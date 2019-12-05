DHA YURT BÜLTENİ-11

05.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:58

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (4)

ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısına gece yarısı olayın yaşandığı evin çevresinde tatbikat yaptırıldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca konularak adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ZANLININ EMNİYETTEN ÇIKARILMASI

ORDU - DHA

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Ceyhan Belediyesi'nde yangın

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye hizmet binası 4 katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bugün saat 07.50 sıralarında belediye hizmet binası 4. katında numarataj biriminde elektrik kontağından yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin bildirmesi üzerine Ceyhan Belediyesi'ne çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar belediyeye gelerek soğutma çalışmalarını izledi. Başkan Aydar, yangının çıktığı katta inceleme yaparken, İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu'da belediye ye gelerek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Görüntü Dökümü-------------Belediye binasından yükselen dumanİtfaiyenin söndürme çalışmasından görüntülerCeyhan Belediye binası girişiÇevredeki kalabalıktan detaylarİtfaiye araçlarından görüntüHaber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana)

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5 bin yıllık Kaniş Karum'da kazılar devam ediyor Kayseri'de 1948 yılından bu yana kazı çalışmalarının sürdüğü 5 bin yıllık Kayseri Kültepe Ören Yeri'nde bu yıl yapılan kazılarda tapınak ve depoya benzeyen büyük bir yer keşfedildiği belirtildi.Türkiye'nin ve Kayseri'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kültepe- Kaniş-Karum kazı ve restorasyon çalışmaları yapıldı. 12 ay açık kalacak kazı alanında yapılan çalışmalara başkanlık eden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kültepe'de 70 yıldır kazı çalışmaları yapılıyor. Bizim daha önceki kazılarımız bütçe nedeniyle en fazla 4 ay yapılabiliyordu. Bakanlık yeni bir program çerçevesinde bazı kazıları 12 aylık programa aldı. Bunlardan birisi de Kültepe Kaniş-Karum oldu. 12 ay boyunca kazı alanı sürekli açık kalacak. Biz burada yapılacak düzenlemeler varsa onu gerçekleştireceğiz. Kazı, ofis ve depo çalışmaları yapacağız. Bu yıl sadece 2 ay kazı çalışması yaptık. Çalışmalarımız çok geniş ölçekte olmamasına rağmen Kültepe'de tarihe ışık tutan önemli buluntular vardı. Bu sene de Asurlu tüccarların gelmesinden önceki döneme ilişkin kazılar gerçekleştirildi. Asurlu tüccarların Kültepe Kaniş'e gelmesinden 500 yıl kadar öncesinde önemli büyük yapıları bulduk. Biz, büyük yapı içinde idollerin bulunduğu oda keşfedildi. Bu oda o dönemde dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir tapınak gibi alanı kazıyoruz. Tarihi aydınlatacak eserleri çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Kültepe Kaniş kazı alanlarından görüntüKazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile röportajDiğer görüntüler

HABER: Yasin DALKILIÇ, KAYSERİ

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Kırıkhan'da hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore gazisi Musa Kardöl, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Kırıkhan İlçesine bağlı Bektaşlı Mahallesi'nde yaşayan Musa Kardöl yaşamını yitirdi. Kardöl için Bektaşlı mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Murat Özanlağan, Kırıkhan Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Yalçın, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı Kore gazisi Musa Kardöl dualar ve tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü-------------Cenazenin mezarlığa getirilmesiTabutun askerler tarafından omuzda taşınması Cenaze namazının kılınmasıVatandaşlardan helallik alınmasıCenazenin toprağa verilmesi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,(Hatay),

Kaynak: DHA