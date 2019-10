Dha yurt bülteni - 11

14.10.2019 15:30

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya geçişi sürüyor

Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya geçişleri sürüyor.

Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------Otobüslerin gelişi- Mühimmat dolu araçlarAraç yüklü tırlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

=======================

TIR yandı, otoyol ulaşıma kapandı (1)

Bolu'da, TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde elektronik malzeme yüklü TIR'ın motoru alev aldı. TIR alev alev yanarken, Ankara yönü ulaşıma kapandı. İtfaiye ekipleri, yanan TIR'ı söndürmek için müdahalede bulundu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

BOLU, -

====================

Siirtli öğrencilerden ay yıldızlı 'Barış Pınarı' figürü

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla bir araya gelerek ay-yıldız figürü sergiledi ve 'Barış Pınarı' yazısı oluşturdu.

Şirvan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenci ve öğretmenler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında 230 öğrencinin katılımıyla ay yıldızlı Barış Pınarı yazılı figür sergilendi. Öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan güvenlik güçlerine destek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/ŞİRVAN, -

=====================

Vekillerin de olduğu HDP'lilerden polise sıcak su ve cam bardaklı saldırı

Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı önünde, 'Barış Pınarı Harekatı'na tepki için bir araya gelen grubun açıklama yapmasına, polis izin vermedi. Milletvekilleri Remziye Tosun ve Dersim Dağ'ın da aralarında olduğu bir grup HDP'li, pencereden polise sıcak su ile cam bardak, tahta ve çeşitli malzemeler attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü 'Barış Pınarı Harekatı'na tepki için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde açıklama yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Bunun üzerine bir grup HDP'li, parti binasına geçti. Bir süre sonra pencere önüne gelen, HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Dersim Dağ'ın da aralarında olduğu grup, polise saldırıda bulundu. HDP'liler, aşağıda güvenlik önlemi alan polislere sıcak su ile cam bardak, tahta, patates ve soğan attı. HDP'lilerin saldırısı sırasında polisler, kalkanlarıyla korunmaya çalışırken, parti binası önünde oturma eylemi yapan aileler de güvenli bölgeye alındı.

Görüntü Dökümü-------HDP il binası pencerelerinden polislere saldırıPatates, soğan çeşitli maddelerin polise atılmasıToplanan gurupGüvenlik önlemiAilelerin güvenli alana alınmasıGenel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 408 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

==============================

Muhtarlar 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyesi olan 20 muhtar askerlik şubesine giderek Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.Askerlik Şubesi önüne gelen 20 mahalle muhtarı ellerindeki Türk bayrakları ile Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin yanında görev almak için yazdıkları dilekçeleri teslim etti. Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, "Bizler Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in, kahraman ordumuzun yanındayız. Biz Adıyaman Muhtarlar Derneği olarak burada 20 tane merkeze bağlı aslan gibi olan muhtarlarımızla beraber, cephede savaşan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in yanında olduğumuzu belirtmek adına buradayız. Maddi ve manevi, canımızın son damlasına kadar askerimizin yanında olmaktan asla çekinmeyeceğimizi belirtmek adına bugün kimsenin yanlış şekilde algılamasına izin vermeden, ne bir yalakalık ne de bir soytarılık, biz kanımızın son damlasına kadar cepheye gitmeye hazırız" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Askerlik ŞubesiMuhtarlardan görüntüMuhtarların dilekçelerini teslim etmesiMuhtarların şubeden çıkışıMuhtar Abdulkadir Geylani Taş'ın konuşmasıGenel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 280MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

====================

Burdur Valisi Şıldak: Salda'ya el sürenin elini kırarlar

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'yle ilgili yaptığı açıklamada, "Salda'ya el sürenin elini kırarlar. Bunu ben il valisi olarak ifade ediyorum. Bir çivi bile çaktırmıyoruz" dedi.Türkiye'nin 1965 yılında turizme ilk açılan mağara olan İnsuyu Mağarası'nın etrafında yapılan çevre düzenlemesi ve piknik alanının açılışına katılan Vali Hasan Şıldak, burada yaptığı konuşmada, Salda Gölü'nde en önemli planlama çalışmalarının koruma amaçlı imar planı ve Özel Çevre Koruma bölgesi ilan edilmesi gibi devrim niteliğindeki gelişmeler olduğunu söyledi. Vali Hasan Şıldak, "İlgi ve temizlik gibi düzenlemeleri, oradaki günübirlik tesisler ve kaymakamlığımız tarafından işletilen tesislerden elde edilen gelirlerden köylerimizin kilit taş ihtiyacının karşılanacak olması ve bu anlamda ilk planda 43 bin metrekare kilit parke taşı yapımımızla ilgili gelişmeler, bunlar küçük gibi görünen ama Burdur için önemli hamlelerdir. Bu hamleleri hep beraber gerçekleştiriyoruz. Kurum, kuruluşlarımız, değerli milletvekillerimizin bizlere verdiği destek ve hükümetimizin sağladığı imkanlarla iyileştirmeleri sağlıyoruz" dedi.'BİR ÇİVİ BİLE ÇAKTIRMIYORUZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla mart ayında Salda Gölü'nün Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesinin herkesin içini rahatlatan, göğsünü kabartan bir gelişme olduğunu vurgulayan Vali Hasan Şıldak, "Türkiye'de 18 özel alandan biridir ve Salda'nın korunmasının garanti senedidir bu ilan. Burada katkı veren Çevre Şehircilik Bakanımız, milletvekillerimiz ve bütün paydaşlarımıza yeniden şükranlarımı sunuyorum. Burada alınan tedbirlerle koruma kullanma dengesi her zaman gözetilmişti. Bundan sonra çok daha iyi gözetilecek. İnsuyu olsun, Salda olsun, bütün tarihi ve doğal güzelliklerimiz olsun birinci amacımız buraları aslına uygun orijinal haliyle muhafaza etmektir. Kim ne derse desin aksine olan bütün söylemleri reddediyoruz. Bu tür tevatürlere hiçbir şekilde itibar edilmemesi lazım. Salda'ya el sürenin elini kırarlar. Bunu ben il valisi olarak ifade ediyorum. Bir çivi bile çaktırmıyoruz. Alınan bütün tedbirleri başka amaçlarla kullanıp söyleme dönüştürmek insanlıkla bağdaşmaz. Turizme evet ama koruyarak yaşatılan bir turizm değeri anlayışı çerçevesinde çevre duyarlılığı hepimizin içimizde hissetmemiz gereken bir şeydir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü----------------Salda Gölü -Valinin konuşmas-Salda Gölü-Salda Drone görüntüsü3,03"-184 mb

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

====================

Kayseri'de 8 milyon yıllık yeni fosiller bulundu

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Barsama bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında, 8 milyon yıllık at, zürafa, gergedan, bovidaeya (Boynuzlugiller) ait fosiller bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl Eylül ayında Yamula Baraj Gölü kıyısında Taşhan Mahallesi kırsalında başlatılan kazı çalışmalarına ara veren kazı ekibi, çalışmalarını bölgenin 70 kilometre güneydoğusundaki Barsama bölgesine kaydırdı. Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya ve ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 15 gündür sürdürdüğü kazı çalışmalarında, 8 milyon yıllık üç toynaklı at, gergedan, bovidae, zürafa ve boş boynuzlu canlılara ait fosil bulundu. 'HER YERDE FOSİL ÇIKIYOR'Uzman Antropolog Özge Kahya, bölgedeki çalışmaların 15 gündür sürdüğünü söyleyerek, "Barsamada bulunan fosiller genelde 7-8 milyon öncesine ait 3 toynaklı at, zürafa, gergedan, bovid ve boş boynuzlular. Bu da bize kazı alanının o yıllarda ormanlık alan olduğunu gösteriyor. Erkilet Yamula barajı kıyısında çıkan fosillerle Barsama'da çıkan fosiller aynı döneme aittir. Ancak fauna (belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümüne verilen ad) olarak bambaşkadır. Yamula'da ki gibi büyük hayvan fosilleri bulmak zor burada, daha küçük ebatlarda fosil çıkıyor. Şimdilik fosilin diş, çene, uzun kemik kalıntılarına ulaştık. Barsamada suyun ve rüzgarın açmış olduğu dev yarıklarda fosilleri bulduk. Kazmaya başladığımız günden beri her yerde fosil çıkıyor. Bu durumda kazı çalışma alanı genişleyebilir. Kayseri fosil lokalitesi olarak çok zengin" diye konuştu. Bölgedeki kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü-------------Barsama fosil kazı alanından görüntüEkipleri kazı çalışmasıAntropolog Özge Kahya açıklaması-Diğer detaylar

Süre: 5.18- BOYUT: 4.38 MB

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ -DHA

Kaynak: DHA