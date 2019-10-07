Dha yurt bülteni - 11

07.10.2019 15:28

Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (1)

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde çevrede hissedilen ve kaynağı bilinmeyen koku nedeni ile 50 köylü rahatsızlandı. Mahallede cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla kimsenin evden çıkamaması istendi. Öğrenciler ise okullardan çıkarılmadı. İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ KAHTA (ADIYAMAN), -

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Zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi cezaevine gönderildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2013 yılında 3 kişiye zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi hakkında hapis cezası verilirken, çalıştıkları iş yerlerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay 22 Şubat 2013 tarihinde Derince'de meydana geldi. Tanıdıkları 3 kişiyi silahla alıkoyan ve zorla senet imzalatan işitme engelli S.Ö. (33), S.C. (39) ve O.B. (27) daha sonra kayıplara karıştı. 3 kişinin şikayetinden vazgeçmesi sonucu olay kamu davasına dönüştü. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan S.Ö. ve S.C.'ye 5'er yıl, O.B.'ye ise 3 yıl 4 ay ceza verdi.

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan S.Ö.'nün Kartepe, S.C.'nin Çayırova ve O.B.'nin Dilovası ilçesinde çalıştığı iş yerleri tespit etti. Polis, bugün sabah S.C., O.B. ve S.Ö.'yü çalıştıkları yerlerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların asayişten çıkışı

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Caddeye dökülen yağ, zor anlar yaşattı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir iş yerine yük indiren traktörün motorundan yola akan madeni yağ, sürücüler ile çevreden yaya geçen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Turan Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi 14 numaradaki bir iş yerine odun indiren ve ismi öğrenilemeyen sürücünün traktörünün motor bölümünden, yola madeni yağ döküldü. İşlek caddeden geçen araçlar ve yayalar, yolda ilerlerken kayganlaşan zemin nedeniyle güçlük yaşadı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine, itfaiye ve polis trafik ekibi sevk edildi. Yol, geçici olarak 20 dakikalığına ulaşıma kapatıldı. İtfaiye görevlileri dökülen madeni yağların üzerine talaş dökerek temizlemeye çalıştı. Çevre sakinlerinden Adem Yıldırım, "Kaç kişi yolda kayarak düştü. Zor anlar yaşadı. Nerede traktör sürücüsü? Bu kadar sorumsuzluk olur mu?" diye tepkilerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin yolu temizlemesi

- Polis ekiplerinin önlem alması

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Kaçırıldığını iddia ettiği kızı Rabia'ya kavuştu

Bursa'dan kaçırıldığı iddia edilen ve Antalya'nın Kaş ilçesinde polise teslim edilen Rabia Gümüş (16), annesi Filiz Gümüş'le (43) buluştu. Kızını almanın mutluluğunu yaşayan Filiz Gümüş, "Kızım, K.Y.'ye kendisi kaçmış. 'Sevdim, kaçtım anne' dedi. Ben K.Y.'den şikayetçi olmayacağım. Kızımı aldım ve Bursa'ya dönüyorum" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan, seyyar satıcı Yücel Gümüş (48) ve fabrikada çalışan eşi Filiz Gümüş, 1 Ekim'de polise başvurarak, kızları Rabia'nın evli K.Y. (25) tarafından kaçırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. K.Y.'nin, Antalya'nın Kaş ilçesinde oturduğunu belirten Filiz Gümüş, kızının bulunmasını istedi. Antalya'ya gelen Filiz Gümüş, Kaş Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, K.Y.'nin adresini verdi. Adrese baskın yapan polis, K.Y. ve Rabia Gümüş'e ulaşamadı.

KIZINI TESLİM ALDI

Olayı haber alan K.Y.'nin babası Ümit Y., Rabia Gümüş'ü alarak dün akşam saatlerinde Kaş Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Operasyon için harekete geçen ekiplerle Emniyet Müdürlüğü girişinde karşılaşan Ümit Y., kendisini tanıtarak Rabia Gümüş'ü Kaş Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesindeki bir yakınının evinde kalan Filiz Gümüş'e mutlu haberi verdi.

'ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM'

Kaş'a giderek kızı Rabia Gümüş'ü teslim alan Filiz Gümüş, "Kızım K.Y.'ye kendisi kaçmış. 'Sevdim, kaçtım anne' dedi. Ben K.Y.'den şikayetçi olmayacağım. Nedeni de K.Y.'nin babası Ümit Y., olayın başından bu yana bana çok yardımcı oldu. Sorunu çözmek için bana söz verdi ve yerine getirdi. Şikayetimi geri çekeceğim. K.Y.'nin suçu varsa kamu davası açılsın. Ama ben davacı olmayacağım. Kızımın bir sorunu yok. Kızımı aldım ve Bursa'ya dönüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

HABER: Ahmet ACAR/ KAŞ (Antalya),

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Foça Bilimler Köyü için protokol imzalandı

İzmir'in Foça ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde kurulacak Bilimler Köyü için Bilimler Vakfı ve Foça Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokol ile belediyeye ait 74 dönüm arazi 29 yıllığına vakfa tahsis edildi.

Bilimler Vakfı yöneticileri ile Foça Belediyesi yetkilileri, geçen 6 Temmuz'da bir araya gelerek Bilimler Köyü kurulması için toplantı yaptı. Toplatının ardından Bilimler Köyü'nün kurulması planlanan Foça'ya 14 kilometre mesafedeki kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki belediyeye ait 74 dönüm arazinin tahsisi konusu, İmar ve Plan Bütçe Komisyonu'na gönderildi. Buradaki değerlendirmenin ardından konunun taşındığı Foça Belediye Meclisi'de geçen 2 Ağustos'ta oy birliğiyle söz konusu arazinin tahsisine karar verildi. İmar ve Plan Bütçe Komisyonu'ndan gelen olumlu rapor sonrası, bugün Foça Belediye Başkanlığı'nda protokol imzalandı. Protokole Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile Bilimler Vakfı Yönetim Kurulu adına İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Dizdar ve Elekrik Mühendisi Devrim Erçetin imza attı. Foça Belediye Meclis Üyeleri Ercüment Kuyumcu, Mukaddes Yarba, Tuncay Şentürk ve Kenan Düzgün ile vakıf üyeleri Cem Eden ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gençer'de törende hazır bulundu.

Bilimler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Gençer, aylar süren görüşmeler ve çalışmalar sonucu protokolün Foça Belediyesi ile iş birliğini resmileştirmiş olduğunu ve bundan sonraki süreci hızlı bir şekilde ilerletip Bilimler Köyü ile ilk öğrencileri buluşturmak istediklerini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Gençer, "En fazla 2 yıl içinde projenin fiziki alt yapısını tamamlayıp tam faaliyete başlamak istiyoruz. Protokol, belediyeye ait 74 dönümlük arazinin vakfımıza 29 yıllığına tahsisini sağladı. Biz bu süreç içerisinde üniversite lisans, lisansüstü ve doktora seviyesindeki öğrencilerin gelip katılabileceği etkinlikler düzenleyerek onların bilimsel görüş sahibi olmalarını, bilgi sahibi olmalarını, kendilerini geliştirmelerini, vizyonlarını geliştirmelerini, dolayısıyla geleceğe bilim gözüyle bakan aydın insanların yetişmesine katkıda bulunacak projeler yapmak istiyoruz. Belediye ile iş birliği bizim için çok önemli. Onlar olmadan bu iş olmazdı. Bu süre içinde çok güzel bir güven zemini oluştu. En kısa sürede tamamlayıp faaliyete geçeceğiz. Vakıftaki arkadaşlarımızın bir çoğu ile Şirince'deki Matematik Köyü'nün faaliyetlerine yıllardır katılıyoruz. Orası bizim için önemli ve yol açıcı bir tecrübe. Dolayısıyla o tecrübeleri bu projede kullanmak istiyoruz. Önemli benzerlikler olacak. Ancak, bizim projemiz sadece matematikle kısıtlı değil. Birçok disiplini, sosyal ve fen bilimlerini de içerecek. Projemizle ilgili olarak bir bağış kampanyası da başlatacağız. Yasal çalışmaları süren bağış kampanyamızın başlangıcını 'www.bilimler.org' web sitemizden duyuracağız. Vakıf ve çalışmalar hakkındaki bilgileri de dileyen buradan takip edebilir" dedi.

Prof. Dr. Gençer, çoğunluğu İzmir Fen Lisesi mezunlarından oluşan Bilimler Vakfı üyeleri ile vakıf dışından tamamı gönüllü akademisyenlerin eğitim vereceği konular arasında 'Bilişim ve Toplumsal Yapı', 'Kuantum Fiziği', 'Dünyanın Müzikli Tarihi', 'Hesaplama Kuramı', 'Yapay Öğrenme ve Uygulamaları', 'Türkiye'deki Ekonomik Konuların İncelenmesi', 'Sosyal Bilimciler İçin Bilgisayar Programlama ve Veri Analitiği' gibi konuların yer aldığını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Protokol imza töreninden görüntü

- İmzaların atılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Hayvanseverleri bir araya getiren PatiFest, sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest), renkli görüntülere sahne oldu. Mersin'de yapılan ilk hayvan festivali olma özelliğine sahip PatiFest, hayvanları ve sahiplerini bir araya getirdi.

5-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen hayvanların hem kendi aralarındaki hem de insanlarla olan dostluk bağının güçlendiği festival, 13 etkinlik, 15 performans gösterisi, 7 söyleşi, 2 konserin yanı sıra 3 caymaz yarışması, sahibine en çok benzeyen pet yarışması ve Pop-Up yarışmalarından oluşan toplam 42 aktiviteyle Mersinlilerin beğenisini kazandı. Ayrıca, festival alanında açılan 21 stantta yapılan farkındalık çalışmalarının yanında sokak hayvanları yararına satışlar yapıldı. Mersin'in ilk hayvan festivali PatiFest'in koordinasyonunda görev alan Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi İsmet Oğulcan Karakuş, PatiFest'in çocuklarda, henüz küçük yaşlarda canlılarla ilgili bir bilinç oluşturulması için önemine dikkat çekti. Karakuş, "Biliyorsunuz dünyada sadece bizler yaşamıyoruz. Dünyayı paylaştığımız canlılar var. Biraz daha farkındalık yaratmak amacıyla bir festival düzenledik. Amacımız dünyada onların da varlığını insanlara göstermek, kabullendirmek, onlarla birlikte daha kolay yaşayabilmeyi sağlamak. Ailelere bu noktada büyük iş düşüyor. Çocuklarını gerçekten vicdanlı ve merhametli yetiştirsinler. Dünyada sadece bizim yaşam hakkımız olmadığını, ağaçların, bitkilerin ve hayvanların da bir yaşam hakkı olduğunu çocuklarına öğretirlerse, gelecek nesillerle birlikte daha güzel bir dünyada yaşarız" dedi.

CİNS KÖPEKLER VE DANS GÖSTERİLERİ

Çeşitli cinslerde köpek ve kedinin yer aldığı PatiFest, özellikle çocukların hayvan sevgisi kazanmaları noktasında amacına ulaşırken, birçok vatandaşın da hayvanlara karşı korkularını yenmelerini sağladı. Vatandaşlara birçok köpek ve kedi cinsini bir arada görme fırsatı sunan festivalde, Pug ve Golden Retriever cinsi köpekler çoğunluğu oluşturdu. Buldog, Beagle, Kaniş, Shar-Pei, Yorkshire Teriyeri, Fransız Buldoğu, Labrador Retriever cinsi köpeklerin de yer aldığı festival sayesinde vatandaşlar, Mersin'de cinsine ender rastlanan Sivas Kangalı ve Çin Aslanı cinsi köpekleri de görme fırsatını yakaladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nin köpeklerinden Çov-Çov ilgiyi üzerinde toplarken, arama-kurtarma köpeği Alen ise izleyicilere büyüleyici bir performans gösterisi sundu. Koku takibiyle canlı kişileri bulma yeteneğine sahip Alen, bilhassa çocukların sevgisini kazandı. İlk gün 25, ikinci gün 17 olmak üzere toplam 42 aktivitenin yapıldığı festivalde çocuklar için kedi evi, kuş yuvası, pet figürlü pet çanta boyama atölyeleri yapıldı. Hayvan sahiplendirmeyle ilgili bilgilendirme çalışmalarının yanında hayvanların beslenmesi, hastalıkları, birlikte yaşama ve Türkiye'deki hukuksal haklarıyla ilgili birçok söyleşi gerçekleşti. Jonglör, Jason ve Mithril ve çeşitli dans gösterileriyle dopdolu geçen performans gösterileri de vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken, program aralarında yapılan Pop-Up yarışmalar vatandaşlara çeşitli hediyeler kazandırdı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Festivalin merakla beklenen caymaz ve sahibine en çok benzeyen pet yarışmaları izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Caymaz yarışmasında hazırlanan parkurda mama, oyuncak, renkli nesneler gibi uyarıcılara aldanmadan kendisine seslenen sahibine en kısa sürede ulaşan köpekler dereceye girerek ödüllendirildi. İlk gün düzenlenen caymaz yarışmasının birincisi 2 saniye 31 saliselik derecesi ile Nihat Özen ve hayvan dostu Ares olurken, ikinci günün caymaz yarışmasının birincisiyse 2 saniye 94 saliselik derecesiyle Ceren Karaçay ve hayvan dostu Mario oldu. Sahibine en çok benzeyen pet yarışmasında ise köpek dostu Ponçik'le Tuğba Şanlıdağ olurken, Çovçov'la Tuana İklim ikinci, Mars ile de Gamze Gül Sevimli üçüncü oldu. Etkinlik alanında açılan 21 stantta dört koldan farkındalık çalışmaları ve sokak hayvanları yararına çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Dairesi standından sokak hayvanları için ücretsiz mama dağıtılırken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi standında ise mama kabı dağıtıldı. Festivalde takı, yiyecek-içecek ve kitabevi stantlarında da sokak hayvanları yararına satışlar yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Festivalden drone görüntüleri

- Festivaldeki köpeklerden genel ve detaylar

- Köpekleri seven sahipleri ve çocuklar

- Köpeklerin gösterileri

- Mama için tablonun açık arttırma ile satılması

- Belediye başkanının tabloyu alması

- Tabloyu hediye etmesi

- Ödüllerin verilmesi

- Konserden görüntü

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: MERSİN,

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Sivas'ta koç katım töreninde renkli görüntüler

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde gerçekleştirilen koç katım töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Doğanşar ilçesine bağlı Çat köyünde Kangal Akkaraman cinsi koyun ırkının ıslahını sağlamak için yöre halkı tarafından uzun yıllar sonra koç katımı törenle gerçekleştirildi. Törene Sivas Valisi Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Doğanşar Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ta tarım ve hayvancılıkta kazanılan ivmenin sevindirici olduğunu söyleyerek, "80 gönüllü ile yola çıkılarak böyle güzel bir projeye imza atıldı. İki yılda, sürü iki buçuk kat büyüyerek Sivas ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Konuşmaların akabinde, dualar eşliğinde koçların sürüye katılımı gerçekleştirildi. Sahipleri tarafından üstlerine desenler çizilen Kangal Akkaraman cinsi koçların çobanlar tarafından koyun sürüsüne katılması sırasında renkli anlar yaşandı.

Görüntü Dökümü

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-Drone görnütüleri

-Programdan görüntüler

-Koç katımı

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

Kaynak: DHA