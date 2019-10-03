Dha yurt bülteni - 11

03.10.2019 15:10

HDP önündeki eylemde 31'inci gün; aile sayısı 51 oldu (2)

AVRUPA KONSEYİ HEYETİ, HDP ÖNÜNDEKİ AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörleri Jacob Wienen, Yoomi Renström ve Stephanie Poirel, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Aileler, raportörlere, çocuklarının nasıl kaçırıldığını ve neler yaşadıklarını anlattı.

Eş raportörlerden Jacob Wienen, ailelerin acılarının sona ermesine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Wienen, oturma eyleminin raporlarında yer alacağını ifade ederek, "Biz Türkiye'de yerel demokrasinin durumunu tespit etmek için Avrupa Konseyi Kongresi'nden geliyoruz. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eş Raportörleri olarak denetim ziyareti kapsamında burada bulunuyoruz. Ziyaret kapsamında resmi makamlarla görüşmelerimiz oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı'yla görüşmemiz oldu. Hem Diyarbakır Valisi ile hem de görevden alınan belediye başkanıyla görüşmemiz oldu. Her tarafı, her görüşü dinlemeye gayret gösteriyoruz. Raporumuzu kaleme alacağız, bu ziyareti tamamladıktan sonra. Ziyaret kapsamında HDP il binası önünde bulunan anneleri de ziyaret etmek istedik. Annelerin yakarışlarını, acılarını dinledik, kulak verdik. Bu büyük acıyı, bu yakarışı dinledik. Biz bunu ileteceğiz, aktaracağız. Onların durumunun iyileşmesine, acılarının sona ermesine katkı sağlamak isteriz" dedi.

Stephanie Poirel de, "Biz çocukların, gençlerin, küçüklerin bu tür olaylara alet edilişine ilk defa tanık olmuyoruz. Başka yerlerde de oldu bu. Bu herhangi siyasi partiyle ya da siyasetle izah edilecek bir durum değil. Bu en temel çocuk hakları, insan haklarıyla ilgili bir konudurö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------

HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Avrupa Konseyi heyetinin ziyareti

Jacob Wienen'in açıklaması

Stephanie Poirel'in açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 992 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

=======================

Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi (2)

'O KADAR DİL DÖKTÜM, GÖTÜRDÜLER'

Adana'da zabıta ekipleri tarafından incir tezgahı götürülen Dilaver Yiğit (18), şunları söyledi:

"İlk olarak zabıta amiri, tezgahımı kaldırmamı istedi. Ancak tezgahı, tekerlerinde sorun olduğu için kaldıramadım. Beni idare etmelerini, tezgahı kaldırmak için ailemden yardım isteyeceğimi söyledim. O kadar dil döktüm, başka yapabileceğim iş olmadığını söyledim. Buna rağmen kafa tuttuğumu söyleyip, 15 dakika sonra gelen iki ekip ile tezgahı yükleyip, götürdüler. Vermemek için direndim ama götürdüler. Çevredeki vatandaşlar da bana sahip çıktı. İki kadın gelip, incirler için para verdiler. Ben de teşekkür ettim. Lise mezunuyum. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum."

Çevredeki esnaf da duruma tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

------------------

Tezgahı alınan dilaver yiğit ile röp

Vatandaş ile röp

Genel ve detaylar

Süre: 03'38" Boyut: 402 MB

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

======================

Siparişe göre hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Antalya'da siparişe göre inşaat halindeki binalardan musluk ve bataryanın yanı sıra çeşitli aletler çalan biri kadın 3 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Çeşitli tarihlerde inşaatlardan musluk ve armatür gibi malzemelerin çalınmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, siparişe göre hırsızlık yaptıkları tespit edilen E.Z.C., H.C.K ve S.Ö.'nün çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramalarda çok sayıda musluk, armatür, çeşitli el aletleri, bilgisayar ve halı ele geçirildi.

Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, 14 hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------

Şüphelilerin asayiş şube müdürlüğünden çıkması

Ekip arabalarına yürümeleri

Arabaya binmeleri, aracın hareket etmesi

Asayiş dış plan

123 MB/// 01.08"

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

====================

Alanya'da renkli yardım

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek, ilçedeki cami, okul ve yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere 10 ton boya dağıtımına başladı.

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Alanya İlçe Başkanlığı tarafından ilçede bulunan cami, okul ve yardıma muhtaç aileler için boya kampanyası başlatıldı. Dernek binasına ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılmak üzere ilk etapta çeşitli renklerde 10 ton boya getirildi.

MİSİAD İlçe Başkanı Mehmet Ali Hamitoğlu, Alanya'da bir hayra vesile olmak istediklerini söyledi. Hamitoğlu, "Hayra vesile olmak için bir firmayla anlaşarak derneğimize 10 ton boya getirttik. Bu boyalar ihtiyacı olan camilerimize, okullarımıza, şehit aileleri ve yardıma muhtaç ailelere ücretsiz olarak verilecektir. İhtiyacı olan kişiler ve kurumlar derneğimize gelerek boyaları alabilir ya da isterlerse bizler de götürebiliriz" dedi.

'HERKESE KAPIMIZ AÇIK'

Kırsaldaki okul ve camilerin kısıtlı imkanları olduğunu aktaran Hamitoğlu, yardım olarak boyayı seçtiklerini belirtti. Hamitoğlu, "Bu tür insanlar tarafından çok kullanılan alanlar kısa sürede kirlenebiliyor. O yüzden daha çok okul ve camileri düşünerek boya yardımı yapmayı istedik. İhtiyacı olan aileler de gelebilir. Herkese kapımız açık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Boyalardan genel ve detay görüntü

Mehmet Ali Hamitoğlu röp



HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,

=======================

Yeni tatlı üretti, patent başvurusu yaptı

GAZİANTEP'te tatlıcılık yapan Kenan Süzerer, son günlerde ilgi gören çikolatalı lokma tatlısı ve bölgeye has olan halka tatlıyı birleştirerek 'minder tatlısı' yaptı. Süzerer vatandaşların ilgi gösterdiği tatlının patentini almak için başvurularını yaptı.

Gastronomi kenti Gaziantep'te tatlı ustası Kenan Süzerer, son günlerde ilgi çeken çikolatalı lokma tatlısı ve yöreye özgü halka tatlıyı birleştirerek 'minder tatlısı' adını verdiği yeni bir tatlı yaptı. Yöresel adıyla da dikkat çeken tatlının yapımında önce hamuru yoğrularak hazırlanıyor. Daha sonra yağda kızartılan hamurun kesme işlemleri yapılıyor. Son olarak ise müşterilerin isteğine göre dondurmalı, kaymaklı, muzlu yaparak, bol fıstıkla servis ediliyor.

Tatlının beğenildiğini söyleyen Süzerer, "Tatlının ismi eskiden üzerinde oturup dinlendiğimiz minderden geliyor. Dondurmalısı, kaymaklısı, muzlusu var. İleride peynirli ve farklı çeşitlerini yapmayı düşünüyoruz. Müşterilerimiz oldukça beğeniyor. Tatlımız 10-15 dakika içerisinde hazırlanıp servis ediliyor. Minder tatlımızı yaparken öncelikle hamurumuzu yoğuruyoruz. Sonra yağda kızartarak şerbetini döküyoruz. Kesme işlemlerini yaptıktan sonra müşterinin talebine göre üzerine bol fıstık ekleyerek lezzetli bir tat çıkarıyoruzö dedi.

'PATENT BAŞVURUSUNU YAPTIM'

Tatlının patent başvurusunu da yaptığını anlatan Kenan Süzerer, yurt içinden ve yurt dışından tatlıyı yemek için müşterilerin geldiğini söyledi. Süzerer, "Müşteri potansiyelimiz çok iyi. Yurt içi ve yurt dışından birçok müşterimiz 'Tatlıcı Keno'ya gidelim diyerek gelip minder yiyorlar. Fiyat ise 20 liradan başlayarak isteğe göre değişiyor. Tatlımızı müşterimizin taleplerine göre dondurmalı, çikolatalı olarak yapabiliyoruz. Patent başvurusunu yaptık. Şu anda minder tatlımızın patenti bizde" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Tatlının pişmesi

Şerbet Dökülmesi

Minder tatlısının yapımı

Tatlının bitmiş görüntüsü

Tatlıdan yiyen müşteri

Kenan Süzerer ile röp.

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 680 MB

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

=======================

Afyonkarahisar'da ağaçlar kitap açtı

AFYONKARAHİSAR Belediyesi tarafından 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında ağaçlara asılan kitaplara öğrenciler ve vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ordu Bulvarı Afyon Lisesi önünde kitap okumaya dikkati çekmek amacıyla 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliği düzenlendi. Ağaçların yanı sıra cadde üzerindeki tüm kaldırıma şeffaf torbalar içerisinde kitap asıldı. Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar ile öğrenciler katıldı.

'AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇARDI, BUGÜN KİTAP AÇTI'

Vali Mustafa Tutulmaz, güzel bir etkinliğe imza atıldığını söyledi. Vali Tutulmaz, "Afyonkarahisar hem tarih açısından hem kültür hem de doğa zenginlikleri acısından gelişmiş bir şehir. Bu değerlerimizi tanıtmamız lazım. Öncelikle bu görev gençlere düşüyor. Bunun bilinci içerisinde hareket edin. Güzel bir etkinlik gerçekten. Genelde ağaçlar çiçek açardı, bugün kitap açtı. Yapraklar dökülmeye başlıyor. Ama onların yerine kitaplar asılıyor. Okuyun kitapları verin bir başkasına o da okusun. İnşallah bu etkinlik devam eder. Bizde genelde şöyle bir alışkanlık vardır. Kitap alınır kütüphaneye konulur, bilgisayar alınır köşeye konulur ve pek fazla yararlanılmaz. Bunu artık kıralım ve kullanalım. Okuyalım ve daha çok emek harcayalım. Bu emeklerden de bir karşılık elde edilsin" dedi.

'EN AZ YILDA 2 VEYA 3 DEFA YAPACAĞIZ'

Kitapları ağaçlara asmalarındaki amacın ağaçların meyve verme mantığı olduğunu söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, en az yılda 2 veya 3 defa bu tür etkinlikleri yapacaklarını söyledi. Akar, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar Belediye'mizin bir kültür etkinliği olan 'Ağaçlar Kitap Açıyor' çalışmamızı tarihi Afyon Lisesi önünde gerçekleştirdik. Kitaplarımızı ağaçların meyve vermesi mantığıyla astık ve öğrencilerimizden, halkımızdan en az 2'şer, 3'er tane hatta az önce bir vatandaşımızın elinde 18 kadar kitap gördüm. Demek ki bu tür etkinliklerin vatandaşların beklentisi doğrultusunda geliştiği ortada. İnşallah sayın valimizin, sayın belediye başkanımızın desteğiyle bunu yılda 2 defa yapmayı planlıyoruz."

'BU TÜR ETKİNLİKLER DEVAM ETMELİ'

'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliğine katılan kitapsever Nevzat Çakar da etkinliğin düzenlenmesinden memnun olduğunu söyledi. Çakar, "Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Afyonumuz için bir kazanım. Sayın valimiz ve belediye başkanımızın böyle bir etkinlikte yer alması süper bir şey. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, ağaçlarda asılı kitapları inceleyerek öğrencilerle ve vatandaşlarla sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Etkinliğin yapıldığı alandan detay

Ağaçlarda ve kaldırımlarda asılı kitaplardan detay

Öğrenciler ve vatandaşlardan detay

Vali Tutulmaz ve protokol üyelerinden detay

Kurdele kesiminden detay

Vali ve protokol üyeleri ağaçlarda asılı kitapları incelerken

Vali kitap alanlarla sohbet ederken detay

Genel detaylar

Vali Tutulmaz'ın konuşması

İhsan Akar'ın konuşması

Kitap sever Nevzat Çakar'ın konuşması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

Karabük'te bin keklik doğaya salındı

KARABÜK, – KARABÜK'te, doğaya bin adet kınalı keklik salındı.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, azalan keklik popülasyonunu desteklemek amacıyla Kanatlı Av Hayvanı Tahsis Programı kapsamında Yozgat Üretim İstasyonu'ndan tahsisi yapılan 1000 adet kınalı keklik, kentin farklı bölgelerinde doğaya salındı. 2019-2020 Merkez Av Komisyonu hükümlerince keklik salımı gerçekleştirilen alan ava kapatılarak, İl Şube Müdürlüğü'nce av koruma kontrol faaliyetleri sürdürülüyor.

Görüntü dökümü

-Keklikler doğaya salınırken(Cep telefonu görüntüsü)

Dosya adı: krbkeklik/Süre: (01.20) Boyutu: (180 MB.)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



Kaynak: DHA