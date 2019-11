DHA YURT BÜLTENİ-11

24.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:32

Binali Yıldırım: İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile iş insanı Ricardo Aliberti tarafından Menderes'te yaptırılan 24 derslikli Maurice Aliberti Esin Özgener İlkokulu'nun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Binali Yıldırım, "Tekli eğitim, İzmir'de yüzde 80 oranında. Hedef yüzde 100'e çıkarmak. Devlet elindeki bütün imkanlarla okulları yapmaya çalışıyor ama takdir edersiniz ki her zaman devletin kaynakları kafi gelmiyor. Yardımlaşarak, el birliği yaparak, bu işlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor" dedi.

Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve iş insanı Ricardo Aliberti tarafından Menderes'in Cumaovası Mahallesi'nde yaptırılan 24 derslikli Maurice Aliberti Esin Özgener İlkokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı. Törene Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar ve çok sayıda davetli katıldı. 1200 öğrenci kapasiteli okulun açılışında konuşan Binali Yıldırım, 12 Eylül darbesinin ülkeye çok fazla zarar verdiğini söyleyerek, "12 Eylül Darbesi ülkemize çok zarar verdi ama nadirde olsa iyi yaptığı işlerden biri de 24 Kasım'ı öğretmenler günü ilan etmesi. O gün bugün, 24 Kasım'ı öğretmenler günü olarak kutluyoruz" dedi.

Yıldırım, yeni yapılan okulun önemine değinerek, "Burada mevcut olan, ihtiyaca cevap vermeyen, eski okulu yıkıp yerine yeni bir okul yapılmasına karar verildi. Bir yıllık sürede bu inşaatı büyük bir çaba ile tamamladırlar. Bir müddet okullarından evlatlarımız uzak kaldı. Eğitimlerini farklı bir okulda sürdürmek zorunda kaldır. Şimdi ise kendi yuvalarına dönüyorlar. Burada eğitimlerini en güzel şekilde sürdürecekler ve geleceğimizin güvencesi gençler yetişmiş olacak. Karşılık beklemeden yapılan iyiliğe hayır diyoruz. Hayırseverlerin eğitim camiasına kazandırdığı güzel bir eser için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TEKLİ EĞİTİMİ YÜZDE 100'E ÇIKARACAĞIZ'

İzmir'in bereketli şehir olduğunu belirten Yıldırım, "İzmir'de hayırseverlerimiz 25 tane okul yaptırıyor. Bugün bir müjde daha vermek istiyorum. 25'in üzerine yeni bir okul daha geliyor. İzmir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener kardeşime dedim ki 'Babalar için bir okul var analar için yok mu?' O da 'Başımın üstüne' dedi. Anneleri için böyle güzel bir okul hayırlı olsun. Tekli eğitim İzmir'de yüzde 80 oranında. Hedef yüzde 100'e çıkarmak. Devlet elindeki bütün imkanlarla okulları yapmaya çalışıyor ama takdir edersiniz ki her zaman devletin kaynakları kafi gelmiyor. Yardımlaşarak el birliği yaparak bu işlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. İzmir'deki hayırseverlerin çok daha fazlasını yapacağına yürekten inanıyorum. Önümüzdeki günlerde hayırseverler yeni bir kampanya ile İzmir'de tekrar bir eğitim seferberliği başlatacak. Böyle yüzde 81 tekli öğretimi 1- 2 sene içerisinde yüzde yüze çıkarmayı başaracağız. İzmir bunu yapar mı? Yapar. İstikbalin şehri İzmir'e de bu yakışır" dedi.

'EŞİM YILLARCA ÖĞRETMENLİK YAPTI'

İzmir'de 800 bine yakın öğrenci bulunduğunu, üniversite öğrencileri ile birlikte bu sayının 1 milyona ulaştığını vurgulayan Yıldırım, "Yani İzmir bir eğitim şehri. Bir ticaret şehri, turizm şehri. İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyeler seviyesine çıkarmak için her alanda öncü şehir olmaya devam ediyor" diye konuştu. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir anısını paylaşan Yıldırım, "Öğretmenlik zor bir iştir. Sabır, meşakkat ister. Eşim yıllarca öğretmenlik yaptı, ben bir gün yapamadım. Bir gün yaptım, okuldan kovdular. 'Sen bu işi yapamazsın' dediler" dedi. AK Parti hükümeti olarak bu yıl eğitime ciddi bütçe ayırdıklarına dikkat çeken Yıldırım, "Eğitime bu sene hükümetimiz en yüksek bütçeyi ayırdı. 188 milyar eğitime bütçe ayrıldı. Daha sonra 10 milyar ile sağlık geliyor. Ardından adalet ve emniyet. Türkiye'yi bu dört temel üzerinde yükselteceğiz. İnşallah ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağız" diye konuştu.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: İLİMİZE CAN SUYU OLDUİzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise eğitime yapılan yatırımın, ülkenin hatta insanlığın geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, "81 ilde yaptırdıkları okullar ile bu konuda eğitime gönül verenleri teşvik ederek örnek olan sayın başbakanımız ve değerli eşlerinin şahsi katkılarıyla ilimize bizzat kazandırdıkları Bahar Yıldırım İlkokulu ve Havva Yıldırım Anaokulu'nun açılışlarını geçtiğimiz yıl gerçekleştirdik. Bu katkılar eğitim adına ilimize adeta can suyu olmuştur. Bu sayede İzmir'de eğitim yatırımları büyük bir ivme kazanırken okul öncesi okullaşma oranını yüzde 80'e, tekli eğitime geçiş oranımızı yüzde 81'e çıkarttık" dedi.

VALİ AYYILDIZ: İZMİR EĞİTİMDE ÇOK GELİŞTİVali Erol Ayyıldız da "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm eğitim camiamızın öğretmenler gününü kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yeni bir ilim ve irfan yuvasına kavuşmanın sevinci ile bir araya geldik. Okulumuzun her ihtiyacı düşüldü. Son derece modern bir yapı. Okullarımızın, İzmir için baki bir hatıra olarak yaşayacağına, güzel nesiller yetiştireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise "Bizler için çok anlamlı bir gün olan bugün yanımızda olduğunu için teşekkür ederiz. Sayın Binali Yıldırım'a değerli vakitlerini ayırarak bizlerle birlikte olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Yıldırım'ın İzmirlilere her zaman gösterdiği yakın ilgiye şükran sunuyorum. Büyük bir gururla söylüyorum ki İzmir, bu güzel şehir sosyallik konusunda olduğu gibi eğitimde de çok gelişti. İzmir insanı dayanışmaya ve sosyalleşmeye önem verdiği gibi eğitime de çok önem veriyor. Bu nedenle eğitimde ilk sıralarda yer almamız asla rastlantı değil. Deneyimlerimizi geliştirmeyi, kültür hayatımızı zenginleştirmeyi biz İzmirliler çok severiz. Buradaki, bir binadan çok daha fazlası" dedi.Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisiymiş

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti'li Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın öğrencisi olduğu ortaya çıktı. 24 Kasım Öğretmenler Günü programında konuşan Ünal, "Gaziantep'te en parlak öğrencilerimden bir tanesi duruşuyla, oturuşuyla. Zaten öğrenciye kalbinizle baktığınız zaman öğrenciyi görürsünüz yetenek testlerine falan ihtiyaç yok. Benim Nizip İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencim bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlığını yapıyor" dedi.Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 yıl öğretmenlik yaptığını söyledi.Öğretmenliğin kendisinde ayrı bir yere sahip olduğunu ifade eden Mahir Ünal şunları söyledi: "Öğretmenlik insan olmayı, insaniyeti öğreten meslek olduğu için kutsaldır. Yoksa bilgiyi öğretirsiniz. Bilgiyi bugün bize Google da veriyor. Bugün dijital dönüşümün bir sonucu olarak bizim erişemeyeceğimiz bir bili var mı? Yok. Giriyorsunuz, Google amcaya istediğiniz soruyu soruyorsunuz ve size bir tane de cevap vermiyor. Bir bakıyorsunuz 'Bu konuda 3 milyon 861 bin 260 adet cevap bulunmuştur' diyor. Demek ki konu bilgi paylaşımı değil, konu insanlığımızı paylaşmak. Tabi öğretmenliğimde 10 yıl boyunca yine bugün hayatımda olan ve hayatına dokunduğum öğrencilerim. İlk öğretmenliğime 1992'de Sivas Lisesi'nde başladım. Hala oradan görüştüğüm öğrencilerim var. Gaziantep'te öğretmenlik yaptım. Mesela Gaziantep'te en parlak öğrencilerimden bir tanesi duruşuyla, oturuşuyla. Zaten öğrenciye kalbinizle baktığınız zaman öğrenciyi görürsünüz yetenek testlerine falan ihtiyaç yok. O zeka testlerini, yetenek testlerini yapalım ama kalbiyle bakan öğretmen, sınıftaki öğrenciyi görür. Benim Nizip İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencim bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlığını yapıyor."'İNSANIN EN GÜZEL BİRİKTİRDİĞİ ŞEY, İNSAN BİRİKTİRMEKTİR, DOST BİRİKTİRMEKTİR'Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Mahir Ünal, "Kısaca biz, birçok şey biriktirebiliriz. İnsan para biriktirebilir, servet biriktirebilir ama insanın en güzel biriktirdiği şey, insan biriktirmektir, dost biriktirmektir. Çünkü o parayı, o serveti, şanı, şöhreti kaybedebilirsiniz ama biriktirdiğiniz dostlarınızı kaybetmezsiniz, onlar her zaman sizin yanınızdadır. Hele hele öğretmenseniz, hele hele o öğrencilerin hayatlarına dokunmuş, onların hikayesinde yer almışsanız siz ömür boyu unutulmazsınız. O yüzden öğretmenlik kutsal bir meslektir" diye konuştu.Programda mesleğe yeni başlayan öğretmenler Türk bayrağına el basarak yemin ettikten sonra emekliye olan öğretmenlere Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör tarafından takdir belgeleriyle çiçek verildi.ÜNAL'IN BAKAN ÖĞRENCİSİ ABDULHAMİT GÜLAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın bakanlık yaptığını söylediği öğrencisinin ise Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül olduğu öğrenildi. Gaziantep'in Nizip ilçesi doğumlu olan Bakan Gül, Nizip İmam Hatip Lisesi mezunu.

Bitlis ve Hakkari'de 24 Kasım kutlaması Bitlis ve Hakkari'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bitlis'teki programda konuşan Vali Oktay Çağatay, öğretmenliğin kutsal meslek olduğunu belirterek, "Nice öğretmen arkadaşlarımızı şehit ettiler. Bu kalleş ve hain terör örgütü, neden onları hedef aldı? Çünkü öğretmen, rehber ve ışık demektir" dedi.

Şehit Mahir Ayabak İlkokulu'nun konferans salonunda düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz yaptı. Korkmaz, öğretmenliğin, dünyanın en kutsal mesleği olduğunu belirtti.

Vali Çağatay ise tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, şunları söyledi:

"Nice öğretmen arkadaşlarımızı şehit ettiler. Bu kalleş ve hain terör örgütü neden onları hedef aldı? Ne istedi öğretmenlerden? Çünkü öğretmen rehber ve ışık demektir. Çünkü o hep doğru yola götürür. İşte vatanın düşmanı olan hain, kalleş örgüt, bu çocuklar iyi ve doğru yöne gitmesinler, diye millet ve memleket sevdalısı olmasınlar, diye o öğretmenlere kıydı. Bu dünyaya nice Aybüke'ler, Ersin'ler, Ahmet'ler, Mehmet'ler geldi. Eşim de öğretmendir. Derdi ki bana, 'Ben saçımı hangi yöne tarıyorsam bir sonraki gün sınıftaki bütün kızlar o yöne tarıyor'. Saç tarayışı bile örnek alan bir nesil yetiştiriyorsunuz. Her hareketiniz örnek oluyor. Bitlis'te 1,5 yıldan beri görev yapıyorum. Zaman zaman helikopterle köylerimize giderek buradaki genç öğretmenlerimizi ziyaret ediyoruz. Hepsini alnından tek tek öpüyorum. Çocuğumun yaşında, diyebileceğim genç arkadaşlarım var. Orada gözlerinden ışık ve nur fışkırarak görev yapıyorlar."

Program, aday öğretmenlerin yemin töreni ve çeşitli etkinliklerle son buldu.

HAKKARİ'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde ise 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması, sabah saatlerinde öğretmenlerin katıldığı çelenk sunma töreni ile başladı. İlk tören, valilik önünde yapıldı. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, protokol üyeleri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Gür'ün Atatürk anıtına çelenk bırakmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Program, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.

Programda konuşan Vali Akbıyık, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak "İlk emri 'Oku' olan bir dinin, tarihte çağ açıp, çağ kapatan bir medeniyetin mensupları olarak bizler için bilimin, öğrenmenin ve öğretmenlerimizin büyük bir önemi bulunmaktadır. Öğretmen toplumların hem mazisidir hem atisidir. Çocuklarımız milletimizin geçmişini, kıymet hükümlerini, ideallerini, mefkurelerini siz değerli öğretmenlerden öğrenmektedir. Bu vesile ile siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Slayt gösterisi ve yapılan çeşitli gösterilerin ardından program, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ile son buldu.

Vali Güzeloğlu'ndan öğretmenlere yurt dışında tatil müjdesi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü, etkinliğinde yaptığı konuşmada 100 başarılı öğretmeni yurt dışı tatiliyle ödüllendireceklerini söyledi.Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında öğretmenevinde tören düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fatih Kılıç, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, öğretmenlere yurt dışı tatil müjdesi verdi. Vali Güzeloğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarını öncelikli olarak eğitime tahsis ettiklerini ifade ederek, öğrencilerin ücretsiz deneme sınavlarına yapacakları imkanı oluşturacaklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Eğitim materyallerinden başlayarak okullarda nitelik anlamda değişime çok büyük bir kaynak sağlayacağız. Bu değişimde en büyük emeği sarf edecek değerli öğretmenlerimizin bir ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kriterleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce belirlenecek başarıları 100 öğretmenimizi yurt dışı tatiliyle ödüllendireceğiz" dedi.Etkinlik, yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni ve güzel sanatlar lisesi müzik korosunun seslendirdiği eserlerin ardından son buldu.

Hatay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Hatay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programa Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Etkinler, Hatay Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, her öğretmenin görevini layığı ile yerine getirdiğini belirtti. Programda konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan ise öğretmenlerin sadece Öğretmenler Günü'nde değil her zaman hatırlanması gerektiğine dikkat çekerek, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Konuşmaların ardından program, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.

Eskişehir'de erkekler, kadına şiddeti protesto etti

Eskişehir'de bir araya gelen erkekler, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için ellerinde pankartlarla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşü organize eden Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, "Bu eylemin eyleyeni erkekse erkeklerin yürümesi lazım dedik ve böyle bir etkinliğe öncü olduk. Şehrimizin büyük bölümü çok destek verdi. Bu hareketimiz uluslararası camiada bir ilk olur ve kadına şiddete daha etkili bir şekilde dur diyebiliriz" dedi.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi, kadına yönelik şiddete 'hayır' demek için bu kez erkekleri organize ettiği bir etkinliğe davet ederek farkındalık yürüyüşü düzenledi. Günler öncesinden duyurulan erkeklerin, kadına şiddete hayır yürüyüşüne yaklaşık 200 kadar erkek katıldı. Tepebaşı ilçesindeki Ulus Anıtı önünde toplanan erkeklere Eskişehir CHP milletvekili Utku Çakır Özer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katılarak destek verdi.'BU EYLEMİN, EYLEYENİ ERKEKSE ONLAR YÜRÜMELİ'Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, bu yıl farklı bir etkinlikle kadına yönelik şiddete protesto etmek istediklerini belirterek, "Bu yıl farklı etkinlik yapmak istedik. Her yıl artan bir şekilde kadına şiddet var. Kadına şiddeti yine kadınlar konuşuyor, kadınlar 'hayır' diyor. Bu eylemin, eyleyeni erkekse erkeklerin yürümesi lazım dedik ve böyle bir etkinliğe öncü olduk. Şehrimizin büyük bölümü çok destek verdi. Bu hareketimiz uluslararası camiada bir ilk olur ve kadına şiddete daha etkili bir şekilde dur diyebiliriz. Kadına şiddet belki şimdi konumuz ama biz her türlü şiddete hayır diyoruz, karşısındayız" diye konuştu.Yürüyüşe katılan İsmail Gedik de kadına şiddetin son bulması için yürüyüşe destek verdiğini söyledi. Bir kız babası olduğunu kaydeden Gedik, "Bugün kadınlara yönelik şiddeti, bir şekilde protesto ederek ve bunu bütün insanlara duyurmak istiyoruz. Yürüyüşü organize eden Eskişehir Üniversiteli Kadınlar Derneği, böyle bir etkinlikle kadına yönelik şiddetin daha anlamlı, duyulur olması için yapıyor. Bizde eş ve kız evlat sahibi olarak bu yürüyüşe katılma ihtiyacı hissettik. Kadınların erkekleri de yürütmesi başka bir anlam taşıyor. Kadınlar aslında kendi öncelikleri için yürüyüş yapabiliyorlar ama bu konuda erkekleri yürütmeleri bu derneğin aslında başarılarından birisi. Kadınlar vesilesiyle erkekler sokaklarda bugün protesto ediyor. Her zaman olduğu gibi kadınlar, erkekleri motive etmesini ve harekete geçirmesini biliyorlar" dedi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Ferit Can Fidan, erkeklerin protesto ettiği bir etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Özellikle kadınlara yönelik şiddetin, erkeklere bunu iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür uygulamalar bizim içinde çok çok önemli, inşallah bununda ileriye gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kadına şiddete hayır demek istiyoruz. İçinde bulunduğumuz içinde mutluyuz" ifadelerini kullandı. Yürüyüşe kadınlardan Cumhur Malgil de kadına yönelik şiddetin 'iğrenç' bir eylem olduğunu belirterek, şiddetin erkekleri insan olmaktan çıkardığını ve yürüyüşe destek olduğunu söyledi.Ulus Anıtı önünde toplanan kalabalık ellerinde 'Kadına şiddete hayır', 'Biz birlikte güçlüyüz', 'Sessiz kalma', 'Güçlü kadın, güçlü toplum', 'Anneme vurma ve sessiz kalma' yazılı dövizler taşıdı. Dernek üyesi kadınlarında yer aldığı yürüyüş erkeklerin düdük çalarak farkındalık yaratmasıyla Eskişehir Valiliği önüne kadar sürdü.

