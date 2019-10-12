Dha yurt bülteni - 11

12.10.2019 15:01

Kahramanmaraş, şehidini uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye 'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı 'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek (44), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi. Törende çocuklarıyla beraber eşinin tabutuna sarılan Gülseren Bebek, "Bu bizim düğünümüz. Aşkım düğünün çok kalabalık. Al bayrağı sana damatlık ettim aşkım. Bu senin damatlığın aşkım" dedi.

Tunceli'de görev yaparken katıldığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Hacı Bebek'in cenazesi ilk olarak Yeni Mahalle'deki baba ocağına götürüldü. Dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Göksun Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi; Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

ŞEHİDİN EŞİ: BİZE BU GURURU YAŞATTIĞIN İÇİN ALLAH SENDEN RAZI OLSUN

Törende metanetini koruyan şehidin eşi Gülseren Bebek, oğlu Samet ve kızı Ezgi Yağmur ile birlikte tabuta sarılıp, dua etti. Eşinin fotoğrafını eline alan Gülseren Bebek, "Biz ağlamıyoruz aşkım. Seninle düğünüm var bugün aşkım. Ben düğün yapıyorum sana aşkım. Sen benim onurumdun, aşkımdın. Bize bu gururu yaşattığın için Allah senden razı olsun aşkım. Aşkım seninle onur duyuyorum, seninle gurur duyuyorum. Emanetlerin emanetimdir. Bu bizim düğünümüz kızım babanın düğünü. İkinci baharını yaşıyoruz kızım. Hoca gelmiş nikah kıyıyor. Allah'ım ne güzel günler yaşattın Allah'ım. Allah'ım ne büyüksün sen" diye konuştu.

'AL BAYRAĞI SANA DAMATLIK YAPTIM AŞKIM'

Daha sonra oğlu Samet ve kızı Ezgi Yağmur'a sarılan Gülseren Bebek, "Oğlum gururum. Benim askerim, benim koçum. Bu bayrak yarışı oğlum bu bayrağı sen alacaksın bu bizim bayrağımız. Düğün gününde ağlanmaz kızım. Bu bizim düğünümüz, bu bizim şerefimiz, madalyamız. Bize en büyük madalyayı bıraktın aşkım. Aşkım düğünün çok kalabalık aşkım. Damatlıklar giydirdim, al bayrağı sana damatlık ettim aşkım. Bu senin damatlığın aşkım" dedi.

ŞEHİDİN KIZI: BÜTÜN TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR

Törende şehidin oğlu Samet ile kızı Ezgi Yağmur Bebek de anneleri gibi metanetlerini korudu. Beresini taktığı babasının fotoğrafını öpüp, tabutundaki al bayrağı seven Ezgi, "Ben ağlamayacağım. Sen ölmedin kalbimde yaşıyorsun. Tüm Türkiye'nin kalbinde yaşıyorsun. Herkese nasip olmazı şehit olmak. Biliyorum gökyüzünden bize bakıyorsun. Gözün hiç arkada kalmasın baba. Bütün Türkiye seninle gurur duyuyor" dedi.

Samet Bebek ise kardeşi ve annesine sarılıp onları teskin etmeye çalıştı.

ŞEHİDİN ANNESİ: VATANA SALDIM, VATAN İÇİN CAN VERDİN

Şehidin annesi Rabia Bebek de oğlunun tabutunun başında dua ederek, "Kuzum, kurbanım toprağına Ben seninle gurur duyuyorum kuzum vatana saldım, vatan için can verdin. Seni Cenab-ı Allah şefaatinden mahrum eylemesin yavrum. Melekler yoldaşın olsun kuzum" dedi.

Daha sonra imam cenaze namazını kıldırdı. Helallik alındıktan sonra şehidin naaşı Merkez Kerpetenli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Şehidin tabutuŞehidin fotoğrafıEzgi Yağmur ve Gülseren Bebek dua ederkenŞehidin eşi ve çocuklarıŞehidin eşi ve çocukları tabutun başındaSamet Bebek'in kardeşi Ezgi'yi kucaklamasıEzgi'nin babasının fotoğrafını öpmesiSamet'in tabutu öpüp dua etmesiAnne Rabia Bebek tabutun başındaŞehidin babası Kemal Bebek protokolleEzgi'nin babasının fotoğrafını taşımasıCenaze namazının kılınmasıHelallik alınmasıTabutun taşınmasıCenaze aracına konulmasıTörene katılan kalabalık

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.31 GB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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SMO askerleri Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareket etti

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerleri 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Otobüslerin geçişiAraç yüklü tırların geçişiMühimat yüklü tırların geçişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 147 MB

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Nusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleri

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerin dün Mardin'in Nusaybin ilçesine gerçekleştirdiği ve 8 sivilin şehit öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı havanlı saldırının izleri görüntülendi.

Nusaybin ilçe merkezindeki Yenituran Mahallesi'ne dün Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristler, havan mermisi ve roketle saldırı düzenlendi. Teröristlerin attığı çok sayıdaki havan mermisinden 4'ünün düştüğü Hamam Sokak'ta, 8 sivil şehit olurken, 35 kişi de yaralandı.

Saldırının izleri bugün görüntülendi. Kamışlı'dan atılan roket ve havan mermilerinin isabet ettiği sokaktaki evler ile yolda oluşan hasar, saldırının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Hamam Sokak sakinleri, teröre tepki gösterirken, saldırılar nedeniyle mağdur olduklarını söylediler.

Hamam Sokak'ta oturan Hüda-Par Nusaybin İlçe Başkan Yardımcısı Seyfettin Ağırman da saldırıyı kınadı. Ağırman, Nusaybin'de yaşayanların 4 yıl önce de PKK'lı teröristlerin kazdıkları hendekler nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti

Görüntü Dökümü----------Olay yerinden detayRoket parçasından detayAğırman'ın konuşması Yıkılan evlerden detayPatlamalarda hasar gören eraçlardan detayGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Selim KAYA, Ahmet AKKUŞ/ MARDİN (Nusaybin) ,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 452 MB

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HDP ilçe başkanı ve yardımcısına terör propagandasından gözaltı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde HDP İlçe Başkanı, ilçe başkan yardımcısı ve eski yöneticisi, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan kara propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, terör örgütlerine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesaplarından halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. HDP Ceyhan İlçe Başkanı Delal Mamuk, İlçe Başkan Yardımcısı Seyfettin Aydemir ve partinin eski ilçe başkanı Tahir Özdemir gözaltına alındı. Operasyonda, çeşitli evrak ve dijital materyallere de el konuldu.

Görüntü Dökümü--------------------------Ekip araçlarının emniyet binasından çıkışıOperasyon düzenen ev ve ekipler

SÜRE: 01'14" BOYUT: 136 mb

Haber-Kamera: Şahir ÖZER/CEYHAN,(Adana),

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Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Ayten Bölük (52) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Afyonkarahisar-Denizli karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Dinar'a bağlı Karahacılı köyünden ilçe merkezine doğru giden Dede Cüneyt Yıldırıcı'nın (50) kullandığı 80 KR 364 plakalı traktörle Salim Bölük'ün (67) kullandığı 06 BZ 0638 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Salim Bölük ile aynı araçtaki Ayten Bölük ve traktör sürücüsü Dede Cüneyt Yıldırıcı yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ayten Bölük hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kaza nedeniyle kapalı kalan karayolu, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık bir saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olay yerinden görüntü

HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar),

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, S.K., S.B., Y.H., Z.B. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda 410 gram sentetik uyuşturucu madde, 450 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 170 lira ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü: ---------------------------------Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Süre: 1.11 Boyut: 133 MB

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Kaynak: DHA