DHA YURT BÜLTENİ - 11

Maden ocağında göçük: 3 yaralı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na(TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçi yaralandı.

Göçük, saat 11.00 sıralarında TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana geldi. Yerin 560 metre altında üretim yapan maden işçileri, tavan göçmesi sonucu kömür ve taş yığınlarının altında kaldı. Göçükte yaralanan maden işçileri Muharem Kasım (27), Bayram Özdemir(40), Abdullah Okut (19), mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Yaralı maden işçileri, sağlık ekiplerinin ocak önündeki ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakan yardımcısı Fatih Metin: Belediye üzerine düşeni yaparsa, tüneli bitiririz

Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, Karadere'den Bolu'ya tünelle getirilecek içme suyu projesinin inşaat alanını gezdi. Metin, projede belediyenin üzerine düşen sorumlulukları yapmasını beklediklerini ifade ederek, "Belediyemiz de üzerine düşen bu 2 görevi yapmasıyla beraber bir an önce Bolu'muzun içme suyuna kavuşmasını sağlayacağız. Eğer belediye başkanımız 'Ben bunu yapamıyorum, beceremiyorum' derse elimizi taşın altına koyarız. 'Ben belediye başkanı olarak üstüme düşeni yapamıyorum, üstüme düşen görevi yerine getiremiyorum' derse biz de Allah'ın izniyle bu görevi yerine getiririz." dedi.Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, 2016 yılında ilk kazması vurulan Karadere sularının Bolu'ya getirilmesiyle ilgili devam eden inşaat çalışmalarını inceledi. Tamamlanmasıyla saniyede 293 litre temiz su kaynağının Bolu'ya ulaşmasını sağlayacak projeyle ilgili bilgiler veren Fatih Metin, CHP'li Bolu Belediyesi'nden de inşaat çalışmalarında üzerlerine düşenleri yapmalarını beklediklerini belirtti. 2055 yılına kadar 1 milyon nüfusa yetecek kadar su kaynağının kente kazandırılması planlanan projenin hızlı yürümesi için bakan yardımcısı olarak üzerine düşeni yaptığını anlatan Metin şunları söyledi: "Bulunduğumuz yer kaynaktan buraya 3.6 kilometrelik bir tünel. Bunun içinden içme suyu borusu tesisatı yapılacak. Ardından yine inşaatı devam eden boru tesisatı yapımı çalışması var. Şu anda 3.6 kilometrelik tünelin beton kaplama işinin belediye tarafından yapılmasını bekliyoruz. Allah'a çok şükür ben bakan yardımcısı olduktan sonra buradaki işin hızlı yürümesi anlamında 2019 yılının ikinci yarısı itibariyle 5 buçuk milyonluk bir ödeneği tahsis ettik ve müteahhidimiz hızlıca çalışmasına başladı. Şu anda 3 kilometreye tamamlanacak olan tesisatımızın yapımı devam ediyor. Bu hattı şöyle tanımlamak lazım. 12.6 kilometrelik hattın 3.6 kilometrelik kısmı bu tünel."BELEDİYE YAPAMAM DERSE BİZ YİNE YAPARIZBelediyenin üzerine düşen kamulaştırma ve betonlama işlemini yapması gerektiğini belirten Fatih Metin, "Buradaki betonlama çalışması belediye tarafından yapılacak. Bu hat üzerinde 1.9 kilometrelik bir hatta da kamulaştırma yapılması lazım. Bu da belediye tarafından yapılacak. Dolayısıyla biz de 12.6 kilometrelik içme suyu tesisatımızın işlemini yapmış olacağız. Biz hizmetlerimize devam ediyoruz. Ben buradan devlet su işleri müdürümüz başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Bolu'nun hayali olan içme suyunun yapım işlemini incelemek üzere buradayız. Belediyemiz de üzerine düşen bu 2 görevi yapmasıyla beraber bir an önce Bolu'muzun içme suyuna kavuşmasını sağlayacağız. Belediyemiz ile beraber hızlı bir şekilde bu işi yaparsak. Bolu'muz en kısa zamanda içme suyuna kavuşmuş olacak. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Eğer belediye başkanımız 'Ben bunu yapamıyorum, beceremiyorum' derse elimizi taşın altına koyarız. 'Ben belediye başkanı olarak üstüme düşeni yapamıyorum, üstüme düşen görevi yerine getiremiyorum' derse biz de Allah'ın izniyle bu görevi yerine getiririz." diye konuştu.

İcra müdür yardımcısı, zimmetten tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, müfettiş raporuyla zimmetine para geçirdiği belirlenerek gözaltına alınan İcra Müdür Yardımcısı Sertaç Müşteri (37) tutuklandı.Fethiye İcra Dairesi'ne ait banka hesaplarında inceleme yapan Adalet Bakanlığı müfettişleri, 210 bin liranın usulsüz olarak başka hesaplara aktarıldığını tespit etti. Yapılan araştırmada, paranın İcra Müdür Yardımcısı Sertaç Müşteri tarafından başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi. 2019 yılı mayıs ayı kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine tayin olan Müşteri, ifadesi alınmak üzere Fethiye'ye çağrıldı. Savcılık kararı sonrasında gözaltına alınan Sertaç Müşteri, emniyetteki işlemleri sonrası geçen çarşamba günü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ayrıca Fethiye İcra Dairesi'nde görev yapan bazı memurlar hakkında da mal varlıklarının nasıl edinildiğine dair araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Kırıkkale'de seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, yanarak kullanılamaz hale geldi.Olay, saat 07.30 sıralarında Kırıkkale- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan Sivas'a yolcu taşıyan Mustafa Şeker yönetimindeki 34 UAM 40 plakalı otobüsün motor kısmından duman çıkmaya başladı. Bunun üzerine otobüsü yol kenarına çekerek araçtaki 17 yolcuyu indiren Şeker, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otobüs yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vali Memiş'ten kurumlara fidan uyarısı

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde düzenlenen fidan dikim kampanyasına katılan Vali Okay Memiş, ağaç dikimi konusunda kurumları uyardı. Erzurum'da en az 5 milyon fidan dikilmesini isteyen Vali Memiş, "Bu iş oturmayla olmaz. Başta Palandöken olmak üzere Nenehatin Milli Parkı'nda bir metrakare boş alan bırakmayacaksınız" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 11 Kasım 2019 saat 11.11'de gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde 12 bin fidan dikimi yapıldı. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda Orman Bölge Müdürü Oktay Ayata, Erzurum'da 18 noktada 170 bin adet fidan dikileceğini söyledi. ETÜ Kampüsü'nde dikilecek 12 bin fidanın yetersiz olduğunu belirten Vali Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi kampüsünde dikilen ağaçları örnek gösterdi. Yıllar önce Palandöken'e dikilen fidanların tuttuğunu hatırlatan Vali Memiş, "Peki biz ne yapacağız? Varlıklı bir ailenin züğürt çocuğu mu olalım, yoksa yapılanlara yenisini mi ekleyelim? Beyler bu oturmayla olmaz, 12 bin fidan falan rakam değil. Ben 5'inci sınıf bir ilçe kaymakamıyken 2 milyon fidan diktik, sonra burası orman oldu. En az 5 milyon fidan sayın Bölge Müdürüm. Palandöken'de en az 5 milyon fidan dikeceğiz. Böyle 100 bin, 10 bin, 15 bin rakamları katiyyen yeterli rakamlar değil, bunu size söyleyeyim. Nenehatun Milli Parkı'nda bir metrekare boş alan bırakmayacaksınız. Bu alanın her tarafını yeşillendireceksiniz. Hem ETÜ, hem Atatürk Üniversitesinde alanlar devlet tarafından tahsis edilmiş. Bu alanları daha da çok artıracağız. Palandöken'de bir metraka boş alan bırakmayacağız. Bakın ilimiz yüksek rakımda olmasına rağmen büyükşehir belediyesinin güzel çalışmaları var. İlçe belediyelerimiz bu konuda iyi çalışıyor. Belediyeler orman idaresinin önüne geçti" diye konuştu.Konuşmalardan sonra Vali Okay Memiş, protokol üyeleri ve katılımcılar daha önce hazırlanan alana fidanları tek tek dikti. Kampüsteki alanda oluşturulan alanda fidanları toprakla buluşturan 7'den 70'e katılımcılar daha sonra fotoğraflarını çekti.

Aydın'da 100 bin fidan toprakla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan 'Geleceğe nefes ol' kampanyası kapsamında Aydın'da 17 ilçede ve 34 noktada 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.Efeler İlçesi kırsal Ovaeymir Mahallesi'ndeki fidan dikim noktasında yapılan törende 44 dekar alanda 3 bin fidan Aydın Valisi Yavuz Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı, daire müdürleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, jandarma, polis, sağlık ekipleri ile vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. İl genelindeki çeşitli okullardan gelen öğrenciler ilk kez fidan dikmenin heyecanını yaşadı. Yörük ve efe kıyafeti giyerek dikmeye gelenlerde dikkat çekti. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri de öğrenciler gibi kendilerine ayrılan alanlarda fidanlarını dikti.'ORMANLARINDAN BİR DAL KESENİN BAŞINI KESERİM DİYEN ECDADIN TORUNLARIYIZ'Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada, dünyada bir ilki gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bizim milletimizin ezelden beri ağaca, ormana ve yeşile olan sevgisi muhabbeti ile bağlılığı hepimizce malumdur. Kapımızın eşiği, bebeğimizin beşiği ve soframızın kaşığı diye bahsederiz ormandan. 'Ormanlarından bir dal kesenin başını keserim' diyen bir ecdadın torunlarıyız. Ağaca verdiğimiz önemi tüm dünya biliyor. '11.11. 2019' tarihinde ülke genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ülkemizin topraklarının yüzde 29'u, Aydın'ın ise yüzde 40'ı ormanlarla kaplıdır. 100 bin fidanı Aydın'da toprakla buluşturuyoruz. Gençler size emanet edeceğimiz ülke bu şekildedir. Siz bu noktadan daha ileriye taşıyacaksınız. Buna inanıyor ve güveniyoruz. Geleceğimizi sizlere emanet ediyoruz" dedi.ÖĞRENCİLER FİDANLARI ELLERİYLE DİKTİOkullardan gelen öğrenciler kendilerine ayrılan alanlarda fidanlarını tek tek dikti. Osman Yozgatlı Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Yusuf Çiftçi, "Bugün 11 milyon ağaç kampanyasına katkı yapmak için buradayız. Bir fidanda ben diktiğim için mutluyum" derken, ikizi Arda Çiftçi ise, "Geleceğe nefes ol projesi kapsamında toplandık. Elimdeki bu fidanı toprakla buluşturacağım. Türkiye'de fidan sayısını arttıracağız" dedi.Aydın Yörük Efe Kültür Derneği Başkanı Muhsin Aydoğdu da "Ormanlarımızı güçlendirmek için fidan dikimindeyiz. Biz Yörükler'in ormansız, yani doğa olmadan yaşaması mümkün değildir. Doğayı sevdiğimiz ve koruduğumuz için onu çoğaltmak için buradayız" dedi.

Kadirli'de fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 23 bin fidan toprakla buluşturuldu.Cığcık Köyü Aleybağlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç ile daire müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kadirli Orman Müdürü Beyhan Altuntaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Nefes 'kampanyası ile bugün Türkiye genelinde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluştu" dedi.20 dekar alanda 23 bin zeytin, fıstık, selvi ve kızıl çam fidanları toprakla buluşturuldu.

Karabük'te 67 bin 700 fidan toprakla buluştu

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Karabük'te de 67 bin 700 fidan toprakla buluştu. Karabük Üniversitesi kampüsünde düzenlenen fidan dikim törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Vali Fuat Gürel," İnşallah gelecek nesillere çok güzel bir Türkiye bırakırken yeşil bir Türkiye'yi de bırakmış olacağız. Onlara ne yapsak azdır. Onlar ne kadar iyi yetiştirilirse, onlara ne kadar güzel bir ülke bırakırsak onlarda ondan sonraki geleceklere daha iyi iletmiş olacaklar" dedi. Konuşmaların ardından Vali Gürel ve beraberindekiler kampüste 600 fidan dikti. İl genelinde ise 67 bin 700 fidan toprakla buluşmuş oldu.

Turgutlu'da 3 bin 71 fidan dikildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için gerçekleştirilen etkinlikte, 3 bin 71 fidan toprakla buluşturuldu. Turgutlu'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kemalpaşa eski yol üzerindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda bulunan 10 hektar alanda 2 bin 50 fıstık çamı, 1000 kızıl çam ve 21 selvi fidanı olmak üzere 3 bin 71 fidan toprakla buluşturuldu. Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Abdüsselam Esen, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Turgutlu Orman İşletme Şefi Engin Çar, İlçe Tarım Müdürü Musa Çallı, İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, İlçe Milli Eğitimi Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Uslu, 400 öğrenci, gönüllüler ve vatandaşlar etkinliğe katıldı. Kaymakam Ali Yılmaz ve Orman İşletme Şefi Engin Çar'ın yaptığı konuşmanın ardından protokol üyeleri, gönüllüler ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi. Etkinlikte katılımcılara şapkanın yanı sıra gözleme ve meyve suyu ikram edildi.

Şehit Kaymakam Safitürk, dualarla anıldı

Mardin'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde anıldı.Derik ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 10 Kasım 2016 günü makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu yaralanıp, kaldırıldığı Gaziantep'teki hastanede 11 Kasım günü şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, şehit edilişinin 3'üncü yılında Derik'te düzenlenen programla anıldı.Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi'ndeki konferans salonunda düzenlenen anma programına Derik Kaymakam Vekili Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Dinç, Cumhuriyet Başsavcısı Samet Cebiroğlu, İlçe Emniyet Müdür vekili Mustafa Çakmak, İlçe Jandarma Yüzbaşı İlhan Değirmenci ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında şehit Safitürk'ün hayatın ve çalışmalarını anlatan slayt gösterimi düzenlendi. Anma programı, Safitürk için yapılan duaların ardından son buldu.

