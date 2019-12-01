DHA YURT BÜLTENİ - 11

01.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:55

Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuzda dünya denizcilik tarihi değişecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 'da katıldığı toplantıda, "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak" dedi. Fransa'nın insan hakları konusunda Avrupa'nın en geri ülkesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Macron liberal diye geldi, Sarkozy'den, Le Pen'den beter çıktı" diye konuştu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin kongre sürecine değindi. Çavuşoğlu, bu süreçte istişareler yapılmasının ve kongre sürecine ortak akılla gidilmesinin, partinin geleceği için önemli olduğunu belirterek, "Bu kongre yenilenmedir ve yenilenmeyle beraber teşkilatlarımız gelecek hedeflere ulaşmak için çalışır. Her bir kongre vefa için bir sınavdır. Görev alacaklar ve devam etmeyecekler var. Bu bir değişimdir, değişim kaçınılmazdır. Bu değişimi yaparken görevi bırakan arkadaşlara vefa göstermek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.'TARİH DEĞİŞECEK'Türkiye'nin jeopolitik konumunu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, TANAP Projesi'nin, Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu bakımından dünyada çok dikkat çekici bir potansiyeli olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "TANAP ve Türk Akımı-2 Avrupa'yı hedefliyor. Ulaşım projelerinde Türkiye İpek Yolu'nun canlandırılmasında en kritik ülke. Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak. Böyle bir coğrafyada yaşıyorsak girişimci ve insani olmamız lazım. Sorun varsa çözmek için girişimci olmamız lazım" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs etrafındaki rezervlerin paylaşımı için masada güçlü olunması gerektiğini de kaydetti.'FRANSA İNSAN HAKLARI KONUSUNDA AVRUPA'NIN EN GERİ ÜLKESİ'Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Fransa'nın OHAL'i yasalarla normal hale getirdiğini belirterek, "Bugün Fransa insan hakları konusunda Avrupa'nın en geri ülkesidir. En son çocuklarını okula götürmek isteyen başörtülü annenin okul etrafına gelmesini yasakladı, bunu ne ile izah edersiniz" dedi.'SARKOZY'DEN, LE PEN'DEN BETER ÇIKTI'Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un yasakçı yaklaşımını eleştiren Çavuşoğlu, "Macron liberal diye geldi Sarkozy'den, Le Pen'den de beter çıktı. Strazburg'ta Avrupa Konseyi'nin 70 yılındayız, tüm liderler geldi. Yukarıda bir loca vardır, basın oturur. Macron geldi, basın bölümünü kapattılar ve basını içeri almadılar. Opera binasında kutlama etkinlikleri vardı, basını oraya da almadılar. Türkiye'de böyle bir şey olsa Avrupa Birliği kıyameti koparır. Avrupa Birliği'nden ses çıkıyor mu, hayır. Neden, 'biz üyeyiz' diye dayanışma yapıyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Salondan detayBakan Çavuşoğlu'nun konuşması

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Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA-DHA

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Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (2) ADLİYEYE SEVK EDİLDİOrdu'da, eşi İsmet K.'yi (55) uyurken satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözatına altınan Hatice K. (36),Tekkiraz Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü--------------Ünye Adliyesi'nin detay görüntüsüHatice K.'nın adliye getiriliş görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/Turgut DAĞDEVİREN-ORDU-DHA

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Camideki musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Roma dönemine ait bazalt taşından yapılmış lahit kapağının, camide musalla taşı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Örtülü Mahallesi sakinleri, 1984 yılında mahalle kırsalında buldukları bazalt taşını, camide musalla taşı olarak kullanmaya başladı. Mahalleye 2 yıl önce gelen bir grup, 850 kilo ağırlığındaki taşın, Roma dönemine ait lahit kapağı olduğunu söyledi. Mahalleli, taşı bölgeye geri götürmeyi düşündü. Ancak taşa zarar verileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, bu düşünceden vazgeçti.Mahalle sakinlerinden Mehmet Kaçar (60), "Mahallemiz sınırlarında Örtülü Kalesi'ni de içerisine alan Kavaklık mevkisinde, birçok oyma ve kesme taş mevcut. Camimizde musalla taşı ihtiyacı olunca, biz de mahalle sakinleri olarak traktörle giderek bu taşı kırmadan, traktöre yükleyerek buraya getirip yerleştirdik. 1984 yılında bu yana da musalla taşı olarak kullanıyoruz. İki yıl önce mahallemizi ziyaret eden bazı kişiler tarafından taşın Roma dönemine ait lahit taşı yani mezar kapağı olduğunu söylediler. Taşı tekrar aldığımız yere götürmeyi düşündük, ama kırılacağı endişesiyle vazgeçtik. Burada sağlam duruyor ve bizler de korunmasına özen gösteriyoruz" dedi.İslahiye Belediyesi'nde görevli arkeolog Mustafa Kemal Şahin de yaptığı incelemenin ardından 35 yıldır mahalle sakinleri tarafından musalla olarak kullanılan taşın Roma dönemine ait lahit kapağı olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü-------------Örtülü Mahallesi camiiMusalla taşıMehmet Kaçar ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

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Evinde 217 canlı akrep bulunan kişiye 60 bin lira para cezası Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, evinin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirilen Hekim Çaka'ya 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulandı.Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde 9 Kasım günü düzenlenen uygulama sırasında gelen ihbar üzerine bir evde arama başlattı. Polis ekipleri, evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi. Ele geçirilen canlı akrepler, koruma altına alınmak üzere Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Hakkında inceleme başlatılan ev sahibi Hekim Çaka'ya ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 60 bin 163 lira para cezası verildi.Çaka, evinin bodrum katında akrep yetiştirmek için 50 bin lira masraf yaptığını belirterek, akrep beslenmesiyle ilgili ceza verildiğini bilmediğini söyledi.

Görüntü Dökümü--------------Ele geçirilen akrepler-Akreplerin bulunduğu kutuların taşınması-Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet Ali DİNLER-Kamera: MARDİN

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Çukurca'da 'kış lastiği' uygulaması

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde polisin yaptığı kış lastiği uygulamasında, kurala uymayan sürücülere para cezası kesildi.Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarının yaşandığı ilçede kış lastiği uygulaması yaptı. İlçe girişindeki polis kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, yolda geçen araçları tek tek durdurarak, kontrol etti. Sürücüleri kış lastiği konusunda bilgilendiren ekipler, kurala uyan sürücülere teşekkür ederken, uymayanlara ise idari para cezası kesti.

Görüntü Dökümü--------------Durdurulan araçlar-Araçlarda kış lastiği uygulaması yapan polis ekipleri

-Kontrollerden genel ve detaylar

HABER: Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari),

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Kaynak: DHA