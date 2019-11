DHA YURT BÜLTENİ-11

27.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:42

Zarftan çıkan tozda, kimyasal bulguya rastlanmadı

Aksaray'da açılan zarfın içinden çıkan toz üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kimyasal ve biyolojik bulguya rastlanmadı. Polis, zarfı iş yerine bırakan kişiyle ilgili şu ana kadar herhangi bir ize rastlamazken, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor. Karantina altında tutulan ve yapılan tetkiklerinde sağlık problemi tespit edilmeyen 5 kişi ise dün taburcu edilmişti.

Hamidiye Mahallesi'nde oturan ve bir haftadır İstanbul'da olan, cep telefonu satan İlyas Köse (51), pazar günü Aksaray'a döndüğünde, iş yerine uğradı. İddiaya göre, kapının altından atılan zarfı alan Köse, eve gidip açtığında içinde toz olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Tozun kimyasal madde olma ihtimali üzerine AFAD ekipleri, ilk önce evde ve binada kimyasal ve biyolojik ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18) ile o sırada apartmana giren komşuları Bahtışen Altın (56), tozdan etkilenebilecekleri ihtimali üzerine tedbir amaçlı, evin önüne kurulan çadırda dezenfekte edildi. Ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde karantina altına alındı. 5 kişi, sağlık problemine rastlanılmayınca dün taburcu edildi. Evi halen mühürlü olan Köse ailesi ise bir yakının yanına yerleşti.

TOZDA KİMYASAL MADDEYE RASTLANMADI İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Ankara'ya gönderilen tozdan alınan numunede yapılan ilk incelemede herhangi bir kimyasal ve biyolojik maddeye, karantina altına alınan 5 kişinin tetkiklerinde de sağlık problemine rastlanılmadığını belirtti. Olayın ardından zarfı iş yerinin kapısının altından atan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis, şu ana kadar zarfı bırakan kişinin izine rastlamazken, çalışmasını sürdürüyor.

'ZARFI AÇINCA KIZARIKLIK VE KAŞINTI BAŞLADI'İlyas Köse yaşadıklarını ise şöyle anlattı: "Ben İstanbul'da idim. İş yerimin kapısının altından isimsiz zarf atılmış. Evde zarfı açınca, benim, eşimin ve oğlumun yüzünde kızarıklık ve kaşıntı başladı. Oğlumda mide bulantısı oldu. Bunun üzerine 112 Acil Servisi'ni aradık. AFAD ekipleri de gereğini yaptılar. Bizi karantina altına aldılar. Kan tahlili ve serum yaptılar. Dün taburcu olduk ama numunelerin incelenmesi devam ediyor. Evimiz ve dükkanımız mühürlü giremiyoruz."Zarfın içinden bir kartpostal çıktığını ifade eden Köse, "Zarfın içinde eski husumetli olduklarımızın isimleri yazılı olan bir kartpostal vardı. El yazısı ile ailecek bayramımızı kutlamıştı. Zannetmiyorum onların yapacağını ama şüphelendiğim 7 ismi polise bildirdim. Gereken yapılacaktır" dedi.Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Köse, "Benim, ailemin ve komşumuzun sağlık durumu iyi. Komşumuz da o sırada alttaki garajdan çıkıyormuş, merdiven boşluğunda rast gelince, onun da etkilenebileceği şüphesiyle onu da karantina altına aldılar" dedi.

Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli operasyonunda buruk sevinç Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli operasyonu, Yusuf Oğuz Şimşek'e (26) yapıldı. Operasyonun üzerinden geçen 24 saati değerlendiren Prof. Dr. Ömer Özkan, kritik sürecin dolmasını beklediklerini, 4'üncü gün fizik tedaviye başlayacaklarını söyledi. Baba Mustafa Şimşek ise "Mutluyum diyemiyorum. Verici kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Karşıda bir can gitti" dedi.Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen ve kimliği açıklanmayan 21 yaşındaki erkek hastanın kalp, böbrekleri, kornea, karaciğeri ile uzuvları ailesi tarafından bağışlandı. AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, aynı bölümün Anabilim Dalı Başkanı olan eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ve 25 kişilik özel ekip, nakil bekleyen hastaların verilerini inceledi. Sıra bekleyenlerden Yusuf Oğuz Şimşek'le sonuçların uyumlu çıkması üzerine Şimşek pazartesi akşamı hastaneye geldi. 2015 yılında güneş panelini tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybeden Şimşek, 10 saatlik nakil operasyonunun ardından yoğun bakım servisine alındı.'KRİTİK SÜRECİN DOLMASINI BEKLİYORUZ'AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, naklin üzerinden geçen 24 saatin ardından bir değerlendirme yaptı. Yusuf Oğuz Şimşek'in şu an gayet iyi durumda olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Kritik sürecin dolmasını bekliyoruz. Birkaç gün sonra daha rahat hissedeceğiz. Kollarını gördü, mutlu olmuştur diye düşünüyorum. 6 ay ile 1 yıl arasında kollarını kullanabileceğini düşünüyoruz. 4'üncü günden itibaren fizik tedaviye başlayacağız" diye konuştu.'NAKİLLERDE ABD'NİN ÖNÜNDEYİZ'Nakiller ve donör sayılarıyla ilgili değerlendirme de yapan Prof. Dr. Özkan, "Aslında az ama dünya ortalamasını düşününce bizim tür nakillerde çok da kötü değil. ABD'nin tüm merkezleri kadar yapar durumdayız. Bir böbrek ve karaciğer nakli gibi olmasını beklemiyoruz. Zorlu nakillerdir bunlar. Bağış oranına bakacak olursak Avrupa'nın da gerisindeyiz" diye konuştu. Donör bağışında geçen yıla göre artış olduğunu da aktaran Prof. Dr. Özkan, 5 hastanın yüz nakli için, en az 40 hastanın da kol nakli için beklediğini söyledi.'OĞLUMA SEVİNEMİYORUM'Zabıta memuru Mustafa Şimşek (51) ise oğlunun sağlığına kavuşmasına sevinemediğini anlattı. Oğluna kollarını bağışlayan erkek donörün ailesinin üzüntüsünü hissettiğini kaydeden Şimşek, "Mutluyum diyemiyorum. Verici kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Karşıda bir can gitti" dedi.SEVİNDİRİCİ HABER EVDE OTURURKEN GELDİNakil olacakları gün çalan telefonla müjdeli haberi aldıklarını anlatan Şimşek, "İzinliydim evde oturuyordum. Telefonla aradılar ve bir imza için Yusuf Oğuz Şimşek'le birlikte hastaneye gelmemizi istediler. Gelince öğrendik nakil olacağını. Hemen kan aldılar tetkikler için oğlum çok ümitlenmedi. Ameliyata gireceği anda heyecanlandı" dedi.4 yıl önce oğlunu nakil listesine kayıt yaptırdıklarında ailecek organ bağışında bulunduklarını belirten Mustafa Şimşek, oğlunun sağlığına kavuşmasının ardından her anne baba gibi mutluluğunu görmeyi beklediklerini ve Yusuf Oğuz Şimşek'i evlendirmeyi düşündüklerini söyledi.

Hareket halindeki aracında fenalaşan sürücüyü polis kurtardı Diyarbakır'da hareket halindeki hafif ticari araçta fenalaşan sürücü, trafik polislerinin dikkati sayesinde kurtarılarak hastaneye yetiştirildi. O anlar ise çevrede bulunan mobese kamerasına yansıdı.Olay, dün merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis kavşağında meydana geldi. Kavşakta görevli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hareket halindeki otomobilinde elleriyle boğazını tutup, başı direksiyona düşen sürücüyü fark etti. Harekete geçen ekipler, bir süre sonra kendiliğinden duran otomobilin kapısını açtıklarında sürücüyü baygın halde buldu. Trafik ekipleri, sürücünün emniyet kemerini açarak, rahat nefes almasını sağlarken, sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Polisin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kimliği öğrenilemeyen erkek sürücü acil serviste tedaviye alınırken sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Olay anı ise mobese kameralarınca kaydedildi.

İtfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı

Hakkari'nin merkez Biçer Mahallesi'ndeki evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, itfaiye aracıyla dar sokağa giremeyince yangın, 2 katlı binayı sardı. Alevler, 600 metrelik hortum kullanılarak, güçlükle söndürüldü. Biçer Mahallesi'ndeki Hacı Alkan ait 2 katlı evin çatı katında, dün akşam, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi; ancak gelen ekipler, dar olduğu için araçla sokağa giremedi. Bu sırada yangın, tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri de 600 metrelik hortum kullanarak, yangını güçlükle söndürdü. Yangın nedeniyle 2 katlı binada hasar oluştu. Hakkari Belediyesi İtfaiye Amiri Cabbar Tekin, sokak dar olduğu için yangına zaman kaybı yaşayarak, müdahale edebildiklerini, ek hortum kullanmak zorunda kaldıklarını, 1 saatlik çalışmanın ardından da yangını söndürdüklerini söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, evde incelemelerde bulunan Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zirek, ailenin mağduriyetini gidereceklerini söyledi.

Muş'ta kar yağışı ve tipi ulaşımı etkiledi

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, Çavuştepe mevkiinde araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Tipiyle birlikte yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı özellikle ulaşımda sürücülere zor anlar yaşattı. Kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Çavuştepe mevkiinde, kar ve tipi nedeniyle köylere yolcu taşıyan minibüsler yolda kaldı. Araçlarına zincir takan sürücüler, yollarına devam edebildi. Muş İl Özel İdaresi ekipleri de yolları açık tutabilmek için çalışmasını sürdürüyor.

Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yıllarca mevsimlik tarım işçiliği ve fırınlarda hamur işinde çalışan Ali Tekçe (34), 13 yıl önce gittiği İngiltere'de 100 kişinin çalıştığı 4 restoran açtı. Yaşadığı şehirde hayvan otlatırken, şimdi rüya gibi bir hayatı olduğunu belirten Tekçe, "İngiltere'den ilk on içerisinde bulunan lüks restoranım var. Müşterilerim arasında Kraliyet ailesi var. Türkiye'den özel iş insanları müşterilerim var" dedi.Suruç'ta yıllarca yaz aylarında mevsimlik işçi, kışın ise ekmek fırınlarında çalışan ilkokulu üçüncü sınıftan terk eden 2 çocuk babası Ali Tekçe, 2001 yılında çalışmak amacıyla Marmaris'e gitti. Burada bir restoranda çalışan Tekçe, ardından kendi işlettiği bir işyeri açtı. 2005 yılında tatil için İngiltere'den Marmeris'e gelen Nikola ile tanışan Tekçe, aynı yıl evlendi. Nikola'nın hamile kalması ve ülkesine dönmesinin ardından Tekçe de 2006 yılında İngiltere'ye yerleşti.DÜNYASI DEĞİŞTİSuruç'tan İngiltere'ye uzanan yolculuğunun bir rüya gibi olduğunu anlatan Ali Tekçe, çobanlıktan patronluğa giden yolunu şöyle anlattı: "Ben Suruç'ta çobanlık, tarım işçisi ve fırında çalışıyordum. Maddi durumumuz iyi olmadığı için ilkokul 3'üncü sınıfta okulu bıraktım. Burada yaptığım işler bana çok basit geliyordu. Hep büyük işleri hayal ediyordum. Bunun için ilk kez doğduğum topraklardan çıkıp Marmaris çalışmaya gittim. Burada bir restoranın bulaşıkhanesinde çalıştım. Bu sırada müşterilerimizle diyalog kurabilmem için İngilizce öğrenmem gerekiyordu. Azmettim kısa sürede bu dilli öğrendim. Bu sırada tatile gelen eşim Nikola'yla tanıştım. Eşim hamile kalınca çocukların geleceği için İngiltere'ye yerleşme kararını aldık. Şimdi 10 yaşında oğlum Adem Yusuf ile 12 yaşındaki kızım Ella Beyaz'a mutlu bir hayat bırakmanın gururunu yaşıyorum." CEBİMDE 2 EURO KALMIŞTI2006 yılında İngiltere'nin Manchester Havaalanı'na indiğinde cebinde 2 Euro kaldığını ve hiç bilmediği bir ülkede yaşamanın zorluğunu anlatan Tekçe konuşmasını söyle sürdürdü: "13 yıl içerisinde bu yaşadıklarım bana rüya gibi geliyordu. Suruç'ta koyunları otlatırken bir anda kendimi İngiltere'de buldum. Buranın en güzel şehirleri arasında bulunan Beverley kentinde yaşamaya başladık. İlk önce bir iş yerinde çalışmaya başladım. Daha sonra bu restorana ortak oldum. İşlerim iyice açılmaya başladı. Kendime güzel bir çevre kurdum. Şimdi İngiltere'nin sayılı restoranları arasında 4 iş yerim ile 100 personelim var. Burada Türk ve Osmanlı yemeklerinden oluşan menümüz beğenildi. Aralarında Kraliyet ailesi olmak üzere dünyanın sayılı iş adamlarının uğradığı bir mekan sahibi olduk. Allah'a şükürler olsun işlerimin bu derecede büyümesi için çok çalışıp emek verdim. Tatillerde ise gittiğim Suruç'ta eski işimde çalışan arkadaşlarıma başarının yolunu anlatmaya çalışıyorum."

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Gümüşhane'de, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerinin yiyecek arayışı ve zorlu yolculukları görüntülendi.Kent kırsalı, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatında çok sayıda türü de bünyesinde barındırıyor. Kaya kartalı, dağ keçisi, tilki, domuz, boz ayı ile kurtlara doğal ortamında rastlanılan ilçede, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü görüntülendi. Çengel boynuzlu dağ keçileri, yavrularıyla yiyecek ararken sarp ve kayalık arazide yol aldı.Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bölgede dağ keçilerinin neslinin korunması ve geliştirilmesi için özel çalışma yürütüyor. Yıllar içerisinde sayısı azalan çengel boynuzlu dağ keçilerinin popülasyonunda; türün korunması ve artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunca artış yaşandığı belirtildi.Kaçak avlanılması durumunda 22 bin 660 liradan başlayan para cezası uygulanan çengel boynuzlu dağ keçilerinin kentteki sayısının, 17 farklı noktada olmak üzere 120'ye ulaştığı belirtildi.

Gazipaşa kaza: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin refüjdeki tel çite çarparak durabildiği kazada, sürücü Yasin Bilgin yaralandı.Olay, saat 00.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Anamur istikametine seyir halindeki Yasin Bilgin'in kullandığı 07 NSP 54 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda refüje çıkıp yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra tel çite çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Yasin Bilgin yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bilgin, polis aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı Yasin Bilgin'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza yapan otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

