Dha yurt bülteni - 11

11.09.2019 14:44

Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü, 8 yaralı/ YENİDEN

Bitlis'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada akraba iki aileden 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 3'ünün İstanbul'dan taziye ziyareti için Hizan'a geldikleri öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Hizan ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a giden Eyüphan Taş yönetimindeki 65 AZ 282 plakalı yolcu minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan aynı aileden Osman (81), Gülnaz (65), Abdurrahman (11), İsmetullah (17), Büşra (13) ve Bünyamin Tarhan (16) ile yine akrabaları olan Kenan (34), Senem (16), Mert (17) ve Büşranur Atik (2) hayatını kaybederken; Zehra Atik, Nurcan Tarhan, Ümit Çetin, Eyüphan Taş, Nurmuhammet Atik, Ali İhsan Tarhan, Metiye Atik ve Mustafa Atik yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinden ambulanslarla alınan yaralılar Hizan, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelerde tedaviye alınırken, 10 kişinin cenazesi ise Hizan Devlet Hastanesi morguna alındı.

TAZİYE İÇİN GELMİŞLERDİ

Kazanın haber alınması üzerine Kalkanlı köyünden çok sayıda kişi hastane önüne akın etti. Ölenlerin yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Kazada yaşamını yitiren Tarhan ailesinden 3 kişinin İstanbul'da yaşadığı, amcalarının yaşamını yitirmesi üzerine Kalkanlı köyüne taziye ziyaretine geldikleri öğrenildi.

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kaza, Hizan ilçesinde büyük bir üzüntüye neden olurken, Bitlis Valisi Oktay Çağatay da ilçeye gelerek yaralıları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili bilgi veren Vali Çağatay, "Hayatını kaybedenlerden çoğunun çocuk olması acımızı daha da artırdı. Kazanın haber alınmasından sonra da bölgeye hemen sağlık ve kurtarma ekiplerini sevk ettik. Yaralılarımızın tedavileri sürüyor. Yapılan ilk tektiklerde durumlar iyi. Hayatını kaybedenler için de Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Kazanın nedeni ise yapılacak olan incelemelerin, soruşturmaların ardından ortaya çıkacak. Biz de olayı yakından takip ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Olay yeri ve hastaneden aktuel görüntüler

HABER: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

===========================

HDP önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (4)

NEVİN GÖKÇEK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Çocukları kayıp ailelerle sohbet eden Gökçek, gözyaşlarını tutamadı. Nevin Gökçek, "Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin, onları evlatlarıyla sınamasın. Hepimiz kardeşiz. Bu anaların haklı ve onurlu mücadelesi mutlaka kazanacak" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Nevin Gökçek'in annelerle sohbeti

-HDP il binası önü

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

====================

Sınır hattına beton blok sevkiyatı

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınır hattına beton bloklar sevk edildi. 4 TIR ile sınıra sevk edilen beton bloklar ile TSK'nın mevcut mevzilerindeki nöbet kulübelerinin güçlendirileceği belirtildi.

Fırat'ın doğusunda kalan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgenin güvenli hale getirilmesi için Türkiye ile ABD tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 12 Ağustos günü Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezin çalışmalara başlamasının ardından Türk ve ABD askerleri 3 kez havadan, geçer Pazar günü ise karadan ortak devriye faaliyeti yaptı.

Hareketliliğin her geçen gün arttığı, ABD'li Merkez ve Avrupa Kuvvetler Komutan yardımcısı olan iki korgeneralin gelişi öncesi Akçakale sınırında da yoğunluk yaşandı. Askeri araçların öncülük ettiği üzerinde beton bloklar yüklü olan 4 TIR, terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Telabyad sınırına sevk edildi. Beton blokların, TSK'nın mevcut mevzilerindeki nöbet kulübelerinin güçlendirilmesi için sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan beton blokların sevk edildiği sırada teröristlerin kontrolündeki Telabyad'ın iç kesimlerinden yükselen yoğun duman Türkiye sınırından da görüldü.

Görüntü Dökümü

---------------

Eskortluk yapan askeri personel

Sınıra getirlen beton bloklar

TIR'ların kasasında bulanan betonlar

Hasan Kırmızıtaş anos

Telabyad'an çıkan dumanlar

Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA

===================

11'inci kattan düşen 5 yaşındaki Nazende, öldü

Kayseri'de, Nazende Temel (5), 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanda meydana geldi. Volkan-Yasemin Temel çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan Nazende Temel, oyun oynadığı 11'inci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çığlık sesi üzerine dışarı koşan anne ve baba, kızlarını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Nazende Temel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Küçük kız, Hunat Camisi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Cenaze namazının kılınması

-Cenaze namazının ardından küçük kızın tabutunun taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Muhammed KISIR KAYSERİ,

==========================

Kestiği ağacın üzerine devrilen dalı arasında kafası sıkışıp öldü

Aksaray'da kestiği ağacın dalının, üzerine devrilmesiyle dengesini kaybedip düşerken kafası dal ile ağaç arasına sıkaşıp, asılı kalan Yusuf Ülger (47) yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4417 Sokakta meydana geldi. Yusuf Ülger, komşusu Senem Çığırcı'na yardım etmek için bahçedeki kavak ağacına çıkıp motorlu testereyle kesmeye başladı. Ülger'in kestiği dallardan biri üzerine devrildi. Bunun üzerine dengesini kaybedip düşerken kafası dal ile ağaç arasında sıkışıp asılı kaldı. Durumu fark eden komşuları itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Ülger, sıkıştığı yerden kurtarılıp indirdi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Ülger'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı öğrenip gelen kardeşi Döndü Ülger ise ağacın dibinde ağladı. Ülger'in cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Rüzgar estiği için çıkmamasını söylediğini öne süren komşusu Senem Çığırcı, "Oğlum çıkma rüzgar esiyor, dedim. O da, 'Senem yenge konuşma' dedi. Biz kahvaltı yaparken çıkmış. Sonla gelinim çağırdı, 'Anne, Yusuf ağabeyin kafası ağaca sıkışmış' dedi. Biz de itfaiye ve sağlık görevlilerini çağırdık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------

Olay yerinden detay

Kesilen ağaçtan detay

Senem Çığırcı röp.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

================================

Sınırda gazetecilerin otomobiline kedi girdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında Güvenli Bölge oluşumuna yönelik haber takibi yapan bir televizyon kanalının otomobiline yavru kedi girdi. İtfaiye ekiplerinin kurtarmasının ardından açık olan motor bölümüne ikinci kez giren kedi, uzun uğraşların ardından girdiği otomobilden çıkarılabildi.

Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurulmasına yönelik Türk ve ABD askeri yetkililerinin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, bir aydır haber takibi yapan bir televizyon kanalının otomobilinin arka lastiklerinin bulunduğu bölüme yavru kedi girdi. Kedinin sesini duyan sınır hattındaki gazeteciler, kendi çabalarıyla kediyi çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbarla sınır hattına gelen itfaiye erleri, yaptıkları çalışmayla otomobilin arka bölümündeki kediyi kurtardı. Çıkarılmasının ardından itfaiye erinin elinden kurtulan kedi, bu kez kaputu açık olan otomobilin motor bölümüne girdi. İtfaiye erlerinin ikinci kez yaptığı çalışmayla motor bölümünden de çıkarılan yavru kedinin yeniden kaçmaması için özen gösterildi. Yavru kedinin hayvan barınağına gönderileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------

Otomobile sıkışan kedi

İtfaiye keplerinin gelmesi

Kedinin kurtarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ-Kamera: Ömer ŞULUL- AKÇAKALE-ŞANILURFA-DHA)

============================

Tekirdağ'da güvercinler mezatta buluştu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde her pazartesi geleneksel olarak düzenlenen güvercin mezatı renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun katılımın sağlandığı mezatta en büyük ilgiyi ise Şarabi cinsi güvercin gördü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen güvercin mezatı yoğun ilgi gördü. Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde bir kahvehanede düzenlenen mezatta Hünkari, Dönek, Bango, Takla, Trakya Yerlisi, Kelebek, Mardin, Adana, Şarabi ve Şebabi cinsi güvercinler meraklılarıyla buluştu. Satışlarda en çok ilgiyi gören cins ise Şarabi cinsi güvercinler oldu. Etkinliğe Keşan, İpsala, Şarköy, Hayrabolu, Lüleburgaz, Babaeski, Gelibolu ve Malkara'nın merkez ve köylerinden gelen çok sayıda kuşsever katıldı.

Etkinlikle ilgili konuşan Malkara Güvercin ve Kanatlı Sevenler Derneği Başkanı Şadan Bilgi (52), mezatların güvercin besleyenleri birbiri ile kaynaşmasını sağladığını belirtti. Bilgi, "Her pazartesi akşamı mezatımız var. Yaklaşık 2 yıldan bu yana devam ediyor. Keşan, Şarköy, İpsala, Gelibolu, Silivri her yerden, her bölgeden katılımcımız var. Bizim burada ki amacımız insanları birbirine kaynaştırmak. Hobimizi hep birlikte beraber devam ettirmek. Değişik kuşlar bakarak birbirimize katkıda bulunmak. Bunların yanında hayvanlara sevgiyi öğretmek, insanların hayvanlara sevgisini daha iyi anlatmak ve daha çok kaynaşmaktır" dedi.

Etkinliğin asıl amacının para olmadığını, hobilerini devam ettirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bilgi, "Burada birbirimizi tanıyıp, insanları pekiştirerek bu hobiye devam ediyoruz. Zaten burada biz güvercin bakmanın, hayvan bakmanın ne kadar önemli olduğuna da vurgu yapıyoruz. İnsanları kötü davranışlardan koruyor bu gibi etkinlikler. İnsanları içkiden, kumardan, kötü alışkanlıklardan koruyor. Bunların faydaları var" diye konuştu.

Mezatın yapıldığı kahvehanenin sahibi Ahmer Sert, katılımın yoğun olmasının da mutluluk duyduğunu belirterek, "Mezatımız çok kalabalık oluyor. Marmara bölgesinden insanlar geliyor. Edirne'den, Çanakkale'ye, Silivri'den Keşan her bölgeden insanımız geliyor. Ben böyle bir mezat görmedim hiç. Çok kalabalık oluyor. Mezatta haddinden fazla insan oluyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------

-Güvercinlerin getirilmesi

-Mezatın başlaması

-Güvercinlerin açık artırma ile satışı

-Şadan Bilgin'in konuşması

-Ahmet Sert'in konuşması

-Haberden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA,(Tekirdağ)

=======================

Kaynak: DHA