DHA YURT BÜLTENİ-11

26.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:56

Fuat Oktay: Suriyeli sığınmacılar için harcamamız 40 milyar doları aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Suriyeli sığınmacılara yönelik hizmetler için 8,5 yıldır yaptığımız harcama, 40 milyar doları aşmış durumda. Buna karşın AB kaynakları, 2016 yılından bu yana sadece 3 milyar avroluk destek verebilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'te düzenlenen 'Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu'na katıldı. Forumda Fuat Oktay'ın yanı sıra Avrupa Birliği ülkeleri temsilcileri, Birleşmiş Milletler yetkilileri, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgedeki kentlerin belediye başkanları, yerli ve yabancı davetliler yer aldı. Forumda konuşan Oktay, Türkiye'nin 911 kilometre uzunluğunda Suriye sınır hattının olması dolayısıyla savaştan kaçan 4 milyona yakın kişinin ülkeye sığındığını söyledi. Anadolu topraklarının 5 yıldır dünyanın en fazla sayıda sığınmacıyı barındırdığını kaydeden Oktay, "Suriye kökenli sığınmacılar açısından baktığımızda geçici barınma merkezlerinde 62 bin 578, geçici barınma merkezleri dışında ise 3 milyon 622 bin 404 kayıtlı Suriyeli bulunmaktadır. Göç dalgasının başlangıcından bu yana ortaya koyduğumuz etkin göç yönetimiyle güvenlik, sağlık, barınma, gıda ve eğitim gibi temel hizmetler sığınmacılara en etkin şekilde sunulmaktadır. AFAD başkanı olarak görev yaptığım dönemden bu yana atılan adımlarla sığınmacılar konusunda Türkiye, dünyaya örnek uygulamaları hayata geçirmiştir. Bu kapsamda 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' gibi yasal reformlar ile temel dayanaklar oluşturularak, yüksek standartlarda bir sığınma sistemi inşa edilmiştir" diye konuştu.

'YIKILAN HER GÖNLÜMÜZDE YARALAR AÇTI'Suriyeli sığınmacılar için sadece Türkiye'de değil sınır ötesinde de çalışmalar yapıldığını dile getiren Fuat Oktay, Suriyelilere kendi ülkelerinde güven içinde yaşayabilecekleri alan oluşturarak, tüm insani ve yerel hizmetleri sunduklarını söyledi. Ülkeleri dışında yaşayan Suriyelilerin evlerine dönmesi için tek somut adımın Türkiye tarafından atıldığını belirten Oktay, şunları dedi:

"Fırat'ın batısını terörden temizleyip nasıl bölgede hastanelerini, okulları, kilise ve camileri; tarımsal çalışmaları ve altyapı hizmetlerini faaliyete geçirdiysek Fırat'ın doğusunu da huzur, güvenlik ve temel hizmetler ile buluşturacağız. Ülkemizi doğrudan hedef alan PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör unsurları ile mücadele ederek hem sınırlarımızın güvenliğini sağlamak hem de sığınmacıların yurtlarında güven içinde yaşayabilecekleri bir bölge oluşturmak için çok yoğun çalışıyoruz. Bu amaçla Fırat'ın doğusunda başlattığımız Barış Pınarı Harekatı ile varil bombalarından ve gece baskınlarından arınmış bir alan oluşturuyoruz. Ülkemizin güney sınırlarında terörün, Suriye tarafından gelen PKK/YPG'nin söndürdüğü her ocak, yıkılan her ev bizim gönlümüzde yaralar açmıştır. Şimdi güvenli bölge olarak kararlaştırılan barış koridorunda yıkılanın yerine yenisini yapma ve yaraları sarma zamanıdır."

'AB KAYNAKLARI 3 MİLYAR AVROLUK DESTEK VEREBİLDİ'Türkiye'nin son 8,5 yılda Suriyeli sığınmacılar için tüm imkanları seferber ettiğini belirten Oktay, "Ancak sığınmacıların bulundukları şehirlere uyum sağlaması sadece belediyelerden beklenemeyecek kadar çok boyutlu ve çok paydaşlı çözümler gerektirmektedir. Suriyeli sığınmacılara yönelik hizmetler için 8,5 yıldır yaptığımız harcama 40 milyar doları aşmış durumda. Buna karşın AB kaynakları 2016 yılından bu yana sadece 3 milyar avroluk destek verebilmiştir. Bu maddi yük, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların söz verdiği fonları sağlamadığı sürece bir ülkenin tek başına altından kalkabileceği miktarın üzerindedir. Coğrafi yakınlık hiçbir ülkeyi böyle bir trajedinin doğrudan tek sorumlusu ve yüklenicisi yapamaz, yapmamalıdır. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı ilkesi çerçevesinde uluslararası toplumdan artık nasihat değil icraat görmek istiyoruz. Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatı imzalayan tüm taraflar artık 'ne olması gerekir' değil 'nasıl yapacağız', 'üzerimize düşen nedir' sorularına cevap vermelidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki ay Cenevre'de düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı'mızın da eş başkanlık edeceği Küresel Mülteci Forumu'nun önemli fırsat olduğunu düşünüyorum. Küresel Mülteci Forumu inanıyorum ki düzensiz göç yönetimi ve mülteciler konusunda ortak sorumlulukları dünyanın vicdanına yeniden hatırlatacaktır. Buradan çıkacak sonuçların da Küresel Mülteci Forumu'nda paylaşılacak olmasını bu çerçevede önemsiyorum. Mülteciler konusunda sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyecek çözümlerin çıkacağına inanıyorum. Bu doğrultuda Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Forumu sonucunda dünyanın her yerinde uygulanabilecek bir 'sığınmacı dostu belediye rehberi' oluşmasını bekliyoruz. Bu rehber, 'sığınmacılar için sığınmacı gözüyle yerel hizmet' bakış açısını içinde barındırıyor olmalıdır. Bu açıdan yerelin taleplerinin toplandığı katılımcı bir mekanizma içermelidir. Ayrıca yerel yönetimlerin sığınmacı hizmetlerinde kaynak yönünden beslenebilmesi için destek fonu imkanları ve STK iş birliği yöntemleri rehberde bulunmalıdır."

'370 BİN GERİ DÖNÜŞ OLDU''Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla oluşturulan güvenli bölgelerin bugün Suriye'deki yaşanabilir yerleri oluşturduğunu dile getiren Fuat Oktay, 'Barış Pınarı Harekatı' ile güvenli hale getirilecek alana öncelikle 1 milyon, izleyen dönemde bir o kadar daha Suriyelinin dönüş yapmasının planlandığını kaydetti. Sınır ötesindeki Suriyelilerin eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Oktay, şöyle konuştu:

"Burada güvenlik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, su, elektrik dahil tüm yerel yönetim hizmetlerini, hiçbir ayrım yapmadan Suriyelilerin kullanımına sunuyoruz. Ayrıca bölgenin yönetimi yerel halk tarafından belirlenen mahalli meclisler tarafından idare edilmektedir. Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır. Güvenli bölgenin yapısına ilişkin üzerinde çalıştığımız taslak planda 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı bulunmaktadır. 200 bin civarında konutun da 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde inşa edilmesi öngörülmektedir. Okullar, hastaneler, sanayi siteleri, ibadet yerleri, yeşil alanlar, yol, su ve elektrik altyapısı da bu planlamanın içindedir. Buradan, bölgede istikrar ve huzur isteyen tüm tarafları güvenli bölgenin yapılanmasına destek vermeye davet ediyorum."

'MÜCADELEMİZ TERÖR BELASINI KAYNAĞINDA YOK ETMEK İÇİN'Suriye'deki insani krizin sonlanmasını isteyen herkesin, güvenli bölge konusunda elini taşın altına koyması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları söyledi:

"Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız. Bunu Arap, Kürt, Türk, Yezidi, Keldani, her kökenden kardeşlerimiz için yapacağız. Bizim mücadelemiz ülkemize musallat olmuş terör belasını kaynağında yok etmek içindir. Gaziantep'te Karşıyaka Polis Merkezi'nin önünde bombalı araç saldırısı yaparak 12 vatandaşımızı şehit edenler bunlardır. YPG/PKK, Kürtlerin temsilcisi ya da DEAŞ'ın hasmı değil,DEAŞ'tan da tehlikeli bir terör örgütüdür. Bu gerçeğin görülmesi lazım. Bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapanlar ve Çobanbey, Cerablus gibi güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde barışa ateş açanlar bilmeliler ki bilerek veya bilmeyerek terörün değirmenine su taşımaktadırlar. Biz terörün her türlüsüyle Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle 'Barış Pınarı Harekatı' ve diğer operasyonlarımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP,

Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde, Sevgi P. (48), bu sabah çıkan tartışmada eşi Yakup P. tarafından baltayla öldürüldü. Zanlı, polisi arayıp eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Sevgi P.'nin, bir süre önce kendisine şiddet uygulayan eşinden şikayetçi olduğu, ancak daha sonra şikayetini geri aldığı öğrenildi.Olay, sabah saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Yakup P. ile eşi Sevgi P., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Yakup P., aldığı baltayla Sevgi P.'ye vurdu. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, 155'i arayan Yakup P., eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevgi P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Biri engelli 4 çocukları olan çiftin son günlerde sıkça kavga ettiği ve evlerinden sürekli tartışma seslerinin duyulduğu belirtildi.Ayrıca, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nden bir gün sonra öldürülen Sevgi P.'nin geçen günlerde, kendisine şiddet uygulayan kocasından karakola giderek şikayetçi olduğu, ancak çocukları için şikayetini geri aldığı öğrenildi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken, savcının incelemesinin ardından, cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Yakup P., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü------------Olay yerinden görüntüVatandaşlardan görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

İnşaatta kadına tecavüz eden saldırgan aranıyor

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaat halindeki binada Z.Y.'ye (21) tecavüz edip cep telefonunu gasbeden şüpheliyi arıyor. Kadına ait cep telefonunu olay yerine yakın bir yerde bulan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katındaki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kumluca ilçesinden Muratpaşa ilçesine gelen Z.Y., mahalleden geçtiği sırada, ihtiyacını gidermek için inşaat halindeki binaya girdi. Bu sırada, iddiaya göre, arkasından inşaata giren kişi, Z.Y.'yi tehdit ederek, 4'üncü kata çıkardı. İddiaya göre Z.Y., bu kişinin tecavüzüne uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Z.Y. durumu polise bildirdi. Bu sırada, telefon konuşmasını duyan saldırgan, dönüp, Z.Y.'nin telefonunu alıp, kaçtı.Olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Polis, uyuşturucu madde bağımlısı olan ve hırsızlık kaydı bulunan Z.Y.'yi, hastanedeki tedavisinin ardından işlemleri için polis merkezine götürdü.TELEFONU BULUNDUOlayla ilgili incelemelerini sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.Y.'nin cep telefonunun olay yerine yakın bir noktada buldu. Telefon, incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Z.Y.'nin ifadesine başvuran polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLDİ)

HABER: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

Konya'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik polisin yaptığı operasyonda 1'i Afganistan uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 14,5 kilo çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki farklı adreslere uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 1'i Afganistan uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. 13 kişiye de uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. 'Torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 14 kilo 250 gram esrar, 51 uyuşturucu hap, 7,2 gram metamfetamin, 304 gram eroin, 16,4 gram bonzai ele geçirildi. 8 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü------------Operasyonda köpekle arama yapılması Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Haber: KONYA-DHA=========================

Şahitlik yapan pazarcıyı vuran kişi yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, şahitlik yapması nedeniyle tutuklanmasına neden olduğu pazarcılık yapan Burhan B.'yi tabanca ile ateş ederek yaralayan Mehmet E. yakalandı.Olay, önceki gün akşam saatlerinde, İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. 2016 yılında 'yaralama' suçundan tutuklanıp, cezaevine konulan Mehmet E., bir süre önce tahliye oldu. Mehmet E., iddiaya göre duruşmasında şahitlik yapan ve aleyhinde ifade veren Burhan B.'nin evinin önüne gitti. Burada bir süre bekledikten sonra pazarcılık yapan Burhan B. ile karşılaşan Mehmet E, iddiaya göre kendisine, "Bunun hesabını soracağım. Yattığımın hesabını öde" deyip para istedi. Burhan B.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine Mehmet E., tabancayla ateş açtı. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Burhan B., ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burhan B. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.Polis, olayın ardından kaçan Mehmet E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Mehmet E. emniyetteki işlemlerin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü-------------Mehmet E.'nin adliyeye sevk edilmesi

HABER: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Bodrum'da sağanak yağmurun ardından çıkan güneşin keyfi sürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dün öğle saatlerinde başlayan fırtınanın ardından bu sabaha kadar aralıklarla süren yağmur yerini güneşe bıraktı. Güneşli havayla birlikte vatandaşlar marina, sahil, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparak, güzel havanın keyfini sürdü. Bodrum'da dün saat 13.00'te başlayarak saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına bu sabah yerini sağanak yağmura bıraktı. Sokak ve caddeler suyla dolup taştı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. Turgutreis-Bodrum karayolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Bodrum-Kos ve Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi. Milas-Bodrum Havalimanı'na inmesi beklenen yolcu uçakları piste inemeyince, başka havalimanlarına yönlendirildi. Dere Sokak tamamen sulara gömüldü. Atatürk Bulvarı, Gümbet Kavşağı, Konacık Kavşağı sular altında kalınca, trafik polisleri yolu kısmi olarak trafiğe kapatıp, kontrollü geçiş sağladı. Karayolları, Bodrum Belediyesi ve Muğla Arama Kurtarma Derneği ekipleri yoğun mesai yaptı. Çalışmaların ardından yollar temizlendikten sonra trafiğe açıldı. Bu sabah ise yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından ilçede hayat normale döndü. Yerli ve yabancı turistler, güneşli havada köpekleriyle birlikte Bodrum Marina'da yürüyüş yaptı. Kentte bulunanlar güzel havanın tadını çıkardı.

Görüntü Dökümü------------Narenciye tezgahından satış yapanlardan görüntüCadde ve sokaklardan görüntüBodrum Marina'da yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çektirenlerin görüntüsü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN - Aykut KURT/ BODRUM (Muğla),

Bedirhan saz çaldı, Vali Memiş türkü söyledi

Erzurum Şehit Murat Ellik İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Bedirhan Aziz Aydın (10), Vali Okay Memiş'in makamında saz resitali verdi. Bedirhan'ın sazıyla çaldığı türkülere sesiyle eşlik eden Vali Memiş, küçük sanatçıyı tebrik etti. Merkez Palandöken İlçesi Yıldızkent semtinde oturan Bedirhan Aziz Aydın, geçtiğimiz hafta babası Muhammet Aydın'la Cumhuriyet caddesinde gezerken Vali Okay Memiş'e rastladı. Şehit Murat Ellik İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Bedirhan Aziz Aydın, Vali Memiş'in yanına giderek kendini tanıtarak bir süre sohbet etti. Saz çaldığını söyleyen Aydın'la görüşen Memiş, babasıyla birlikte valiliğe davet etti. Bedirhan Aziz, babası Muhammet Aydın'la birlikte Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Bir süre valiliğin işleyişi ve çalışmalar hakkında sorular soran küçük sanatçı, daha sonra sazıyla mini konser verdi. Usta bir sanatçı gibi sazının tellerine dokunan Aydın'a Vali Memiş de sesiyle eşlik etti. Makam odasında sazlı sözlü konserin ardından Vali Memiş, Bedirhan Aziz Aydın'ı tebrik etti.

Görüntü Dökümü-------------Bedirhan'ın saz çalması Vali'nin türkü söylemesi-Bedirhan'ın saz çalmasından genel ve detaylarHaber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA