DHA YURT BÜLTENİ - 11

Çanakkale'de 110 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 110 kaçak göçmen ile 5 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale, Gülpınar ve Koyunevi köylerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Afganistan uyruklu 110 kaçak göçmen yakaladı. Operasyonlarda 5 insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. 1 kamyonet ve 1 otomobile el konuldu.

Kaçak göçmenler, jandanmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Antalya'da yazdan kalma günler

Türkiye'nin doğu illeri karla mücadele ederken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Deniz suyunun havaya göre 3 derece daha sıcak olduğu kentte tatilciler ve vatandaşlar denizin keyfini sürdü.Türkiye'nin doğusu bugün itibariyle karlı ve soğuk havanın etkisi altına girerken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve sahil Antalya Yaşam Parkı'na gelen yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, güneşli havanın keyfini sürdü. Bazı tatilciler denize girerken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.DENİZ SUYU HAVADAN SICAKSıcak havanın ve mavi Akdeniz'in keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün en düşük hava sıcaklığı 23 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçülürken nem oranı ise yüzde 23 olarak belirlendi.Ankara'dan tatile geldiğini belirten Suat Tuzhane doğu illerinin karla mücadele ettiğine vurgu yaparak, "Türkiye işte böyle bir yer. Doğuda kar yağar, biz burada denize gireriz. Çok güzel, temiz ve ılık. İnsanı dinçleştiriyor" dedi.Bir başka tatilci Alpaslan Celal ise kentin haziran ayındaki hava koşullarını yaşadığını söyledi. Antalya'da yaz-kış denize girilebildiğine dikkati çeken Celal, "Denize çok rahat giriliyor. İnsanlar soğuk olduğunu düşünebilir ama değil. Eylülden sonra Antalya'da çok güzel güneşlenebilirsiniz" dedi.Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor

Avatar sahnesi değil 'Adam Kayalar'

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Selge Antik Kenti'ni çevreleyen 'konglomera' kayalardan oluşan bölge, ABD yapımı 'Avatar' filmindeki görüntüleri andırıyor. 'Avatar Diyarı' olarak adlandırılan, ayakta duran insanı andırdığı için 'Adam Kayalar' olarak adlandırılan bölge, fantastik bir görüntü oluşturuyor.Manavgat Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda, St. Paul yolu üzerindeki, 'Torosların Peribacaları', 'Avatar Diyarı', 'Antalya'nın Kapadokya'sı gibi benzetmeler yapılan 65 milyon yaşındaki 'konglomera' kayalarından oluşan Selge Antik Kenti çevresi, doğa sporları ve yürüyüş gruplarından yoğun ilgi görüyor. Kapadokya'ya benzerliğiyle dikkati çeken Bozburun Dağı eteklerindeki tüm bölgeyi kapsayan, deniz tabanından yükselen kum ve çakıl alanlarının basınçla toprak ve mil ile birleşmesi sonucu 'güllü mermer' olarak bilinen konglomera kayalardan oluşan bölge, 'Avatar' filmindeki görüntüleri andırıyor.DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİBoyu 10 ile 70 metre arasında, şekil olarak ayakta duran insanı andırdığı için Adam kayalar olarak adlandırılan kayalar, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründüğü muhteşem orman manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Pisidya topluluğunun önemli merkezlerinden birisi olan 1250 rakımdaki Selge Antik Kenti ile Kestanelik arasındaki servi, ceviz ve kestane ağaçları arasında yükselen fantastik görüntüleriyle her mevsim ziyaretçilerini bekleyen Adam kayalar, DHA ekibi tarafından drone ile görüntüledi.ÇÖPLERİ DE TOPLUYORLARDoğaseverler Selge Antik Kenti'nde başlayarak ormanın içindeki patikadan yaklaşık 4 saat süren yürüyüşle Ballıbucak Mahallesi'ndeki kayalıklarına geliyor. Yol boyunca kısa molalar veren doğaseverler, eşsiz manzara önünde fotoğraf çektiriyor, bu anları ölümsüzleştiriyor. Yürüyüşçüler, gezi boyunca doğada rastladıkları çöpleri de toplayarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.DÜNYANIN EN İYİ YÜRÜYÜŞ ROTALARIBölgeye gezi düzenleyen Börtü Böcek Gezi Grubu kurucusu Cuma Gök, antik döneme ait döşeme yol üzerinde sportif amaçlı yürüyüş yaptıklarını söyledi. Antalya'nın insanına doğa yürüyüşünü sevdirerek, doğal alanlara karşı farkındalık yaratıp, spor yapmayı amaçladıklarını anlatan Gök, "Bugün Avrupa ve Amerika kıtasında en yaygın spor, doğa yürüyüşleridir. Antalya doğa yürüyüşleri anlamında dünyanın önde gelen bir şehri olabilir. Antalya ve çevresi böyle bir potansiyele sahip. Gezi grubu olarak bu güzellikleri tanıtmak için yürüyüş düzenliyoruz. Spor yapmanın yanı sıra eşsiz tarihi güzellikleri de görme imkanı sunuyoruz" dedi.KONGLOMERA KAYA TÜRÜ NEDİR?'Avatar Diyarı' olarak adlandırdıkları Adam kayaların, Antik Çağ'da özellikle sağlam olması istenen sütun gibi yapılarda kullanılan konglomera kaya türü oluşumu olduğunu belirten Cuma Gök, "Kum ve çakılların basınçla birleşmesi ve zamanla sertleşmesi sonucu oluşan kütlelerdir. İrili ufaklı yuvarlak çakıllardan oluşan sedimanter kayaç olup, ince taneli çimento ile bağlanmıştır. Diğer bir deyişle; yuvarlanmış, köşeli yüzeyler göstermeyen çakıl veya kaya bloklarının doğal bir madde ile çimentolaşmasından oluşurlar. Bu doğal çimento silisli, kireçtaşlı, demir oksitli olabilir. Buradaki kayaçlar, aynı zamanda sarnıç görevi görüyor. Köylüler suyun kısıtlı olduğu zamandalar buradaki sudan faydalanıyor" diye konuştu.Doğa gezisine katılan Aziz Ağaçdalı, "Her hafta doğa yürüyüşlerine katılıyorum. Araçla belli bir noktaya geliyoruz. Ardından yaklaşık 5 saat yürüyerek adam kayalıklarına geliyoruz. Sonbaharın en güzel anlarını burada gördük" dedi.Meryem Tüzün ise "Arkadaş grubumuzla her hafta doğa gezisi yapıyoruz. Antalya'nın dört bir tarafı doğa gezisi için çok uygun. Adam kayalar bölgesi de bu eşsiz rotalardan biri. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Güzel bir parkur, herkes burayı görmeli" diye konuştu.

Tur teknesine izinsiz girip içecekleri içip cipsleri yediler

Antalya'da, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda demir günübirlik gezi teknesine giren 1'i kadın 4 kişi, teknedeki içecekleri içip cipsleri yedi. Şüphelilerin tekneye girdiği anların güvenlik kameralarına anbean yansıdığını belirten tekne kaptanı Recep Çetinkaya (30), "Gündüz gelin, ben sizi ağırlayayım" dedi. Olay, önceki gün gece yarısı Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda meydana geldi. Kaleiçi Yat Limanı'nda kaptanlık yapan Recep Çetinkaya, tura çıkmak için sabah saatlerinde tekneye çıktı. Tekneyi kontrol eden Çetinkaya, etraftaki boş içecek şişelerini, bardakları ve cips paketlerini fark etti.Mesai arkadaşlarının tekneyi temizleyip çıktıklarını söylemesi üzerine güvenlik kameralarını kontrol eden Çetinkaya, sabaha karşı teknesine 1'i kadın 4 kişinin portatif köprüden giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine yeniden teknede inceleme yapan Çetinkaya, buzdolabındaki alkolü ve gazlı içeceklerin içildiğini, cipslerin yendiğini gördü. Kamera kayıtlarına göre 4 kişin 1 saat 45 dakika teknede kaldığını kaydeden Çetinkaya, şahıslardan şikayetçi olmadığını söyledi. Recep Çetinkaya, davetsiz misafirlere, "Gündüz gelin ben sizi tura çıkarıp ağırlayayım. Yeter ki izinsiz girmeyin" diye çağrıda bulundu. Başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini belirtin Recep Çetinkaya, "Güverteye minderlere bakmaya çıktım. Ortalıkta alkol şişesi, bardaklar ve cips poşetleri vardı. Hemen yan teknedeki kameradan izleme yaptım. Görüntülerde 2 metre yükseklikteki paserelladan içeriye giren 4 kişiyi gördüm. Yardımlaşarak girmişler. Çünkü o yükseklikten girmek bayağı bir zor" dedi. Çetinkaya, "Burada tur yapıyoruz. İsterseniz gelin ben sizi ağırlayayım. Ama gece değil, gündüz gelin. Yeter ki bize zarar vermeyin" dedi.Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ilk önce bir kadın ve erkeğin gelip bir süre sohbet ettiği görülüyor. Daha sonra kadın, eline bastığı erkeğin yardımıyla köprü üzerine çıkıyor. Ardından erkek de zıplayarak tekneye çıkıyor. Bir süre sonra tekneye iki erkek daha geliyor. Gençlerden birinin pasarellaya zıplayarak çıkıp sürünmesi dikkat çekiyor. 4 kişinin daha sonra tekneden ayrıldığı görülüyor.

Saray Belediye Başkanlığı'na görevlendirme Van'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın gözaltına alınmasının ardından İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, Van Valiliği'nden Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın'ın belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği açıklandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildiSaray Belediye Başkanı Caziye Duman hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017495 esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği, ayrıca adı geçenin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 201823839 sayılı soruşturma kapsamında 01.11.2019 tarihinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Saray Belediye Başkanı Caziye Duman hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 201823839 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Saray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

