Dha yurt bülteni - 11

08.10.2019 13:43

ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 21 GÖZALTI KARARI (2)



Görüntü Dökümü

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*DRONE GÖRÜNTÜLERİ*

Operasyonun düzenlendiği bölgeden drone görüntüleri

Eve giren ekipler

Bir şahsın gözaltına alınması

Araca konulması

Haber-Kamera: ADANA,

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BODRUM'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR OLUMSUZLUK YARATTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, zemin katta kalan bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Yağmurla cadde ve sokaklar suyla dolup taşarken, maddi hasarlı kazalar oldu.

Bodrum'da, bugün saat 04.00 sıralarında başlayarak aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve kaya parçaları, rögarları tıkadı. Atatürk, Artemis, Neyzen Tevfik, Mümtaz Ataman, Üçkuyular, Cevat Şakir caddeleri ile bazı ara sokaklar, dereye döndü. Saat 10.00'a kadar aralıkla süren sağanak nedeniyle Bodrum Belediyesi, itfaiye, zabıta, emniyet, jandarma ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri harekete geçti. Bodrum-Turgutreis yolu, biriken su nedeniyle bir süre trafik polisleri tarafından kapatıldı. Yoldaki sular çekilince, ulaşım tekrar normale döndü. İtfaiye ekipleri ise su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak, çöple kapanan mazgalları temizledi. Kentte yağmur nedeniyle birçok maddi hasarlı kaza oldu. Ayrıca zemin katta kalan bazı iş yerlerinde su baskını oldu. Su baskını nedeniyle sıkıntı yaşayan branda atölyesi sahibi Abdullah Ordu, "Menfezin küçük olmasından dolayı her sene iş yerimi su basıyor. Dağdan gelen pislikler dereyi tıkıyor. Bir zaman sonra sel suları atölyemize giriyor. Muğla Büyükşehir ile Bodrum Belediyelerine yaşadığımız sıkıntıyı anlattık ama hiçbir işlem yapılmadı. Yine aynı şey başımıza gelecek. Geçen yıl 100 bin liralık zararım oldu. Hiçbir yardımda bulunulmadı" dedi.

Görüntü Dökümü

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Araç içerisinden sağanak görüntüsü

Yolda refüje çıkan kamyonun görüntüsü

Cadde ve sokaklardaki su birikintilerinden görüntü

Dağdan gelen çamurlu suyun görüntüsü

Sağanağın etkili olduğu dereden görüntü

Branda atölyesinden görüntü ve atölyenin temizlenmesi

Belediye ekiplerinin çalışma yapması

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT/ BODRUM (Muğla),

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MUDURNU'DA HORTUM ÇATILARI UÇURDU

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde meydana gelen hortumda 12 ev zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, kısa sürede ev sahiplerine katkı sağlanacağı belirtildi.

Hortum, pazar günü sabah 06.30 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesindeki Karamurat köyü Alaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Hortum nedeniyle köyde bulunan 5'i ağır, 7'si hafif hasarlı olmak üzere 12 ev zarar gördü. Bazı ağaçlar da yıkılırken, evlerin çatısı uçtu. Can kaybının yaşanmadığı hortumun ardından Bolu Valiliği, AFAD, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Belediyesi ve Taşkesti Belediyesi ekipleri bölgede incelemelerde bulunup, hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada hasar gören evlerin sahiplerine kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle tadilat konusunda kısa sürede katkı sağlanacağı ifade edildi.

Köyde yaşayan vatandaşlardan evleri zarar görenler geceyi komşularında ve akrabalarında geçirmeye başladı. Köyde oturan Yılmaz Meşe, "Çatı, kapı, baca, buzdolabı hiçbir şey kalmamış. Mağdur durumdayız. Önce devletimizden sonra hayırseverlerden yardım istiyoruz. AFAD'tan, sosyal yardımlaşmadan geldiler. Kaymakam bey geldi. 'Gerekeni yapacağız' dediler. Yardım bekliyoruz. Mağdur durumdayız." dedi.

Tülay Meşe ise, "Evimizi yeni tamir yaptırmıştık. Allah'ın verdiği bir felaketle birlikte çatımız uçtu. Eşyalarımız ıslandı. Şu anda zor haldeyiz. Allah'tan geldi bir şey diyemiyoruz ama tüm vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz. Evimizin üstü yok. Çocuklarımız okullarından geri kaldı. Zor durumdayız. Her taraf çamur." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yıkılan çatıların görüntüsü

-Bölgedeki hasar

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),

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İNEKLERE KLASİK MÜZİK DİNLETİP, SÜT VERİMİNİ ARTIRDI



Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Akgül (57), yaklaşık 150 hayvanın bulunduğu çiftlikteki ineklere süt veriminin artması için klasik müzik dinletmeye başladı. Hayvanlarda süt veriminin yüzde 5- 6 artış yaşandığını ifade eden Akgül, tüm üreticilere bu terapiyi uygulamasını önerdi.

İlçeye bağlı Tecirli Mahallesi'nde küçük yaşlardan buyana büyükbaş yetiştiriciliği yapan Mehmet Akgül, işlerinde farklı yöntemler uygulayarak besisini büyüttü. Besisinde 150 büyükbaş hayvan yetiştiren Akgül, hayvanlarında süt veriminin de artması için insanlar üzerinde ruhu dinlendirici özelliği olduğu kanıtlanan klasik müziği kullandı. Besisine kurduğu hoparlörler ile hayvanlarına belirli saatlerde klasik müzik dinleten Akgül, Malatya'da ilk defa kullandığı yöntemle süt veriminin yüzde 5- 6 arasında artışın olduğunu söyledi.

'ÖNEMLİ OLAN HAYVANIN STRESİNİ ALABİLMEK'

Akgül, müziğin ruhun gıdası olduğunu belirterek, "Bu müziğin insanlar üzerindeki stresi ve dinlendirmeyi sağlıyorsa hayvanlarda neden olmasın diye kafama takıldı. Ben de kendi imkanlarımla bir müzik sistemi kurdum ve hayvanlarda şunu gördüm; müziğe alıştıkça zaman geçtikçe hayvandaki süt veriminin artması, stresini atması ve gözle görünür bir şeyler hissettim. Yemle ne kadar rasyonel uygularsa uygula, ne yem verirsen ver ama önemli olan hayvanın stresini alabilmek. Bunun için de 'müzik niye olmasın' dedim ve müzikle başladım. Bu şekilde verimi arttığını gördüm ve verimin gözle görünür şekilde ciddi artış oldu. Hayvanın yaşanabilecek problemleri azaldı. Ben bunu gözle gördüm. Bunu da arttırabilmek için daha iyisini, daha geniş çaplısını yapmayı düşünüyorum. Hayvanlarımın süt veriminde yüzde 5-6 ara bir artış oldu. Bunu diğer süt üreticileri ve büyükbaş yetiştiricileri denesinler. Yüksek maliyetli yemleri yedirip de süt verimini artırmak için hiç uğraşmasınlar. Denemesinde bir maliyet yoktur. Sadece dinleteceği bir klasik müzik veya Türk sanat müziği. İnsanlarımızı ruhen dinlendiren müzik neyse hayvanda da onu denesinler. Bir şey kaybetmezler" dedi.

'UZAK DOĞU MASAJI YAPACAĞIZ'

Uzman Veteriner Mehmet Erkan Doğan ise çiftlik şartlarında hayvan refahının çok önemli olduğunu kaydederek, "Hayvanların psikolojik ve fiziksel manada sağlıklı ve huzurlu olması gerekiyor. Bu bağlamda 'bizde neler yapabiliriz ve bunla ilgili ne gibi çalışmalar yapabiliriz' diye düşünürken, hayvanlara klasik müzik dinletisiyle bir terapi uygulamayı düşündük. Burada baktığımız hayvanlarda verim artışı ve hastalıklarında azalmanın olduğu yönünde tespitlerimiz arasında bulunuyor. Bunun devamında başka projelerimizde olacak. Biraz çılgın projelerimiz olacak bu sevimli dostlarımız için. Hani biz kedi- köpekler için uygulardık. İnekler ve büyükbaş hayvanlar da bunlarda bizim birer sevimli dostlarımızdır. Başka projelerimiz de var, onlar; haftada bir canlı müzik dinletisi, hayvanlara haftada bir belirli zamanlarda ödül beslemeleri, şimdi hayvanlarda rasyon çok önemlidir. Beslemenin yanında biz bu programları uyguluyoruz onu ayrıca bir dip not olarak belirtelim. Bunun akabinde özel yerler düşünüyor. Bu yerler hayvanlarımızı gruplar halinde alıp Uzak Doğu masajları yapacağız. Çünkü uzak doğu ülkelerinde sığırlara bu tarz masajlar yapılıyor. Biz de bunu Türkiye'de uygulamayı düşünüyor. Hayvanların et ve süt veriminde artırmayı düşünüyoruz bu masajla" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çiftlikten görüntü

Hayvanlar

Hoplarlörden detay

İşletmeci Mehmet Akgül röp.

Veteriner Mehmet Erkan Doğan röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA





Kaynak: DHA