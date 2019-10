DHA YURT BÜLTENİ - 11

19.10.2019 14:13

İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, masaya oturulan ülkelerin kaos politikalarına güvenmediğini belirterek, "Ne Amerika'ya güveniyoruz, ne Rusya'ya güveniyoruz. Bugüne kadar kaosu temsil etmişlerdir. Suriye'nin topraklarının altındaki petrolü düşünenlerin, üstündeki milyonlarca Suriyeliyi düşünmeyenlerin bize hiçbir faydası olmaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti. Ardından da belediye binası önünde vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, "Memleketimizin, milletimizin, ülkemizin kurtuluşu için partime davet ediyorum, demek yanlıştır. Doğru olan milli davada, milli süreçlerde bakın silahlı kuvvetlerimiz ülkemizin güneyinde, ülkemizin huzuru için mücadele ediyor. Yanındayız, arkasındayız. Orada şehit olan her asker için yüreğimiz yanıyor. Allah onları esirgesin. Bu duyguları söylerken, kaygı duyduğumuz elbette şeyler de var. Yani o cephede, o süreçte teröre karşı mücadelede ne yazık ki masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına da güvenmiyoruz. Ne Amerika'ya güveniyoruz, ne Rusya'ya güveniyoruz. Bugüne kadar kaosu temsil etmişlerdir. Suriye'nin topraklarının altındaki petrolü düşünenlerin, üstündeki milyonlarca Suriyeliyi düşünmeyenlerin bize hiçbir faydası olmaz. Dolayısıyla bu kaostan dolayı da kaygılıyım. Ancak söylemek istediğim şu; elbette bir dış politika meselesi. Elbette ki bir milli dava. Ama bu anlarda birleşmeli, buluşmalı, ortak akıl ile kol kola omuz omuza, akılcı dış politikalar üreten bir millet olmalıyız. Bunu yaparken, bu işin partisi olur mu Allah aşkına? Bu işin oralısı, buralısı olur mu? Olmaz. O bakımdan partiye ya da partimizin liderine hizmet etmeyen ülkesine hizmet eden iki belediye başkanı olarak sizleri selamlıyoruz ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

İmamoğlu, konuşmasının ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu daha sonra kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü------------İmamoğlu'nun karşılanması-Belediye ziyareti-Konuşması-İzdiham-Detaylar

Süre: 03.57-Boyut: 444 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

===============

21 yaşında, kendini ilk kez aynada gördü

Bursa'da doğuştan görme engelli Ayşe Acar (21), sağ gözüne yapılan kornea nakliyle ilk kez gördü. Bugüne kadar hep kendi yüzünü merak ettiğini söyleyip, hayallerini anlatan Ayşe Acar, diğer gözünün de görmesi için aynı şekilde kornea nakli yapılması gerektiğini söyledi.Van'da Acar ailesinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Ayşe Acar, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesi ile birlikte 10 yıl önce Bursa'ya taşınan Ayşe Acar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde muayene oldu. Acar'ı muayene eden Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baykara, kornea nakli yapılması halinde görebileceğini söyledi. Babasının çektiği kredi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat masasına yatan Ayşe Acar, yapılan kornea nakliyle ilk kez gördü.21 yıldır karanlık bir dünyada yaşadığını belirten Ayşe Acar, "Işık yoktu. Hiç bir şey yoktu. Şimdi çok şükür görebiliyorum. Biraz bulanıklık var ama o da dikişlerden kaynaklanıyor. Işığı görüyorum. Ailemi seçebiliyorum. Her şeyi merak ediyordum, ama insan en çok da ailesini merak eder. Onu doğuran anne, onu büyüten baba, insan onları merak eder tabi. Onları görmek isterim, gözlerinin içine bakmak isterim. Arkadaşlarımı, sevdiklerimi, tabi insan herkesi görmek ister. Herkesi merak ederdim. Çok şükür, şimdi herkesi gördüm" dedi.'KURAN-I KERİM OKUMAK İSTİYORUM'Gözleri açıldığında ilk doktorunu gördüğünü söyleyen Ayşe Acar, "Gördüğümde o kadar mutlu oldum ki; ne yapacağımı bilemedim. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Kendimi de merak ediyordum. Doktor odadan çıktıktan sonra aynanın karşısına geçip, kendime baktım. Kendimi, ailemi, kardeşlerimi, herkesi merak ediyordum. Benim de kendimce hayallerim var. Okumak istiyorum. Hayallerimden bir tanesi Kuran okumak. Babama, 'iyileştiğim gibi gider çalışırım. Birlikte çalışırız. Akşam eve birlikte dönerdik' diyordum. Hep hayalimdi gündüz çalışmak. Babamla birlikte eve gelmek. Şimdiye kadar onlar bana sahip çıktılar. Yardım ettiler. Gezdirdiler. Her şeyime koşturdular. Şimdi 21 sene sonra ben de onlara yardım etmek istiyorum. Benim için bunlar bir borçtur. Borcumu ödemek istiyorum" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANIMIZI GÖRMEK İSTİYORUM'Gözleri açıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini belirten Acar, "Hayallerimden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmekti. Sesini televizyonlardan duyuyordum ama kendisini daha yakından görmek isterim. Merak ediyorum çünkü. Bursa'ya geldiğinde yanına gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.'GÖRMEYE BAŞLAYINCA DÜNYALAR BENİM OLDU'Kızının bu durumuna üzüldüğünü belirten Mustafa Acar, "21 senedir kızım görmüyordu. Hep karanlıkta olduğunu söylüyordu. Ben de iki kez Ankara'da ameliyat ettirdim. Bir çare bulamadılar. Evimi sattım, her şeyimi sattım. 2-3 yıl kira paramı dahi devlet verdi. Daha sonra bir doktora yönlendirdiler. Hastaneye götürdüm, filmler çekildi ve ertesi gün ameliyat oldu. Ameliyathaneden çıktığında bana 'Baba, ben sanki görüyorum' dedi. Sanki dünyalar benim oldu. Kızımın gözleri açıldı. İlk doktoru gördü. Daha sonra bizi istedi. Doktora sarıldı. Bize sarıldı. 'Baba ben sizi görüyorum' dedi. Hepimize sarıldı. İki gündür sanki dünya bizim oldu" açıklamasını yaptı.Ayşe Acar, diğer gözünün de kornea nakli yapılması halinde görebileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü----------Ayşe Acar'ın ev ortamından detaylar-Ayşe Acar'ın yazı yazmasından detaylar-Ayşe Acar'ın bulaşık yıkamasından ve çay doldurmasından detaylar-Genel detaylar-Röportajlar

-Süre: 08.26 Boyut: 944

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

===================

Ünlü şef hayran kaldı; şalgam Peru yolcusuADANALI ŞALGAMCILARDAN DÜNYACI ÜNLÜ ŞEFE CEVAP

Perulu ünlü şef Christian Bravo, gastronomi bölümü öğrencileri için geldiği Türkiye'de şalgama hayran kaldı. Şalgamı Peru'nun milli yemeği olarak bilinen 'cevıche'de kullanacağını belirten Bravo, "Bu içeceğin birçok yemeğe denge katacağını düşünüyorum" dedi.Perulu ünlü şef Christian Bravo, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi bölümü tarafından düzenlenen bir etkinlik için Türkiye'ye davet edildi. Burada 3 gün boyunca gastronomi bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Türk mutfağını dinleyen ve onlara Peru yemekleri hakkında bilgi veren Bravo, Türk lezzetlerini tatma fırsatı da buldu. Özellikle Çukurova bölgesinin vazgeçilmez tatlarından şalgamı çok beğenen Şef Bravo, şalgamı Peru'nun milli yemeği 'cevıche'de kullanacağını belirtti."ŞALGAMI BİRÇOK PERU YEMEĞİNDE KULLANACAĞIM"Şef Christian Bravo, "Türkiye'de en çok dikkatimi çeken ürün şalgam oldu. Şalgamın tadı bana çok farklı geldi. Peru'nun en önemli yöresel yemeği Cevıche'nin suyunda şalgamı kullandım. Yemekte yer alan sirkeli tattan dolayı güzel bir denge oluştu. Bunu o yemekte kullanmayı düşünüyorum. Etle sebze yaparken bile sirke yerine şalgamı kullanabilirim. Şalgamın birçok yemeğe denge katacağını düşünüyorum" dedi."EN ÇOK İÇLİ KÖFTEYİ SEVDİ"Türk mutfağından en çok içli köfteyi beğendiğinin altını çizen Christian Bravo, "Türkiye gerek tarihi gerekse mutfağı ile benim ilgili çeken bir ülkeydi. Her zaman görmek istiyordum. Buradaki 3 günümü üniversitede öğrencilerle geçiriyor olmak bana keyif verdi. Aynı zamanda kendi ülkemi ve ülkemin kültürünü de onlara tanıtmak benim için güzel bir tecrübe oldu. Türk mutfağını konuşacak olursak burada her şey çok lezzetli. Kullandığımız bazı malzemeler özellikle ayrandaki yoğurt ve şalgamdaki pancar bizim kültürümüzde yok. Onun dışında tarçın ve zencefil gibi baharatların kullanımı benzer. Beşiktaş'ta sokak lezzetlerini tatma fırsatım oldu. Burada döner dürüm denedim ve çok beğendim. Bunun yanında içli köfte yeme fırsatım oldu ve çok güzeldi. Dışının kıtır kıtır oluşu, içindeki etin baharatlarla karıştırılması çok hoşuma gitti" değerlendirmesinde bulundu."YEMEK PROGRAMLARINDAKİ DİSİPLİN ŞOVUN BİR PARÇASI"Türkiye'de yapılan yemek programlarını değerlendiren Christian Bravo, "Programla olan bu disiplin ve katılık şovun bir parçası. Bir noktada da mutfakta disiplin gerekli diyebiliriz. Fransız mutfağında başlayan bu eğitim hep çok katı oldu. Ben de katı bir mutfak eğitimi aldım ama benim tercihim daha samimi ve rahat bir ortamda mutfakta sanki bir aileymiş gibi ama saygıyı da bozmadan yemek pişirmek benim tercihim" dedi."HAYAT KISA YEMEKLERİN TADINA VARIN"Sağlıklı yemek yeme alışkanlıklarına da dikkat çeken Perulu ünlü şef Christian Bravo, "Sırf sağlıklı yiyeceğim diye sevdiğiniz tatlardan aldığınız hazzı bırakıp mutsuz şekilde yemek yemeniz bence iyi değil. Çünkü hayat çok kısa ve hayatın tadını çıkararak sizi mutlu eden şeyleri yemelisiniz" tavsiyesinde bulundu."ADANAMIZIN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTECEK BİR ÜRÜNDÜR"PERU'nun marka elçisi ve dünyaca tanınan ünlü şefi Christian Bravo, Peru'nun en ünlü yemeklerinden biri olan 'ceviche'de Adana şalgamı kullanması, esnaf tarafından ilgiyle karışlandı.Peru'nun marka elçisi ve dünyaca tanınan ünlü şefi Christian Bravo, Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) katkıları ile gastronomi bölümü öğrencileri ve katılımcılarına master class, seminer ve demo class etkinliklerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. Üç gün boyunca süren etkinlikler kapsamında hem Peru mutfağını tanıtan hem de Türk mutfağını keşfetme şansı yakalayan Bravo'yu en etkileyen tat ünlü içeceklerimizden şalgam oldu. Öğrencilerle birçok Peru yemeği tarifini paylaşan Bravo şalgamı kendi kültürlerindeki ceviche yemeğinde kullandı. Çıkan tadı oldukça beğenen ünlü şef bu sayede şalgamı Peru mutfağına katmış oldu. Şef, şalgamı da çok beğendiği için yemeklerinde kullanacağını dile getirdi. Bravo, "Cevichenin suyunda bu şalgam tadının çok iyi gidebileceğini düşündüm. İlk kez tattıktan sonra ertesi günde sınıfta öğrencilerle birlikte bunları birleştirerek değişik bir tat çıkardım. Gerçekten çok beğendim" şeklinde konuştu.ADANALI ŞALGAMCILAR TEBRİK ETTİBravo'nun yemeğini yapmasının ardından kentte 1930'lu yıllardan beri 3 kuşaktır şalgamcılık yapan Ayhan Göde, şalgamın dünyaya açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Göde, " Şalgamımız her yiyeceğin yanında rahatlıkla içilebilen bir üründür. Sağlık açısından son derece faydalıdır. Özellikle hazmı kolaylaştırır, göze iyi gelir. Adanamızın marka değerini yükseltecek bir üründür" dedi.

Görüntü Dökümü------------Şalgamcı Ayhan Göde ile röp.Ayhan Göde'den detayBardağa şalgam doldurmasıBardaktaki şalgamdan detayVatandaş ile röp.Şalgam içenlerGenel ve detay

SÜRE: 02'12" BOYUT: 404 MB

Haber: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/- Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gülşah ÖZGEN/İSTANBUL-ADANA,

=========================

Yasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Nevşehir'de, Yasemin Gül'ün (22), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Kaza, geçen 14 Ekim'de saat 23.45 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Fenerbahçe Spor Okulu'nda asistan olarak çalışan Yasemin Gül'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken restoran işletmecisi Mustafa E. yönetimindeki 06 DR 8304 plakalı otomobil çarptı. Yasemin Gül, olay yerinde hayatını kaybetti. Gül'ün cenazesi, otopsinin ardından düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.Polis, kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Önce Mustafa E'nin (46) oğlu Burhan E. (21) gözaltına alındı. Burhan E'nin çelişkili ifadeleri sonrası kazayı babası Mustafa E'nin yaptığı anlaşıldı. Burhan E. serbest bırakılırken, baba Mustafa E. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.5 gün sonra Yasemin Gül'ün ölümüne yol açan kazanın güvenli kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, otomobilin Yasemin Gül'e çarpma anı görülmezken, çığlık sesleri ve çevredekilerin kaza yerine koşması yer aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

==================

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri'de, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 6 kişi, gözaltına alındı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. H.A.H., M.I., A.E.M., S.E.E., H.E.Ş. ve Abdo kod adlı şüpheli yakalandı. 'Abdo' kod adlı şüphelinin yakalanmamak için kimlik taşımadığı belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda dijital meteryallere el konulurken, soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü: --------------Polisin gece operasyonu-Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi-Genel detay

Haber: KAYSERİ,

=================

Dev bağırsak maketine yoğun ilgi

İzmir'de, bu yıl ikincisi düzenlenen 'Uluslararası Keyifli Yaş Alma Kongre ve Fuarı'nda kolon kanserine dikkat çekmek için sergilenen 12 metre uzunluğundaki dev bağırsak maketi fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Maketin içine girerek burada sağlıklı ve kanserli bağırsak dokularını görme fırsatı bulan ziyaretçiler, aynı zamanda gerekli tetkikleri yaptırmaları gerektiği konusunda uyarıldı.Bu yıl ikinci kez kapılarını açan İzmir Keyifli Yaş Alma Kongre ve Fuarı'nda Kanserle Dans Derneği tarafından kolon kanserine dikkat çekmek için sergilenen 12 metre uzunluğundaki dev bağırsak maketi fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Dev maketin içerisine girerek burada kanser evrelerini görme şansı bulan çoğunluğu 60 yaş üstü bireyler, aynı zamanda maketin içerisinde yer alan bilgilendirme yazılarını da okudu. Öte yandan vatandaşlar, tünel görünümünde olan maketin sonunda, sağlık çalışanlarından erken teşhisin önemi hakkında bilgi aldı. Maketle birlikte vatandaşların bağırsağın içinde oluşabilecek semptomları gördüğünü söyleyen Kanserle Dans Derneği Başkan Yardımcısı Güzin Yıldırım, "Anlatmak yerine görsel olarak temas edebilmek oldukça önemli. Dokunuyorlar, yazıları okuyorlar ve daha çok farkına varıyorlar. Biz buradaki kişileri öncelikle kanser testlerine yönlendiriyoruz. Bu sayede birçok insanın erken evrede farkına varmasını sağladık. Maket çok büyük bir ilgi görüyor. İnsanlar böyle bir şey gördüğünde özellikle sürekli ishal, kabız oluyorsa yaptığımız bilgilendirmeler doğrusunda bilinçleniyor" dedi.'FARKINDALIK ÖNEMLİ'Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aile hekim kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk ise "Bu maketin en büyük avantajı insanlarda kanser farkındalığını arttırmak oldu. Kanser tanısı aldıktan sonra süreç hastalar için biraz daha zor oluyor. Erken tanı şansımız olursa daha küçük müdahalelerle hastaların daha kolay atlatabileceği süreçler yaşanıyor. Meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserleri gibi erken tedavi şansı yüksek olan hastalıklarda bu farkındalık oldukça önemli" diye konuştu.'DİKKATİMİZİ ÇEKTİ'Keyifli yaş alma fuarının ziyaretçilerinden Cumhuriyet Pekcan, "Fuara erken saatlerde geldik. Burada en çok maket kalınbağırsak dikkatimizi çekti. Yazılar çok değişik geldi. Burada kanserle ilgili bildiğimiz şeyleri anımsadık. Özellikle bu maket bağırsağın içine girip gezebilmek insanı çok etkiliyor. Kanser hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Fuara ikinci kez geldiğini söyleyen Nilgün Demircan ise "Atölye çalışmalarına elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne üyeyiz. Orada günümüzü geçiriyoruz, böyle etkinliklere de sık sık katılıyoruz. Bugün fuarda mankenlik yaptık, çok güzel bir gün geçirdik. En sonda da bağırsak maketini gördük. Bu maket bizi çok etkiledi farkındalık yaratmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kötü beslenmelerle vücudumuzu nasıl yorduğumuzu gördük. Anlatmaktansa görmek çok daha etkili. Ben de kanseri atlatmış bir kişiyim o yüzden bu konunun önemini çok iyi biliyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Maketten görüntü-Fuar alanından görüntü-Maketin içinden görüntüler-Vatandaşlarla röp.Yasemin Kılıç Öztürk ile röp.Güzin Yıldırım ile röp.

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

=====================

Yandaki bina yıkıldı, elektriksiz kaldı

Eskişehir'de oturduğu evin yanında bulunan 2 katlı evin yıkılması sonrası elektrikleri kesilen İbrahim Şıksoy, bir haftadır karanlıkta olduklarını belirterek, elektriğinin açılmasını istedi.Odunpazarı İlçesi Dede Mahallesi Şamlılar Sokak'ta, İbrahim Şıksoy'a ait evin yanında bulunan 2 katlı kerpiç ev henüz bilinmeyen bir sebeple yıkıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, güvenlik nedeniyle yıkılan evin elektriğini de kesti. Bunun yanı sıra Şıksoy'un da evinin elektriği kesilince 3 çocuk babası Şıksoy, elektriği açtırmak için ilgili kurumlara başvurdu. Hiçbir sonuç alamayan İbrahim Şıksoy, bir haftadır mum ışığıyla yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: "Elektrik işletmesinden gelen memur, yıkılan evin elektriğini keserken şu anda oturduğum evin elektriğini de kesmiş. 'Burayı neden kestiniz?' diye sordum. Bana pazartesi günü yeniden açacaklarını, tedbir amaçlı kestiklerini söylediler. 'Tamam' diyerek normal karşıladım. Fakat hala gelen yok. Ev kendiliğinden göçmüş. Artık alttan su mu aldı, ne oldu? Taşıyıcı kolonlar ıslanmış, kerpiçler çamurlaşmış. Bina kerpiç olduğundan keresteler birbirini çekince binanın yarısı gitti. Alt katta kiracı vardı. Allahtan bir ay önce boşalttı. Üst katta ağabeyim ve kardeşim oturuyordu. Onlar çatırtı sesini duyunca hemen dışarıya çıkmışlar. Onlar çıktıktan 5 dakika sonra ev göçtü. Benim 3 çocuğum var ve ders çalışamıyorlar. Çamaşır, bulaşık yıkayamıyoruz, yemeklerimizi muhafaza edemiyoruz. Elektrikle olabilecek hiçbir şeyden faydalanamıyoruz. Benim elektrik işletmesine 5 kuruş borcum yok. 1 haftadır bu elektrik niye bağlanmıyor aklım ermiyor. Elektrik direkten kesilmiş. Kestiğin gibi bağla. Kablo parası istiyorlarsa kablo parasını da ödeyeyim. Mumla yaşıyoruz, dağ başındaki evde yaşayan insanlar gibi yaşıyoruz."

Görüntü Dökümü----------------Elektriği kesilen evin-Yıkılan evin görüntüsü-İbrahim Şıksoy'un konuşması-Şıksoy'un evinde mum yakması-Elektrik sayacının ve lambaların

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,

===================

Kaynak: DHA