir dizi inceleme ve ziyaret için gittiği Manavgat ilçesinde Manavgat Ziraat Odası Zeytinyağı Fabrikası'nı ziyaret etti. Ziyarette Vali Karaloğlu'na Kaymakam Mustafa Yiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve diğer yetkililer eşlik etti. Vali Münir Karaloğlu, ziyarette fabrikayı gezerek üretim hattında incelemelerde bulundu. Zeytinin fabrikaya gelmesinden, sıkılıp zeytinyağı olarak üretimine kadar Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin'den ayrıntılı bilgi alan Vali Karaloğlu, çiftçilerle de görüşerek, sıranın çok fazla olduğuna dikkati çekti.

Vali Münir Karaloğlu, Başkan Rasim Metin'i tebrik ederek, çiftçilerin örgütü olan Ziraat Odası'nın böyle bir tesis kurmasından çok memnun olduğunu söyledi. Zeytinyağı fabrikasının başarılı bir örnek olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, "Zeytinin bu kadar uzun süre beklemesi doğru değil. Bunu azaltmak için yeni bir tesis ihtiyacı var. Kaymakam Mustafa Yiğit ve başkan, arsası konusunda bir çalışma yapsın. Fabrika kurulurken de biz her türlü desteği veririz. Çiftçinin kendi örgütü olan Ziraat Odası çiftçinin derdiyle ilgilensin. Bu fabrika kurulurken de 2012 yılında biz BAKA olarak destek vermişiz. Önümüzdeki fabrikayı realize edebilirsek ona da destek olmaya devam ederiz" dedi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, fabrikada ücret haricinde onda bir oranında üreticinin zeytinini sıktıklarını belirterek, "Fabrikamız 2012 yılında hizmete girdi. O tarihten bu yana diğer zeytin yağı fabrikaları 6'ya bir oranında sıkım yaparken, biz onda bir oranında sıkım yapıyoruz. Manavgat'ta yıllık 3 milyon liradan fazla, Antalya genelinde ise 6 milyon liraya yakın para çiftçimizin cebinde kalıyor" diye konuştu.Fabrikanın zeytin sezonunda 4 bin ton üretim kapasitesi olduğunu anlatan Başkan Metin, "Burada bazen 100'den fazla araç kuyrukta oluyor. Vatandaşlarımız 2 gün, 3 gün sıra bekliyor. Bunu azaltmak için ırmağın doğu yakasına da bir fabrika kurmamız gerekiyor. Bu konuda siz Sayın Valimizden destek istiyoruz" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, yapımı devam eden Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında, ardından da Havva Taşbaş'a ait zeytin fabrikasında da incelemede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Vali Karaloğlu'nun zeytinyağı fabrikasında incelemede bulunmasıBaşkan Rasim Metin'in üretim hattında bilgi vermesiVali Karaloğlu'nun çay bardağına zeytinyağı doldurmasıRasim Metin'in konuşmasıVali Münir Karaloğlu'nun konuşması

583 MB/// 05.16"HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

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Tokat'ta öğrencilere simülasyon TIR'ında deprem eğitimi TOKAT'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem simülasyon TIR'ında öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda okullardan gruplar halinde gelen öğrencilere depremlere nasıl hazırlıklı olunacağı, deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği ve doğru davranış şekillerinin neler olduğu uygulamalı olarak anlatıldı. Simülasyon TIR'ına alınan öğrenciler, 6 büyüklüğündeki deprem deneyimi yaşadı. Sarsıntı sırasında ellerini başlarının üzerinde kenetleyip yere çöken öğrenciler, heyecanlı anlar yaşadı.

Deprem simülasyon TIR'ında incelemede bulunan Vali Ozan Balcı, Tokat'ın deprem kuşağı üzerinde olduğunu belirterek, "Biz de bu konuda eğitim çalışmalarına büyük emek veriyoruz. Ağırlık merkezi yaptık. AFAD başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda çocuklarımızı eğitiyorlar. Kamu kurum kuruluşlarındaki personelimiz eğitiliyor. Halkımızın bu konuda duyarlı olması lazım. Depremin ne şekilde, nasıl olacağını bilemeyiz ama tedbirler almak bizim elimizde, biz bunu önemsiyoruz. Kimsenin burnunun kanamaması, can ve mal kaybı yaşanmaması için eğitim çalışmalarını benimsiyoruz. Bu kapsamda bugün deprem simülasyon aracı ilimize geldi. Çocuklarımız eğitiyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü: -Simülasyon TIR'ının görüntüsü-Öğrencilere uygulamalı eğitim verilmesi-Öğrencilerin sanal depremdeki heyecanlı anları-Valinin açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ---------------------------------------------------------------------

Van'da sokak ve yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı

VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorlu kış şartlarında doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya atık yemek ve mama bırakıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Van'da doğal ortamda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için Van Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri, okul, iş yerleri ve bazı kamu kurumlarında toplanan atık yemekleri yaban ve sokak hayvanları için doğaya, ayrıca Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden de günlük 100 kilogram mama, kentin 18 farklı noktadaki besleme odaklarına ve Sıhke Gölü civarında hayvanseverler tarafından yapılan derme çatma kulübelere bırakıyor.

Hayvansever İsa Baran, kış mevsiminde sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakan ekiplere teşekkür ederek," Bu sayede sokak hayvanları aç kalmıyor. Bu hayvanlara çok güzel bakılıyor. Sadece beslenmeleri değil, hayvanların tüm ihtiyaçları düşünülüyor. Ancak her şeyi de belediyelerden beklememek lazım. Bizlerin de bu noktada daha duyarlı davranması gerekir" dedi.

Belediye çalışanı Cüneyt Yakut ise, "Büyükşehir belediyesinin yaptığı bu faaliyetle israfın da önüne geçiliyor. Çünkü bu yemekleri günlük olarak hayvanlara vermediğimizde çöpe gidiyor. Bizler günlük olarak bu yemeklerin yanı sıra Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizden aldığımız yem ve mamaları odak dediğimiz noktalara bırakıyoruz. Bu sayede hem yaban hayvanları hem de sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Kamu kurumlarındaki yemekhanelerde yemek atıklarını alan belediye ekipleri-Yemekleri araca bırakmaları-Araçla doğaya giderlerken-Sokak köpekleri aracın etrafını sararken-Sokak köpeklerine yemek attıkları bırakan ekipler-detaylar-Sokak köpeklerine mama veren ekipler-Hayvansever İsa Baran ile röportaj-Belediye çalışanı Cüneyt Yakut ile röportaj-Yiyecek yiyen sokak hayvanları

BOYUT: 340.36 MB

SÜRE: 2 DK 49 SN

Behçet DALMAZ/VAN, -

Kaynak: DHA