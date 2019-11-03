DHA YURT BÜLTENİ-11

03.11.2019 17:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şanlıurfa'daki Harekat Merkezi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'ya gelerek, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Barış Pınarı Haraketı'nın komuta merkezinin bulunduğu Şanlıurfa'ya ziyarette bulundu. Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte saat 12.30'da uçakla GAP Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havaalanından ayrılan Erdoğan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki KKK Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu gelişiTuğaya giriş yapan araçlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

==========================

ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye ABD askerleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarındaki sınır bölgesinde yer alan Rmelan petrol kuyuları ve şantiyesi çevresinde, bugün ABD askerleri, devriyedeyken, görüntülendi. ABD'li askerlerin taşındığı ve ülke bayrağının yer aldığı 3 zırhlı araç ile YPG'li teröristlerin bulunduğu araçlar, petrol kuyuları ve şantiye çevresinde görüldü. Nusaybin'den görüntülenen araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

===========================

Bakan Kurum: Ankara'da kentsel dönüşüm çalışmalarımız sürüyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara'da Altındağ, Mamak, Çankaya, Elmadağ, Sincan, Kızılcahamam, Kahramakazan ve Bala'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar'da bir termal otelde gerçekleşen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleşen program sonrası Bakan Kurum, AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Barış Aydın, Hacı Turan, Asuman Erdoğan ve Zeynep Yıldız ile birlikte bakanlık olarak Ankara'da yapımı devam eden ve planlanan projelerle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

'RİSKLİ ALANLARI DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Ankara'nın problemleri, sorunları neyse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ruhuna uygun bir şekilde, hem meclis üyeleriyle, hem belediye başkanlarıyla, hem de teşkilatla istişarelerde bulunduklarını kaydeden Bakan Murat Kurum, "Tek tek bütün belediye başkanlarımızı dinledik. Taleplerini aldık ve yapılması gereken 5 yıllık o vizyonda gönül belediyeciliği çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu, ortaya koymuş olduğu manifesto çerçevesinde ne yapabileceğimizi istişare ettik. Kentsel dönüşüm bizim önceliğimiz. Kentsel dönüşüm noktasında Ankara'da Altındağ, Mamak, Çankaya, Elmadağ, Sincan, Kızılcahamam, Kahramakazan ve Bala'da kentsel çalışmalar devam ediyor. Bunlara bugün diğer ilçelerimizle de yine tarihi kent meydanlarında, yine dönüştürülmesi gereken acil öncelikli riskli alanlarındaki dönüşümleri ekledik ve hızlı bir şekilde bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

'ANKARA'YA 10 TANE MİLLET BAHÇESİ YAPTIK'

Millet bahçeleri noktasında Ankara'da toplam 2 milyon 823 bin metrekare genişliğinde, 10 tane millet bahçesi yaptıklarını dile getiren Kurum, "Artık sadece il merkezinde değil, ilçe merkezlerinde de vatandaşın gidip vakit geçirebileceği millet bahçeleri yapıyoruz" diye konuştu.

Mogan Gölü'nde çevreyi ve doğayı korumak adına millet bahçesi projesini gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Kurum, şöyle dedi:

"Aynı zamanda dip çamuru temizliğini yapıyoruz. 3 milyon metreküp dip çamuru temizliği yaptık. Kalan 3 milyon metreküple ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyor ve yine bölgemiz için, Gölbaşımız için önemli projeyi hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Tüm amacımız, hedefimiz vatandaşlara daha iyi hizmet vermek."

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşmasının ardından toplantılar sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Salondan detayBakan Kurum konuşurken detayBakan Kurum açıklaması GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

==========================

Edirnesporlu futbolculardan lösemiye maskeli farkındalık

Edirne'nin Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden takım Edirnespor futbolcuları ve taraftarları, 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Vizespor'la karşılaştıkları maç öncesinde 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' kampanyasına destek amaçlı maske takarak sahaya çıkarken, taraftarlar da taktıkları maskelerle kampanyaya tribünden destek verdi.

Edirnespor, BAL 11'inci grupta kendi evinde ağırladığı Vizespor maçı öncesi örnek bir davranışa imza attı. 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında başlatılan 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' kampanyasına destek olmak isteyen futbolcular maça maske takarak çıktı. Futbolculara, takımın Sınırbeyi Taraftar grubu da tribünde taktığı maskelerle destek verdi. Edirnespor Kulüp Başkanı Savaş Üner, amaçlarının farkındalık yaratarak çocuklara moral olmak olduğunu söyledi. Lösemili Çocuklar Haftası'nın çok önemli bir hafta olduğunu söyleyen Üner, "Bugün taraftar ve futbolcularımızla birlikte böyle bir organizasyonla farkındalık yaratmak istedik. Bu hastalık herkesin başına gelebilir. Bu hastalığa yakalanan çocuklarımızın da en çok ihtiyaç duyduğu şey moral ve motivasyon. Biz de bu amaçla hem farkındalık yaratıp hem onlara moral olmak istedik" dedi.

LÖSEV'in faaliyetlerini yakından takip ederek desteklerini söyleyen Sınırbeyi Taraftar Grubu Başkanı Kıvanç Arda ise, "Özellikle lösemili çocuklarımızın tedavisinde en gerekli olan şey moral ve motivasyondur. Hayat içerisinde bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli bir şey olamaz. Bu nedenle biz de bugün bu farkındalığa destek olmak için maskelerimizi takıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Futbolcuların maskeyle sahaya çıkması-Taraftarların maske takması-Futbolcuların maske ve pankartla seyircileri selamlaması-Taraftarın Lösemi ile ilgili pankart açması-Edirnespor Kulüp Başkanı Savaş Üner röportaj-DetaylarHaber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

==========================

Ordu'da Off-Road yarışları nefes kesti

Ordu'da düzenlenen Karadeniz Off- Road kupası 5'inci ayak yarışları nefes kesti.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Gezenbilir Off-Road Kulübü tarafından Altınordu ilçesinde Melet ırmağı havzasında düzenlenen Karadeniz Off-Road kupası 5'inci ayak yarışları oldukça çekişmeli geçti. 20 aracın katıldığı yarışmada, pilotlar bir birleriyle kıyasıya yarıştı. Çamurlu ve su birikintili parkurda kalan araçlar ise pistten kenara çekildi. Yarışları seyreden vatandaşlar da heyecan dolu anlar yaşadı.

-Görüntü Dökümü

-Yarışlardan görüntü (drone)

-Yarışlardan detay görüntü

-Yarışları seyreden vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

==========================

Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı (2)

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Aziz Ök (49), yaşamını yitirdi. Polis, kazadan sonra kaçan sürücünün kullandığı otomobilin yerini kısa sürede tespit etti. Aracın sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, gözaltına alındı.

Kaza, sabah erken saatlerde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Ök'e çarptı. Otomobilin sürücüsü durmayıp, kaçarken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ök'ün öldüğünü belirledi.

Aziz Ök'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.

Polis ekipleri Ök'e çarpıp kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aziz Ök'e çarpan otomobili, yaptığı çalışma ile belirledi. Otomobilin Altınşehir Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Ekipler otomobil içindeki B.A., K.K. ve S.Ç.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Otomobil ise emniyet otoparkına çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiJandarma ekipleriŞüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesiOlay yeriOlay yeri inceleme ekipleriCesetten görüntüGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: DHA