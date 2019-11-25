DHA YURT BÜLTENİ-11

25.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:59

Suların çekilmesiyle 20 yıllık köprüler ortaya çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda, suların çekilmesiyle baraj yapılmadan önce köylere ulaşımın sağlandığı 2 köprü ortaya çıktı.

Kocaeli'nde büyük oranda içme suyu ihtiyacının karşılandığı, 51 milyon metreküp su toplama kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, kurak geçen sonbahar nedeniyle yüzde 17'ye düştü. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce bugün yapılan ölçümlere göre barajda su seviyesi, 8 milyon 680 bin metreküp olarak ölçüldü. Su seviyesinin azalmasıyla baraj havzasının bir kısmında da sular çekildi. Neredeyse 20 yıldır su altında olan bölgede suların çekilmesiyle baraj yapılmadan önce bölgedeki köylere ulaşımın sağlandığı 2 köprü ortaya çıktı. Çamurla kaplı köprülerden birinin su altında yıkıldığı, yanındaki diğer köprünün ise sağlam kaldığı görüldü.

Su seviyesinin düştüğü Yuvacık Barajı'na pompalarla Sapanca Gölü'nden su takviyesi yapılıyor.

Görüntü Dökümü-------------Ortaya çıkan köprülerin drone görüntüsüKöprülerden aktüel görüntüDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli),

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Rus kadını tek eliyle boğmuş Antalya'da, cinsel ilişkiye girmek istediği Rus vatandaşı Yuliia Bilohub'u (42) boğduğu iddiasıyla tutuklanan Özgür Tandoğan (28) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, Tandoğan'ın, kendisine direnen kadını bir eliyle boğarken, diğer eliyle de cinsel istismarda bulunduğu anlatıldı.Muratpaşa ilçesinde 3 Eylül akşamı, Özgür Tandoğan, Ukrayna asıllı Rus vatandaşı Yuliia Bilohub ile tanıştı. İkili bir eğlence merkezine giderek, alkol aldı. İlerleyen saatlerde de eğlence merkezinden çıkıp, Konyaaltı Sahili'ndeki ağaçlık alana gitti.Çevredekiler ise bir kadın ile bir erkeğin elektrik trafosu arkasında kavga ettiğini görünce durumu devriye görevindeki bekçilere haber verdi. Tarif edilen yere gelen bekçiler, Tandoğan'ı, üstünde kıyafet olmayan Yuliia Bilohub'ın başına oturmuş halde buldu. Özgür Tandoğan'ı kaldıran bekçiler, kadının hayatını kaybettiğini fark etti. Gözaltına alınan Tandoğan'ın üzerinden kadına ait saat, küpe ve yüzük çıktı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan Tandoğan'ın denetimli serbestlik kapsamında imza yükümlülüğü olduğu belirlendi. Tandoğan, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.İDDİANAME KABUL EDİLDİCinayetle ilgili soruşturmayı tamamlayan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Tandoğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şüpheli ile Ukrayna uyruklu Rus vatandaşı Yuliia Bilohub'un, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda tanışıp, eğlence merkezine gittikleri belirtildi. Alkol alan ikilinin saat 02.30 sıralarında, ıssız olan varyant bölgesinden aşağıda kalan Beach Park içerisindeki bir alana gittikleri ve burada bir trafonun arkasına geçtikleri anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi: "Şüpheli ve maktul arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkmıştır. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine maktul olay yerinden ayrılmak istemiştir. Ancak şüpheli maktulü tokatlayarak, zorla cinsel ilişkiye girmeye çalışmıştır. Şüpheli, maktulü darp ederken üzerindeki değerli eşyaları da zorla almıştır. Bağıran maktulü etkisiz hale getirmek isteyen şüpheli, bir eliyle kadına cinsel istismarda bulunurken, diğer eliyle de boğazını sıkmak suretiyle, nefessiz bırakıp ölümüne sebebiyet vermiştir. Şüphelinin böylece 'kasten öldürme' suçunun yanında maktule yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli yağma' suçlarını işlediği anlaşılmıştır."BEKÇİLERİN İFADESİİddianamede, olaya müdahale eden bekçilerin ifadelerine de yer verildi. Bekçiler ifadelerinde, şüpheliyi yerde hareketsiz yatan kadının yanında otururken yakaladıklarını, saldırganın kendilerini görünce toparlanmaya çalıştığını söyledi. Özgür Tandoğan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Görüntü Dökümü--------------ARŞİV görüntüler

HABER: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Hayalini karton kamera ile gerçekleştiren Abdulselam'a kamera eğitimi Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu'nda eğitim gören ve kameramanlık hayalini kartondan kamera yaparak gerçekleştiren 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan'ı (11) okulunda ziyaret etti, kamera eğitimi verdi. Çok mutlu olan Abdulselam ve öğretmeni Hulusi Çakır, Başkan Polatel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak Ankara'ya gidecek.Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan Çetin ve Sariye çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayalini karton ve fon kağıtlarından yaptığı kamera ile gerçekleştirdi. Kameramanlık hayalinin 7 yaşındayken televizyonlarda haber izlerken başladığını anlatan Abdulselam, haberleri dikkatlice izlerken de kameraman olmaya karar verdiğini söyledi. Arslan, daha sonra babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Arslan, yaptığı kamerasını okula getirip öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Arslan'ın sınıf öğretmeni, 65 bin takipçisi ile Instagram fenomeni Hulusi Çakır, kartondan yapılan kamerayı kendi sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden büyük ilgi gördü.HABER KAMERAMANLARI DERNEĞİ'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİKartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Arslan ile ilglii haberlerin gazete ve televizyonlarda yayınlanması, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in de dikkatini çekti. Bunun üzerine Polatel, beraberindeki Dernek Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kara ve Dernek üyesi olan görüntü yönetmeni Sinan Demirkaya ile Van'a geldi.Akköprü İlk ve ortaokuluna gelen Polatel ve beraberindekileri, Abdulselam ve sınıf öğretmeni Çakır, okulun önünde karşıladı. Sınıfa geçen Polatel, Abdulselam'ın yaptığı karton kamerayı inceledikten sonra beraberinde getirdikleri profesyonel kamerayı gösterip kamera eğitimi verdi. Abdulselam profesyonel kamera ile çekim yaparken, Başkan Polatel de karton kamerayı omuzuna alıp, Abdulselam'ı çekti. Yönetmen Demirkaya, sınıftaki tüm öğrencilere kamera kullanımını öğretti.ABDULSELAM, ANKARA'YA GİDİYOROldukça mutlu olan Abdulselam, sınıf öğretmeni Çakır ile Başkan Polatel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak bugün de Ankara'ya gidecek. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Polatel, Abdulselam'ın karton kamerasını yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada gördüklerini belirterek, "Kendi tasarımı ile yaptığı bir kamera. Kartondan yaptığı kamera bizim dikkatimizi çekti. Bunun üzerine hemen Hulusi öğretmenle irtibata geçtik. Bu çocuğun dünyasında gerçek kamerayı göstermek için Abdulselam'ın sınıfına geldik. Burada Abdulselam'la tanıştık. Sağ olsun bizi çok yi karşıladı. Kendisini tanımaktan büyük keyif aldık. Bir çocuğun hayali eğer kartondan kamera yapabilecek kadar büyükse biz bu çocuğun ayağına gideriz. Abdulselam bizim Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin en küçük üyesi olacaktır. Bizim gerçek kameramızı gösterdik. Onun kartondan yaptığı kamerayı da gördük. Özelliklerini bize anlattı. Biz de büyük kameramızın özelliklerini ona anlattık. Bugün Abdulselam'ı ve öğretmenini de yanımıza alıp Ankara'ya gideceğiz. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ankara'da makamında Abdulselam'la tanışmak istiyor. Abdulselam'ı Sayın Bakanımızın yanına götüreceğiz. Orada bakanımızla tanıştıracağız. Çünkü büyük hayalleri var. O büyük hayallerini gerçekleştirmesi için biz bir vesile olduk. Bu vesile inşallah hayırlara vesile olur" dedi.PROFESYONEL KAMERAYI KULLANINCA ÇOK HEYACANLANDIPolatel, Abdulselam'ın profesyonel kameranın en ince ayrıntısına kadar baktığını ifade ederek, "Bizi zevkle dinledi. Kendi kamerasını da bize anlattı. Sağ olsun güzel bir hayali var. Türkiye genelinde Türkiye Haber Kameramanları Derneğimizin 400 üyesi var. Abdulselam 401'inci üyemiz oldu" diye konuştu.ÇOK MUTLUYUMHayaline kavuşan Abdulselam Arslan ise profesyonel kamerayı görünce çok heyecanlandığını anlatarak, "Benim yaptığım kameradan daha güzel. Kamera ile ilgili bilmediğim şeyleri öğrendim. Büyüyünce bu kameradan bir tane alacağım. Ankara'ya gideceğim için de çok heyecanlıyım. Profesyonel kamerayı çok beğendim. Kameranın özelliklerini öğrendim. İnşallah çok iyi bir kameraman olurum. Derneğinde en küçük üyesi olduğun için de ayrıca mutluyum. Kültür Bakanı'na ve Dernek Başkanı'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin okula gelişleri-Paleter'i karşılaşan Abdulselam ve öğretmeni Hulusi Akar-Abdulyselam'ı öpen Polatel-Sınıfa girişleri-Palotel, Abdulselam'ı arkadaşlarına anlatırken-Abdulselam, kartondan yaptığı kamerayı Polatel'e anlatırken-Tripot üzerine kurulan profesyonel kamerayı görnüce oldukça heyecanlanan Abdulselam-Abdulselam'a kamera eğitimi verilirken-Abdulselam, profesyonel kamera ile arkadaşlarını çekerrken-Poletel, kanton kamera ile Abdulselam'ı çekerken-Genel ve detaylar-Başkan Polatel ile röportaj-Abdulselam ile röportaj-Detaylar-Okuldan çıkarlarken

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN-DHA

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Tabureyle yolcu taşıdığı minibüse 'Allah'ım sen bizi koru' yazmış

Adana'da daha fazla yolcu taşımak için araca tabure koyan otobüs ve minibüs sürücülerine 5 bin lira para cezası kesildi. Ceza kesilen minibüslerden birinde, 'Kazancımız bilek zoru, Allah'ım sen bizi koru' yazısı dikkat çekti.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kent merkezinde tarım işçilerini taşıyan servis araçlarını denetledi. Barış Bulvarı'nda tarım işçisi taşıyan Ahmet K. yönetimindeki otobüs ile Habib K. idaresindeki minibüs durdurularak incelendi. Her iki aracın da taşıma sınırı üzerinde yolcu aldığı, daha fazla yolcu alabilmek için koltuklarının sökülerek tabureler üzerinde yolcu taşındığı saptandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan çalışma izin belgesi almadan taşıma hizmeti yapıldığını da tespit eden polis, her iki araca toplam 5 bin 203 lira para cezası uyguladı. Araçlar, 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafikten men edilen minibüsün birinin bagaj kısmında yazan, 'Kazancımız bilek zoru, Allah'ım sen bizi koru' yazısı dikkat çekti.DENETLEMELER SÜRECEKEmniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2019 yılı içerisinde yapılan denetimlerde belediyelerden çalışma izin belgesi olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen 224 araç sürücüsüne, toplam 739 bin 728 lira trafik idari para cezası uygulanarak araçların trafikten men edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Tarım işçilerinin güvenli taşınmalarını sağlamak amacıyla tarım işçisi taşıyan araçlar üzerinde trafik denetimlerimize aralıksız devam edilecektir. Tarım işçilerinin hayatını tehlikeye atacak şekilde yapılan taşımacılığa kesinlikle izin verilmeyecektir" denildi.

Görüntü Dökümü--------------Minibüsün görüntüsü-Tabure ile oturan işçiler-Arkasında 'Allah'ım sen bizi koru' yazılı minibüs-Trafik polislerinin ceza yazması

Haber-Kamera: ADANA,

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Kaynak: DHA